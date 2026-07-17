Куражный Возинья, внезапный лидер Швейцарии или гений с лицом ребёнка? Главные открытия ЧМ

Бесспорно, главное открытие ЧМ-2026 – Николай Писарев в роли того, кто пьёт, а не рекламирует. Выбирать непосредственно из действующих футболистов куда тяжелее. Если, конечно, в финале не выйдет из тени и не разразится хет-триком условный Виктор Муньос, у которого пока 0 минут на турнире.
Многих больше всего удивил Лео Месси. Тем, что невероятно хорош и в 39 лет. Но не будем же мы называть главным открытием чемпионата мира восьмикратного обладателя «Золотого мяча»? А в скором времени, вполне вероятно, и девятикратного. Люди из списка ниже в таком рейтинге куда уместнее. Кто – максимально? Этот выбор мы переадресуем вам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Возинья, 40 лет (сборная Кабо-Верде)
На ЧМ-2026: 5 пропущенных голов в 4 матчах (390 минут)
По этому перформансу когда-нибудь точно снимут фильм. Если уже не снимают. Сценарий, по крайней мере, уже есть, и он писался на наших глазах. 40-летний вратарь, с которым не продлил контракт середняк второго по силе дивизиона Португалии «Шавиш», приехал на дебютный для его страны чемпионат мира. Чудо, что Кабо-Верде туда вообще пробилось: обошло грозный Камерун в группе. И сюрпризы продолжились. 0:0 с Испанией, 2:2 с Уругваем, овертайм с Аргентиной. Ещё была нулевая ничья с саудовцами. Возинья совершил 18 спасений! Тащил немыслимое от Лео Месси и других топов, наиграв аж на 78,3% отражённых ударов. Ну и заодно прибавил количество подписчиков в одной из соцсетей с картинками с 50 тысяч до 29,3 млн, став в ней самым популярным вратарём… в мире. Легенда!
Андреас Шельдеруп, 22 года (сборная Норвегии)
На ЧМ-2026: 1+3 в 6 матчах (249 минут)
Именно 22 года: по «детскому» лицу Шельдерупа можно ошибочно подумать, будто его выдернули на ЧМ-2026 с юношеского турнира U15, ну максимум – U17. Большинство разговоров в контексте сборной Норвегии перед чемпионатом мира сходились к выводу «у них есть Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, они вполне могут пройти далеко». Этот звёздный дуэт действительно дал жару. Однако сверкали далеко не только они. Вингер впервые вышел в старте только с Францией в 3-м туре группового этапа, когда Столе Сольбаккен дал отдохнуть лидерам. И на рывке сделал ассист. Второй тайм с Бразилией принёс уже дубль из голевых передач! Англичан Шельдеруп и вовсе огорошил эстетским голом от дальней штанги. Боссы «Бенфики» наверняка потирают руки в ожидании выгодных предложений.
Йохан Манзамби, 20 лет (сборная Швейцарии)
На ЧМ-2026: 3+2 в 4 матчах (198 минут)
Юный полузащитник как следует удивил ещё весной, дошагав до финала Лиги Европы со скромным «Фрайбургом». И продолжил тащить летом в Северной Америке. Поначалу Мурат Якин выпускал Манзамби только после 64-й минуты. А потом понял: держать такого гения на лавке – стрелять себе в ногу. Дубль в ворота Боснии и Герцеговины после выхода на замену, 1+1 в матче с Канадой, ассист с Алжиром. Травма колена у Йохана лишила Швейцарию в 1/8 финала и четвертьфинале весомого козыря. Больше Манзамби в среднем на 90 минут забивал (1,35 гола) только Дениз Ундав (1,81).
Хулиан Киньонес, 29 лет (сборная Мексики)
На ЧМ-2026: 4+1 в 5 матчах (414 минут)
Уроженец Колумбии никогда не играл в Европе: до 2024 года варился в мексиканской лиге, затем – перебрался в саудовскую. И стал её лучшим бомбардиром, положив за 31 матч в составе «Аль-Кадисии» аж 33 мяча. Сумасшедшая форма перенеслась и на ЧМ-2026: Киньонес забил первый гол турнира (в ворота ЮАР), а потом огорчал Чехию, Эквадор (в той игре у него ещё и ассист) плюс саму Англию. И вот теперь его знают во всём мире как мощного и при этом скоростного нападающего с сумасшедшим ударом и отменным дриблингом. Из 1,61 ожидаемого гола он выжал четыре. Возраст точно позволяет Хулиану ещё пошуметь в топ-лиге. Варианты после столь вдохновенного выступления непременно возникнут.
