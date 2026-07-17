Самый замороченный и запутанный турнир мира. Всё о старте нового сезона Второй лиги

В далеком 1982-м молодой и перспективный коллектив под названием Metallica выступал на разогреве у британцев Saxon. В похожей роли в эти выходные стартует Leon-Вторая лига «А», матчи которой вы будете смотреть перед развязкой ЧМ-2026.

Напомним структуру – два дивизиона «Золото» и «Серебро». По итогам первого этапа между ними произойдёт обмен – четыре на четыре. Лучшая команда «Золота» получит вторую жизнь – возможность сыграть в стыковых встречах по итогам второго этапа. В весенней части формируются итоги – лучшие клубы «Золота» выходят в Лигу Pari (если захотят). Худшие опускаются в «Серебро».

В обычной ситуации в каждом из дивизионов по 10 команд, и четыре худшие в «Серебре» вылетают в лигу «Б» (по итогам осени). Однако этим летом закрылись «Чайка», «Черноморец» и «Кубань». Поэтому к зиме вылетит только одна команда. При этом число клубов в «Серебре» сократилось до семи.

«Сокол» поменял всю команду, в лидерах — «Алания» и «Динамо-Владивосток»

По итогам прошлого сезона в Первую лигу отправились «Ленинградец», «Текстильщик» и «Велес». Осенний этап – отличная возможность понять, кто станет следующими претендентами на выход.

На фоне остальных явно выделяется саратовский «Сокол», вылетевший в прошлом сезоне из Первой лиги. На встрече с болельщиками директор Алексей Потапов сказал, что бюджет клуба скромный – всего лишь на уровне пятого-седьмого места в «Золоте». Тем не менее «Сокол» уже провёл качественное усиление состава.

Весной клуб преждевременно оформил вылет и начал заранее готовиться к новому сезону (хороший пример стратегического мышления). Евгений Харлачёв немного взбодрил команду в концовке – «Сокол» тогда набрал 9 из 12 возможных очков на финише. Собственно, его и оставили главным.

«Сокол» подписал 16 новых футболистов. Из Первой лиги приехали восемь новичков – вратарь Тимофей Кашинцев («Нефтехимик»), защитники Александр Перчёнок («Уфа») и Илья Клементьев («Текстильщик»), опорник Андрей Анисимов («СКА-Хабаровск»), вингеры Артём Малахов («Шинник»), Владимир Азаров («Текстильщик»), Егор Сысоев («Торпедо») и нападающий Владислав Руденко («Волга»). Из других интересных приобретений – Иван Шилёнок («Зенит-2»), который на сборах забил красивый гол в ворота «Крыльев Советов».

При этом заявления «Сокола» пока скромные. Цель – попасть в топ-6, то есть не вылететь. Хотя взять осенью первое место было бы тоже полезно.

«Волгарь» из Астрахани сохраняет статус одного из лидеров «Золота». Команда здорово укомлектовалась ещё зимой. Но вместо выхода в Первую лигу астраханцы свалились в подвал и едва не вылетели в «Серебро». Юрий Юхневич провалил миссию и был уволен. Зато Игорь Колыванов добавил позитива. Под его руководством «Волгарь» потерпел всего одно поражение и уверенно сохранил прописку в «Золоте». За семь игр у Колыванова средний набор очков – 2,0. Это под выход.

У «Волгаря» две серьёзные потери. Во-первых, ушёл в «Текстильщик» арендованный у «Спартака-2» нападающий Александр Помалюк. Он забил весной семь голов в 14 матчах и вошёл в топ-3 бомбардиров «Золота». Во-вторых, в последнем туре сезона вылетел из-за травмы опорник Алексей Павлишин. Местная легенда! Играет в команде с 2018 года, накопил 245 игр.

Зато сохранили костяк и точечно усилились. Выкупили у «Сибири» Александра Носова. Арендовали вратаря «Урала» Алексея Мамина, левого защитника «Родины-2» Алана Агаева, вингеров Евгения Ковалевского из «Краснодара» и Даниила Аносова из «Сочи». Состав крепкий, хотя есть вопросы по центру обороны.

