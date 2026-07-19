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Лучший финал чемпионата мира по футболу в XXI веке, рейтинг, Аргентина, Бразилия, Испания, Франция, Германия, Италия, Хорватия

Какой финал ЧМ — лучший в XXI веке? От величия Роналдо до безумия Месси и Мбаппе в Катаре
Никита Паглазов
Рейтинг: какой финал ЧМ — лучший в XXI веке?
Комментарии
А может, Зидан vs Матерацци или триумф Франции в России? Каждый матч в списке — классика!

Финал чемпионата мира 2026 года состоится уже очень скоро! Этот «золотой» матч станет всего лишь седьмым в XXI веке. Каждый предыдущий вошёл в историю мирового футбола. А какой из них был самым ярким и крутым? Предлагаем выбрать вам!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший финал чемпионата мира по футболу в XXI веке
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

ЧМ-2022, Аргентина — Франция — 3:3, 4:2 пен.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

Многие болельщики называют финал чемпионата мира 2022 года лучшим в истории футбола. Причём среди всех турниров. И правда в этом есть: какие перевороты, какой сюжет, какая драма! Аргентина забила дважды в первом тайме. Сначала Лео Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте преимущество удвоил Анхель Ди Мария. До конца второго тайма счёт оставался неизменным, но тут включился Килиан Мбаппе. На 80-й минуте он реализовал пенальти, а уже в следующей атаке нанёс шикарный удар «ножницами» и сравнял счёт!

Дуэль Месси — Мбаппе продолжилась уже в экстра-тайме. На 108-й минуте аргентинец вывел свою команду вперёд, оказавшись первым на добивании. Однако в концовке Килиан оформил хет-трик, реализовав второй пенальти после игры рукой со стороны Гонсало Монтьеля.

Безумный матч мог не перейти к серии пенальти, если бы не безумный сейв Эмилиано Мартинеса. На 120+3-й минуте он спас Аргентину после выхода один на один от Рандаля Коло Муани. Мартинес в шпагате потащил удар форварда французов!

В послематчевой серии Франция дрогнула. Если у Аргентины Месси, Дибала, Паредес и Монтьель были точны, то у команды Дешама забили только двое – Мбаппе и Коло Муани. Коман и Тчуамени не смогли переиграть Мартинеса. Эмилиано стал героем, а Аргентина – трёхкратным чемпионом мира.

2 место

ЧМ-2006, Италия — Франция — 1:1, 5:3 пен.

ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 . Финал
09 июля 2006, воскресенье. 22:00 МСК
Италия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Франция
0:1 Зидан – 7'     1:1 Матерацци – 20'    
Удаления: нет / Зидан – 110'

Первая ассоциация с финалом 2006 года – удар Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци. Момент, навсегда вошедший в историю футбола. Для Зинедина этот матч стал последним в карьере: фотография проходящего мимо кубка мира француза – одна из самых эпичных в XXI веке. На поле же Франция превосходила Италию, но основное время завершилось вничью (1:1). Иронично, что голы у команд забили Зидан и Матерации: первый реализовал пенальти, второй – сравнял счёт после подачи с углового).

Финал ушёл в экстра-таймы, где и случилось удаление Зизу. Хотя если бы Франция осталась в полном составе, то не исключено, что она смогла бы додавить Италию. Однако команда Марчелло Липпи дотерпела до серии пенальти, где реализовала все пять попыток. У Франции же ключевой промах совершил Давид Трезеге – форвард пробил в перекладину. Италия стала чемпионом мира в четвёртый раз. Забавно, что это предпоследняя победа команды на турнире. После этого она в 2014-м обыграла Англию (2:1) – и всё.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images
3 место

ЧМ-2002, Бразилия — Германия — 2:0

Первый финал XXI века. Обе сборные на пути к решающему матчу не потерпели ни одного поражения. Германия стала первой в группе с Ирландией, Камеруном и Саудовской Аравией, Бразилия – с Турцией, Коста-Рикой и Китаем. Далее немцы прошли в плей-офф Парагвай, США и Южную Корею. Бразильцы же оказались сильнее Бельгии, Англии и Турции.

Перед финалом небольшими фаворитами были южноамериканцы. В отличной форме находился восстановившийся к турниру Роналдо. Всего на ЧМ-2002 он забил восемь мячей, два – в решающей игре. Именно они в итоге и стали ключевыми, принеся Бразилии пятое золото в истории. Хотя игра в целом получилась равной, дубль Роналдо во втором тайме решил всё. На 67-й минуте он оказался первым на мяче после ошибки Оливера Кана. А позже нанёс точный удар в нижний угол ворот.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

ЧМ-2018, Франция — Хорватия — 4:2

ЧМ-2018 - финальный раунд . Финал
15 июля 2018, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Манджукич – 18'     1:1 Перишич – 28'     2:1 Гризманн – 38'     3:1 Погба – 59'     4:1 Мбаппе – 65'     4:2 Манджукич – 69'    

Чемпионат мира 2018 года проходил в России. Поэтому у нас самые тёплые воспоминания о турнире. Да и футбол не подкачал. Хотя на групповом этапе французы играли не слишком ярко: не самые уверенные победы над Австралией (2:1) и Перу (1:0), а также единственные нули на турнире с Данией. Хорватия же удивила, заняв первое место в группе с Аргентиной, попутно разгромив финалиста ЧМ-2014 (3:0) в Нижнем Новгороде.

