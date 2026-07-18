«Зенит» и «Спартак» перед Суперкубком. Кого купили клубы и как вообще провели межсезонье?

Российский футбол возвращается! За день до финала чемпионата мира «Зенит» и «Спартак» откроют новый сезон для клубов РПЛ матчем за Olimpbet Суперкубок России. Чемпион страны и обладатель Кубка России встретятся 18 июля в Нижнем Новгороде. Как подготовились команды Сергея Семака и Хуана Карлоса Карседо к битве за трофей? Подводим итоги межсезонья для сине-бело-голубых и красно-белых – рассказываем о встречах на летних сборах, трансферах и других интересных событиях.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Межсезонье «Зенита»: шесть матчей без поражений, новички — только легионеры

«Зенит» вышел из отпуска 18 июня – ровно за месяц до матча за Суперкубок. Тренировался и проводил товарищеские встречи в Санкт-Петербурге. Ценным бонусом для чемпиона России стал приезд на спарринги соперников из-за границы: сине-бело-голубые сыграли с командами из Узбекистана, Сербии и даже Аргентины.

Между тем в штабе Семака произошли важные изменения. После восьми лет в «Зените» ушёл из клуба Юрий Жевнов, отвечавший за подготовку вратарей, и теперь голкиперов тренируют Михаил Кержаков и Юрий Окрошидзе. Только-только завершивший карьеру Кержаков будет приобретать опыт тренера прямо по ходу сезона.

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ, ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ «ЗЕНИТА» Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» начал с разгрома «Ленинградца» из Лиги Pari – 4:0. Дубль оформил Александр Ерохин, по голу забили Педро и Александр Соболев. Потом команда Семака одержала ещё одну сухую победу над махачкалинским «Динамо» – 2:0. Вендел, как обычно, задержавшись в отпуске и, стремясь доказать своё желание пахать на поле, открыл счёт уже через пару минут после старта матча. Автором второго гола стал Густаво Мантуан.

Затем «Зенит» играл с зарубежными командами, которые принимал уже на «Газпром Арене». Аргентинскую «Химнасию» из Ла-Платы победить не сумел – 1:1. На гол Соболева соотечественники Лео Месси ответили своим в исполнении Агустина Аусменди. После этого петербуржцы разгромили чемпиона Узбекистана и участника азиатской Лиги чемпионов «Нефтчи» – 4:1. В этом матче дебютировал и забил летний новичок Фелипе Аугусто, а вслед за ним отличились Максим Глушенков, Соболев и Даниил Кондаков. Традиционную встречу с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» команда Семака тоже выиграла – 3:1. Фелипе Аугусто с Соболевым положили по мячу и в этом спарринге, а Роман Вега и вовсе сотворил шедевр, зарядив метров с 30 точно в цель.

«Зенит» проводил спарринги раз в три-четыре дня – Семак дозировал нагрузку на футболистов. Но с «Црвеной Звездой» сине-бело-голубые бо́льшую часть матча сыграли основой. Условный второй состав на следующий день выдал ничью во второй за сборы встрече с махачкалинским «Динамо» – 1:1. Южане повели благодаря голу Миро, однако в концовке хозяев спас Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.

В итоге «Зенит» завершил подготовку без единого поражения – четыре победы и две ничьих при разности мячей 15:4. Это, конечно, ни о чём не говорит, поскольку между результатами на сборах и в сезоне нет никакой взаимосвязи, но для болельщиков факт, безусловно, приятный. Если исходить из показанного командой в товарняках, как будто напрашивается вывод, что Семак перестраивает «Зенит» на более атакующий футбол. Возможно, это реакция тренерского штаба на справедливую, в общем-то, критику за скучную игру. Однако подтвердят или опровергнут мнение только официальные матчи.

Трансфер Аугусто из «Трабзонспора» – пока главный для «Зенита» в летнее окно. В Турции подтвердили, что петербургский клуб заплатил за 22-летнего бразильца € 15 млн + € 5 млн бонусами. Фелипе может сыграть на любой позиции в группе атаки: центрального нападающего, второго форварда, вингера. В прошлом сезоне он забил 15 голов в 40 матчах во всех турнирах. Не исключено, что, вспомнив легендарную связку Дзюба – Азмун, Семак вернётся к классике (4-4-2) и захочет повторить её с новыми героями – дуэтом Соболев – Аугусто. Впрочем, если судить по комментариям тренера, «Зенит» нацелен на подписание ещё одного голеадора. Забрать Константина Тюкавина из московского «Динамо» до сих пор не получилось, несмотря на инсайды о предложении в размере € 30 млн.

Сергей Семак тренер «Зенита» «Любая команда пытается укомплектоваться таким образом, чтобы по возможности было по два игрока на каждую позицию. На сегодняшний день у «Зенита» только один чистый нападающий – Александр Соболев. Фелипе Аугусто может играть и справа, и вторым форвардом. У него большой потенциал. У нас появилась вариативность – это уже хорошо».

«Зенит» купил также центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде (за € 3,5 млн, по данным Transfermarkt). Но перспективы колумбийца закрепиться в основе чемпиона вызывают больше сомнений, особенно с учётом ужесточения лимита на легионеров. Гол «Химнасии» стал следствием его ошибки – соперник избежал офсайда и спокойно забил.

По трансферам россиян договариваться, очевидно, сложнее. Ещё в начале июня «Чемпионат» писал, что «Зенит» согласовал условия контракта с Артёмом Карпукасом из «Локомотива». Тем не менее месяц спустя наши источники сообщили – петербуржцы вышли из переговоров, поскольку их не устроила запрашиваемая московским клубом сумма. В «Зените» считают, что игрок с годом контракта не стоит больше € 4,5 млн + бонусы. Сам «Зенит» попрощался летом с Джоном Дураном, вернувшимся после аренды в саудовский «Аль-Наср», а также с Арсеном Адамовым (продолжит карьеру в «Ахмате»), Ярославом Михайловым («Ростов») и Ильзатом Ахметовым (пока без клуба), которые ушли бесплатно. Правда, в случае с Михайловым петербуржцы сохранили за собой процент от будущей перепродажи воспитанника.