Среди явных претендентов на возвращение в Первую лигу в будущем – «Алания». После сложного отрезка клуб явно идёт на поправку. Ключевое – спустя пять с половиной лет «Алания» впервые сыграет действительно дома. Команда уже провела тренировку на новом стадионе, который недавно сдали в эксплуатацию. Домашняя игра с «Волгарём» 2 августа планируется во Владикавказе.

Главный тренер Дмитрий Фомин подтягивает опытных игроков. Уже подняли планку среднего возраста с 22,5 до 23,4 года. Летом приехал лидер «Калуги» нападающий Иван Матюшенко. Также вернулись местные легенды Батраз Гурциев, Аллон Бутаев (оба – «Сокол») и Виктор Нафиков («Шинник»). Тарас Гаглоев (4+2 весной) ушёл из команды, однако состав «Алании» позволяет бороться за высокие места.

В руководстве произошли изменения. Вместо Бахвы Тедеева генеральным директором назначен Алан Лазаров, который ранее был связан скорее с юриспруденцией, чем с футболом. Но Тедеев остаётся в структуре «Алании». Также в штаб Фомина вошёл тренер по физической подготовке Максим Гавриленко. Ранее он работал в «Кубань-Холдинге» и «Динамо-Владивосток», а последнее место работы – Международная теннисная академия в Китае.

Азамат Засеев спортивный директор «Алании» «Мы должны стремиться занять первое место. Каждый футболист, каждый член тренерского штаба, персонал и все мы должны ставить себе такую задачу. Но если говорить о задаче более реальной, то это попадание как минимум в шестёрку, чтобы весной уже бороться за выход в Первую лигу. Если при этом мы будем показывать качественную, агрессивную, зрелищную игру, а наша молодёжь будет прибавлять — тогда, конечно, мы все будем довольны».

Команда провела плодотворные сборы в Кисловодске и готова к тому, чтобы снова шуметь.

Там же сборы провёл «Машук-КМВ». Команда Артура Садирова по-прежнему непредсказуема. Но будет устраивать бой в каждом матче. Составу по-прежнему не хватает глубины. Плюс летом неожиданно ушёл фактурный Анзор Хутов. 30-летний форвард из Нальчика сыграл за два с половиной года 87 встреч и забил 20 голов. Также команду покинул нападающий Магомед Абакаров (2+3 в прошлом сезоне). Опорник Линар Шарифуллин вернулся в «Нефтехимик».

Из новичков выделим 22-летнего кудрявого опорника Расула Гыстарова – он бегал в Первой лиге за «Уфу». Внимательно следим за проектом Садирова. Тем более к 2028 году «Машук» уже хочет выйти в Первую лигу.

Также среди потенциальных лидеров «Золота» – «Динамо-Владивосток». У клуба солидный бюджет. Однако о задачах на сезон публично пока никто не говорил. После драматичного выхода в «Золото» Константин Дзуцев провёл чистку рядов. Из неожиданного – нападающий Даниил Агуреев ушёл в «Амкар-Пермь». Осенью он забил шесть голов в 14 матчах, а весной резко замолчал.

Также на выход отправился форвард Илья Юрченко, который за полгода наколотил пять мячей в 14 встречах. По нашим данным, лучший бомбардир прошлого розыгрыша Второй лиги «Б» в составе «Химика» (20 голов в 24 матчах) порвал крестообразные связки. Контракт с ним не продлили.

Так что «Динамо-Владивосток» ожидаемо перестроило атакующую линию. Летом подписали Евгения Песикова («Динамо-Киров»), Николая Суханова («Ленинградец») и Даура Квеквескири («Сибирь»). Взяли в аренду нападающего «Оренбурга-2» Даниила Анциперова, который неудачно съездил весной в «Черноморец», сыграв всего 77 минут. Оборону усилил опытнейший Андрей Семёнов («КАМАЗ»).

