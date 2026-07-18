Главное о матчах за 3-е место на ЧМ. История одной бронзы — до сих пор тайна!

В ночь с субботы на воскресенье мск состоится самая грустная встреча чемпионата мира. Сборные Франции и Англии целый месяц шли к трофею, но теперь сразятся только за третье место. Победитель вернётся домой с медалями, а для проигравшего ЧМ-2026 закончится ещё болезненнее – двумя поражениями подряд. У матчей за третье место на мировых первенствах своя интересная история. Проводились они не на всех турнирах, но кое в чём не уступают финалам и даже подарили «тайну на все времена».

Все матчи за третье место на чемпионатах мира

Для начала – чистая статистика. Вот список всех встреч за бронзу и их победителей:

ЧМ-1934. Германия – Австрия – 3:2;

ЧМ-1938. Бразилия – Швеция – 4:2;

ЧМ-1954. Австрия – Уругвай – 3:1;

ЧМ-1958. Франция – Германия – 6:3.

ЧМ-1962. Чили – Югославия – 1:0;

ЧМ-1966. Португалия – СССР – 2:1;

ЧМ-1970. Германия – Уругвай – 1:0;

ЧМ-1974. Польша – Бразилия – 1:0;

ЧМ-1978. Бразилия – Италия – 2:1;

ЧМ-1982. Польша – Франция – 3:2;

ЧМ-1986. Франция – Бельгия – 4:2;

ЧМ-1990. Италия – Англия – 2:1;

ЧМ-1994. Швеция – Болгария – 4:0;

ЧМ-1998. Хорватия – Нидерланды – 2:1;

ЧМ-2002. Турция – Южная Корея – 3:2;

ЧМ-2006. Германия – Португалия – 3:1;

ЧМ-2010. Германия – Уругвай – 3:2;

ЧМ-2014. Нидерланды – Бразилия – 3:0;

ЧМ-2018. Бельгия – Англия – 2:0;

ЧМ-2022. Хорватия – Марокко – 2:1.

Матчи за третье место на чемпионатах мира – не менее зрелищные и результативные, чем финалы! По крайней мере, забивается в них в среднем столько же голов. В 20 встречах за бронзу команды наколотили 76 мячей (3,80 за игру), а в 21-м за золото – 80 (тоже 3,80). Хотя на ЧМ-2018 в России и на ЧМ-2022 было не так. Тенденция стала меняться – финалы вышли поярче.

БЕЛЬГИЯ — АНГЛИЯ НА ЧМ-2018 В РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чаще всего в матчах за третье место участвовала сборная Германии. Немцы пять раз останавливались в шаге от финала, тем не менее не опускали руки и четырежды брали медали. Вторая в этом списке – Бразилия. Пятикратные чемпионы мира четыре раза играли за бронзу, но победили только дважды. У Франции два выигрыша в трёх матчах. У Англии – два поражения в двух противостояниях (следовательно, история должна заряжать позитивом скорее Дидье Дешама, а не Томаса Тухеля). У Хорватии и Польши, напротив, 100-процентный успех – два из двух. Правда, если вспомнить, что хорваты были частью Югославии, когда та уступила бронзу в Чили, то их статистика немного хуже. Однако в настоящий кошмар противостояния за топ-3 превращаются для Уругвая – все три завершились неудачей.

Однажды в матче за третье место поучаствовала и наша национальная команда. На ЧМ-1966 сборная СССР укатывала всех до полуфинала, где сама попала под Германию (1:2). В результате отправилась за «Уэмбли» только за бронзой. Но и её в битве с Португалией не взяла. Легендарный Эйсебио (лучший бомбардир того турнира) забил уже на 12-й минуте с пенальти, перед перерывом Эдуард Малофеев отыграл гол, однако в самой концовке встречи Жозе Торриш принёс сопернику победу.

Тем не менее футболисты сборной СССР всё же вернулись домой с наградами. Участник того чемпионата мира Владимир Пономарёв рассказывал «Советскому спорту» спустя почти полвека:

«Факт награждения сборной СССР бронзовыми медалями ЧМ-1966 относят к достижениям тогдашнего руководителя советского футбола Валентина Гранаткина, занимавшего в ФИФА пост вице-президента. Несмотря на то что в регламенте не было прописано, что команда, ставшая четвёртой, должна получить медали, наши футболисты, как и португальцы, обыгравшие их в матче за третье место, были награждены бронзой».

