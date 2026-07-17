«Зенит» и «Спартак» в Суперкубке, Сперцян уехал, Вендел — как обычно. Всё о межсезонье РПЛ

Завтра, 18 июля, состоится первый официальный матч нового сезона в российском футболе. Речь, конечно, о клубах Альфа-Банк РПЛ, ведь Лига Pari стартовала раньше. «Зенит» и «Спартак» встретятся в Нижнем Новгороде в матче OLIMPBET Суперкубка России.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» купил двух легионеров и сменил тренера вратарей, Вендел снова опоздал на сбор

Чемпион России укрепил состав сразу двумя игроками-иностранцами. Первый — защитник Кевин Андраде. Его купили у «Балтики» за € 3,5 млн. А вот на покупку нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто пришлось потратить куда больше — € 15 млн. Бразильцу 22 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 15 мячей в 40 матчах. В то же время Арсен Адамов, Ярослав Михайлов и Ильзат Ахметов покинули «Зенит» в статусе свободных агентов, а Джон Дуран — в связи с истечением срока аренды.

У «Зенита» появился новый тренер вратарей — им стал бывший голкипер команды Михаил Кержаков. Он сменил на этому посту Юрия Жевнова. Вендел, в свою очередь, снова опоздал на сбор. Это уже своеобразная классика. «Вендел платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится — пожалуйста», — такую оценку действиям бразильца дал для «Чемпионата» главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Вендел после победы «Зенита» в РПЛ по итогам сезона-2025/2026 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Краснодар» продал Сперцяна и вернул Воробьёва

Эдуард Сперцян и РПЛ — всё. Капитан «Краснодара» покинул клуб, поскольку его выкупил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Армянский футболист выдал очень приличный сезон на уровне РПЛ — 13 голов и 16 результативных передач. Его трансфер принёс «Краснодару» € 21,9 млн. Это самая дорогая продажа в истории клуба. А ещё южан покинули защитник Джованни Гонсалес и нападающий Виктор Са.

С другой стороны, вице-чемпионы России взяли бесплатно опытного Магомеда Оздоева. Плюс они закрыли сделку по нападающему Дмитрию Воробьёву. Переговоры с «Локомотивом» всё-таки привели к тому, что форвард возвращается в «Краснодар». Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что сумма сделки составила € 7 млн. Осталось дождаться только официального объявления.

Помимо этого, состав «Краснодара» пополнил полузащитник Кристиан. Его трансфер обошёлся российскому клубу в € 9,6 млн. И состоялось ещё одно возвращение. Кстати, довольно неожиданное. Полузащитник Даниил Уткин снова надел форму «Краснодара». Получится перезапустить карьеру?

«Локомотив» подписал контракт с Джикией

Бронзовый призёр прошлого сезона заполучил бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикию. После ухода из красно-белого клуба защитник уехал в Турцию, где играл за «Антальяспор». Контракт с «Локомотивом» подписан до лета 2027 года. Кстати, это тоже возвращение, ведь ранее Джикия провёл 10 лет в системе красно-зелёных. А вот Данил Пруцев покинул «Локомотив» и вернулся в «Спартак» — истёк срок контракта. Дмитрий Воробьёв скоро станет футболистом «Краснодара», а переговоры по трансферу Артёма Карпукаса в «Зенит» завершились ничем.

Георгий Джикия Фото: ФК «Локомотив»

«Спартак» купил новичка из чемпионата Испании

В межсезонье «Спартак» пока что приобрёл всего одного новичка. Фланговый защитник Виктор Парада переехал в Россию из «Алавеса» за € 5 млн. В видео пресс-служба «Спартака» задела «Зенит» и московское «Динамо». Красно-белые заявили, что «Спартак» всё ещё популярнее клуба из Санкт-Петербурга, а серия бело-голубых без трофеев насчитывает 31 год. Сам Парада выбрал 33-й номер в честь автогонщика Фернандо Алонсо. Испанский пилот никак не одержит 33-ю победу в Формуле-1. С другой стороны, красно-белые расстались с Тео Бонгонда, Никитой Черновым, Антоном Заболотным и Олегом Рябчуком. Максима Самошникова отправили в аренду в «Рубин».