Где-то за спинами фаворитов спряталась «Сибирь». Летом команда Вячеслава Комкова потеряла многих важных игроков. Арендованный Денис Покотыло вернулся в «Челябинск» (весной забил семь голов в 16 матчах). Левый защитник Максим Караев и опорник Иван Шмаков отправились в «Шинник». Оба – лучшие по игровому времени в «Сибири» за последний год. Дмитрий Яковлев транзитом через развалившийся «Черноморец» перешёл в «Ленинградец». Дмитрий Никитин вернулся в «Балтику».

А ещё к конкурентам ушли Александр Носов («Волгарь») и Даур Квеквескири («Динамо-Владивосток»). На встрече с болельщиками генеральный директор Алексей Толоконский сказал, что из-за финансов невозможно было оставить обоих – до конца года надо было сократить платёжную ведомость. По его словам, бюджет «Сибири» на текущий момент – скромный для борьбы за Первую лигу.

Единственное ощутимое усиление – форвард костромского «Спартака» Максим Чиканчи, в своё время шумевший в «Красаве». 27-летний форвард прекрасно цепляется за мяч – пусть фанатов из Новосибирска не пугает низкая результативность без мяча. Для голов в «Сибири» всегда есть бессмертный Антон Кобялко (ему уже 40 лет).

В «Родине-2» — большие перемены, Канчельскис сохранил «Динамо-Брянск»

Из-за самоликвидации «Чайки» и «Черноморца» в «Золоте» остались «Калуга» и «Родина-2». Обе команды и в этом сезоне, скорее всего, будут бороться за выживание.

«Калуга» потеряла системообразующего игрока. Нападающий Иван Матюшенко, который в одиночку держал соперников в страхе (11 голов в 30 встречах за последний год), ушёл в «Аланию». В подкасте «Двойка» генеральный директор клуба Олег Митрофанов рассказал, что «Калуга» выгодно продала Богдана Болдырева в «Сибирь». 21-летний вингер весной сыграл всего 269 минут, но в последнем туре отгрузил трёшку в ворота «Машука» (3:0) и отправился на повышение. Также ушёл один из лучших голкиперов дивизиона Ринат Шакеров (лидер по отраженным ударам – 78%). Его забрала ульяновская «Волга».

Усиление «Калуги» пока скромное. Пришли опытные вратари – Сергей Ещенко в прошлом сезоне был игроком костромского «Спартака», а воспитанник «Ахмата» Ризван Ташаев успешно выступал за «Авангард» (пять «сухарей» в 11 играх). Остальные новички – перспективная молодёжь и вечно подающий надежды воспитанник «Спартака» Ильяс Муминов («Ленинградец»).

В «Родине-2» изменений намного больше. Главным тренером вместо Александра Лактионова стал Барсег Киракосян. Армянский специалист начинал тренерскую карьеру в «Строгино», а в структуру «Родины» попал в марте 2025-го. Именно Киракосян в прошлом сезоне подхватил основную команду после ухода Зорана Зельковича и за месяц вывел её из кризиса. С ним «Родина» ни разу не проиграла в пяти матчах.

В третьей команде во Второй лиге «Б» Киракосян выступал уже не так успешно: 10-е место в прошлом сезоне и 10-е — сейчас. Но многие отмечают, что 43-летний специалист умеет раскрывать молодых футболистов. В «двойке» это и нужно. Тем более состав сильно поменялся. Ушли возрастные игроки – в «СКА-Хабаровск» уехал центрхав Дмитрий Маркитесов, в «Сокол» перешёл Егор Ларионов, а Святослав Кожедуб стал свободным агентом.

Более талантливые и перспективные отправились в аренды – вратарь Данил Ладоха («Торпедо»), защитники Александр Алёхин («Арсенал»), Николай Придава («Челябинск»), Алан Агаев («Волгарь»), центрхав Артём Бирюков («Арсенал»), форвард Матвей Бурлаков («Динамо-Вологда»).

Пока что «Родина-2» – загадка. По новичкам – взяли в аренду полузащитника «Локомотива» Арсения Гердта, который в прошлом сезоне не совсем удачно скатался в тонущую «Чайку» (сыграл всего 103 минуты).

В таком же тумане – крепкие динамовцы из Брянска и Кирова. Команды абсолютно по-разному заходят в новый сезон.