Но известный журналист Владимир Винокуров уточнил, в свою очередь, что нашим вручили не бронзовые медали, а «памятные экспериментальные». Похожие получила и сборная Южной Кореи на домашнем ЧМ-2002.

Кстати, хозяева чемпионатов мира пять раз играли за третье место. Чили в 1962 году, Италия в 1990-м и Германия в 2006-м, в отличие от южнокорейцев, победили. А вот Бразилия на ЧМ-2014 мало того, что опозорилась в полуфинале с немцами (1:7), так ещё и медали отдала Нидерландам: не отошла от шока – потерпела ещё одно крупное поражение.

Предыдущий чемпионат мира в США, состоявшийся в 1994 году, подарил, возможно, самую нетривиальную пару претендентов на бронзу. Тогда в матче за третье место встретились Швеция и Болгария, которых никто не ожидал увидеть в квартете сильнейших. Шведы быстрее отошли от поражения в полуфинале от Бразилии (0:1), чем болгары – от Италии (1:2), и одержали самую крупную победу в истории битв за топ-3 – с разницей в четыре гола.

Если выделять самую результативную игру, то ни одна встреча не сравнится с матчем Франции и Германии на ЧМ-1958. Соперники положили общими усилиями девять мячей, а Жюст Фонтен сделал покер. Тот чемпионат мира нападающий французов закончил с 13 голами (перестреляв в два раза своего преследователя, лучшего молодого игрока ЧМ Пеле) – никто за один турнир столько до сих пор не забивал.

На двух мировых первенствах матч за бронзу не ставили в программу. Последний такой случай был на ЧМ-1950. Всё дело в том, что первый послевоенный турнир отметился необычным форматом. Четыре лучшие команды сыграли три тура на групповом этапе и таким образом определили чемпиона. Уругвай опередил всех и взял золото, Бразилия стала второй, а Швеция в борьбе за третье место обошла Испанию.

Не было «бронзового» матча и на первом в истории ЧМ-1930 в Уругвае. Или его всё-таки сыграли? Тайна, о которой шла речь в начале текста, – с того турнира.

В некоторых источниках утверждалось, что уступившие в полуфиналах сборные Югославии и США с одинаковым счётом 1:6 – соответственно аргентинцам и уругвайцам – на самом деле провели встречу за бронзу. И югославы победили – 3:1. Однако эта информация считается недостоверной. Хайдер Джавад в своей книге рассказывал, что футболисты сборной Югославии отказались выходить на игру за третье место в знак протеста против безобразной работы судей в полуфинале (хозяевам засчитали голы из офсайда и после выхода за пределы поля мяча, который… пнул в поле местный полицейский!). В Сербии заявляли, что бронзовыми призёрами стали именно их предшественники, и в качестве доказательства предъявляли медали, привезённые с того турнира. Якобы Югославию включили в топ-3, поскольку именно она уступила будущему чемпиону мира. Но другие источники писали о вручении бронзы, которую, получается, всё же приготовили заранее, капитанам обеих команд – Милутину Ивковичу и американцу Тому Флори. ФИФА в своём докладе поставила на третье место сборную США, по всей видимости, из-за общей разницы мячей за весь турнир. Так или иначе история – максимально запутанная.

Ещё одна любопытная деталь: на чемпионатах мира матчи за третье место есть, а на чемпионатах Европы – нет. Почему так? Вообще-то и УЕФА на своих первых шести турнирах (с 1960 по 1980 годы) проводил игры за бронзу. Например, на Евро-1968 сборная СССР потерпела поражение от Англии – 0:2. Однако, начиная с Евро-1984, эти матчи отменили. Во-первых, из-за отсутствия зрительского интереса. Встреча Чехословакии с Италией в 1980 году, хоть и состоялась в Неаполе, собрала всего 24 тысячи болельщиков и очень мало просмотров на телевидении. Кроме того, для УЕФА это были ненужные затраты финансов и усилий на организацию матча. Поэтому и сборная России на Евро-2008 не сыграла за бронзу с Турцией.

А вот на Олимпиадах встречи за третье место проводятся. Наша сборная в последний раз брала бронзу в 1980 году на Играх в Москве. Впрочем, статус у олимпийских футбольных турниров совсем иной, нежели у чемпионатов мира.