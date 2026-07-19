«Документы для игры за Испанию были уже готовы». Знали, что Месси хотели натурализовать?

В 2003-м испанская федерация футбола собирала заявку для участия сборной в юношеском чемпионате мира. Фамилия Месси была в предварительном списке, который готовили к отправке в ФИФА. Помимо него, там находились Фабрегас, Пике и другие звёзды, о которых тогда никто не знал. На юношеском уровне о 15-летнем парне уже вовсю говорили, но широкой общественности он ещё не был известен. Однако перед федерацией стояло две проблемы.

Первая проблема: у Месси тогда ещё не было испанского гражданства, однако считалось, что этот вопрос можно легко закрыть.

Вторая: позиция Хорхе, отца Лионеля. Когда к нему вышли с официальным предложением разрешить сыну сыграть на турнире за юношескую сборную Испании, он категорически отказался. И убедил в этом сына. Основной нарратив Хорхе, о котором мы узнали позже, был прост: если ты родился в конкретной стране, то и должен её представлять. Даже если для этого нужно немного подождать.

А кто рассказал Аргентине о Месси?

Вы же представляете, сколько аргентинцев уезжает из родной страны за границу в юном возрасте. И сколько из них остаётся в местных академиях. Это к тому, что недостатка кадров для сборной тогда в стране точно не ощущалось.

Мы знаем, что хоть Месси и был талантом на родине, много забивал, однако его не считали футболистом, который изменит мир. Поэтому «Ньюэллс Олд Бойз» не стал способствовать лечению парня от дефицита гормона роста и спокойно отпустил в Испанию. Там Лео оказался в 13 лет. Проблемы со здоровьем исчезли, а сам он постепенно шёл наверх. Всё так же много забивал, интегрировался в испанскую среду. И приглашение в юношескую сборную, где уже играли его коллеги по «Барселоне», было логичным шагом.

Лео Месси в «Ла Масии», 2003 год Фото: Marcelo Boeri/Getty Images

И наверняка в итоге к этому и пришли бы. Если бы всё тот же Хорхе настойчиво не предлагал обратить внимание на Месси разным аргентинским тренерам и федерации, отправляя туда кассеты с его игрой. Откликнулся Хосе Пекерман – на тот момент бывший тренер сборной U20, который тогда работал в федерации. И, по сути, в ультимативной форме попросил тренера юношеской сборной Уго Токалли вызвать парня. Тот сначала отказывался, команда готовилась к ЧМ. Однако настоял Хулио Грондона – легендарный и многолетний президент Федерации футбола Аргентины.

Закончилось всё тем, что федерация экстренно организовала товарищеский матч между юношескими сборными Аргентины и Парагвая. Он прошёл в конце июня 2004-го. Туда включили Месси. Вот как вспоминал это Пекерман: «Документы на его участие в турнире за Испанию были уже готовы. Но сторона Лео оттягивала процесс. Мы должны были торопиться. Я сказал Токалли: мне не нужно, чтобы он ехал на официальные соревнования, если он тебе не нужен. Пусть просто сыграет товарищеский матч, федерация подпишет заявку и отправит её в ФИФА. И всё – Испания больше никогда его не получит».

В итоге спустя пять дней после своего 17-летия Месси вышел на замену во встрече с Парагваем и даже забил. По документам это был официальный товарищеский матч, который вошёл в реестр ФИФА. Таким образом, откатиться обратно к Испании было уже трудно.

А что говорил сам Месси?

Уже в 2005-м Месси был одним из лидеров сборной U20 и даже выиграл с командой чемпионат мира, который проходил в Нидерландах. Интересно, что в четвертьфинале их соперником стали испанцы, за которых выступали его друзья – Льоренте, Фабрегас, Сильва. За европейскую сборную даже забивал Альберто Сапатер – помните эту легенду «Локомотива»? Но Аргентина без особых проблем победила 3:1, а Месси забил один из мячей. В финале он тоже отличился и в итоге стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Сам Месси не раз вспоминал период, когда действительно мог представлять другую сборную. Гражданство Испании он, кстати, получил ещё в 2005-м. Однако за сборную так и не сыграл.

Лионель Месси нападающий сборной Аргентины «В какой-то момент игра за Испанию стала возможной, потому что я уже был в «Барселоне», и это нормально для многих молодых игроков. Но я аргентинец и всегда хотел играть за Аргентину. Я люблю свою страну и чувствую только цвета своей сборной. Сейчас мне кажется, что я никогда не выбрал бы Испанию. Там ко мне хорошо относятся, однако мы не должны забывать свои корни. Это разрывает сердце, но цвета не меняются».

Бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске тоже вспоминал период, когда Лео вовсю пытались переманить: «Месси усилил бы сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала все усилия и много раз пыталась уговорить его играть за сборную, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну. Если бы Месси выступал за нашу команду, это точно не ухудшило бы её положение, а улучшило. Месси – это Месси, он такой один. Я не знаю, выиграли ли бы мы больше, однако уверен, что мы не пострадали бы, а приобрели. Если говорить о мечтах, я очень хотел бы поработать с Лионелем в сборной Испании. Мне повезло поработать с большими и потрясающими игроками, но Месси не хуже их или даже лучше».

Теперь, спустя 22 года после того самого «специального матча», Месси сыграет против Испании в финале ЧМ-2026. И вряд ли он жалеет о выборе, который когда-то сделал.