«Динамо-Брянск» полностью сохранило состав, с которым выиграло «Серебро». Отпустили только воспитанника «Динамо» Ричарда Головачёва, который по весне сыграл пять матчей в старте.

Тренер «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис Фото: ФК «Динамо-Брянск»

Все козыри Андрея Канчельскиса остались на руках. В центре поля темпом игры управляет Иван Соловьёв, а правый фланг выжигает Артём Медведев. Если повезёт, Даниил Коноплёв продолжит забивать и в «Золоте». В помощь ему прямо перед стартом сезона подписали экс-воспитанника «Динамо» и «Зенита» Максима Халилова («Черноморец»). Сыграл в Первой лиге 171 минуту.

Брянск – аутентичная команда, однако не выдающаяся. Хотя их чемпионство в «Серебре» точно было не случайным.

«Динамо-Киров», наоборот, сильно встряхнуло состав. Тренер остался – сейчас тут работает бывший хавбек московского «Спартака» Виктор Булатов. А вот лидеры разъехались. Кирилл Бурыкин уезжал на просмотр в «СКА-Хабаровск», но стал игроком «Амкара». Песиков перешёл в «Динамо-Владивосток». Могли потерять ещё и Николая Камаева, однако после просмотра в «Оренбурге» он вернулся в команду.

Среди новичков – вратарь Андрей Савин, полузащитник Никита Дорофеев и нападающий Билал Билалов (тройка наиболее интересных игроков «Иртыша»), форвард «Кубани» Михаил Агеев и арендованный крепкий центрдеф Ефим Колобов из «Родины». Вернули левого защитника Валентина Солодаренко, который зимой уезжал в ставропольское «Динамо» (сыграл 17 матчей и забил один гол).

Не обошлось без странных приобретений. Во-первых, опорник Александр Бурков не играл за «Родину-3» с марта. Во-вторых, заплатили около 1 млн рублей за правого защитника «Алании» Тимура Булацева (всего шесть встреч весной). Возможно, Булатов что-то знает.

Состав ФНЛ Лига А «Золото»

«Алания»

«Волгарь»

«Динамо-Брянск»

«Динамо-Киров»

«Динамо-Владивосток»

«Калуга»

«Машук»

«Родина-2»

«Сибирь»

«Сокол»

«Амкар» повышается, «Иртыш» — на вылет. А «Тюмень»?

Финансовые трудности российского футбола больше всего ударили по «Серебру». Если в РПЛ, Первой лиге, «Золоте» закрывается какой-то клуб, то количество команд сокращается именно в четвёртом по статусу дивизионе. Потому что нельзя никого поднять из Второй лиги «Б» – там сезон в самом разгаре. Минус три команды летом – это семь команд в «Серебре» вместо 10.

В межсезонье активно обсуждали, в каком формате проводить турнир – могли сыграть в три круга. Однако клубы отказались. За нормальный формат голосовал только новый тренер «Тюмени» Виктор Тренёв. В итоге «Серебро» откатает свою программу всего за три месяца (последний матч – 18 октября). Команды отбегают по 14 встреч.

С другой стороны – что ещё надо сделать, чтобы «Тюмень» наконец-то поднялась наверх? Работавший в «Сибири» Тренёв приехал спасать местный футбол ещё в концовке весеннего этапа – в клубе всё-таки догадались выкинуть Тимура Касимова за пределы «Геолога». Команда сыграла симпатичные 2:2 в последнем туре с «Аланией» и отправилась в отпуск.

Важная деталь – Тренёв родился в Тюмени, играл за местный клуб, много лет работал в его системе + был помощником Игоря Меньщикова. Из мощного опыта – трудился в «Енисее» в Первой лиге, выводил «Сибирь» из «Серебра» в «Золото».

У команды по-прежнему один из самых дорогих составов во всём буфере по данным Transfermarkt. И это с учётом больших потерь. Местный воспитанник и капитан Александр Бем уехал в «Челябинск». Опорник Иван Пяткин стал игроком «Нефтехимика». На повышение в «Велес» поехал Александр Безчаснюк. Нападающий Руслан Болов перешёл в «Муром».

