Главный матч четырёхлетия! Испания и Аргентина зарубятся в финале ЧМ-2026. LIVE

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Друзья, всем привет! Этот день настал — сегодня, 19 июля, состоится финал чемпионата мира — 2026. В последней встрече главного турнира четырёхлетия сыграют сборные Испании и Аргентины.

Абсолютно непонятно, кого считать фаворитом в финале. Более цельной, стабильной и понятной кажется Испания. Слишком свежи впечатления от полуфинала, где команда де ла Фуэнте деклассировала мощную Францию. Но проблема в том, что Аргентина логике неподвластна: Месси и компания берут своё даже в тех матчах, где выглядят откровенно слабее соперника. Натурально «Реал»-2022 в мире сборных.

Если говорить о пути команд на турнире, то у Аргентины статистика идеальна: семь встреч, во всех — победа. Правда, пропускали аргентинцы немало, да и в плей-офф пришлось дважды бодаться в экстра-таймах. Испания в этом плане куда хладнокровнее: начали с сенсационной ничьей с Кабо-Верде, зато потом взяли шесть побед, пропустив всего один (!) гол — от раскуражившейся Бельгии.

Кто же станет чемпионом мира? «Чемпионат» будет следить за финалом турнира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!