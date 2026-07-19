Какой финал ЧМ — лучший в XXI веке? От величия Роналдо до безумия Месси и Мбаппе в Катаре

Финал чемпионата мира 2026 года состоится уже очень скоро! Этот «золотой» матч станет всего лишь седьмым в XXI веке. Каждый предыдущий вошёл в историю мирового футбола. А какой из них был самым ярким и крутым? Предлагаем выбрать вам!
В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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ЧМ-2022, Аргентина — Франция — 3:3, 4:2 пен.
Многие болельщики называют финал чемпионата мира 2022 года лучшим в истории футбола. Причём среди всех турниров. И правда в этом есть: какие перевороты, какой сюжет, какая драма! Аргентина забила дважды в первом тайме. Сначала Лео Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте преимущество удвоил Анхель Ди Мария. До конца второго тайма счёт оставался неизменным, но тут включился Килиан Мбаппе. На 80-й минуте он реализовал пенальти, а уже в следующей атаке нанёс шикарный удар «ножницами» и сравнял счёт!
Дуэль Месси — Мбаппе продолжилась уже в экстра-тайме. На 108-й минуте аргентинец вывел свою команду вперёд, оказавшись первым на добивании. Однако в концовке Килиан оформил хет-трик, реализовав второй пенальти после игры рукой со стороны Гонсало Монтьеля.
Безумный матч мог не перейти к серии пенальти, если бы не безумный сейв Эмилиано Мартинеса. На 120+3-й минуте он спас Аргентину после выхода один на один от Рандаля Коло Муани. Мартинес в шпагате потащил удар форварда французов!
В послематчевой серии Франция дрогнула. Если у Аргентины Месси, Дибала, Паредес и Монтьель были точны, то у команды Дешама забили только двое – Мбаппе и Коло Муани. Коман и Тчуамени не смогли переиграть Мартинеса. Эмилиано стал героем, а Аргентина – трёхкратным чемпионом мира.
ЧМ-2006, Италия — Франция — 1:1, 5:3 пен.
Первая ассоциация с финалом 2006 года – удар Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци. Момент, навсегда вошедший в историю футбола. Для Зинедина этот матч стал последним в карьере: фотография проходящего мимо кубка мира француза – одна из самых эпичных в XXI веке. На поле же Франция превосходила Италию, но основное время завершилось вничью (1:1). Иронично, что голы у команд забили Зидан и Матерации: первый реализовал пенальти, второй – сравнял счёт после подачи с углового).
Финал ушёл в экстра-таймы, где и случилось удаление Зизу. Хотя если бы Франция осталась в полном составе, то не исключено, что она смогла бы додавить Италию. Однако команда Марчелло Липпи дотерпела до серии пенальти, где реализовала все пять попыток. У Франции же ключевой промах совершил Давид Трезеге – форвард пробил в перекладину. Италия стала чемпионом мира в четвёртый раз. Забавно, что это предпоследняя победа команды на турнире. После этого она в 2014-м обыграла Англию (2:1) – и всё.
ЧМ-2002, Бразилия — Германия — 2:0
Первый финал XXI века. Обе сборные на пути к решающему матчу не потерпели ни одного поражения. Германия стала первой в группе с Ирландией, Камеруном и Саудовской Аравией, Бразилия – с Турцией, Коста-Рикой и Китаем. Далее немцы прошли в плей-офф Парагвай, США и Южную Корею. Бразильцы же оказались сильнее Бельгии, Англии и Турции.
Перед финалом небольшими фаворитами были южноамериканцы. В отличной форме находился восстановившийся к турниру Роналдо. Всего на ЧМ-2002 он забил восемь мячей, два – в решающей игре. Именно они в итоге и стали ключевыми, принеся Бразилии пятое золото в истории. Хотя игра в целом получилась равной, дубль Роналдо во втором тайме решил всё. На 67-й минуте он оказался первым на мяче после ошибки Оливера Кана. А позже нанёс точный удар в нижний угол ворот.