Среди новичков – креативные центрхавы «Текстильщика» Максим Поляков и Виктор Демьянов, вингер «Кубани» Максим Офицеров, а также арендованный вратарь «Ахмата» Яхъя Магомедов. У 19-летнего чеченца один матч в РПЛ – заменил Вадима Ульянова из-за травмы и отыграл «на ноль» свои 68 минут с «Зенитом».

Однозначно главный претендент на переход в «Золото» – «Амкар-Пермь». В Перми тонко разбираются в футболе – выдернули из Курска творца всех успехов местного «Авангарда» Игоря Беляева. Он отдал родному клубу практически все 50 лет своей жизни. Был в тренерском штабе, когда «Авангард» играл в финале Кубка России с «Тосно» (1:2).

В последние восемь лет именно Беляев удерживал курский клуб на плаву в тяжелейших условиях. Как? Эффективная селекция и продуманный тренировочный процесс. «Авангард» Беляева всегда мало забивал, но ещё меньше пропускал. С организацией игры – порядок. С его назначением «Амкар» должен приобрести надёжность, которой не хватило для достижения лучших результатов весной. Забивали много, но пропускали почти на том же уровне (разница голов – 30-26). Прежний главный тренер Ярослав Мочалов остался в штабе.

Игорь Беляев главный тренер «Амкара» — в интервью «Коммерсанту» «Задача? Конечно, это повышение в классе. Ведь никто не поймёт, если команда поставит перед собой какую-то другую задачу. Особо оговорено, что команда не только должна быть вверху турнирной таблицы, но и привлекать на трибуны своей игрой пермских болельщиков».

Из минусов – в «Нефтехимик» вернулся нападающий Артём Котик. Кирилл Корольков отправился в «Велес». Летом сразу подписали двух футболистов, поигравших в «Авангарде». Напрямую из Курска приехали центральный защитник Дмитрий Кумсаров и экс-капитан команды Владислав Игнатенко, выступающий на левом фланге атаки (сейчас играл за «Муром»). Среди других новичков – центрдеф Кирилл Сараев («Иртыш»), атакующие игроки Кирилл Бурыкин («Динамо-Киров»), Даниил Агуреев («Динамо-Владивосток») и Дмитрий Усов («Оренбург-2»).

Со второго раза наверняка лучше выступит «Зенит-2». Петербуржцы после сборов в Беларуси входят в сезон совсем иначе, чем это было в марте – восстановились и готовы все опытные игроки (Денис Терентьев, Никита Вершинин, Дмитрий Барков). Нападающий Кирилл Косарев стал лучшим бомбардиром весеннего «Серебра» с 10 голами в 16 матчах – теперь будет поднимать планку.

Александр Селенков главный тренер «Зенита-2» «На протяжении всего весеннего чемпионата я говорил, что слабых команд в лиге нет. То есть любая команда может обыграть другую, поэтому чемпионат интересен. Жаль, что он короткий, возможно, напрашивалось решение сыграть в три круга. Конечно, у нас есть задача занять лидирующие места, которые дадут шанс шагнуть в «Золото» на следующий год, поэтому цена каждой игры высока, а риск потерять очки, которых не хватит на финише, возрастает».

Из потерь – лучший ассистент прошлого сезона (пять голевых в 14 матчах) Шилёнок ушёл в «Сокол». Реактивный вингер Андрей Касаджиков отправился в аренду в «Оренбург». За «Зенит-2» у него 7+2 по «гол+пас», летом провёл сборы с основой «Зенита». Кстати, его брат-близнец Алексей стал игроком «Ахмата».

Вернулся из аренды в «Балтике» Кирилл Обонин. С учётом травмы Александра Егурнева потенциальные проблемы «двойки» – на флангах атаки. Но в структуре «Зенита» наверняка найдутся другие талантливые бровочники. В конце концов, 18-летний талант Вадим Шилов уже восстановился после разрыва крестообразных связок – для практики ему как раз пригодится «двойка» с её вальяжным расписанием.