В матче со «Спартаком» чемпиону не помогут также Дуглас Сантос и Луис Энрике. Два бразильца, выступавшие летом на чемпионате мира, получили короткий отпуск и присоединятся к команде уже после Суперкубка. Вероятно, они и в 1-м туре РПЛ не сыграют, так как потребуется какое-то время, чтобы снова набрать оптимальную форму.

Напоследок любопытный факт: экс-спартаковец Соболев – лучший бомбардир «Зенита» на сборах с четырьмя голами.

Межсезонье «Спартака»: всего один трансфер и четыре гола

«Спартак» вышел из отпуска 22 июня. Команда Хуана Карлоса Карседо тоже тренировалась дома – на базе в Тарасовке. Обладатель Кубка России провёл меньше спаррингов, чем «Зенит», и у москвичей не было международных матчей, тем не менее красно-белые сыграли с сильными соперниками из РПЛ.

Впрочем, и «Спартак» для начала размялся на команде Первой лиги, проведя товарняк в закрытом режиме. Не без труда одолел тёзок из Костромы – 1:0, а единственный мяч забил Руслан Литвинов. Затем красно-белые встречались с представителями элиты. Матч с «Крыльями Советов» получился самым результативным – москвичи выиграли со счётом 3:2. Причём победа получилась волевой. Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд в середине первого тайма, но во втором самарцы Михайло Баньяц и Дани Фернандес забили два мяча. Только в концовке команда Карседо дожала «КС». Сделать это удалось благодаря голам Наиля Умярова и 18-летнего Ивана Сорокина (атакующего полузащитника/форварда), который, к слову, до перехода в столичный клуб в январе 2025-го воспитывался в «Зените».

ИВАНА СОРОКИН (В ЦЕНТРЕ) Фото: spartak.com

Обратило на себя внимание, что в этих двух матчах «Спартак» забивал после угловых. Работа над стандартами в атаке у Карседо явно идёт серьёзная. Хотя и пропускали от самарцев со штрафных, так что защиту на стандартных положениях ещё нужно улучшать.

Серию спаррингов «Спартак» продолжил нулевой ничьей с «Рубином», а завершил 11 июля поражением от «Локомотива» со счётом 0:2. Команда Михаила Галактионова победила в дерби, забив два мяча после перерыва. Сначала Алексей Батраков раскрутил атаку, которую завершил голом Сергей Пиняев, а потом и сам реализовал пенальти – за фол на Зелимхане Бакаеве. Интересно, что сбил бывшего спартаковца экс-железнодорожник Данил Пруцев.

В результате «Спартак» завершил летние сборы с двумя победами, одной ничьей и одним поражением при разности мячей 4:4. Не самая впечатляющая статистика, но, опять же, это не повод для каких-либо выводов. Нередко случается, что команда, не феерившая в межсезонье из-за высоких нагрузок, затем здорово выглядит в чемпионате и кубковых турнирах. Стоит отметить другой факт: последние матчи «Спартака» пропустил Жедсон Фернандеш. Клуб сообщил, что согласовал отъезд полузащитника по семейным обстоятельствам – португалец вернулся в расположение красно-белых перед Суперкубком.

Всего за четыре дня до встречи с «Зенитом» «Спартак» объявил о подписании первого и пока единственного летнего новичка. Игроком команды Карседо стал соотечественник тренера – универсальный защитник Виктор Парада, способный закрыть как левый фланг, так и центр обороны. По информации Transfermarkt, 24-летнего легионера выкупили у «Алавеса» за € 5 млн. Marca писала, что с учётом бонусов стоимость сделки может составить чуть более € 6 млн. Прошлый сезон стал дебютным для Парады в испанской Примере, он набрал 0+3 в 30 встречах.

В начале июля «Спартак» также продлил на год контракт с 39-летним голкипером Александром Довбней. Из аренд вернулись Пруцев («Локомотив»), Даниил Хлусевич («Ахмат») и Антон Зиньковский («Сочи»). А вот Никита Чернов, доигрывавший сезон в «Крыльях Советов», покинул клуб летом свободным агентом. Он остался в Самаре. Ушли бесплатно после завершения контрактов Олег Рябчук, Тео Бонгонда и Антон Заболотный. Кроме того, за «Рубин» на правах аренды будет выступать не заигравший в «Спартаке» Илья Самошников.

Хуан Карлос Карседо главный тренер «Спартака» «У нас очень хорошая команда. Знаю, что клуб прилагает большие усилия и очень много работает, над трансферами в том числе. Самое главное для нас — сохранить команду, сохранить тех ребят, которые у нас есть. Далее клуб постарается привезти двух-трёх футболистов, которые могут нас усилить, но ещё раз повторю: самое главное — это сохранить наш костяк, который у нас есть».

Очевидно, покупка Парады – не последняя для «Спартака» в летнее окно. Можно ждать усиления в группу атаки, в частности в межсезонье появлялась информация об интересе московского клуба к нескольким вингерам и центрфорвардам. Например, красно-белые также забрасывали удочки насчёт трансфера Тюкавина – это подтвердил сам динамовец.

«Спартак» пока только однажды брал Суперкубок России – в 2017 году. Для «Зенита» победа может стать юбилейной – 10-й. Но кто бы ни выиграл в Нижнем Новгороде, разогрев перед сезоном РПЛ получится мощным, ведь за трофей поспорят две самые обсуждаемые команды страны.