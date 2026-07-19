«Это невероятное совпадение — один шанс на миллион». История культового фото Месси и Ямаля

Вы точно его видели, но контекст ещё круче, чем сам снимок! Лео до сих пор не верится, что он сыграет против того ребёнка в финале ЧМ-2026.

Летом 2024 года Мунир Насрауи, он же отец Ламина Ямаля, опубликовал в соцсетях фото 17-летней давности, обречённое после обнародования моментально стать культовым. На нём изображено, как уже двукратный чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов, но тогда ещё не обладатель аж восьми (пока что) «Золотых мячей» Лео Месси купает в ванночке пятимесячного кроху Ламина. Рядом красовалась подпись: «Так начались две легенды».

Сразу же пошли массовые теории о фальшивости. Однако снимок оказался реальным – и с любопытной историей. Сделать его было безумно непросто: сложилось множество факторов. Два года спустя о нём вновь вспомнили. Ведь уже заматеревший Ямаль после победы на Евро вышел заодно и в финал чемпионата мира. Где сыграет как раз против кумира. Когда, если не сейчас, переноситься в 2007 год?

«Всем было немного неловко». Ламин попал на съёмку с Лео из-за везения

Большое спасибо коллегам из The Athletic, что обо всём расспросили фотографа Жоана Монфорта. Его рассказ заставляет удивиться сделанному снимку ещё сильнее. Аккуратнее, при прочтении возможно возникновение чувства неловкости:

«Часто игроки приходят со словами: «Давайте быстрее, у меня мало времени. Что нужно сделать?» Но такие съёмки требуют терпения. Спешить здесь нельзя. Это был очень непростой кадр. Ради него мне пришлось «попотеть». Месси и сейчас остаётся довольно застенчивым человеком. А в самом начале карьеры он был ещё скромнее. Представьте ситуацию: перед ним маленький ребёнок в пластиковой ванночке с водой. Сначала он даже не знал, как держать его. Между ними почти не было никакого контакта. Всем было немного неловко. Но постепенно «лёд растаял», и в итоге получился действительно замечательный снимок».

Расслабиться же самому Ламину помогло присутствие его мамы Шейлы Эбаны. Существует минимум три фотографии: на двух из них Лео купает Ямаля, ещё на одной – держит его на руках. «Это невероятно, – продолжил вспоминать Монтфорт. – Тогда никто и не мог себе представить, кем же вырастет этот ребёнок. Да и какой легендой станет сам Месси – аналогично».

Месси купает Ямаля в детстве Фото: Joan Monfort/AP Photo/ТАСС

Месси купает Ямаля в детстве Фото: Joan Monfort/AP Photo/ТАСС

Почему вообще на снимке с Лионелем оказался именно Ямаль, а не любой другой случайный ребёнок? Ламин, собственно, таковым и был. Осенью 2007-го каталонское издание Diario Sport совместно с организацией UNICEF (помните её логотип на форме «Барселоны»?) проводило ежегодную акцию. 12 футболистов «Барсы» фотографировались с малышами для календаря (по одному на месяц), а вырученные от продаж средства пошли на благотворительность.

Выбрать детей помогла лотерея. Её проводили среди семей не самого благополучного района Рокафонда в городе Матаро, расположенном примерно в 30 км от Барселоны. Локацию отстроили в 1960-х для переселенцев из других регионов Испании. А позднее, когда многие из них переехали в места перспективнее, Рокафонд активно принимал мигрантов. Ламин вот родился в семье марокканца и экваторогвинейки.

Фотосессию провели в гостевой раздевалке «Камп Ноу», придумав для каждого футболиста отдельный сюжет. Согласитесь, было бы странно, если бы все они купали разных детей. Виктор Вальдес вот держал доску с нарисованным футболистом. В смеющегося Тьерри Анри ребёнок стрелял водой из шприца. А Месси досталась пластиковая ванночка с пятимесячным Ямалем.

Монфорт старался дарить фотографии каждой участвовавшей в акции семье: «Футболисту, наверное, эти снимки не так важны, зато родители очень радовались. Семейство Ламина проживало в 40 км от Барселоны – не каждый осилил бы столь длительную поездку с маленьким ребёнком».

Семь лет спустя Ямаля зачислили в академию «Барселоны». Месси к тому моменту накопил уже шесть чемпионств в Ла Лиге, три победы в ЛЧ, 73 гола за один сезон и четыре «Золотых мяча».

