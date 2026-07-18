Топ-события воскресенья: Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026, Формула-1, UFC и теннис

Яркое 19 июля: схватка Царукяна и Ковингтона, битва Франции и Англии за бронзу чемпионата мира, «Тур де Франс» и Дёмин в Летней лиге НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 июля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🥇⚽️ 00:00: Франция — Англия, ЧМ-2026, матч за третье место

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Англия первую медаль ЧМ с 1966 года?

Грустный матч для обеих сборных. И те и другие рассчитывали заскочить в финал, но у соперников были другие планы. Французы сделали шаг назад в сравнении с предыдущим чемпионатом мира. Тогда они были вторыми, а теперь точно не поднимутся выше третьего. У англичан есть возможность показать лучший результат с 1966 года. После этого они дважды играли во встречах за бронзу, однако уступили и в 1990-м, и в 2018-м. На прошлом ЧМ англичане проиграли французам в четвертьфинале. Возьмёт ли команда реванш?

👊 5:30*: Дрикус дю Плесси — Камару Усман, UFC Fight Night 281

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто-то из парней получит титульник?

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахоме, США, состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 281. Конечно, ключевое внимание к себе привлекает главный поединок вечера. А всё потому, что в клетке столкнутся два экс-чемпиона организации: Камару Усман и Дрикус дю Плесси. У первого — максимальный настрой на то, чтобы под занавес карьеры вновь завоевать пояс. В предыдущем поединке Нигерийский кошмар без проблем разобрался с Хоакином Бакли. А вот дю Плесси возвращается после болезненного поражения от Хамзата Чимаева. Кто из парней сделает важный шаг к тому, чтобы вновь вернуться на вершину одного из дивизионов UFC?

👊 7:00*: Арман Царукян — Колби Ковингтон, RAF, схватка по грэпплингу

*Время начала схватки может измениться и будет уточнено

Интрига: расправится ли Царукян с любимчиком Трампа?

В США пройдёт новый ивент от организации RAF. Уже привычно он не обойдётся без участия главной звезды — Армана Царукяна. Второй номер лёгкого веса UFC продолжает выступать максимально часто в этом борцовском промоушене. На прошлых выходных от его рук пал Куат Хамитов. А теперь в оппонентах окажется любимчик президента США Дональда Трампа. Колби Ковингтон грозится прервать победную поступь Армана. Стоит отметить, что американец действительно настроен серьёзно. Он идёт на победной серии из трёх схваток в лиге RAF. Поэтому может стать очень крутой оппозицией.

🎦🏐 13:20: Япония — Аргентина, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: останется ли Япония непобедимой?

Япония уже на первом месте и никуда с него не денется. Однако команда Лорана Тийи может пройти весь предварительный этап без поражений. Для этого ей нужно обыграть Аргентину. Турнирной мотивации у латиноамериканцев нет — они не вылетят, но и в финал не попадают. Разве что подпортить Японии праздник?

Япония стала первой за два дня до завершения предварительного этапа: Сборная Японии гарантировала себе первое место по итогам предварительного этапа Лиги наций

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 15, Шампаньоль — плато Солезон, 183,9 км

Интрига: Погачар опять победит?

Более 4000 м набора высоты ожидают велосипедистов в воскресенье на Гранд-туре. Во Франции состоится 15-й этап легендарной многодневки, по итогам которого преимущество Тадея Погачара в генеральной классификации может увеличиться. Звезда из Словении нащупал близкую к идеальной форму и способен вновь отправить соперников во главе с Йонасом Вингегором в нокаут. Подобный рельеф, который временами принимает уклон в 9%, подходит для лидера последних лет.

🏆🎾 15:00*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Лучано Дардери (Италия, 2), Бостад, финал

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выиграет ли Рублёв первый за 1,5 года трофей?

Андрей Рублёв (№16 рейтинга ATP) на турнире серии ATP-250 в Бостаде поборется за кубок! В финале первый сеяный встретится со вторым — Лучано Дардери (№18). Ранее парни играли друг с другом лишь однажды, в Гамбурге год назад. Тогда сильнее оказался россиянин (6:1, 3:6, 6:3).

🏎 16:00: Формула-1, 10-й этап, Гран-при Бельгии, гонка

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Спа неприятно удивить Антонелли?

Лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли уверенно взял поул в субботней квалификации Гран-при Бельгии и на фоне очередных проблем своего напарника Джорджа Расселла считается очевидным фаворитом воскресной гонки. Но, может, итальянца всё-таки ждут какие-либо неприятные сюрпризы? «Спа-Франкоршам» – трасса с характером, а болид «Мерседеса» в этом году не самый надёжный. Опять же, пусть текущие прогнозы погоды не сулят дождя во время гонки, мы помним, что этот бельгийский трек всегда способен удивить, в том числе внезапными осадками.

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Балтика», товарищеский матч

Интрига: «Краснодар» справится с крепкой командой Талалаева?

«Краснодар» продолжает подготовку к новому сезону. До старта 1-го тура РПЛ осталось меньше недели, а на очереди у вице-чемпиона страны матч с крепкой «Балтикой». В межсезонье западный клуб потерял защитника Кевина Андраде, а южный остался без Эдуарда Сперцяна, Виктора Са и Джованни Гонсалеса. С другой стороны, состав «Краснодара» пополнили Даниил Уткин, Магомед Оздоев и бразилец Кристиан (его купили почти за € 10 млн). А ещё ранее вторая команда РПЛ переманила к себе защитника сборной России Илью Ваханию.

Совсем скоро в «Краснодаре» появится ещё один нападающий: Дмитрий Воробьёв перейдёт из «Локомотива» в «Краснодар» — источник

🏐 21:00: Сербия — Словения, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: балканское дерби в Белграде!

Сербы, играя не самым сильным составом, выглядят неплохо, они смогли избежать борьбы за сохранение прописки. Словения же прошла в финал, однако постарается залезть повыше, чтобы получить более комфортную турнирную сетку. Но сможет ли команда Фабио Соли одолеть хозяев этапа?

🏆⚽️ 22:00: Испания — Аргентина, ЧМ-2026, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет победителем ЧМ-2026?

Главный матч ЧМ-2026 пройдёт в Нью-Йорке. Символично, что за трофей поспорят лучшие сборные Европы и Южной Америки. Некоторое время назад они должны были встретиться в Финалиссиме, однако игру отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке (там планировали провести матч). И вот теперь Испания и Аргентина зарубятся в финале чемпионата мира. У Лео Месси есть шанс выиграть турнир во второй раз подряд, а испанцы намерены продлить серию без поражений на Евро и ЧМ под руководством Луиса де ла Фуэнте. Кто всё-таки заберёт золото?

Материалы по теме ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg

🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс», Летняя лига НБА

Интрига: Дёмин закончит турнир на хорошей ноте?

В каждом матче Летней лиги НБА Дёмин набирал как минимум 20 очков. «Бруклину» не удалось пробиться в «Финал четырёх», но команду ждёт заключительная игра на турнире. В соперниках — «Оклахома», удастся ли россиянину завершить подготовку к основному сезону на шикарной ноте?