Исмаэль Сайбари, 25 лет (сборная Марокко)
На ЧМ-2026: 3 гола в 5 матчах (384 минуты)
Если футболиста прямо по ходу чемпионата мира подписывает «Бавария», это говорит о многом. Вот какую лестную характеристику ему дал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд: «Он разносторонний, энергичный и смелый. Болельщики приходят на стадион ради таких игроков, как он». Атакующий универсал забил во всех матчах на групповом этапе – и Бразилии, и Шотландии, и, разумеется, Гаити. Плюс реализовал решающий пенальти в серии с Нидерландами. То есть всегда был исключительно полезен. Кроме встречи 1/8 финала с Канадой, досрочно завершившейся для него уже на 22-й минуте. Портал Goal включал Исмаэля в топ-20 претендентов на «Золотой мяч». Если бы не травма, глядишь, и повыше забрался бы.
Айюб Буадди, 18 лет (сборная Марокко)
На ЧМ-2026: 5 матчей (384 минуты)
Полузащитник капитанил в сборной Франции U21, причём ещё в марте 2026 года. Но не получил вызов в главную команду и предпочёл примерить форму Марокко. О верности решения можно будет рассуждать только спустя годы. Тем не менее сейчас оно кажется верным: Буадди, проведя всего три товарищеских матча перед ЧМ-2026, на самом турнире тут же «сожрал» бразильский центр поля, совершив четыре отбора, шесть возвратов мяча и три удачные попытки дриблинга из пяти, пасуя с 91% точности. С Канадой, Нидерландами и Шотландией тоже выглядел уверенно. Если верить СМИ, теперь за Айюбом выстроилась очередь из английских грандов: «Арсенала», «Ливерпуля» и обоих топов из Манчестера.
Исмаила Сарр, 28 лет (сборная Сенегала)
На ЧМ-2026: 4+1 в 4 матчах (366 минут)
Вингер «Кристал Пэлас» как следует покошмарил соперников в Лиге конференций, положив девять голов. Столько же у него и в последнем розыгрыше АПЛ. Результативно Сарр проявил себя и на чемпионате мира, «промолчав» только в дебютном матче с Францией. Норвегия? Держите дубль. Ирак? Вот вам и гол, и ассист. Бельгия? Ловите удар в штангу под добивание партнёра. А потом и породистый голешник, когда Сарр умчал после заброса, принял мяч на грудь и переиграл Тибо Куртуа. На этом всё, поскольку Сенегал бездарно упустил преимущество в два мяча на последних минутах и пропустил вновь на 120+5-й. Тем не менее уж кто-кто, а Исмаила точно может занести турнир себе в актив.
Педро Порро, 26 лет (сборная Испании)
На ЧМ-2026: 2 гола в 5 матчах (443 минуты)
Да, это уже вполне состоявшаяся звезда. И, пожалуй, практически единственная в этом рейтинге. Всё-таки не каждому иностранцу дано к 26 годам отыграть 100+ матчей в АПЛ. Удивителен сам факт, что именно Порро, а не Ламин Ямаль или Педри, – лидер, пожалуй, самой играющей сборной на ЧМ-2026. Причём даже изначально не считаясь основным. Педро выиграл конкуренцию у Маркоса Льоренте (тот закрывал правый край во встречах с Кабо-Верде и Уругваем на групповом этапе) и проводит максимально уверенный плей-офф. Как в обороне (12 отборов и шесть перехватов, 23 возврата владения), так и в атаке: его подключения завершились красивыми голами в ворота Австрии и Франции.
