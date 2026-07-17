Куражный Возинья, внезапный лидер Швейцарии или гений с лицом ребёнка? Главные открытия ЧМ

Бесспорно, главное открытие ЧМ-2026 – Николай Писарев в роли того, кто пьёт, а не рекламирует. Выбирать непосредственно из действующих футболистов куда тяжелее. Если, конечно, в финале не выйдет из тени и не разразится хет-триком условный Виктор Муньос, у которого пока 0 минут на турнире.

Многих больше всего удивил Лео Месси. Тем, что невероятно хорош и в 39 лет. Но не будем же мы называть главным открытием чемпионата мира восьмикратного обладателя «Золотого мяча»? А в скором времени, вполне вероятно, и девятикратного. Люди из списка ниже в таком рейтинге куда уместнее. Кто – максимально? Этот выбор мы переадресуем вам.

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