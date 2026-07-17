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Расписание спортивных матчей 18 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: битва «Зенита» и «Спартака», теннис, «Тур де Франс» и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 июля 2026 года
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Лучший спорт 18 июля: Аргентина — Италия в волейбольной Лиги наций, «Динамо» Москва против ЦСКА в футболе и квалификация Гран-при Бельгии!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 4:00: Бразилия — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 04:00 МСК
Бразилия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний шанс бразильцев?

Проиграв сборной США, Бразилия поставила себя в сложное положение. Чтобы оставить себе шансы на финальный этап, нужно обыграть Польшу. Но и команда Николы Грбича мотивирована. Во-первых, математически поляки ещё не гарантировали себе путёвку в решающий этап. Во-вторых, они продолжают борьбу за второе место со сборной США. Победа над бразильцами и американцами в очной встрече принесёт вторую строчку. Так что здесь будет упорная борьба.

Статистика мужской Лиги наций
Польша не готова принимать сборную России на ЧМ-2027:
Какие проблемы ждут российский волейбол при возвращении на мировую арену?
Какие проблемы ждут российский волейбол при возвращении на мировую арену?

🏐 7:00: Канада — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 07:00 МСК
Канада
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча за место в Лиге наций

По сути, это стыковой матч за место в элите. Для сборной Канады уж точно, поражение лишит её всех шансов. Команда Дэна Льюиса выглядит неплохо, но проиграла сразу семь тай-брейков! В том числе оба матча на третьей неделе, причём и с Аргентиной, и с Японией канадцы вели 2:0 по сетам. У Кубы ситуация чуть проще, поражение не лишит её математических шансов. Но нужно будет побеждать Италию на заказ и ждать осечек конкурентов. Это будет настоящая битва!

Статистика мужской Лиги наций
Покинувшего элиту должна заменить сборная России:
Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций
Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций

🎦🏐 13:20: Аргентина — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 13:20 МСК
Аргентина
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Италия — в борьбе за финал

Сборная Италии пока в подвешенном состоянии. Они в зоне плей-офф, но чтобы избежать проблем, нужно победить Аргентину. Да и забраться повыше чемпионы мира наверняка хотят. Латиноамериканцы же пока не гарантировали себе место в элите. Им нужно набрать одно очко, но впереди встречи с Италией и Японией. Если проиграют — придётся ждать результаты матчей Канады и Кубы. Шанс, что всё сложится не в пользу аргентинцев, небольшой, однако он есть.

Статистика мужской Лиги наций
Аргентинцы установили рекорд, но в целом пока смотрятся бледно:
Удивительный рекорд в мужской Лиге наций. Аргентина набрала 50 очков, чтобы выиграть сет!
Удивительный рекорд в мужской Лиге наций. Аргентина набрала 50 очков, чтобы выиграть сет!

🚴‍♀️ 14:50: «Тур де Франс», этап 14, Мюлуз — Ле-Маркштайн Феллеринг, 155,3 км

Тур де Франс Подробнее

Интрига: Погачар увеличит отрыв от преследователей?

Король велоспорта готовится к очередной победе в Гранд-туре. 14-й этап многодневки во Франции является горным, но при этом не слишком длинным — 155,3 км, с общим набором высоты 3800 км и семью категорийными подъёмами. Высокие нагрузки за короткий промежуток времени увеличивают сложность для спортсменов, однако Тадей Погачар, похоже, готов к такому испытанию. Сумеет ли он создать отрыв от соперников до финиша и если да, то насколько большим он будет? Одно ясно уже сейчас: субботняя гонка может изменить расклады в топ-5 генеральной классификации и даже повлиять на итоговые результаты многодневки.

Ожидаемый успех спринтера:
Бельгиец Тим Мерлир выиграл 12-й этап «Тур де Франс» — 2026

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 3), Бостад, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
31
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Интрига: вернётся ли Рублёв в финал Бостада?

Андрей Рублёв (№16 рейтинга) в полуфинале турнира серии ATP-250 в Бостаде сразится с Алехандро Табило (№31). Это окажется третий поединок парней (1-1) и первый — на грунте. Для российского теннисиста это будет шанс вернуться в финал шведского турнира, в котором он одержал победу три года назад.

Как Рублёв вышел в полуфинал Бостада:
Рублёв в Бостаде взял реванш у аргентинца за поражение 4 года назад. Андрей — в полуфинале
Рублёв в Бостаде взял реванш у аргентинца за поражение 4 года назад. Андрей — в полуфинале

🏎 17:00: Формула-1, этап 10, Гран-при Бельгии, квалификация

💬 Заезды с текстовой трансляцией

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: на что способна «Феррари»?

После недавних побед Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера зародилась небольшая надежда, что «Феррари» всё же способна вмешаться в борьбу за чемпионство с представителями «Мерседеса». Однако в Спа против итальянской команды играет не самый мощный мотор, и в пятницу «Феррари» уступала не только немцам, но и «Ред Булл» с «Маклареном». Был ли у «Скудерии» запас или на сей раз Льюису и Шарлю придётся наблюдать за борьбой за поул-позишен со стороны? Ответ даст субботняя квалификация.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Каким окажется конец сезона, непонятно:
Календарь Формулы-1 продолжит сокращаться? Сколько вообще гонок останется?
Календарь Формулы-1 продолжит сокращаться? Сколько вообще гонок останется?

🏆 ⚽️ 18:00: «Зенит» — «Спартак» Москва, Суперкубок России

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона в России?

«Зенит» и «Спартак» откроют новый сезон в России. В Нижнем Новгороде команды зарубятся за Суперкубок. Москвичи не брали трофей с 2017 года, петербуржцы в последний раз побеждали в 2024-м. Всего же у «Зенита» аж девять Суперкубков, у «Спартака» — всего один. Да и в 2022 году петербуржцы разнесли москвичей в игре за трофей (4:0). Тенденция для команды Хуана Карлоса Карседо не самая приятная. Получится ли преломить её?

Интервью «Чемпионата» с Александром Соболевым:
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Эксклюзив
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали

⚽️ 18:00: «Динамо» Москва — ЦСКА, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «братское» дерби в межсезонье

ЦСКА и «Динамо» продолжают подготовку к сезону. Пока «Зенит» и «Спартак» будут разыгрывать Суперкубок, московские команды проведут товарищеский матч. Отличная возможность посмотреть на состояние игроков во встрече с топ-соперником за неделю до старта РПЛ.

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ЦСКА представил новую домашнюю форму, посвящённую 10-летию клубного стадиона
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