Дениз Ундав, 29 лет (сборная Германии)
На ЧМ-2026: 3+2 в 4 матчах (149 минут)
Как в этом списке мог оказаться футболист сборной Германии, если та с позором вылетела в 1/16 финала от Парагвая? Просто Ундав – светлое пятно в ней. И, вероятно, идеальный джокер, которому действительно не стоило начинать матчи в старте, что показало рубилово с парагвайцами. Выход на 64-й минуте с Кюрасао? 1+2. На 64-й – с ивуарийцами? Камбэчный дубль, сменивший на табло 0:1 на 2:1. Именно Дениз держит рекорд ЧМ-2026 по голам в среднем за 90 минут (1,81). Остальные далеко позади. Даже Эрлинг Холанд и Йохан Манзамби (по 1,35).
Орландо Хиль, 26 лет (сборная Парагвая)
На ЧМ-2026: 6 пропущенных голов в 5 матчах (480 минут)
Кто не любит сенсации на крупных турнирах? Только болельщики пострадавших команд. Как в случае сборной Германии, которая отлетела от Парагвая уже в 1/16 финала. Высоченный 198-сантиметровый Хиль был неудержим в серии пенальти, справившись с ударами Кая Хаверца и Ника Вольтемаде. Да и в целом у Орландо 23 спасения на турнире с отличными 79,3% надёжности. По показателю предотвращённых голов на ЧМ-2026 его опережает лишь швейцарец Грегор Кобель (+1,6 против +2,3). Чемпионат мира не раз способствовал стремительному карьерному росту. Можно вспомнить хотя бы Кейлора Наваса, после ЧМ-2014 переехавшего из «Леванте» в «Реал». Аргентинскому «Сан-Лоренсо», а именно за него выступает Хиль, пора готовиться.
Вратари-ноунеймы, вылетевшие до 1/8 финала
Сюда мог попасть и Возинья, но он точно заслужил отдельную номинацию. Однако эту четвёрку тоже нельзя не отметить. У 33-летнего иранца Алирезы Беиранванда 15 спасений при 83,3% надёжности. Одно из них, пожалуй, самое эффектное на турнире: бельгиец Максим Де Кёйпер не смог пробить его прямо в упор. Австралиец Патрик Бич (14, 82,4%) теперь персона нон грата в Турции: сборная этой страны нанесла по его воротам 30 ударов, в створ попала восемь раз, но при этом ни разу не отличилась. Элой Ром из Кюрасао вообще находился под вечным обстрелом: он с отрывом лидирует на ЧМ-2026 по среднему за матч количеству спасений (6,7). Лионель Мпаси-Нзо – плотный лавочник в «Гавре». А со сборной ДР Конго – герой чемпионата мира (14 спасений, 73,7% надёжности).
Мостафа Зико, 29 лет (сборная Египта)
На ЧМ-2026: 2+1 в 5 матчах (375 минут)
Человек с таким прозвищем (в реальности вингера «Пирамидз» зовут Мостафа Мохамед Заки Абдельрауф) обязан попадать во все подборки лучших на ЧМ-2026. С чем он отлично справляется. В сборной Египта в первую очередь чудес ждём от Мохамеда Салаха или Омара Мармуша. Второй на турнире не оформил ни одного результативного действия. Первый – три. Столько же, сколько и Зико! Египтяне набрали в солидной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией пять очков. В том числе благодаря 1+1 Мостафы с новозеландцами. В плей-офф он тоже сверкнул, поразив ворота Аргентины. Близилась, пожалуй, главная сенсация ЧМ-2026. Пока аргентинцы не сотворили камбэк.
Крисенсио Саммервилл, 24 года (сборная Нидерландов)
На ЧМ-2026: 2+2 в 4 матчах (252 минуты)
Вингер «Вест Хэма» дебютировал за Нидерланды только в июне 2026 года, получив обкатку перед ЧМ-2026 в двух товарищеских матчах. И не зря. В 1-м туре группового этапа он шикарным обводящим ударом поразил ворота японцев. Рональд Куман предоставил Саммервиллу только второй тайм с Швецией. Ну ничего страшного, тот всё равно оформил гол+пас. И вновь ассистировал Коди Гакпо уже во встрече с Марокко. Только этого всё равно хватило лишь для серии пенальти, где в том числе и наш герой не реализовал попытку. И всё равно – если раньше его связывали с переходом в «Фулхэм», то после ЧМ-2026 – в «Ливерпуль» или «МЮ».
