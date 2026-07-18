15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Зенит — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России, где смотреть, 18 июля 2026 года

«Зенит» и «Спартак» — в битве за трофей! Российский футбол возвращается суперматчем. LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
Матч за Суперкубок России
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Сегодня, 18 июля, российский футбол официально возвращается после летнего межсезонья. И какой афишей! «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Да, это ещё и битва за трофей.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионы России против обладателей Кубка — всегда интригующе. Особенно если их соперничество настолько непримиримое. Скоро узнаем, кто лучше готовился летом. «Зенит» и «Спартак» уже разыгрывали Суперкубок в 2022 году, и тогда красно-белые приняли четыре безответных гола. Подобное едва ли ожидается теперь: петербуржцы перестали брать трофеи с запасом, а красно-белые здорово провели при Хуане Карлосе Карседо весну и излучают уверенность.

Правда, в Суперкубке России «Спартак» побеждал всего один раз — в 2017 году. А вот уступал четырежды. В то время как «Зенит» забрал девять таких встреч из 12. Больше всех в России. Возможно, красно-белым сыграет на руку отсутствие у соперника приходящих в себя после чемпионата мира Дугласа Сантоса и Луиса Энрике? Скоро узнаем! «Чемпионат» пристально, в лайв-формате, проследит как за самим матчем, так и за тем, что ему предшествует. Оставайтесь с нами!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android