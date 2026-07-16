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Англия — Аргентина, полуфинал ЧМ-2026: будущее Томаса Тухеля, что дальше, Кейн, Беллингем, что случилось в полуфинале

Какое будущее у этой сборной Англии?
Александр Симбирский
Какое будущее у этой сборной Англии?
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Тухель думал, что всё просчитал. И ошибся. Не рискует тот, кто не пьёт просроченное шампанское.

Аргентина – в финале. Снова запустила камбэк – Англия вела 1:0, а потом вжалась в штрафную в надежде удержать минимальную победу. Египет уже показал, какой бывает Аргентина в режиме отчаянного штурма. Видимо, Томас Тухель считал, что сидеть в низком блоке против Лионеля Месси, Лаутаро Мартинеса, Хулиана Альвареса, Энцо Фернандеса и других – хорошая идея.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

План прогорел, как и надежды Англии на Кубок мира. Но что делать дальше? Изменилась ли сборная Англии после ухода Гарета Саутгейта? И как оценить работу Тухеля на первом турнире? Наверное, уже можно сделать выводы – независимо от исхода битвы за третье место.

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Поражение от Аргентины — тренерский просчёт

Тухель – прагматик. Не такой душный и трусливый, как Саутгейт, но всё-таки – прагматик. Выбор состава на ЧМ-2026 – квинтэссенция философии Тухеля. Почему на турнир едет Эзри Конса? Скоростной, играет в центре обороны, может бегать на правом краю. А зачем возрастной Джордан Хендерсон? Ментальный лидер, авторитет, важен для раздевалки, обладает большим опытом. Почему на замену вместо травмированного Тино Ливраменто взяли Трево Чалобу, а не Трента? Чалоба – более универсальный и более надёжный в обороне.

И так – по каждому игроку. Тухель готовился к разным сценариям. Под каждый у него был «свой» исполнитель. Дэн Бёрн – двухметровый гигант, который превращался в оборонительного джокера с Мексикой и Норвегией. Нико О’Райли – высокий универсал, прошедший через академию «Сити» и личную накачку от Пепа Гвардиолы. Нони Мадуэке – резкий вингер, создающий ширину и представляющий любимую команду Тухеля в АПЛ (внезапно – это не «Челси», а «Арсенал»).

Подробнее о выборе состава — здесь:
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Тухель собрал состав по советам психологов ради победы Англии на ЧМ. Но он рискует всем

До полуфинала с Аргентиной концепция казалась правильной. Англия так и не превратилась в циничную машину для убийств. Но это была уже другая команда – способная терпеть и включаться, когда ситуация выходит из-под контроля. Как пример – матч с Хорватией (4:2). Англия допускала слишком много моментов у своих ворот, а потом выдала убойные 20 минут после перерыва и укатала соперника в газон.

С Мексикой – включились в первом тайме, потом забили важнейший гол в меньшинстве при 2:1 в свою пользу. В четвертьфинале дважды нажали на аварийную кнопку с надписью JUDE-10 и подорвали норвежский реактор. Много работали в обороне и без мяча – по турниру можно собрать целую коллекцию из отборов Джеда Спенса, Деклана Райса, Эллиота Андерсона и Марка Гехи.

Играли сыро, но с большим характером (тут ещё добавим, что Англию сильно помотало во время ЧМ – играли в горах, на жаре и налетали огромное количество миль). К тому же на руках был мощный козырь – связка Гарри Кейна и Беллингема (12 голов на двоих). Однако Англия ходила по слишком тонкому льду.

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Самое время вспомнить Марсело Бьелсу. В ноябре 2025-го Уругвай разгромно проиграл США в товарищеском матче (1:5). К тому времени команда уже разлагалась – окончательный крах мир увидел уже на ЧМ-2026. После встречи главный тренер сборной Уругвая сказал: «Есть токсичные люди, которые видят только ошибки, которым вечно что-то не нравится, которые думают только о работе, а во время завтрака листают газеты, только чтобы ни с кем не общаться. Я – такой. На чем это основано? На страхе. Я не умею получать наслаждение от побед. Намного больше я боюсь проиграть».

Вряд ли Тухель настолько боится поражений. Английские СМИ называют его трусом – удобное слово, чтобы охарактеризовать концовку матча с Аргентиной. Но вряд ли Томас банально испугался. Он просто до конца верил в свои методы. Раз работала «сушка» с переходом на три центральных защитника – значит, сработает и сейчас.

Томаса песочат по полной программе. И не только его:
«Это тренерская катастрофа». Тухеля разносят за отданный Аргентине полуфинал ЧМ «Это тренерская катастрофа». Тухеля разносят за отданный Аргентине полуфинал ЧМ
«Чистая пытка. 60 лет боли продолжаются». Скорбь английских СМИ после вылета сборной с ЧМ «Чистая пытка. 60 лет боли продолжаются». Скорбь английских СМИ после вылета сборной с ЧМ

И ведь это действительно тонкая грань. После Мексики и Норвегии тренера сборной Англии называли гением матч-менеджмента. После Аргентины риторика уже максимально другая. Главная ошибка – в концовке Тухель сыграл от себя, а не от соперника. То есть не учёл, что в составе Аргентины есть Месси, Родриго Де Пауль, Энцо и все остальные. Не учёл, что команда Лионеля Скалони уже взяла кучу трофеев в этом составе и нарастила энергию для камбэков.

