Какой финал ЧМ — лучший в XXI веке? От величия Роналдо до безумия Месси и Мбаппе в Катаре

ЧМ-2022, Аргентина — Франция — 3:3, 4:2 пен.

Многие болельщики называют финал чемпионата мира 2022 года лучшим в истории футбола. Причём среди всех турниров. И правда в этом есть: какие перевороты, какой сюжет, какая драма! Аргентина забила дважды в первом тайме. Сначала Лео Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте преимущество удвоил Анхель Ди Мария. До конца второго тайма счёт оставался неизменным, но тут включился Килиан Мбаппе. На 80-й минуте он реализовал пенальти, а уже в следующей атаке нанёс шикарный удар «ножницами» и сравнял счёт!

Дуэль Месси — Мбаппе продолжилась уже в экстра-тайме. На 108-й минуте аргентинец вывел свою команду вперёд, оказавшись первым на добивании. Однако в концовке Килиан оформил хет-трик, реализовав второй пенальти после игры рукой со стороны Гонсало Монтьеля.

Безумный матч мог не перейти к серии пенальти, если бы не безумный сейв Эмилиано Мартинеса. На 120+3-й минуте он спас Аргентину после выхода один на один от Рандаля Коло Муани. Мартинес в шпагате потащил удар форварда французов!

В послематчевой серии Франция дрогнула. Если у Аргентины Месси, Дибала, Паредес и Монтьель были точны, то у команды Дешама забили только двое – Мбаппе и Коло Муани. Коман и Тчуамени не смогли переиграть Мартинеса. Эмилиано стал героем, а Аргентина – трёхкратным чемпионом мира.