ЦСКА утвердил Игдисамова, Адамов и Кафанов вошли в тренерский штаб, Акинфеев продлил контракт

Армейцы завершили прошлый сезон с Дмитрием Игдисамовым, который был назначен и. о. главного тренера после ухода Фабио Челестини. Красно-синие заняли пятое место в таблице РПЛ. В межсезонье ЦСКА утвердил Игдисамова на посту главного тренера — контракт подписали по схеме «2+2». В его штаб вошли тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, экс-нападающий национальной команды Роман Адамов, а также Мурат Искаков, Денис Коростиченко и Петру Лэзэреску. Последний занял должность тренера по физической подготовке.

Вратарь Игорь Акинфеев не завершил карьеру. Опытный голкипер продлил договор ещё на один сезон. В то же время, по данным «Чемпионата», красно-синие намерены активировать опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей. Защитник Матвей Лукин тоже продлил контракт — до лета 2029 года. И ещё одна новость, связанная с тренерами. Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в штаб молодёжки ЦСКА.

«Динамо» рассталось с Гусевым и вернуло Шварца

Прошедший сезон сложился для «Динамо» не лучшим образом. Валерий Карпин покинул пост главного тренера ещё до зимнего перерыва, после чего командой руководил Ролан Гусев. Итог: седьмое место в РПЛ и невыход в финал Фонбет Кубка России. По окончании сезона пресс-служба бело-голубых сообщила о прекращении сотрудничества с Гусевым в связи с истечением срока контракта. Спустя несколько часов пришла другая новость: вакантный пост занял Сандро Шварц. Тот самый немец, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Именно при нём команда добралась до финала Кубка России. Шварц покинул Россию после начала СВО, но теперь вернулся и подписал контракт до 2029 года. Кстати, после ухода из «Динамо» в 2022-м немец поработал на родине с «Гертой», а потом тренировал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз». Юрий Жирков и Роман Шаронов покинули тренерский штаб «Динамо», а вот Павел Алпатов назначен одним из помощником Шварца.

Дзюба ушёл из «Акрона» и до сих пор не нашёл новую команду

Опытный нападающий Артём Дзюба покинул «Акрон» в связи с истечением срока контракта. Об этом объявили после того, как команда с большим трудом сохранила место в РПЛ. Артём отыграл в «Акроне» всего пару сезонов, но стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Ещё одно достижение в богатой карьере ветерана. Правда, сейчас Дзюба находится без работы. Его представитель Леонид Гольдман сообщил «РИА Новости», что теперь Артём может быть избирателен в выборе нового клуба. Агент подчеркнул, что если потребуется, то футболист готов ждать до победного.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ФИФА наложила на «Ахмат» трансферный бан

«Ахмату» запрещено регистрировать новичков. ФИФА наложила такой запрет 14 июля, но не указала причину такого решения. Коллеги из «РИА Новости Спорт» задали соответствующий вопрос генеральному директору грозненского клуба Ахмеду Айдамирову. По словам менеджера, существует клиринговый центр, куда поступают солидарные взносы, однако «Ахмату» отказывают в открытии счёта в этом центре. Почему? Всё дело в санкциях. Айдамиров подчеркнул, что ФИФА не предлагает клубу альтернативный вариант решения проблемы. «Ахмат» планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд.

«Акрон» объявил о назначении нового главного тренера

Клуб из Тольятти сохранил место в РПЛ только по итогам переходных встреч. Заура Тедеева уволили с поста главного тренера после 30-го тура. Мурат Искаков исполнял обязанности в стыковых матчах. В новом сезоне «Акроном» будет руководить серб Срджан Благоевич — он подписал контракт на четыре года. Владелец клуба Павел Морозов подчеркнул, что новый тренер способен строить инициативный футбол. По словам генерального директора Константина Клюшева, ещё зимой Благоевичем интересовались некоторые клубы РПЛ.

Активная работа «Крыльев Советов»

Самарский клуб проделал большую работу в межсезонье. Загибаем пальцы. Во-первых, главный тренер Сергей Булатов подписал контракт до конца сезона-2027/2028. Во-вторых, клуб продлил договоры с вратарём Сергеем Песьяковым, защитником Николаем Рассказовым и нападающим Амаром Рахмановичем. В-третьих, состав команды в статусе свободных агентов пополнили Никита Чернов (до этого играл в аренде), экс-футболист московского «Динамо» Денис Макаров и бывший нападающий «Сочи» Мартин Крамарич. Ещё волжане выкупили Ивана Лепского у московского «Динамо» и расстались с Романом Евгеньевым и Владимиром Хубуловым.