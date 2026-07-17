Город задыхается от смога. Но ФИФА пока что не спешит разрабатывать запасной план.

Финал ЧМ-2026 под угрозой! В Нью-Йорке экологические проблемы – как в Москве в 2010-м

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины могут перенести! Да, это не шутка. Издание Ole.us сообщает, что из-за лесных пожаров в Канаде поднялась тревога. Дым распространился по нескольким городам страны и даже достиг северных штатов США. Токсичное облако представляет угрозу для здоровья команд и болельщиков. Насколько реален перенос решающего матча?

По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксировано 893 активных природных пожара, из которых 210 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошло более 3,6 тысячи лесных пожаров. А облако достигло США, в том числе окутав Чикаго, Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк, в пригороде которого (стадион «Метлайф», штат Нью-Джерси) и должен состояться финал ЧМ-2026.

Человек в маске в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Смог в Нью-Йорке накануне финала ЧМ-2026 Фото: Getty Images

По данным профильного сайта IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке достиг отметки в 208 пунктов, что соответствует оценке «очень вредно для здоровья». Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул уже сообщила, что сочетание дыма от пожаров и знойной погоды негативно скажется на качестве воздуха в штате, людям раздают маски в общественных местах. В столице США Вашингтоне также введён красный уровень качества воздуха.

Стадион «Метлайф» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Министерство здравоохранения Канады отмечает, что воздух в некоторых городах опасен. А в северных областях (например, в провинции Онтарио) есть даже непосредственная угроза жизни людей.

По этой причине МЛС уже отложила встречу между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс», который должен был состояться в одном из наиболее пострадавших районов (Чикаго, штат Иллинойс). Проведение матча в таких условиях представляет значительный риск для здоровья игроков, судей, персонала и болельщиков. А физические нагрузки увеличивают количество загрязняющих частиц, попадающих в дыхательную систему.

Финалисты ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Поскольку дым пока не рассеивается, есть опасение, что из-за этого пострадает финал ЧМ-2026.

Если уровень загрязнения воздуха будет представлять угрозу для здоровья, у ФИФА есть протоколы для оценки возможных изменений в расписании мероприятия, хотя сейчас разговоры об этом не идут. Вероятность переноса оценивается как невысокая. Однако приоритет в решающий момент будет отдан здоровью команд и болельщиков. Но пока ФИФА надеется, что дым в районе Нью-Джерси рассеется к воскресному матчу.

Россияне не понаслышке знакомы со смогом – он периодически появляется в разных частях страны. Самый памятный эпизод из последних – смог в Москве летом 2010 года из-за горящих торфяников. Тогда столица находилась в густом дыму целый месяц – с середины июля до середины августа.