В плей-офф французы одолели трёх тяжёлых соперников – аргентинцев (4:3), уругвайцев (2:0) и бельгийцев (1:0). Хорватия же трижды заходила в овертаймы: сначала прошли Данию (1:1, 3:2 пен.), затем выбили Россию (2:2, 4:3 пен.), а в полуфинале разобрались с Англией (2:1, д. вр.).

Однако в финале Франция не испытала больших проблем. Хотя к получасу игры команды обменялись голами (автогол Манджукича и ответный мяч Перишича), уже к 65-й минуте команда Дидье Дешама вела со счётом 4:1. Особенно важным получился гол Мбаппе. Килиан стал первым футболистом со времён Пеле, забившим в финале ЧМ в возрасте 19 лет. Кстати, ещё в начале второго тайма матч ненадолго прервали из-за выбежавших на поле людей.

Ошибка вратаря Франции Уго Льориса не сильно помогла хорватам: команда Златко Далича отыграла один мяч, но на большее её не хватило. 4:2 – французы стали двукратными чемпионами мира.

Фото: Jamie McDonald/Getty Images
5 место

ЧМ-2010, Испания — Нидерланды — 1:0 (д. вр.)

ЧМ-2010 - финальный раунд . Финал
11 июля 2010, воскресенье. 22:30 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 1
ДВ
Испания
0:1 Иньеста – 116'    
Удаления: Хейтинга – 109' / нет

Как же долго Испания шла к первому золоту! Добраться до цели удалось только в 2010 году. Команда Висенте дель Боске приехала на турнир одним из главных фаворитов. Но уже в 1-м туре группы уступила Швейцарии. Зато потом выдала серию из пяти побед (в плей-офф прошли Португалию, Парагвай и Германию), добравшись до решающего матча. Нидерланды же были сильнее во всех шести встречах до финала, попутно выбив в плей-офф Бразилию и сенсационный Уругвай.

Финал получился максимально равным. Скорее, даже с небольшим преимуществом Нидерландов по моментам. Первый яркий хайлайт – удар в грудь Хаби Алонсо от Найджела де Йонга, за который полузащитник получил всего лишь жёлтую карточку. Далее – великий сейв Икера Касильяса на 62-й минуте после выхода Арьена Роббена один на один. А уже в экстра-таймах сначала у Нидерландов удалили защитника Джона Хейтингу. И уже на 115-й минуте Андрес Иньеста забил единственный мяч. Итог – первое золото для Испании в истории.

Кстати, гол Иньесты оказался скандальным. Незадолго до него нидерландцы со штрафного попали в стенку, перед тем как мяч вышел за пределы поля. Но вместо углового владение перешло к испанцам – и началась победная атака.

Фото: Julian Finney/Getty Images
6 место

ЧМ-2014, Германия — Аргентина — 1:0 (д. вр.)

ЧМ-2014 - финальный раунд . Финал
13 июля 2014, воскресенье. 23:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Гётце – 113'    

Первый финал чемпионата мира для Лионеля Месси. Аргентина на пути к решающей встрече прошла не самую сложную группу с Нигерией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Далее – победы в плей-офф над Швейцарией, Бельгией и Нидерландами. У Германии же получилась более трудная сетка: в группе были США, Португалия и Гана. В плей-офф немцы сначала бодались с Алжиром и Францией. А в полуфинале выдали великий матч с хозяевами ЧМ Бразилией, разнеся соперника со счётом 7:1.

Финал же получился куда менее эпичным. В первом тайме самым важным событием стало сотрясение мозга у полузащитника немцев Кристофа Крамера. Лучший момент – удар в штангу от защитника сборной Германии Бенедикта Хёведеса. После перерыва неплохие шансы упустили Месси и Тони Кроос.

А в конце основного времени на поле появился Марио Гётце. Именно он и стал автором победного гола Германии на 113-й минуте: принял мяч на грудь после передачи от Андре Шюррле, а затем пробил точно в створ. Марио стал первым запасным, забившим решающий мяч на чемпионате мира, а также самым молодым игроком, забившим в финале ЧМ со времён другого немца Вольфганга Вебера в 1966 году. 1:0 – и Германия оказалась третьей сборной с 4+ трофеями ЧМ.

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