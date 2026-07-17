Топ-события субботы: битва «Зенита» и «Спартака», теннис, «Тур де Франс» и Формула-1

Лучший спорт 18 июля: Аргентина — Италия в волейбольной Лиги наций, «Динамо» Москва против ЦСКА в футболе и квалификация Гран-при Бельгии!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 4:00: Бразилия — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: последний шанс бразильцев?

Проиграв сборной США, Бразилия поставила себя в сложное положение. Чтобы оставить себе шансы на финальный этап, нужно обыграть Польшу. Но и команда Николы Грбича мотивирована. Во-первых, математически поляки ещё не гарантировали себе путёвку в решающий этап. Во-вторых, они продолжают борьбу за второе место со сборной США. Победа над бразильцами и американцами в очной встрече принесёт вторую строчку. Так что здесь будет упорная борьба.

🏐 7:00: Канада — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: встреча за место в Лиге наций

По сути, это стыковой матч за место в элите. Для сборной Канады уж точно, поражение лишит её всех шансов. Команда Дэна Льюиса выглядит неплохо, но проиграла сразу семь тай-брейков! В том числе оба матча на третьей неделе, причём и с Аргентиной, и с Японией канадцы вели 2:0 по сетам. У Кубы ситуация чуть проще, поражение не лишит её математических шансов. Но нужно будет побеждать Италию на заказ и ждать осечек конкурентов. Это будет настоящая битва!

🎦🏐 13:20: Аргентина — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Италия — в борьбе за финал

Сборная Италии пока в подвешенном состоянии. Они в зоне плей-офф, но чтобы избежать проблем, нужно победить Аргентину. Да и забраться повыше чемпионы мира наверняка хотят. Латиноамериканцы же пока не гарантировали себе место в элите. Им нужно набрать одно очко, но впереди встречи с Италией и Японией. Если проиграют — придётся ждать результаты матчей Канады и Кубы. Шанс, что всё сложится не в пользу аргентинцев, небольшой, однако он есть.

🚴‍♀️ 14:50: «Тур де Франс», этап 14, Мюлуз — Ле-Маркштайн Феллеринг, 155,3 км

Интрига: Погачар увеличит отрыв от преследователей?

Король велоспорта готовится к очередной победе в Гранд-туре. 14-й этап многодневки во Франции является горным, но при этом не слишком длинным — 155,3 км, с общим набором высоты 3800 км и семью категорийными подъёмами. Высокие нагрузки за короткий промежуток времени увеличивают сложность для спортсменов, однако Тадей Погачар, похоже, готов к такому испытанию. Сумеет ли он создать отрыв от соперников до финиша и если да, то насколько большим он будет? Одно ясно уже сейчас: субботняя гонка может изменить расклады в топ-5 генеральной классификации и даже повлиять на итоговые результаты многодневки.

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 3), Бостад, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: вернётся ли Рублёв в финал Бостада?

Андрей Рублёв (№16 рейтинга) в полуфинале турнира серии ATP-250 в Бостаде сразится с Алехандро Табило (№31). Это окажется третий поединок парней (1-1) и первый — на грунте. Для российского теннисиста это будет шанс вернуться в финал шведского турнира, в котором он одержал победу три года назад.

🏎 17:00: Формула-1, этап 10, Гран-при Бельгии, квалификация

💬 Заезды с текстовой трансляцией

Интрига: на что способна «Феррари»?

После недавних побед Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера зародилась небольшая надежда, что «Феррари» всё же способна вмешаться в борьбу за чемпионство с представителями «Мерседеса». Однако в Спа против итальянской команды играет не самый мощный мотор, и в пятницу «Феррари» уступала не только немцам, но и «Ред Булл» с «Маклареном». Был ли у «Скудерии» запас или на сей раз Льюису и Шарлю придётся наблюдать за борьбой за поул-позишен со стороны? Ответ даст субботняя квалификация.

🏆 ⚽️ 18:00: «Зенит» — «Спартак» Москва, Суперкубок России

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона в России?

«Зенит» и «Спартак» откроют новый сезон в России. В Нижнем Новгороде команды зарубятся за Суперкубок. Москвичи не брали трофей с 2017 года, петербуржцы в последний раз побеждали в 2024-м. Всего же у «Зенита» аж девять Суперкубков, у «Спартака» — всего один. Да и в 2022 году петербуржцы разнесли москвичей в игре за трофей (4:0). Тенденция для команды Хуана Карлоса Карседо не самая приятная. Получится ли преломить её?

⚽️ 18:00: «Динамо» Москва — ЦСКА, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «братское» дерби в межсезонье

ЦСКА и «Динамо» продолжают подготовку к сезону. Пока «Зенит» и «Спартак» будут разыгрывать Суперкубок, московские команды проведут товарищеский матч. Отличная возможность посмотреть на состояние игроков во встрече с топ-соперником за неделю до старта РПЛ.