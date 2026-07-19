Сегодня Месси повторит ещё один великий рекорд ЧМ. Пеле и Роналдо до него не дотянулись

Лионель Месси на ЧМ-2026 плотно переписывает историю и бьёт всяческие рекорды. Теперь он главный бомбардир и диспетчер в истории чемпионатов мира (21+12). Забитые мячи 15 разным сборным – тоже лучший показатель. Как и голы в девяти матчах кряду. Наряду с 33 играми всего и 16 – в плей-офф. Наиболее возрастной хет-трик на ЧМ в 38 лет 357 дней – тоже заслуга Лео. Пострадал, напомним, Алжир на групповом этапе.

И вот близится покорение ещё одного достижения, независимо от исхода противостояния Аргентины с Испанией. Вернее, его повтор, потому что подобного добивался другой великий футболист. Речь об участиях в финалах. Это Пеле? Нет, хоть он и трижды чемпион мира! Теперь обо всём подробнее.

До Месси в трёх финалах играл только Кафу

Возможно, мы слегка торопимся. Мало ли какой может случиться форс-мажор. Тем не менее здоровый Месси – неоспоримый лидер сборной Аргентины и в 39 лет. В противовес, например, 34-летнему Неймару, который поехал в Северную Америку исключительно из-за высокого статуса. Так что на поле в финале без Лионеля не обойтись. Тем более ни о каких проблемах со здоровьем у него не сообщалось. А в таком случае он сравняется с Кафу, у которого тоже есть три участия в решающих встречах чемпионатов мира.

Единственная разница между аргентинским нападающим и бразильским защитником – то, что второй добился этого в трёх ЧМ кряду. Такой уж мощной была тогда Бразилия. На ЧМ-1994 23-летний Кафу поехал в статусе запасного: просидел на лавке весь групповой этап, в 1/8 финала вышел всего на 21 минуту, в четвертьфинале – всего на одну. Причём прикрывал левый фланг, а не правый, где он и обрёл статус легенды. Полуфинал – вообще пропустил.

А вот на 21-й минуте финала с Италией травму получил Жоржиньо, и Кафу его чётко подменил: Бразилия не пропустила ни в основное время, ни в овертаймах, после чего затащила серию пенальти. Помните же тот самый решающий промах Роберто Баджо?

Кафу празднует победу на ЧМ-1994 Фото: Bernd Weissbrod/picture alliance via Getty Images

В 1994-м Кафу даже признали лучшим футболистом Южной Америки. Да, среди тех, кто выступал на родном континенте, но факт есть факт. В 1998-м скоростной крайний защитник уже блистал в «Роме». На ЧМ он был незаменим и пропустил только полуфинал с Нидерландами из-за дисквалификации. А вот про финал с Францией Кафу, как и другие бразильцы, вспоминать не любит – из-за разгромных 0:3. Спустя годы признаваясь: если бы была возможность переиграть один матч, выбрал бы этот.

На ЧМ-2002 Кафу, уже будучи капитаном, провёл весь турнир и первым после 2:0 с Германией поднял над головой кубок. На ЧМ-2026 36-летний защитник тоже ездил, причём по-прежнему выходил в старте. Однако там Бразилия отлетела в четвертьфинале. И вновь ей помешали французы. Аргентина с 19-летним Месси тогда закончила на аналогичной стадии. Причём без участия Лео, хоть он и сделал 1+1 в игре группового этапа с Сербией и Черногорией.

Теперь перенесёмся сразу в 2014 год. Тот, когда Месси впервые сыграл в финале. Сколько же тогда убойных шансов загубил Гонсало Игуаин! А вот Марио Гётце реализовал свой первый же – и титул в дополнительное время уплыл в Германию.

В 2010-м Месси ограничился четвертьфиналом, в 2018-м – и вовсе 1/8 финала. Про 2022-й все помнят прекрасно. И вот – второй кряду финал. В 2030-м Лео исполнится уже 43 года. Не завершит ли он к тому моменту карьеру? Если нет, вызовут ли его? Да и сможет ли Аргентина повторить путь до самого финиша? Видимо, в ближайшем будущем его парный с Кафу рекорд устоит. Но как знать наверняка? Это же Месси.

В три финала выходили ещё четверо легенд. Что помешало их рекорду?

Список рекордсменов вполне мог быть заметно шире. Пеле вот вообще – единственный трёхкратный чемпион мира: выигрывал в 1958, 1962, 1970 годах. Однако во втором случае он успел провести всего два матча, выбыв до конца турнира из-за травмы. Гарринче и Ваве пришлось отдуваться без него. И у них это получилось прекрасно: оба забили по четыре раза.

Другой бразильский феномен – Роналдо – сверкал в 1998-м и 2002-м. А в 1994-м хоть и получил вызов, наблюдал за триумфов партнёров со стороны. Здесь же в 80-х отметились и два немецких полузащитника. Германия с Лотаром Маттеусом и Пьером Литтбарски забралась в три финала кряду с 1982-го по 1990-й. Победить получилось только в последнем случае. Тогда же Маттеусу презентовали и «Золотой мяч». Только в решающем матче 1982-го Лотар не играл. А Литтбарски – четыре года спустя.