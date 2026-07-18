«Зенит» и «Спартак» — в битве за трофей! Российский футбол возвращается суперматчем. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Сегодня, 18 июля, российский футбол официально возвращается после летнего межсезонья. И какой афишей! «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Да, это ещё и битва за трофей.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионы России против обладателей Кубка — всегда интригующе. Особенно если их соперничество настолько непримиримое. Скоро узнаем, кто лучше готовился летом. «Зенит» и «Спартак» уже разыгрывали Суперкубок в 2022 году, и тогда красно-белые приняли четыре безответных гола. Подобное едва ли ожидается теперь: петербуржцы перестали брать трофеи с запасом, а красно-белые здорово провели при Хуане Карлосе Карседо весну и излучают уверенность.

Правда, в Суперкубке России «Спартак» побеждал всего один раз — в 2017 году. А вот уступал четырежды. В то время как «Зенит» забрал девять таких встреч из 12. Больше всех в России. Возможно, красно-белым сыграет на руку отсутствие у соперника приходящих в себя после чемпионата мира Дугласа Сантоса и Луиса Энрике? Скоро узнаем! «Чемпионат» пристально, в лайв-формате, проследит как за самим матчем, так и за тем, что ему предшествует. Оставайтесь с нами!