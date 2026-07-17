В «Юве» новый турок, «Барса» подписала 14-летнего казаха. Трансферы и слухи за день

Месси… никуда не переходит. Просто в последний месяц привычно слишком часто писать про подвиги Лео. А все стоящие и не очень трансферные новости – ниже.

Главные состоявшиеся трансферы

«Ювентус» бесплатно забрал у «Ромы» Челика

И не просто какого-то Челика, а правого защитника сборной Турции (хотя после ЧМ-2026 это не прямо очень престижно) Зеки Челика. И её капитана в победной, но уже ничего не значившей встрече с США. Да, новость из разряда «Юве» купил Бога» – так писали про покупку французского ивуарийца Жереми Бога.

У Зеки завершился контракт с римлянами, чем туринцы и воспользовались. С «Ювентусом» он подписал трёхлетнее соглашение. В прошедшем сезоне Челик отыграл 45 матчей во всех клубных турнирах, оформив 1+4. Transfermarkt выставил ему ценник в € 14 млн.

«Ковентри» купил защитника сборной Швейцарии за € 18 млн

Орель Аменда Фото: ФК «Ковентри Сити»

Который просидел в запасе весь ЧМ-2026. 22-летний Орель Аменда доказал: не обязательно показывать класс на чемпионате мира, чтобы во время турнира уйти из Бундеслиги в АПЛ. «Айнтрахт» заработал € 18 млн при рыночной стоимости игрока в € 10 млн. Умеют они продавать всё-таки! Наверняка клуб Фрэнка Лэмпарда оценил универсальность Аменды: тот способен сыграть не только в центре обороны, но и на правом фланге.

Сутормин собрался зажечь в «Факеле»

Алексей Сутормин, ранее выступавший в РПЛ за «Оренбург», «Сочи», «Ростов», «Крылья Советов» и «Зенит», объявился в «Факеле». Неплохое путешествие по стране, правда? Воронежцы заплатили 50 тысяч рублей. Ладно, последнее предложение – шутка, ведь в Самаре с 32-летним универсалом не стали продлевать контракт.

«Барса» подписала 14-летнего футболиста юниорской сборной Казахстана

Карим Мендиканов Фото: ФК «Барселона»

Поздравляем Карима Мендиканова! О переходе сообщил сам футболист. Он будет играть за молодёжные команды каталонцев. По крайней мере, пока что. «Очень горжусь тем, что подписал контракт с клубом всей моей жизни», — написал Мендиканов на своей странице в социальной сети, прикрепив фотографию из офиса «Барселоны». Ранее Мендиканов выступал за юношескую команду «Сан-Кугат» из Каталонии. Ждём между ним и Дастаном Сатпаевым (скоро уйдёт в «Челси») битву за «Золотой мяч».

Главные трансферные слухи дня

Олисе хочет в «Реал». Или нет?

В четверг вечером издание L’Equipe выкатило инсайд: Майкл Олисе твёрдо намерен перейти в мадридский «Реал» этим летом. Отмечается, что вингер «Баварии» сообщил о решении окружению, агентам и некоторым партнёрам по сборной Франции — в частности, Килиану Мбаппе и Орельену Тчуамени. В «Реале» уже знают о желании игрока и проведут сделку после окончания чемпионата мира.

Однако позже Sky Sport Germany опубликовало обратную информацию, что Олисе не сообщал руководству «Баварии» о желании перейти в «Реал». Вместо этого француз сказал, что хочет остаться в мюнхенском клубе. Ура, новая трансферная сага!

«Арсенал» берёт грека из «Брюгге»

Христос Дзолис Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Греческий форвард Христос Дзолис переходит в «Арсенал» за € 40 млн, сообщает Фабрицио Романо. В клубе он заменит Леандро Троссарда, недавно ушедшего в турецкий «Бешикташ». В прошлом сезоне Дзолис в составе «Брюгге» стал чемпионом Бельгии. А за 52 матча во всех турнирах забил 22 мяча и отдал 29 результативных передач. Интересно, что Дзолис уже выступал в Англии за «Норвич» с 2021 по 2024 год, откуда и перешёл в «Брюгге».

Артета получит игрока сборной Англии?

А ещё «Арсенал» намерен ускорить работу над трансфером Моргана Роджерса из «Астон Виллы». Как сообщает Романо, переговоры с представителями игрока находятся на продвинутой стадии. При этом сделка никак не связана с трансфером Христоса Дзолиса — лондонцы изначально хотели подписать обоих футболистов. Ранее издание Football Insider сообщило, что «Астон Вилла» оценивает Роджерса в £ 130 млн. Сколько же в итоге заплатит «Арсенал»?

Замена Тилеманса для Эмери

Жоао Гомес Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Астон Вилла» после продажи Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед» нуждалась в новом контролирующем опорном полузащитнике. Замена нашлась в вылетевшем из АПЛ «Вулверхэмптоне». Как сообщает Романо, бирмингемцы покупают Жоао Гомеса. Сумма сделки составит € 40 млн плюс ещё € 5 млн в виде бонусов. «Вулвз» уже приняли предложение и разрешили бразильцу пройти медосмотр для завершения перехода. В сезоне-2025/2026 Гомес принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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