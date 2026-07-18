Новый клуб Салаха, две потери «Краснодара», шанс для Дурана. Трансферы и слухи за 24 часа

Мы снова пришли к вам с порцией свежих трансферов и слухов с летнего рынка. В нашем традиционном обзоре – всё главное за последние 24 часа. Есть новости и из РПЛ, и из топ-лиг Европы.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Краснодар» отпустил ещё двух игроков

Олакунле Олусегун Фото: fc-rostov.ru

«Краснодар» продолжает терять футболистов перед стартом нового сезона РПЛ. На сей раз экс-чемпион России расстался с двумя легионерами, очевидно, по собственной инициативе – вернувшимися из аренд Олакунле Олусегуном (выступал за «Нижний Новгород») и Густаво Фуртадо («Сочи»). Нигерийский вингер перешёл в «Ростов». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 450 тыс., контракт подписан на три года. В прошлом сезоне Олусегун провёл 26 матчей в РПЛ и набрал 5+3.

Бразильский вингер возвращается в Грецию, откуда и перебрался в Краснодар годом ранее. Его арендовал на сезон «Волос», получивший также опцию выкупа. У Фуртадо в завершившемся сезоне было 14 встреч в РПЛ и две голевые передачи.

«Оренбург» подписал ещё одного южноамериканца

Херссон Гонсалес Фото: Mauricio Duque/Getty Images

К «Оренбургу» присоединился ещё один легионер из Южной Америки. Новичком уральцев стал вингер «Санта-Фе» Херссон Гонсалес. «Оренбург» арендовал 24-летнего колумбийца на один сезон (за € 120 тыс., по данным Transfermarkt) с опцией выкупа. В последние полтора года Гонсалес также на правах аренды выступал на родине за «Депортес Толима»: в сезоне-2026 сыграл во всех турнирах 29 матчей и набрал 5+2. В 2023-м вызывался в сборную Колумбии U23, за которую провёл две игры.

Швейцарская звезда ЧМ-2026 перешла в команду Эмери

Йохан Манзамби Фото: avfc.co.uk

«Астон Вилла» официально подтвердила трансфер полузащитника сборной Швейцарии Йохана Манзамби. 20-летний игрок стал открытием ЧМ-2026, на котором забил три мяча и отдал две голевые передачи в четырёх матчах. По информации Sky Sports, бирмингемский клуб совершил рекордную для себя сделку, заплатив «Фрайбургу» € 70 млн. «Астон Вилла» увела Манзамби у «Ньюкасла», который ранее фактически согласовал трансфер талантливого хавбека. В минувшем сезоне швейцарец набрал 7+6 в 42 встречах Бундеслиги и Лиги Европы.

Главные трансферные слухи дня

Провалившегося в «Зените» Дурана берёт другой топ-клуб

Ушедший из «Зенита» после неудачной аренды Джон Дуран (лишь два гола с пенальти в девяти матчах) неожиданно договорился о контракте с другим большим клубом из лиги, близкой к топ-5. Сообщалось, что колумбиец не хочет возвращаться в «Аль-Наср», да и сами саудовцы не готовы внедрять его в команду, поэтому нападающего стали предлагать разным европейским командам – в частности «Галатасараю» и даже «Барселоне»! Как утверждает журналист Керем Овет, когда стамбульцы попросили «Зенит» поделиться информацией о Дуране, в Санкт-Петербурге ответили, что «даже не хотят слышать это имя». Хотя карьера форварда полетела в пропасть, его, по данным инсайдера Фабрицио Романо, решила забрать «Бенфика». Согласно источнику, лиссабонский клуб арендует игрока у «Аль-Насра», но зарплату колумбийцу по-прежнему будут платить саудовцы.

Головин всё ещё может оказаться в России?

Бразильский журналист Пабло Оливейра информирует: помимо полузащитника «Ботафого» Данило (по этому переходу клуб ведёт активную работу), «Зенит» не теряет надежд заполучить Александра Головина этим летом. Также в шорт-листе находится полузащитник «Сан-Паулу» Дамьян Бобадилья.