Прошло ещё восемь лет. Ямаль дебютировал в основном составе каталонцев. Месси же завершал второй сезон в «ПСЖ». Один гений пост сдал, другой – принял.

В декабре 2023 года Ламин сказал порталу Goal: «Месси – мой кумир. Он всегда им был и остаётся сейчас, когда я играю за «Барселону». Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси – тогда я ещё был неизвестным [игроком]. Возможно, однажды я стану как он».

Про первое фото с Лео Ямаль, видимо, не знал, иначе наверняка упомянул бы и его. Спасибо Муниру Насрауи за раскрытие того самого снимка с ванночкой.

«Эти фотографии с Месси — чистая случайность». В примерно такой же по легендарности кадр попадал Гвардиола

Цитата из подзаголовка – слова Ямаля уже в 2024 году. А вот их продолжение: «Мне так и не удалось с ним поговорить. Надеюсь, однажды такая возможность появится. Тогда я, конечно, ничего не понимал». Почему же снимки долго не публиковали, когда Ламин начал сверкать? По словам его семьи, чтобы… избежать преждевременных сравнений с Лео.

«Я стараюсь быть самим собой. Хочу, чтобы люди знали меня таким, какой я есть. В конце концов, сравнение с лучшим игроком в истории – это то, что мне не поможет. Потому что я никогда не стану таким же», – цитировала Ямаля Marca. Когда фото завирусилось, о нём Ламина расспрашивали не раз. Например, в 2025-м. «Я был удивлён, что Месси держал меня на руках… Не знаю, что я тогда делал, но очень рад тому, что у меня есть фото с лучшим футболистом в истории», – публиковала его слова Barca Universal.

Перед полуфиналом ЧМ-2026 Ямаль отшутился, что они с Месси оба повзрослели, и понадеялся встретиться с ним в финале. Сбылось.

Сам Лео тоже хвалил наследника. Называл его одним из главных претендентов на «Золотой мяч». И уточнял для Xavi Era, что заприметил паренька уже давно: «Люди начали узнавать Ламина совсем недавно, а я знаю его уже около шести лет. Я видел матч с «Реалом» в академии, где он забил три мяча. Меня впечатлило не только количество голов, но и то, как именно он их забивал».

Лионель Месси нападающий сборной Аргентины «Тогда Ламин был ребёнком, а теперь мы встречаемся на чемпионате мира — это безумие. Невероятен тот факт, что мы оба играем на чемпионате мира после той фотографии».

Но всё-таки вернёмся к тем самым снимкам. Фотограф сам в шоке, что ему удалось запечатлеть те кадры: «Вероятность того, что такое вообще могло произойти, – один шанс на миллион. Это невероятное совпадение и огромная удача. Сейчас подобные истории возникают чаще, потому что у всех есть смартфоны, а фотографии моментально расходятся по соцсетям. Однако эта история напоминает мне другой знаменитый снимок – маленького Пепа Гвардиолы, аплодирующего Терри Венейблсу».

Монфорт сделал отсылку к фото 1986 года, когда «Барселона» в полуфинале Кубка европейских чемпионов отыграла у шведского «Гётеборга» отставание в три мяча. Главного тренера каталонцев Терри Венейблса несли на плечах. Пока на заднем плане 15-летний болбой Хосеп Гвардиола аплодировал команде. Кем он стал, объяснять не нужно.

«Барселона» — «Гётеборг» 16 апреля 1986 года, Терри Венейблса несут на плечах, а 15-летний Хосеп Гвардиола аплодирует команде Фото: reddit

Забавно, что сам Монфорт даже не подозревал, с кем именно фотографировал Месси. Во время Евро-2024 с ним связался коллега из другого издания: «Он спросил меня: «Это ведь ты сделал тот кадр?» Я подтвердил. Тогда он прислал мне этот снимок, а я поинтересовался: «А кто этот малыш?» Он рассмеялся и сказал: «Ламин, Ламин!»

В редакции просто не могли в это поверить. По правде говоря, вся эта история до сих пор кажется невероятной. Мы делаем тысячи фотографий. Большинство из них забываются, но некоторые остаются навсегда. Если Ямаль продолжит развиваться столь же стремительно, этот снимок станет ещё более историческим. Вероятность, что всё сложится именно так, была примерно такой же, как выиграть в лотерею. Правда, финансово эта фотография мою жизнь не изменила», – со смехом подытожил мужчина.