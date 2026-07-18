«Зенит» вырвал Суперкубок у «Спартака» после 90-й минуты! Пенальти, драка, серия — жара!

Карседо уже не мог выпустить Помазуна, а удары с 11 метров у «Спартака» не получились. Ну а главный герой матча — Адамов!

Первый трофей сезона – у «Зенита»! Чемпион победил обладателя Кубка страны «Спартак» в серии пенальти и завоевал Olimpbet Суперкубок России. В 10-й раз в своей истории.

В стартовых составах «Зенита» и «Спартака» не оказалось ни одного новичка. Семак оставил на скамейке Фелипе Аугусто и Кевина Андраде, Карседо – Виктора Параду. Штаб сине-бело-голубых не мог рассчитывать также на Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которые получили отпуск после ЧМ-2026. Бразильцев заменили по позиции Вега и Мантуан. Тренер красно-белых поставил в основу Жедсона, несмотря на то что португалец пропустил последние спарринги из-за отъезда по семейным обстоятельствам и только перед Суперкубком России вернулся в расположение команды. Ещё две любопытные детали: возвращение в центр обороны Бабича и игра без штатного нападающего – в двух весенних матчах с чемпионом «Спартак» также играл с «ложной девяткой» ради сохранения компактности и надёжности в обороне.

Начало встречи – борьба за инициативу. То одна команда больше владела мячом, то другая. У игры была достаточно высокая интенсивность для первой встречи сезона, большое количество единоборств. Первый шанс забить «Зениту» подарил… Жедсон! Португалец, снова закрывавший правый фланг обороны, решил сделать скидку на Максименко в своей штрафной, а Педро едва не перехватил. Голкипер врезался в бразильца, однако спартаковца спасло то, что он раньше успел к мячу.

Прошло полтайма, а в статистике по-прежнему не было ударов по воротам. «Спартак» пытался находить пространство и создавать численное преимущество в середине поля за счёт смещений опорника Литвинова при розыгрыше направо (фланг Веги проседал – в обороне это совсем не Дуглас Сантос), а «ложной девятки» Барко – в глубину. Это превращалось в проблему для сине-бело-голубых. На 18-й минуте один из многочисленных стыков завершился жёстким фолом Соболева на Жедсоне. Зенитовец тоже сыграл в мяч, но потом въехал в ногу сопернику. Арбитр Буланов не дал центрфорварду «горчичник».

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал этот эпизод для «Чемпионата»:

«Соболеву должны были показывать жёлтую карточку за фол против Жедсона. В мяч Александр сыграл, но ногу продавливал, Буланов пропустил очевидную жёлтую карточку. Буланов посчитал, что Соболев сыграл в мяч – это верно, однако дальше у Александра была возможность убрать ногу, а не продавливать. Верным решением было бы предупреждение и штрафной удар. Посмотрим, как это повлияет на игру – рановато такое пропускать на 18-й минуте. Как бы «Спартак» теперь не стал играть грубее».

А на 25-й минуте «Спартак» реализовал свой первый же момент. «Зенит» включился в прессинг, команда Карседо сумела разорвать его. Выпад красно-белых продолжился серией единоборств, а затем спартаковский гол во многом сделал Солари – аргентинец дважды подобрал мяч в ходе атаки. Адамов парировал удар спартаковца, но прямо на ногу Мартинса. Люксембуржец дослал мяч в сетку. А ведь Мартинс мог бы не попасть в основу, реши Карседо сыграть с классическим нападающим.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ситуация поменялась – «Зенит» должен был больше рисковать, чтобы отыграться. Тем не менее до перерыва команда Семака ничего не создала, хотя тренер пробовал что-то придумать, поменял позиции Мантуана и Глушенкова. Чемпион завершил тайм без ударов в створ и со смешным показателем 0,03 по xG. «Спартак» здорово защищался, причём не прижимаясь к собственным воротам, правда, однажды Жедсон тоже очень грубо сфолил на Мантуане. Заметно нервничал Глушенков, не получал мяч в чужой штрафной Соболев.