Отмечается, что эти футболисты входят в число основных кандидатов на усиление центра поля «Зенита». Ранее сообщалось, что «Монако» рассматривает вариант продажи Головина за € 25 млн, а «Зенит» – среди претендентов на игрока. 30-летний россиянин выступает за монегасков с лета 2018 года, он провёл 267 матчей, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач

Салах продолжит карьеру в Турции

Мохамед Салах, покинувший летом «Ливерпуль» на правах свободного агента, вопреки ожиданиям не отправился за гигантскими деньгами в Саудовскую Аравию и не остался в одной из топ-5 лиг Европы. Журналист Санти Ауна написал, что египтянин продолжит карьеру в Турции, договорившись о контракте с «Бешикташем» по схеме 1+1. Согласно источнику, 34-летний вингер будет зарабатывать € 10 млн в год плюс € 2 млн бонусами.

Инсайдер Ягыз Сабунджоглу добавил, в свою очередь, другую любопытную деталь: Салах изначально просил € 15 млн, однако в ходе переговоров пошёл на финансовые уступки. В прошлом сезоне египтянин набрал 10+10 в 37 встречах АПЛ и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 стал автором одного гола и двух голевых передач в пяти играх.

«Арсенал» заберёт Роджерса за € 100 млн?

«Арсенал» продолжает переговоры с «Астон Виллой» по трансферу вингера Моргана Роджерса, сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери. Журналист утверждает, что представители двух клубов находятся в постоянном контакте, а переговоры близки к завершению. С самим игроком уже достигнута договорённость, и он уведомил руководство о желании сменить клуб.

На следующей неделе стороны планируют провести новые встречи, чтобы согласовать оставшиеся детали сделки. Если переговоры завершатся успешно, общая сумма трансфера может составить около € 100 млн, что сделает переход Роджерса одним из крупнейших в это трансферное окно.

«Барса» переключается на других игроков, поняв, что не дождётся Альвареса

Эли Крупи Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Инсайдер Романо сообщил: «Барселона» впервые признала, что ей, вероятно, не удастся заполучить нынешним летом Хулиана Альвареса из «Атлетико». При этом каталонский клуб всё же продолжит пытаться оформить трансфер форварда после чемпионата мира, а со стороны за ситуацией внимательно наблюдает «Арсенал». Чемпион Англии может подписать аргентинца, если два клуба Примеры не договорятся.

Тем временем Diario Sport рассказал, что «Барса» прорабатывает варианты с покупкой другого нападающего. Главная альтернатива Альваресу – Эли Крупи из «Борнмута». 20-летний француз нравится и тренеру Ханс-Дитеру Флику, и спортивному директору Деку. Но его стоимость очень высока – € 100 млн, что усложняет потенциальную сделку. В прошлом сезоне Крупи забил 13 голов в 33 матчах АПЛ. Ещё в шорт-листе каталонцев находятся Жоао Педро из «Челси», Беньямин Шешко из «МЮ», Лаутаро Мартинес из «Интера» и Фисник Аслани из «Хоффенхайма».

«МЮ» идёт за фланговым защитником и сразу двумя опорниками

За последние 24 часа стало известно сразу о трёх трансферных целях «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Бена Джейкобса, английский клуб заинтересован в покупке защитника Карлоса Аугусто, а «Интер» готов продать игрока за € 25-30 млн. Альтернативы бразильцу – Льюис Холл из «Ньюкасла» и Оливер Скарлс из «Вест Хэма». В минувшем сезоне Карлос Аугусто заработал 2+2 в 41 встрече Серии А и Лиги чемпионов.

Кроме того, «МЮ» рассматривает две кандидатуры на позицию опорного полузащитника. Один из них – француз Ману Коне из «Ромы», которого, по данным Tuttosport, римляне могут отпустить за £ 50 млн (€ 58,5 млн). Второй хавбек в шорт-листе – норвежец Сандер Берге из «Фулхэма». Как утверждает TEAMtalk, в его случае сделка потянет на сумму около € 47,2 млн. У Коне в завершившемся сезоне 2+3 в 36 матчах Серии А и Лиги Европы, у Берге – 0+1 в 35 играх АПЛ.

Малком вернётся в РПЛ?

«Аль-Хиляль» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с бразильским форвардом Малкомом, сообщил журналист Пабло Оливейра. Якобы совет директоров клуба из Саудовской Аравии заявил, что игрок не входит в планы на следующий сезон, хоть его соглашение и действительно до конца июня 2027 года. Сообщается, что в трансфере футболиста заинтересована «Аль-Джазира» из ОАЭ. А ранее появлялись данные, что «Спартак» готов побороться за бывшего игрока «Зенита». Малком выступает за саудовский клуб с 2023 года. В сезоне-2025/2026 на его счету 40 встреч, девять голов и 12 результативных передач.

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