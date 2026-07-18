«Никто ничего не выдумывал». Разбор судейства в рубке «Спартака» и «Зенита» за Суперкубок

«Зенит» на последних минутах вырвал ничью со «Спартаком», а затем всё-таки забрал свой 10-й юбилейный OLIMPBET Суперкубок России по итогам серии пенальти. А когда в таких матчах не было спорных судейских решений? Справился ли с работой Евгений Буланов? Вопросы у спартаковцев к его решениям возникли даже по серии пенальти.
Вместе с Игорем Федотовым разбираем главные спорные судейские моменты в этой рубке.
Первый непростой судейский эпизод возник перед 20-й минутой, когда Александр Соболев в центре поля сначала задел мяч подкатом, но тут же по инерции срубил Жедсона Фернандеша. Буланов не стал предупреждать зенитовца. Федотов не согласился с решением оставить Соболева без карточки. И в то же время подтвердил: это не удаление.
«Соболеву должны были показывать жёлтую карточку за фол против Жедсона. В мяч Александр сыграл, однако ногу продавливал, Буланов пропустил очевидную жёлтую карточку и посчитал, что Соболев сыграл в мяч – это верно, но дальше у Александра была возможность убрать ногу, а не продавливать. Верным решением была бы жёлтая карточка и штрафной удар».
Судья Буланов в матче «Зенит» — «Спартак»
Фото: РИА Новости
Стычек хватало и дальше. Пока на 80-й минуте Густаво Мантуан не вбежал в штрафную под заброс Джона Джона и не столкнулся с Маркиньосом.
Столкновение Мантуана и Маркиньоса
Фото: Кадры из трансляции
Буланов не стал вмешиваться. Его помощники на VAR фол тоже не разглядели. И правильно сделали, как считает Федотов: «Мантуану надо было продолжать бежать – тогда это был бы пенальти. А он после контакта с Маркиньосом просто исполнил и стал «рисовать». Руки спартаковца перекрывали путь, однако у игрока «Зенита» не было нормального движения вперёд. Это даже не VAR-вмешательство, не стоило повода для зрителей давать, что это какой-то отдельный просмотр. Для меня это игровой момент. Если бы Мантуан продолжил движение и потом упал – да, это был бы пенальти. Но Буланов прав – по-судейски это называется «отказался от продолжения борьбы».
И всё-таки «Зенит» заработал пенальти. Гораздо позже, когда уже заканчивалось добавленное время. Александер Джику боролся с Соболевым и задел мяч рукой. Буланов лично оценил повтор и указал на «точку». Федотов и здесь принял его сторону.
«Это пенальти за игру рукой. Эпизод сложнейший для Буланова, ему перекрывал обзор Литвинов, так что игру рукой от Джику он видеть не мог. Это VAR-момент. Было короткое движение рукой, но главное, что это движение было. Правильное решение VAR позвать Буланова. До этого борьба была нормальная, если бы не рука – игру бы продолжили».
Игра рукой Джику в своей штрафной
Фото: Кадр из трансляции
Соболев сам же реализовал пенальти и взмахами руками ответил спартаковским болельщикам на оскорбление. Что привело к массовой потасовке. По жёлтой получили Нуралы Алип, а он сидел в запасе, и Кристофер Ву. Хотя Вильмар Барриос держал за шею Наиля Умярова.
Потасовка в конце матча
Фото: Кадры из трансляции
«Потасовка в концовке без удалений – тут всё понятно. Буланов показал несколько жёлтых, в том числе вратарю, так как он пересёк центральную линию.
Остальные карточки – просто как элемент управления. То, что не показал жёлтую Соболеву в первом тайме, на игру не повлияло. Это ошибка, да, внутренне её разберут, разберут расположение Буланова на поле. Что касается попадания мяча в руку Умярова, то там ничего не было, естественные действия от игрока. По Мантуану вопрос в том, что футболист сам отказался от дальнейшей борьбы, напрыгивал на соперника сам, хотя мог двигаться дальше. Карасёв тоже молодец, верно позвал на пенальти в концовке. Никто ничего не выдумывал, всё по делу.
Мы должны привыкать, что в новом сезоне РПЛ будет больше борьбы, жёлтых карточек будет меньше, красных – тем более. Дальше карточки были по делу. А бороться теперь будут давать ещё больше».
«Сейчас будут крики и оры, но была чистая рука. Я принимал мяч на грудь, а он его у меня выбил. Это чистый пенальти. После пенальти я чуть подыграл им (болельщикам. — Прим. «Чемпионата»), они весь матч про меня кричали, я в ответ решил не покричать, а показать. Конечно, я поступил неправильно, из-за меня и произошла стычка. Но шла 90+5-я минута, эмоции зашкаливали».
С трибун болельщиков «Спартака» летели посторонние предметы. По соображениям безопасности серию пенальти начали без жребия. Сославшись на организаторов, Буланов решил, что футболистам нужно бить в ворота перед фанатами «Зенита», – об этом в трансляции сообщил комментатор Георгий Черданцев. По регламенту здесь вопросов нет.
Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности, либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными.
Роман Зобнин остался крайне недоволен таким вердиктом и говорил, что честнее было бы подкинуть монетку. Но решение осталось неизменным. И по пенальти «Спартак» проиграл. Хуан Карлос Карседо после встречи заявил, что такое в его карьере впервые.