Какое будущее у этой сборной Англии?

Тухель думал, что всё просчитал. И ошибся. Не рискует тот, кто не пьёт просроченное шампанское.

Аргентина – в финале. Снова запустила камбэк – Англия вела 1:0, а потом вжалась в штрафную в надежде удержать минимальную победу. Египет уже показал, какой бывает Аргентина в режиме отчаянного штурма. Видимо, Томас Тухель считал, что сидеть в низком блоке против Лионеля Месси, Лаутаро Мартинеса, Хулиана Альвареса, Энцо Фернандеса и других – хорошая идея.

План прогорел, как и надежды Англии на Кубок мира. Но что делать дальше? Изменилась ли сборная Англии после ухода Гарета Саутгейта? И как оценить работу Тухеля на первом турнире? Наверное, уже можно сделать выводы – независимо от исхода битвы за третье место.

Поражение от Аргентины — тренерский просчёт

Тухель – прагматик. Не такой душный и трусливый, как Саутгейт, но всё-таки – прагматик. Выбор состава на ЧМ-2026 – квинтэссенция философии Тухеля. Почему на турнир едет Эзри Конса? Скоростной, играет в центре обороны, может бегать на правом краю. А зачем возрастной Джордан Хендерсон? Ментальный лидер, авторитет, важен для раздевалки, обладает большим опытом. Почему на замену вместо травмированного Тино Ливраменто взяли Трево Чалобу, а не Трента? Чалоба – более универсальный и более надёжный в обороне.

И так – по каждому игроку. Тухель готовился к разным сценариям. Под каждый у него был «свой» исполнитель. Дэн Бёрн – двухметровый гигант, который превращался в оборонительного джокера с Мексикой и Норвегией. Нико О’Райли – высокий универсал, прошедший через академию «Сити» и личную накачку от Пепа Гвардиолы. Нони Мадуэке – резкий вингер, создающий ширину и представляющий любимую команду Тухеля в АПЛ (внезапно – это не «Челси», а «Арсенал»).

До полуфинала с Аргентиной концепция казалась правильной. Англия так и не превратилась в циничную машину для убийств. Но это была уже другая команда – способная терпеть и включаться, когда ситуация выходит из-под контроля. Как пример – матч с Хорватией (4:2). Англия допускала слишком много моментов у своих ворот, а потом выдала убойные 20 минут после перерыва и укатала соперника в газон.

С Мексикой – включились в первом тайме, потом забили важнейший гол в меньшинстве при 2:1 в свою пользу. В четвертьфинале дважды нажали на аварийную кнопку с надписью JUDE-10 и подорвали норвежский реактор. Много работали в обороне и без мяча – по турниру можно собрать целую коллекцию из отборов Джеда Спенса, Деклана Райса, Эллиота Андерсона и Марка Гехи.

Играли сыро, но с большим характером (тут ещё добавим, что Англию сильно помотало во время ЧМ – играли в горах, на жаре и налетали огромное количество миль). К тому же на руках был мощный козырь – связка Гарри Кейна и Беллингема (12 голов на двоих). Однако Англия ходила по слишком тонкому льду.

Самое время вспомнить Марсело Бьелсу. В ноябре 2025-го Уругвай разгромно проиграл США в товарищеском матче (1:5). К тому времени команда уже разлагалась – окончательный крах мир увидел уже на ЧМ-2026. После встречи главный тренер сборной Уругвая сказал: «Есть токсичные люди, которые видят только ошибки, которым вечно что-то не нравится, которые думают только о работе, а во время завтрака листают газеты, только чтобы ни с кем не общаться. Я – такой. На чем это основано? На страхе. Я не умею получать наслаждение от побед. Намного больше я боюсь проиграть ».

Вряд ли Тухель настолько боится поражений. Английские СМИ называют его трусом – удобное слово, чтобы охарактеризовать концовку матча с Аргентиной. Но вряд ли Томас банально испугался. Он просто до конца верил в свои методы. Раз работала «сушка» с переходом на три центральных защитника – значит, сработает и сейчас.

И ведь это действительно тонкая грань. После Мексики и Норвегии тренера сборной Англии называли гением матч-менеджмента. После Аргентины риторика уже максимально другая. Главная ошибка – в концовке Тухель сыграл от себя, а не от соперника. То есть не учёл, что в составе Аргентины есть Месси, Родриго Де Пауль, Энцо и все остальные. Не учёл, что команда Лионеля Скалони уже взяла кучу трофеев в этом составе и нарастила энергию для камбэков.

