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Финал ЧМ, которого не получилось. Франция и Англия рубятся за медали турнира. LIVE

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Многие считали, что Англия и Франция дойдут до конца ЧМ-2026. Оно так и случилось, но есть нюанс. Сегодня Мбаппе с Олисе зарубятся с Кейном и Беллингемом – в матче за третье место.

К играм за бронзу ЧМ странное отношение. Для «золотого» поколения сборной Бельгии в 2018-м это стало лучшим достижением в истории, однако от той команды многие ждали большего. Для Хорватии четыре года назад – однозначным успехом. Для Франции и Англии возможная бронза нынешнего ЧМ – скорее, утешительный приз.

Но интриг хватает. Например, Дидье Дешам (а заодно и Килиан Мбаппе и ещё несколько футболистов) смогут добавить в свою коллекцию медалей ЧМ ещё и бронзу (золото взяли в России, в Катаре – серебро). Также Мбаппе вряд ли будет против забрать себе звание лучшего бомбардира турнира. Для Англии же взять бронзу – достижение. Да, футболисты и болельщики мечтают о золоте, однако даже бронзовые медали им не покорялись.

Следить за топовой игрой мы предлагаем вам вместе с нами. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.