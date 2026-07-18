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Финал чемпионата мира по футболу 2026: дата и время, где пройдёт матч Испания — Аргентина, фавориты, где смотреть

Всё о финале ЧМ. Кто фаворит, насколько Испании и Аргентине удобен судья, что за шоу ждёт?
Никита Паглазов
Всё о финале ЧМ: большое превью
Комментарии
Дата, время и место проведения главного матча четырёхлетия.

Совсем скоро нас ждёт финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Главное событие четырёхлетия в футболе! Отвечаем на самые важные вопросы о предстоящем матче за золото.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда состоится матч?

Встреча пройдёт в воскресенье, 19 июля. Старт встречи – в 22:00 мск. Также за 1,5 часа до игры запланирована церемония закрытия ЧМ-2026.

Где пройдёт финал?

Финал чемпионата мира состоится на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Арена вмещает 82 566 зрителей.

Стадион «Метлайф»

Стадион «Метлайф»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Путь команд до финала

На групповом этапе Испания набрала семь очков и заняла первое место в группе H. Команда Луиса де ла Фуэнте одержала победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а также сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). В плей-офф испанцы прошли Австрию (3:0, 1/16 финала), Португалию (1:0, 1/8 финала), Бельгию (2:1, 1/4 финала) и Францию (2:0, 1/2 финала).

Аргентина финишировала первой в группе J с девятью очками. Действующие чемпионы мира одолели Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Далее команда Лионеля Скалони прошла в плей-офф Кабо Верде (3:2, д. вр., 1/16 финала), Египет (3:2, 1/8 финала), Швейцарию (3:1, д. вр., 1/4 финала) и Англию (2:1, 1/2 финала).

Есть ли у сборных травмы или дисквалификации?

Нет, в финале тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнте смогут рассчитывать на всех футболистов из заявки.

Болельщики — огромное подспорье для Аргентины в финале:
Они делают Аргентину на ЧМ особенной. И речь не о Месси и игроках
Они делают Аргентину на ЧМ особенной. И речь не о Месси и игроках

Ориентировочные составы

  • Испания: Симон, Порро – Лапорт – Кубарси – Кукурелья, Родри – Фабиан Руис – Ольмо, Ямаль – Оярсабаль – Баэна.
  • Аргентина: Э. Мартинес, Молина – Ромеро – Л. Мартинес – Тальяфико, Паредес – Де Пауль – Э. Фернандес – Мак Аллистер, Альварес – Месси.

Кто считается фаворитом финала?

По данным суперкомпьютера Opta, шансы Испании на победу в финале – 59,46%, Аргентины – 40,54%. Букмекеры оценивают вероятность чемпионства испанцев коэффициентом 1,65, аргентинцев – 2,25.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Где смотреть финал? И кто будет комментировать игру?

Финал ЧМ-2026 в России покажет телеканал «Матч ТВ». Комментировать игру будут Константин Генич и Роман Нагучев.

Как Испания и Аргентина играли друг с другом раньше?

Всего сборные Испании и Аргентины встречались 14 раз. Обе команды одержали по шесть побед, ещё дважды была зафиксирована ничья. Разность мячей – 19:18 в пользу Испании.

На чемпионате мира сборные в последний раз играли в 1966 году: тогда Аргентина одолела соперника (2:1) на групповом этапе. Заключительная встреча состоялась в марте 2018-го, когда испанцы разгромили южноамериканцев (6:1) в товарищеском матче.

Помните победный для испанцев финал ЧМ-2010?
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Кого из арбитров назначили на финал ЧМ?

Главным арбитром на финал ЧМ-2026 назначен словенец Славко Винчич. Помощники — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (все — Словения), четвёртый судья — Адхам Махадме, резервный — Мохаммад Аль-Калаф (Иордания).

Ранее на чемпионате мира 2026 года Винчич работал на трёх встречах: Бразилия — Марокко (1:1) и Иордания — Алжир (1:2) на групповом этапе, а также Мексика — Эквадор (2:0) в 1/16 финала.

Славко работал на пяти встречах сборной Испании в карьере. Трижды команда одержала победу и два раза сыграла вничью.

Славко Винчич

Славко Винчич

Фото: Stu Forster/Getty Images

Результаты Испании при судействе Винчича:

2017 год, товарищеский матч, Испания — Колумбия — 2:2;
2021 год, Евро-2020, групповой этап, Испания — Швеция — 0:0;
2023 год, Лига наций, полуфинал, Испания — Италия — 2:1;
2024 год, Евро-2024, групповой этап, Испания — Италия — 1:0;
2024 год, Евро-2024, полуфинал, Испания — Франция — 2:1.

На матче сборной Аргентины словенец работал всего один раз. В 1-м туре ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони уступила Саудовской Аравии (1:2). Тогда Винчич назначил пенальти в пользу аргентинцев, который реализовал Лионель Месси.

Что ждёт болельщиков в перерыве финала?

В перерыве финала ЧМ-2026 зрителей ждёт шоу продолжительностью до 30 минут. Куратором предстоящего выступления назначен лидер группы Coldplay Крис Мартин. На сцене стадиона «Метлайф» выступят хедлайнеры Мадонна, Шакира, группа BTS и Джастин Бибер. Также в концертную программу интегрированы выступления нигерийского певца Burna Boy, дирижёра Густаво Дудамеля, школьного хора PS22 Chorus и персонажей детских передач «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

Выступление Шакиры

Выступление Шакиры

Фото: David Ramos/Getty Images

Помимо этого, за 1,5 часа до стартового свистка начнётся церемония закрытия турнира. В ней примут участие Том Круз, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed. Гимн США исполнит обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон.

В какой раз Аргентина и Испания могут стать чемпионами?

В случае победы Аргентина в четвёртый раз станет чемпионом мира. И заодно окажется первой сборной с 1962 года, взявшей золото на двух турнирах подряд (Бразилия выигрывала в 1958 и 1962 годах).

Испания в случае победы станет двукратным чемпионом мира (первое золото – в 2010 году). Также выигравший финалист будет первой сборной, взявшей титул дважды в XXI веке.

Сетка плей-офф ЧМ. Как Испания и Аргентина двигались к финалу
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