После гола Энтони Гордона сборная Англии владела мячом всего 12% игрового времени. По сути, тренер подорвал всего один танк в цепочке наступающего противника и приказал бросить первую линию обороны. А потом и вторую. Аргентинцы занимали пустые окопы и экономили силы под финальный удар. Он получился страшным и обескураживающим. А вышедший под «сушку» Бёрн коснулся мяча ровно три раза. Все – на чужой половине поля, когда Англия пошла в неуклюжий навал.

Англию стало интереснее смотреть

Наверное, единственное, что кардинально поменялось с приходом Тухеля – увеличилась зрелищность матчей. Англия стала смелее – появились вертикальные передачи, увеличилось среднее количество ударов по воротам. Более конкретные роли появились у Кейна с Беллингемом. При Саутгейте они часто перемещались как отрезанные ломти – без пространства и скорости. С Тухелем уже показали свой класс на дистанции всего турнира.

Джед Спенс и Джулиано Симеоне

Джед Спенс и Джулиано Симеоне

Фото: Elsa/Getty Images

Защита тоже стала более динамичной – Райс и Андерсон умеют не только в разрушение, но и в продвижение мяча. Непосредственно линию обороны Тухель тоже собрал из резких исполнителей (Гехи, Спенс, Конса, Джеймс). Был ведь ещё и прессинг – иногда зажимали соперников в лучших традициях «Челси» образца сезона-2020/2021.

Только вот общую структуру Тухель к ЧМ-2026 так и не наладил. У Англии был очень рваный темп в атаке + многие решения футболисты принимали на интуиции с опорой на свои индивидуальные качества. Среди всех полуфиналистов – у Англии самая сырая и непроработанная система игры. Оборона выглядела эффектно, но не выдержала главный стресс-тест от Месси. Стоунз в моменте с голом Лаутаро чуть-чуть не дотянулся до мяча – вот и тонкий лёд в действии.

Аргентина своё дело знает:
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!

Если наладить работу с мячом и перейти к доминированию (раз уж Тухелю так нравится «Арсенал» Микеля Артеты) – Англия шагнёт вперёд. Но пока что максимум – это полуфинал ЧМ.

Из хорошего со времён Саутгейта, кстати, остались стандарты. У Англии это по-прежнему сильный компонент. Только вот с Аргентиной он никак не помог.

Выиграет ли Англия Евро-2028?

У команды есть мощная центральная ось – Райс, Андерсон и Беллингем. Все находятся в самом расцвете сил и на следующем турнире будут ещё не старыми.

Кейну будет уже 34. Впрочем, пример Месси доказывает, что умный форвард может продлевать свою карьеру до бесконечности. Интеллект Гарри – ключ к долголетию.

Командное фото сборной Англии

Командное фото сборной Англии

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Пикфорду тоже исполнится 34. Комфортный возраст для вратаря, который в последние годы вышел на свой производственный пик. Не самый сильный турнир от Джордана, однако с Аргентиной он тащил. Возможно, за это время подрастёт Джеймс Траффорд из «Сити». Но он пока плотно сидит под Джанлуиджи Доннаруммой.

Оборона – всё зависит от травм и прогресса игроков. Гехи, О’Райли и Спенс точно будут в обойме. Есть молодые Льюис Холл и Майлз Льюис-Скелли. Джеймс – только при условии нормального здоровья (Ливраменто, кстати, тоже очень хрупкий). Бёрн и Стоунз будут старенькими – им исполнится 36 и 34 соответственно. Рядом с обоймой – центрдеф «Челси» Ливай Колуилл. Возможно, из пепла восстанет Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона». А Джош Ачимпонг из «Челси»? Тоже универсал – очень недооценён, как раз подходит Тухелю.

Из центральных полузащитников к Евро-2028 могут подтянуться Адам Уортон и Джеймс Гарнер. Должен заявить о себе молодой талант «Арсенала» Итан Нванери. А ведь ещё есть 16-летний Макс Доумен. В «тени» находятся Джош Кинг из «Фулхэма», Алекс Скотт из «Борнмута». Вингеров тоже хватает. Букайо Сака сейчас всего 24 года. Моргану Роджерсу – 23. Гордону – 25. Эберечи Эзе к 29 выйдет на пик.

Яма ощущается только на позиции центрального нападающего. Здесь у Кейна нет полноценных альтернатив.

Томас Тухель

Томас Тухель

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

По сути, на континенте сейчас сильнее только Испания. Франция пока в зоне турбулентности – слишком тухло отыграли в полуфинале, есть вопросы к полузащите и оборонительной линии. Кстати, как раз в матче за третье место для Томаса и будет проверка. Португалия сможет претендовать на победу только в случае отказа от Криштиану Роналду. Германия – откатилась в развитии.

Трудно загадывать на два года вперёд. Но пока впечатление такое – Англия будет яркой, однако продолжит тонуть у самого берега.

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