«Никто ничего не выдумывал». Разбор судейства в рубке «Спартака» и «Зенита» за Суперкубок

Надо ли было удалять Соболева? Почему не назначили на Мантуане, а за руку Джику — назначили? Как отменили жеребьёвку перед серией? Главное.

«Зенит» на последних минутах вырвал ничью со «Спартаком», а затем всё-таки забрал свой 10-й юбилейный OLIMPBET Суперкубок России по итогам серии пенальти. А когда в таких матчах не было спорных судейских решений? Справился ли с работой Евгений Буланов? Вопросы у спартаковцев к его решениям возникли даже по серии пенальти.

Вместе с Игорем Федотовым разбираем главные спорные судейские моменты в этой рубке.

Первый непростой судейский эпизод возник перед 20-й минутой, когда Александр Соболев в центре поля сначала задел мяч подкатом, но тут же по инерции срубил Жедсона Фернандеша. Буланов не стал предупреждать зенитовца. Федотов не согласился с решением оставить Соболева без карточки. И в то же время подтвердил: это не удаление.

«Соболеву должны были показывать жёлтую карточку за фол против Жедсона. В мяч Александр сыграл, однако ногу продавливал, Буланов пропустил очевидную жёлтую карточку и посчитал, что Соболев сыграл в мяч – это верно, но дальше у Александра была возможность убрать ногу, а не продавливать. Верным решением была бы жёлтая карточка и штрафной удар».

Судья Буланов в матче «Зенит» — «Спартак» Фото: РИА Новости

Стычек хватало и дальше. Пока на 80-й минуте Густаво Мантуан не вбежал в штрафную под заброс Джона Джона и не столкнулся с Маркиньосом.

Столкновение Мантуана и Маркиньоса Фото: Кадры из трансляции

Буланов не стал вмешиваться. Его помощники на VAR фол тоже не разглядели. И правильно сделали, как считает Федотов: «Мантуану надо было продолжать бежать – тогда это был бы пенальти. А он после контакта с Маркиньосом просто исполнил и стал «рисовать». Руки спартаковца перекрывали путь, однако у игрока «Зенита» не было нормального движения вперёд. Это даже не VAR-вмешательство, не стоило повода для зрителей давать, что это какой-то отдельный просмотр. Для меня это игровой момент. Если бы Мантуан продолжил движение и потом упал – да, это был бы пенальти. Но Буланов прав – по-судейски это называется «отказался от продолжения борьбы».

И всё-таки «Зенит» заработал пенальти. Гораздо позже, когда уже заканчивалось добавленное время. Александер Джику боролся с Соболевым и задел мяч рукой. Буланов лично оценил повтор и указал на «точку». Федотов и здесь принял его сторону.

«Это пенальти за игру рукой. Эпизод сложнейший для Буланова, ему перекрывал обзор Литвинов, так что игру рукой от Джику он видеть не мог. Это VAR-момент. Было короткое движение рукой, но главное, что это движение было. Правильное решение VAR позвать Буланова. До этого борьба была нормальная, если бы не рука – игру бы продолжили».

Игра рукой Джику в своей штрафной Фото: Кадр из трансляции

Соболев сам же реализовал пенальти и взмахами руками ответил спартаковским болельщикам на оскорбление. Что привело к массовой потасовке. По жёлтой получили Нуралы Алип, а он сидел в запасе, и Кристофер Ву. Хотя Вильмар Барриос держал за шею Наиля Умярова.

Потасовка в конце матча Фото: Кадры из трансляции

«Потасовка в концовке без удалений – тут всё понятно. Буланов показал несколько жёлтых, в том числе вратарю, так как он пересёк центральную линию.

Остальные карточки – просто как элемент управления. То, что не показал жёлтую Соболеву в первом тайме, на игру не повлияло. Это ошибка, да, внутренне её разберут, разберут расположение Буланова на поле. Что касается попадания мяча в руку Умярова, то там ничего не было, естественные действия от игрока. По Мантуану вопрос в том, что футболист сам отказался от дальнейшей борьбы, напрыгивал на соперника сам, хотя мог двигаться дальше. Карасёв тоже молодец, верно позвал на пенальти в концовке. Никто ничего не выдумывал, всё по делу.

Мы должны привыкать, что в новом сезоне РПЛ будет больше борьбы, жёлтых карточек будет меньше, красных – тем более. Дальше карточки были по делу. А бороться теперь будут давать ещё больше».

Александр Соболев нападающий «Зенита» «Сейчас будут крики и оры, но была чистая рука. Я принимал мяч на грудь, а он его у меня выбил. Это чистый пенальти. После пенальти я чуть подыграл им (болельщикам. — Прим. «Чемпионата»), они весь матч про меня кричали, я в ответ решил не покричать, а показать. Конечно, я поступил неправильно, из-за меня и произошла стычка. Но шла 90+5-я минута, эмоции зашкаливали».

С трибун болельщиков «Спартака» летели посторонние предметы. По соображениям безопасности серию пенальти начали без жребия. Сославшись на организаторов, Буланов решил, что футболистам нужно бить в ворота перед фанатами «Зенита», – об этом в трансляции сообщил комментатор Георгий Черданцев. По регламенту здесь вопросов нет.

Вырезка из правил игры, утверждённых приказом Министерства спорта РФ. Пункт 3.1.1. До начала выполнения серии послематчевых пенальти.

Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности, либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными.

Роман Зобнин остался крайне недоволен таким вердиктом и говорил, что честнее было бы подкинуть монетку. Но решение осталось неизменным. И по пенальти «Спартак» проиграл. Хуан Карлос Карседо после встречи заявил, что такое в его карьере впервые.