В перерыве Семак логично сделал замену, ориентированную на усиление атаки – Джон Джон появился на левом фланге полузащиты. Дркушич закончил рабочий день, правым защитником стал Мантуан. Их совместной связке не хватало креатива, ведь и словенец, и бразилец не самые тонкие игроки на мяче. А вот Джон Джон быстро соорудил голевой момент для Глушенкова классным проникающим пасом, и «Зенит» наконец-то пробил в створ. Впрочем, этот удар не стал тяжёлым тестом для Максименко. Следом, на исходе часа матча, за сине-бело-голубых дебютировали Фелипе Аугусто (вышел в пару к Соболеву) и Андраде.

Игра раскрылась. «Спартак» угрожал в переходных фазах, а Фелипе Аугусто первый шанс выпал в середине второго тайма после классной подачи Джона Джона с углового. Бразильский новичок «Зенита» вообще-то хорошо играет головой, но не в этом эпизоде. Ещё раз Фелипе Аугусто опасно атаковал с воздуха на 70-й минуте. Что ж, умеет этот нападающий грамотно открываться, находить моменты. Быстро обошёл Соболева по касаниям в чужой штрафной.

ФЕЛИПЕ АУГУСТО Фото: РИА Новости

Карседо как будто затянул с заменами. Только на 74-й минуте убрал с поля «наевшихся» Мартинса и Бабича. Денисов закрыл правый край обороны – Жедсон стал хавбеком. За четверть часа до конца в штрафной «Спартака» после борьбы с Маркиньосом свалился Мантуан. Спартаковец блокировал зенитовца руками, но был ли фол? VAR долго проверял единоборство – решили, что это не пенальти.

«Мантуану надо было продолжать бежать – тогда это был бы пенальти, – объяснил Игорь Федотов. – А он после контакта с Маркиньосом просто исполнил и стал рисовать. Руки спартаковца перекрывали путь, но у игрока «Зенита» не было нормального движения вперёд. Это даже не VAR-вмешательство. Не стоило зрителям повода давать, что нужен какой-то отдельный просмотр. Для меня это игровой момент. Если бы Мантуан продолжил движение и потом упал – да, был бы пенальти. Но Буланов прав – по-судейски это называется «отказался от продолжения борьбы».

Концовку «Зенит» проводил в позиционных атаках, а «Спартак» – в обороне. Карседо требовал от своей команды компактности, при этом красно-белые доигрывали с нападающим Угальде. Даже по такому футболу именно у костариканца был лучший шанс забить в компенсированное время, когда Адамов потащил его удар низом. Красно-белые почти удержали счёт 1:0, однако на 90+5-й минуте их подставил Джику – сыграл рукой в единоборстве с Соболевым! На этот раз VAR и Буланов зафиксировали фол. Фелипе Аугусто хотел исполнить пенальти, но Соболев забрал мяч у бразильца и легко выиграл дуэль у Максименко (вратарь просто не угадал, куда прыгать). А поле гола экс-спартаковец спровоцировал стычку, отреагировав жестами на выкрики в свой адрес со стороны болельщиков красно-белых. Какой же огонь был на поле!

Статистика по итогам двух таймов: удары – 10:8 (в створ – 7:2) в пользу «Спартака», но по xG благодаря пенальти больше создал «Зенит» (0,92 против 0,77). После того, что творилось за воротами красно-белых из-за ситуации с Соболевым, в которого летели бутылки, судья без жребия решил проводить серию 11-метровых у зенитовской трибуны.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В Суперкубке России Карседо не смог использовать свою фишку с заменой вратаря на серию пенальти – Максименко на Помазуна. Голкипер «Зенита» Адамов тащил 11-метровые от Умярова (при помощи перекладины) и Дмитриева, а вот за спартаковца сыграла штанга. В неё попал Мостовой. Сам Максименко не помог. Решающий пенальти – вот ведь ирония судьбы! – тоже забил Соболев. После финального свистка счастливые зенитовцы качали своего вратаря.