Кто-то другой
После прочтения таких списков у многих зачастую возникает вопрос: а почему сюда не включили того и вот этого? Если у вас сейчас – то же самое, смело кликайте на этот вариант. Ярко вспыхнули на турнире вингер Антонио Нуса (потрясный гол ивуарийцам) и вратарь Эрьян Нюланд (ошибся с Англией, зато тащил всё с Бразилией) из Норвегии, полузащитник Аззедин Унаи (дубль канадцам) и нападающий Суфьян Рахими (забил Канаде и Гаити) из сборной Марокко. Три из четырёх новозеландских голов положил вингер Элайджа Джаст. Идеальным замыкателем прострелов выступил нидерландский таран Брайан Бробби (дубль шведам и гол Тунису). Левую бровку Кот-д’Ивуара изрешетил забегами Ян Диоманд. Одним из лидеров сборной Колумбии стал полузащитник сантандерского «Расинга» Густаво Пуэрта. Засветился на ЧМ-2026 и 17-летний мексиканец Хильберто Мора. Перечислять можно долго.
Рубен Варгас, 27 лет (сборная Швейцарии)
На ЧМ-2026: 2+1 в 6 матчах (282 минуты)
Варгас – представитель Швейцарии, который должен находиться в таком рейтинге. Играет за сборную на крупных международных турнирах с Евро-2020. На Евро-2024 казнил Италию голом и ассистом в 1/8 финала. На ЧМ-2026 повторил пройденное в матче группового этапа с Боснией и Герцеговиной, причём выйдя на поле только на 72-й минуте. Забил и хозяйке турнира – Канаде. Прошло 60% его обводок. За 282 минуты Рубен заработал на себе аж шесть фолов (против восьми на Ламине Ямале, только за 496 минут). И вот уже пошли инсайды об интересе к вингеру «Севильи» от «Брайтона» и «Астон Виллы».
Мбекезели Мбокази, 20 лет (сборная ЮАР)
На ЧМ-2026: 4 матча (360 минут)
Сборная ЮАР добилась исторического достижения, впервые перешагнув групповой этап. Причём со второго места, обставив куда более сильных по составу Южную Корею с Чехией. Да и в 1/16 финала всего в один мяч уступила Канаде, пропустив только на 90+2-й минуте. Хотя после поражения от Мексики казалось, что южноафриканцы с их провалами в обороне станут на турнире пассажирами. Мбокази в начале года перешёл в «Чикаго Файр». Возможно, именно адаптация в Северной Америке помогла ему совершить суммарно 42 действия в обороне за 360 минут. В том числе 30 выносов. В СМИ уже приписывают интерес к защитнику от «Наполи» и «Ноттингем Форест», а его агент находится в приятном шоке: «Честно говоря, я никогда не думала, что буду общаться с людьми такого уровня, с которыми разговариваю сейчас. Для меня самое главное – устроить его в клуб из топ-5 европейских лиг. Я убеждена, что Мбокази достоин играть в Лиге чемпионов».
Ману Коне, 25 лет (сборная Франции)
На ЧМ-2026: 5 матчей (385 минут)
Я смотрел два матча сборной Франции на ЧМ-2026 в двух разных компаниях. И в обоих случаях мне задали один и тот же вопрос: «А кто такой вообще этот Коне?» У погружённых в футбол людей такой вопрос едва ли возникнет: полузащитник немало отыграл в Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию» и в Серии А – за «Рому». Да и за сборную не раз выходил в Лиге наций и в отборе на ЧМ. Теперь подобных удивлений станет меньше, поскольку Коне не понадобился звёздный статус, чтобы шикарно смотреться во встречах с Ираком, Норвегией, Парагваем и Марокко. В общем, во всех, кроме матча с Испанией. Как и всем французам. 92% точности передач (71,4% – длинных), по семь отборов и заработанных фолов, 25 возвратов мяча на 385 минут – добротный турнир от Ману.