ЧМ-2018, Франция — Хорватия — 4:2
Чемпионат мира 2018 года проходил в России. Поэтому у нас самые тёплые воспоминания о турнире. Да и футбол не подкачал. Хотя на групповом этапе французы играли не слишком ярко: не самые уверенные победы над Австралией (2:1) и Перу (1:0), а также единственные нули на турнире с Данией. Хорватия же удивила, заняв первое место в группе с Аргентиной, попутно разгромив финалиста ЧМ-2014 (3:0) в Нижнем Новгороде.
В плей-офф французы одолели трёх тяжёлых соперников – аргентинцев (4:3), уругвайцев (2:0) и бельгийцев (1:0). Хорватия же трижды заходила в овертаймы: сначала прошли Данию (1:1, 3:2 пен.), затем выбили Россию (2:2, 4:3 пен.), а в полуфинале разобрались с Англией (2:1, д. вр.).
Однако в финале Франция не испытала больших проблем. Хотя к получасу игры команды обменялись голами (автогол Манджукича и ответный мяч Перишича), уже к 65-й минуте команда Дидье Дешама вела со счётом 4:1. Особенно важным получился гол Мбаппе. Килиан стал первым футболистом со времён Пеле, забившим в финале ЧМ в возрасте 19 лет. Кстати, ещё в начале второго тайма матч ненадолго прервали из-за выбежавших на поле людей.
Ошибка вратаря Франции Уго Льориса не сильно помогла хорватам: команда Златко Далича отыграла один мяч, но на большее её не хватило. 4:2 – французы стали двукратными чемпионами мира.
ЧМ-2010, Испания — Нидерланды — 1:0 (д. вр.)
Как же долго Испания шла к первому золоту! Добраться до цели удалось только в 2010 году. Команда Висенте дель Боске приехала на турнир одним из главных фаворитов. Но уже в 1-м туре группы уступила Швейцарии. Зато потом выдала серию из пяти побед (в плей-офф прошли Португалию, Парагвай и Германию), добравшись до решающего матча. Нидерланды же были сильнее во всех шести встречах до финала, попутно выбив в плей-офф Бразилию и сенсационный Уругвай.
Финал получился максимально равным. Скорее, даже с небольшим преимуществом Нидерландов по моментам. Первый яркий хайлайт – удар в грудь Хаби Алонсо от Найджела де Йонга, за который полузащитник получил всего лишь жёлтую карточку. Далее – великий сейв Икера Касильяса на 62-й минуте после выхода Арьена Роббена один на один. А уже в экстра-таймах сначала у Нидерландов удалили защитника Джона Хейтингу. И уже на 115-й минуте Андрес Иньеста забил единственный мяч. Итог – первое золото для Испании в истории.
Кстати, гол Иньесты оказался скандальным. Незадолго до него нидерландцы со штрафного попали в стенку, перед тем как мяч вышел за пределы поля. Но вместо углового владение перешло к испанцам – и началась победная атака.
ЧМ-2014, Германия — Аргентина — 1:0 (д. вр.)
Первый финал чемпионата мира для Лионеля Месси. Аргентина на пути к решающей встрече прошла не самую сложную группу с Нигерией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Далее – победы в плей-офф над Швейцарией, Бельгией и Нидерландами. У Германии же получилась более трудная сетка: в группе были США, Португалия и Гана. В плей-офф немцы сначала бодались с Алжиром и Францией. А в полуфинале выдали великий матч с хозяевами ЧМ Бразилией, разнеся соперника со счётом 7:1.
Финал же получился куда менее эпичным. В первом тайме самым важным событием стало сотрясение мозга у полузащитника немцев Кристофа Крамера. Лучший момент – удар в штангу от защитника сборной Германии Бенедикта Хёведеса. После перерыва неплохие шансы упустили Месси и Тони Кроос.
А в конце основного времени на поле появился Марио Гётце. Именно он и стал автором победного гола Германии на 113-й минуте: принял мяч на грудь после передачи от Андре Шюррле, а затем пробил точно в створ. Марио стал первым запасным, забившим решающий мяч на чемпионате мира, а также самым молодым игроком, забившим в финале ЧМ со времён другого немца Вольфганга Вебера в 1966 году. 1:0 – и Германия оказалась третьей сборной с 4+ трофеями ЧМ.