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Испания — Аргентина: прямая онлайн-трансляция финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, Месси, Ямаль, 19 июля 2026

Главный матч четырёхлетия! Испания и Аргентина зарубятся в финале ЧМ-2026. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Финал ЧМ-2026 — LIVE
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Следим за развязкой чемпионата мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Этот день настал — сегодня, 19 июля, состоится финал чемпионата мира — 2026. В последней встрече главного турнира четырёхлетия сыграют сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Абсолютно непонятно, кого считать фаворитом в финале. Более цельной, стабильной и понятной кажется Испания. Слишком свежи впечатления от полуфинала, где команда де ла Фуэнте деклассировала мощную Францию. Но проблема в том, что Аргентина логике неподвластна: Месси и компания берут своё даже в тех матчах, где выглядят откровенно слабее соперника. Натурально «Реал»-2022 в мире сборных.

Если говорить о пути команд на турнире, то у Аргентины статистика идеальна: семь встреч, во всех — победа. Правда, пропускали аргентинцы немало, да и в плей-офф пришлось дважды бодаться в экстра-таймах. Испания в этом плане куда хладнокровнее: начали с сенсационной ничьей с Кабо-Верде, зато потом взяли шесть побед, пропустив всего один (!) гол — от раскуражившейся Бельгии.

Кто же станет чемпионом мира? «Чемпионат» будет следить за финалом турнира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Англия и Франция забили 10 мячей в мачте за бронзу!
Live Максим Пахомов

Англия и Франция забили 10 мячей в мачте за бронзу!

Всем привет! На разогреве перед финалом у нас выступили англичане и французы. Кто-то, наверное, ждал такого финала, но в финале мы бы вряд ли увидели 10 голов! И это с хет-треком Саки и дублем Мбаппе (который, кстати, обошёл Месси по голам – как на этом ЧМ, так и в истории ЧМ в принципе).

Вот как это было.

Во всех подробностях:
Это не матч за бронзу ЧМ — это безумие. Англия забила Франции шесть, а Мбаппе обошёл Месси
Это не матч за бронзу ЧМ — это безумие. Англия забила Франции шесть, а Мбаппе обошёл Месси
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Новости. Футбол
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