После гола Энтони Гордона сборная Англии владела мячом всего 12% игрового времени. По сути, тренер подорвал всего один танк в цепочке наступающего противника и приказал бросить первую линию обороны. А потом и вторую. Аргентинцы занимали пустые окопы и экономили силы под финальный удар. Он получился страшным и обескураживающим. А вышедший под «сушку» Бёрн коснулся мяча ровно три раза. Все – на чужой половине поля, когда Англия пошла в неуклюжий навал.

Англию стало интереснее смотреть

Наверное, единственное, что кардинально поменялось с приходом Тухеля – увеличилась зрелищность матчей. Англия стала смелее – появились вертикальные передачи, увеличилось среднее количество ударов по воротам. Более конкретные роли появились у Кейна с Беллингемом. При Саутгейте они часто перемещались как отрезанные ломти – без пространства и скорости. С Тухелем уже показали свой класс на дистанции всего турнира.

Джед Спенс и Джулиано Симеоне Фото: Elsa/Getty Images

Защита тоже стала более динамичной – Райс и Андерсон умеют не только в разрушение, но и в продвижение мяча. Непосредственно линию обороны Тухель тоже собрал из резких исполнителей (Гехи, Спенс, Конса, Джеймс). Был ведь ещё и прессинг – иногда зажимали соперников в лучших традициях «Челси» образца сезона-2020/2021.

Только вот общую структуру Тухель к ЧМ-2026 так и не наладил. У Англии был очень рваный темп в атаке + многие решения футболисты принимали на интуиции с опорой на свои индивидуальные качества. Среди всех полуфиналистов – у Англии самая сырая и непроработанная система игры. Оборона выглядела эффектно, но не выдержала главный стресс-тест от Месси. Стоунз в моменте с голом Лаутаро чуть-чуть не дотянулся до мяча – вот и тонкий лёд в действии.

Если наладить работу с мячом и перейти к доминированию (раз уж Тухелю так нравится «Арсенал» Микеля Артеты) – Англия шагнёт вперёд. Но пока что максимум – это полуфинал ЧМ.

Из хорошего со времён Саутгейта, кстати, остались стандарты. У Англии это по-прежнему сильный компонент. Только вот с Аргентиной он никак не помог.

Выиграет ли Англия Евро-2028?

У команды есть мощная центральная ось – Райс, Андерсон и Беллингем. Все находятся в самом расцвете сил и на следующем турнире будут ещё не старыми.

Кейну будет уже 34. Впрочем, пример Месси доказывает, что умный форвард может продлевать свою карьеру до бесконечности. Интеллект Гарри – ключ к долголетию.

Командное фото сборной Англии Фото: Richard Pelham/Getty Images

Пикфорду тоже исполнится 34. Комфортный возраст для вратаря, который в последние годы вышел на свой производственный пик. Не самый сильный турнир от Джордана, однако с Аргентиной он тащил. Возможно, за это время подрастёт Джеймс Траффорд из «Сити». Но он пока плотно сидит под Джанлуиджи Доннаруммой.

Оборона – всё зависит от травм и прогресса игроков. Гехи, О’Райли и Спенс точно будут в обойме. Есть молодые Льюис Холл и Майлз Льюис-Скелли. Джеймс – только при условии нормального здоровья (Ливраменто, кстати, тоже очень хрупкий). Бёрн и Стоунз будут старенькими – им исполнится 36 и 34 соответственно. Рядом с обоймой – центрдеф «Челси» Ливай Колуилл. Возможно, из пепла восстанет Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона». А Джош Ачимпонг из «Челси»? Тоже универсал – очень недооценён, как раз подходит Тухелю.

Из центральных полузащитников к Евро-2028 могут подтянуться Адам Уортон и Джеймс Гарнер. Должен заявить о себе молодой талант «Арсенала» Итан Нванери. А ведь ещё есть 16-летний Макс Доумен. В «тени» находятся Джош Кинг из «Фулхэма», Алекс Скотт из «Борнмута». Вингеров тоже хватает. Букайо Сака сейчас всего 24 года. Моргану Роджерсу – 23. Гордону – 25. Эберечи Эзе к 29 выйдет на пик.

Яма ощущается только на позиции центрального нападающего. Здесь у Кейна нет полноценных альтернатив.

Томас Тухель Фото: Justin Setterfield/Getty Images

По сути, на континенте сейчас сильнее только Испания. Франция пока в зоне турбулентности – слишком тухло отыграли в полуфинале, есть вопросы к полузащите и оборонительной линии. Кстати, как раз в матче за третье место для Томаса и будет проверка. Португалия сможет претендовать на победу только в случае отказа от Криштиану Роналду. Германия – откатилась в развитии.

Трудно загадывать на два года вперёд. Но пока впечатление такое – Англия будет яркой, однако продолжит тонуть у самого берега.