Менее выгодная ситуация у «Динамо-2». В команде сменился главный тренер. Павел Алпатов поднялся в штаб Сандро Шварца, а «двойку» возглавил Кирилл Панченко. Для него это первый самостоятельный опыт. В тренерский штаб добавился другой экс-игрок «Динамо» – Антон Соснин. Будет ли Панченко устраивать ад и разносить всех в «Серебре»? Не факт.

Кирилл Панченко, тренер «Динамо»-2 Фото: ФК «Динамо-2»

Состав команды сильно поменялся. Переученный из опорника в нападающего Максим Никифоров стал игроком костромского «Спартака». Центрхав Максим Майоров перешёл в «Сокол». Атакующий полузащитник Денис Симонов теперь покоряет Первую лигу с «Текстильщиком» Дмитрия Пятибратова.

Защитники Кирилл Исаев, Георгий Тихомиров и Максим Балахонов покинули команду по окончании контракта. На просмотре в «Оренбурге» находится Глеб Мирошниченко, который явно уйдёт на повышение (если не в РПЛ, то в Первую лигу). Пока трудно представить, каким будет «Динамо-2» осенью. Из хорошего – продлили контракты с Артёмом Змеевым, Владимиром Ивановым, Арсением Абдулхаликовым, Исламом Дашдемировым. Запоминайте новые имена.

В числе самых бедных команд «Серебра» – ставропольское «Динамо», миасское «Торпедо» и омский «Иртыш».

Адаптация динамовцев в «Серебре» весной слишком затянулась. Выбраться со дна таблицы уже не было возможности. Именно в этот момент Ставрополь одержал три победы подряд на финише сезона (стиль Евгения Харлачёва из «Сокола»). Причём пощёчину получили команды, которые ещё выполняли свои задачи на сезон – «Динамо-Владивосток» (2:0), «Динамо-2» (2:1) и «Зенит-2» (3:0).

В Ставрополе сохранили костяк. Из потерь – форвард Михаил Гайнов. Сыграл все матчи и забил три гола. Теперь надеется на повышение. Среди заметных новичков – вратарь «Черноморца» Максим Матюша и крайний защитник «Алании» Мурат Ишик.

Миасское «Торпедо» – один из самых интересных проектов Второй лиги. Денег нет, но клуб из Челябинской области стабильно держится в буфере. Селекцией занимается лично главный тренер Владимир Фёдоров, который работает в команде больше 12 лет. По итогам прошлого сезона осталось лишь 10 игроков. Центрдеф Денис Ткачук ушёл в «КАМАЗ». Вингер Дэнис (именно Дэнис) Файзуллин поднял зарплату в «Муроме». Из других важных потерь – не продлили контракты опорника Даниила Горовых и нападающих Григория Борисенко и Дениса Рубанова.

Владимир Фёдоров, тренер «Торпедо» Миасс Фото: ФК «Торпедо» Миасс

Фёдоров знает, как выжимать максимум из футболистов. Известных имён в составе у него не появляется, зато каждый раз его команда самая неуступчивая в лиге. Секрет — в отработанном тренировочном процессе и сложном фильтре при селекции – каждый из новичков должен сначала пробежать сложнейший тест Гакона (любимое у Маурисио Почеттино). И если судить по странице «Торпедо» в социальных сетях, этим летом исключений не было.

В Миасс уже вернулся (снова в аренду) крайний защитник «Оренбурга» Семён Столбов. Из «Авангарда» перешёл атакующий полузащитник Максим Слободчиков. Арендован нападающий «Челябинска» Владимир Ульяновский. И наверняка Фёдоров ещё удивит с новичками.

С аутсайдером «Серебра» всё ясно. Это «Иртыш», который каким-то образом заявился на турнир в самый последний момент. Финансовые проблемы Омска настолько велики, что команду буквально распустили. Остались только омичи. Главный тренер Владимир Щербак вместе со штабом тоже завершил работу.

«Иртыш» осенью будет играть исключительно своими футболистами. Под это дело в Омск даже вернулся нападающий 31-летний Андрей Разборов, известный по выступлениям в Первой лиге за «Факел» и «Шинник». Но для спасения от вылета этого явно будет недостаточно.

Состав ФНЛ Лига А Серебро