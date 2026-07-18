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Расписание спортивных матчей 19 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026, Формула-1, UFC и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 июля 2026 года
Комментарии
Яркое 19 июля: схватка Царукяна и Ковингтона, битва Франции и Англии за бронзу чемпионата мира, «Тур де Франс» и Дёмин в Летней лиге НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🥇⚽️ 00:00: Франция — Англия, ЧМ-2026, матч за третье место

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли Англия первую медаль ЧМ с 1966 года?

Грустный матч для обеих сборных. И те и другие рассчитывали заскочить в финал, но у соперников были другие планы. Французы сделали шаг назад в сравнении с предыдущим чемпионатом мира. Тогда они были вторыми, а теперь точно не поднимутся выше третьего. У англичан есть возможность показать лучший результат с 1966 года. После этого они дважды играли во встречах за бронзу, однако уступили и в 1990-м, и в 2018-м. На прошлом ЧМ англичане проиграли французам в четвертьфинале. Возьмёт ли команда реванш?

ЧМ-2026 Подробнее
Много любопытных цифр и фактов:
Главное о матчах за 3-е место на ЧМ. История одной бронзы — до сих пор тайна!
Главное о матчах за 3-е место на ЧМ. История одной бронзы — до сих пор тайна!

👊 5:30*: Дрикус дю Плесси — Камару Усман, UFC Fight Night 281

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Камару Усман

Интрига: кто-то из парней получит титульник?

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахоме, США, состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 281. Конечно, ключевое внимание к себе привлекает главный поединок вечера. А всё потому, что в клетке столкнутся два экс-чемпиона организации: Камару Усман и Дрикус дю Плесси. У первого — максимальный настрой на то, чтобы под занавес карьеры вновь завоевать пояс. В предыдущем поединке Нигерийский кошмар без проблем разобрался с Хоакином Бакли. А вот дю Плесси возвращается после болезненного поражения от Хамзата Чимаева. Кто из парней сделает важный шаг к тому, чтобы вновь вернуться на вершину одного из дивизионов UFC?

Нигерийский кошмар ставит амбициозные цели на 2026 год:
Лебединая песня Камару — реальность? Легенда идёт за поясами Махачева и Чимаева
Лебединая песня Камару — реальность? Легенда идёт за поясами Махачева и Чимаева

👊 7:00*: Арман Царукян — Колби Ковингтон, RAF, схватка по грэпплингу

*Время начала схватки может измениться и будет уточнено

Интрига: расправится ли Царукян с любимчиком Трампа?

В США пройдёт новый ивент от организации RAF. Уже привычно он не обойдётся без участия главной звезды — Армана Царукяна. Второй номер лёгкого веса UFC продолжает выступать максимально часто в этом борцовском промоушене. На прошлых выходных от его рук пал Куат Хамитов. А теперь в оппонентах окажется любимчик президента США Дональда Трампа. Колби Ковингтон грозится прервать победную поступь Армана. Стоит отметить, что американец действительно настроен серьёзно. Он идёт на победной серии из трёх схваток в лиге RAF. Поэтому может стать очень крутой оппозицией.

Арман слишком увлёкся лигой RAF:
«Начни уже драться». Царукян точно заслуживает получить титульник в UFC?
«Начни уже драться». Царукян точно заслуживает получить титульник в UFC?

🎦🏐 13:20: Япония — Аргентина, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Япония
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли Япония непобедимой?

Япония уже на первом месте и никуда с него не денется. Однако команда Лорана Тийи может пройти весь предварительный этап без поражений. Для этого ей нужно обыграть Аргентину. Турнирной мотивации у латиноамериканцев нет — они не вылетят, но и в финал не попадают. Разве что подпортить Японии праздник?

Статистика мужской Лиги наций
Япония стала первой за два дня до завершения предварительного этапа:
Сборная Японии гарантировала себе первое место по итогам предварительного этапа Лиги наций

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 15, Шампаньоль — плато Солезон, 183,9 км

Тур де Франс Подробнее

Интрига: Погачар опять победит?

Более 4000 м набора высоты ожидают велосипедистов в воскресенье на Гранд-туре. Во Франции состоится 15-й этап легендарной многодневки, по итогам которого преимущество Тадея Погачара в генеральной классификации может увеличиться. Звезда из Словении нащупал близкую к идеальной форму и способен вновь отправить соперников во главе с Йонасом Вингегором в нокаут. Подобный рельеф, который временами принимает уклон в 9%, подходит для лидера последних лет.

