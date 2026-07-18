Всё о финале ЧМ. Кто фаворит, насколько Испании и Аргентине удобен судья, что за шоу ждёт?

Совсем скоро нас ждёт финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Главное событие четырёхлетия в футболе! Отвечаем на самые важные вопросы о предстоящем матче за золото.
Когда состоится матч?
Встреча пройдёт в воскресенье, 19 июля. Старт встречи – в 22:00 мск. Также за 1,5 часа до игры запланирована церемония закрытия ЧМ-2026.
Где пройдёт финал?
Финал чемпионата мира состоится на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Арена вмещает 82 566 зрителей.
Стадион «Метлайф»
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Путь команд до финала
На групповом этапе Испания набрала семь очков и заняла первое место в группе H. Команда Луиса де ла Фуэнте одержала победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а также сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). В плей-офф испанцы прошли Австрию (3:0, 1/16 финала), Португалию (1:0, 1/8 финала), Бельгию (2:1, 1/4 финала) и Францию (2:0, 1/2 финала).
Аргентина финишировала первой в группе J с девятью очками. Действующие чемпионы мира одолели Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Далее команда Лионеля Скалони прошла в плей-офф Кабо Верде (3:2, д. вр., 1/16 финала), Египет (3:2, 1/8 финала), Швейцарию (3:1, д. вр., 1/4 финала) и Англию (2:1, 1/2 финала).
Есть ли у сборных травмы или дисквалификации?
Нет, в финале тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнте смогут рассчитывать на всех футболистов из заявки.
Ориентировочные составы
- Испания: Симон, Порро – Лапорт – Кубарси – Кукурелья, Родри – Фабиан Руис – Ольмо, Ямаль – Оярсабаль – Баэна.
- Аргентина: Э. Мартинес, Молина – Ромеро – Л. Мартинес – Тальяфико, Паредес – Де Пауль – Э. Фернандес – Мак Аллистер, Альварес – Месси.
Кто считается фаворитом финала?
По данным суперкомпьютера Opta, шансы Испании на победу в финале – 59,46%, Аргентины – 40,54%. Букмекеры оценивают вероятность чемпионства испанцев коэффициентом 1,65, аргентинцев – 2,25.
Лионель Месси
Фото: Buda Mendes/Getty Images
Где смотреть финал? И кто будет комментировать игру?
Финал ЧМ-2026 в России покажет телеканал «Матч ТВ». Комментировать игру будут Константин Генич и Роман Нагучев.
Как Испания и Аргентина играли друг с другом раньше?
Всего сборные Испании и Аргентины встречались 14 раз. Обе команды одержали по шесть побед, ещё дважды была зафиксирована ничья. Разность мячей – 19:18 в пользу Испании.
На чемпионате мира сборные в последний раз играли в 1966 году: тогда Аргентина одолела соперника (2:1) на групповом этапе. Заключительная встреча состоялась в марте 2018-го, когда испанцы разгромили южноамериканцев (6:1) в товарищеском матче.
Кого из арбитров назначили на финал ЧМ?
Главным арбитром на финал ЧМ-2026 назначен словенец Славко Винчич. Помощники — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (все — Словения), четвёртый судья — Адхам Махадме, резервный — Мохаммад Аль-Калаф (Иордания).
Ранее на чемпионате мира 2026 года Винчич работал на трёх встречах: Бразилия — Марокко (1:1) и Иордания — Алжир (1:2) на групповом этапе, а также Мексика — Эквадор (2:0) в 1/16 финала.
Славко работал на пяти встречах сборной Испании в карьере. Трижды команда одержала победу и два раза сыграла вничью.
Славко Винчич
Фото: Stu Forster/Getty Images
2017 год, товарищеский матч, Испания — Колумбия — 2:2;
2021 год, Евро-2020, групповой этап, Испания — Швеция — 0:0;
2023 год, Лига наций, полуфинал, Испания — Италия — 2:1;
2024 год, Евро-2024, групповой этап, Испания — Италия — 1:0;
2024 год, Евро-2024, полуфинал, Испания — Франция — 2:1.
На матче сборной Аргентины словенец работал всего один раз. В 1-м туре ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони уступила Саудовской Аравии (1:2). Тогда Винчич назначил пенальти в пользу аргентинцев, который реализовал Лионель Месси.
Что ждёт болельщиков в перерыве финала?
В перерыве финала ЧМ-2026 зрителей ждёт шоу продолжительностью до 30 минут. Куратором предстоящего выступления назначен лидер группы Coldplay Крис Мартин. На сцене стадиона «Метлайф» выступят хедлайнеры Мадонна, Шакира, группа BTS и Джастин Бибер. Также в концертную программу интегрированы выступления нигерийского певца Burna Boy, дирижёра Густаво Дудамеля, школьного хора PS22 Chorus и персонажей детских передач «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».
Выступление Шакиры
Фото: David Ramos/Getty Images
Помимо этого, за 1,5 часа до стартового свистка начнётся церемония закрытия турнира. В ней примут участие Том Круз, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed. Гимн США исполнит обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон.
В какой раз Аргентина и Испания могут стать чемпионами?
В случае победы Аргентина в четвёртый раз станет чемпионом мира. И заодно окажется первой сборной с 1962 года, взявшей золото на двух турнирах подряд (Бразилия выигрывала в 1958 и 1962 годах).
Испания в случае победы станет двукратным чемпионом мира (первое золото – в 2010 году). Также выигравший финалист будет первой сборной, взявшей титул дважды в XXI веке.