Биография таланта из Словении:
Тадей Погачар — лучший велогонщик современности. Как он стал таким великим?
Тадей Погачар — лучший велогонщик современности. Как он стал таким великим?

🏆🎾 15:00*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Лучано Дардери (Италия, 2), Бостад, финал

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Интрига: выиграет ли Рублёв первый за 1,5 года трофей?

Андрей Рублёв (№16 рейтинга ATP) на турнире серии ATP-250 в Бостаде поборется за кубок! В финале первый сеяный встретится со вторым — Лучано Дардери (№18). Ранее парни играли друг с другом лишь однажды, в Гамбурге год назад. Тогда сильнее оказался россиянин (6:1, 3:6, 6:3).

Путь Рублёва к финалу Бостада:
Рублёв пробился в финал Бостада! Андрей в 30-й раз в карьере сыграет в титульном матче
Рублёв пробился в финал Бостада! Андрей в 30-й раз в карьере сыграет в титульном матче

🏎 16:00: Формула-1, 10-й этап, Гран-при Бельгии, гонка

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Спа неприятно удивить Антонелли?

Лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли уверенно взял поул в субботней квалификации Гран-при Бельгии и на фоне очередных проблем своего напарника Джорджа Расселла считается очевидным фаворитом воскресной гонки. Но, может, итальянца всё-таки ждут какие-либо неприятные сюрпризы? «Спа-Франкоршам» – трасса с характером, а болид «Мерседеса» в этом году не самый надёжный. Опять же, пусть текущие прогнозы погоды не сулят дождя во время гонки, мы помним, что этот бельгийский трек всегда способен удивить, в том числе внезапными осадками.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
Даже два «Ред Булл» не остановили Антонелли! Кими на поуле в Спа, Ферстаппен — второй
Даже два «Ред Булл» не остановили Антонелли! Кими на поуле в Спа, Ферстаппен — второй

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Балтика», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» справится с крепкой командой Талалаева?

«Краснодар» продолжает подготовку к новому сезону. До старта 1-го тура РПЛ осталось меньше недели, а на очереди у вице-чемпиона страны матч с крепкой «Балтикой». В межсезонье западный клуб потерял защитника Кевина Андраде, а южный остался без Эдуарда Сперцяна, Виктора Са и Джованни Гонсалеса. С другой стороны, состав «Краснодара» пополнили Даниил Уткин, Магомед Оздоев и бразилец Кристиан (его купили почти за € 10 млн). А ещё ранее вторая команда РПЛ переманила к себе защитника сборной России Илью Ваханию.

Совсем скоро в «Краснодаре» появится ещё один нападающий:
Дмитрий Воробьёв перейдёт из «Локомотива» в «Краснодар» — источник

🏐 21:00: Сербия — Словения, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: балканское дерби в Белграде!

Сербы, играя не самым сильным составом, выглядят неплохо, они смогли избежать борьбы за сохранение прописки. Словения же прошла в финал, однако постарается залезть повыше, чтобы получить более комфортную турнирную сетку. Но сможет ли команда Фабио Соли одолеть хозяев этапа?

Статистика мужской Лиги наций
Вторая неделя вышла неудачной для Сербии, но дома они выглядят лучше:
Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций
Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций

🏆⚽️ 22:00: Испания — Аргентина, ЧМ-2026, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет победителем ЧМ-2026?

Главный матч ЧМ-2026 пройдёт в Нью-Йорке. Символично, что за трофей поспорят лучшие сборные Европы и Южной Америки. Некоторое время назад они должны были встретиться в Финалиссиме, однако игру отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке (там планировали провести матч). И вот теперь Испания и Аргентина зарубятся в финале чемпионата мира. У Лео Месси есть шанс выиграть турнир во второй раз подряд, а испанцы намерены продлить серию без поражений на Евро и ЧМ под руководством Луиса де ла Фуэнте. Кто всё-таки заберёт золото?

ЧМ-2026 Подробнее
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🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
19 июля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин закончит турнир на хорошей ноте?

В каждом матче Летней лиги НБА Дёмин набирал как минимум 20 очков. «Бруклину» не удалось пробиться в «Финал четырёх», но команду ждёт заключительная игра на турнире. В соперниках — «Оклахома», удастся ли россиянину завершить подготовку к основному сезону на шикарной ноте?

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