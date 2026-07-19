Де ла Фуэнте учил Скалони тренировать. Поразительная история соперников по финалу ЧМ!

Финал чемпионата мира станет тренерской дуэлью специалистов из разных поколений. Возглавляющему сборную Испании Луису де ла Фуэнте – 65 лет. Лионелю Скалони, работающему с национальной командой Аргентины, только 48. Это будет их первая очная встреча в футбольном матче. Прежде испанец с аргентинцем не пересекались, да и, казалось бы, нигде не могли. Ни на поле, ни на бровке как тренеры, поскольку Скалони, в отличие от де ла Фуэнте, ещё даже не начинал клубную карьеру. И тем не менее Луис с Лионелем – друзья. О том, как их свела судьба, расскажем в этом тексте.

Скалони-игрок, конечно, более известен. Он провёл семь встреч за сборную Аргентины, поучаствовал в ЧМ-2006. Де ла Фуэнте как футболиста уже мало кто помнит. Оба выступали в чемпионате Испании. Но Луис завершил карьеру летом 1994 года, когда Лионель лишь знакомился со взрослым футболом – как раз в тот сезон его перевели из фарм-клуба аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» в первую команду.

К слову, де ла Фуэнте – воспитанник «Атлетика» из Бильбао – тоже засветился в сборной Испании, но только в молодёжной (провёл за неё четыре матча) и олимпийской (одна игра). Когда Луис был футболистом, он выглядел совсем по-другому. Кудрявый, с чёрными пышными усами. По словам де ла Фуэнте, в «Атлетике» он развился как спортсмен и личность и приобрёл те ценности, которыми руководствуется на протяжении карьеры. За баскский клуб Луис отыграл семь сезонов на позиции левого защитника. Однако твёрдое место в основе получил всего в двух из них. Для главного тренера Хавьера Клементе он был хорошей атакующей опцией, но, когда требовался более надёжный для обороны вариант, на поле появлялся его конкурент – Хосе Мария Нунес.

Тем не менее де ла Фуэнте выиграл с «Атлетиком» два чемпионских титула в 1983 и 1984 годах. Во втором случае сделал «золотой» дубль, взяв с басками ещё и Кубок Испании. В тех двух сезонах Примеры он провёл более полусотни матчей. Благодаря завоёванному титулу Луис поучаствовал в трёх играх Кубка чемпионов с польским «Лехом» и «Ливерпулем». Летом 1987-го перешёл в «Севилью», однако и там только в первых двух из четырёх сезонов был основным. В июле 1991-го де ла Фуэнте вернулся в «Атлетик», а перед уходом из футбола провёл год в «Алавесе».

Лионель Скалони Фото: Adam Davy/EMPICS via Getty Images

В следующие 17 лет, пока Скалони делал себе имя как игрок в испанских «Депортиво», «Расинге» и «Мальорке», Луис пытался строить тренерскую карьеру на клубном уровне. Выходило, прямо скажем, неважно. Сначала без особого успеха возглавлял команды низших дивизионов – «Португалете» и «Ауррера де Витория». Развивать юные таланты у де ла Фуэнте получалось лучше. С 2001 года он тренировал молодёжку «Севильи», а в 2005-м ему предложил принять фарм-клуб родной «Атлетик». Луис согласился. Интересно, что шесть лет спустя де ла Фуэнте повторил путь, пройденный футболистом – уехал из Бильбао в «Алавес», чтобы помочь этой команде подняться во второй дивизион. Однако тренера отправили в отставку уже через три месяца. «Алавес» в девяти матчах одержал только три победы при четырёх ничьих и двух поражениях, вдобавок вылетел из Кубка Испании. Де ла Фуэнте уволили, и с того дня будущий чемпион Европы и как минимум финалист чемпионата мира потерял желание трудиться в клубном футболе.

В 2013 году Луис начал сотрудничать с Федерацией футбола Испании. Возглавил юношескую сборную и стал преподавать на тренерских курсах. Национальная команда U19 под его руководством добилась успеха на Евро-2015 – взяла золото, победив в финале Россию (2:0). Это открыло де ла Фуэнте дорогу к славе. Ещё через четыре года он выиграет с молодёжной сборной Испании Евро U21, а летом 2021-го возьмёт с олимпийской командой серебро перенесённых из-за ковида Игр-2020.

Тем временем и Скалони повесил бутсы на гвоздь – летом 2015-го он знакончил, отыграв последние годы в Италии. Потом вернулся с семьёй в Испанию, откуда родом его жена – бывшая волейболистка Элиза Монтеро. С ней Лионель стал встречаться, когда выступал за «Мальорку». В Испании аргентинец решил развивать тренерскую карьеру. Тогда и познакомился с де ла Фуэнте, о своих отношениях с которым рассказал по ходу Кубка Америки – 2024, задав журналистам неожиданный вопрос перед финалом параллельно шедшего Евро Испания – Англия.

Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины «Вы знаете, что Луис де ла Фуэнте был моим преподавателем на тренерских курсах и очень помог нашей группе? Он повлиял на меня. Его вклад был большим, это правда. У нас сложились особые отношения. Мне нравится его доступность. Это хороший человек, мы до сих пор продолжаем общаться. Нас объединяет то, что Луис, как и я, ценит игроков, а не диктует свои условия».

Скалони и де ла Фуэнте пересеклись, когда Лионель начинал ещё с детско-юношеских команд на Мальорке. Тогда разговорились о футболе – тактике, философии игры. Скалони понял, что готов учиться у этого специалиста. В 2017 году, уже будучи ассистентом соотечественника Хорхе Сампаоли в «Севилье» (позже он вошёл в его штаб и в сборной Аргентины на ЧМ-2018 в России), Лионель поступил на тренерские курсы испанской федерации с целью получить лицензию категории Pro. И попал в класс де ла Фуэнте.

Луис на этих курсах в рамках программы УЕФА учил тактике и игровым системам. Также этот предмет вёл тренер женской сборной и победитель чемпионата мира Хорхе Вильда. Другие инструкторы отвечали за преподавание психологии и «физики». Как вспоминал директор тренерской школы Федерации футбола Испании Хинес Мелендес, Скалони показал себя прилежным учеником и сидел в первом ряду. В результате Лионель вошёл в пятёрку лучших выпускников того года. Между тем в классе де ла Фуэнте были и другие известные в прошлом футболисты – Фернандо Редондо, Мануэль Пабло, Хуан Карлос Валерон, Хавьер Савиола, Пабло Орбайс, Лео Франко, а также нынешний тренер «Ливерпуля» Андони Ираола. Вообще-то де ла Фуэнте именно Ираолу выделял среди своих учеников, но и к Скалони он относится очень тепло.

Месяцы на курсах укрепили отношения Луиса и Лионеля. Они подружились, де ла Фуэнте предложил не прекращать общение. Иногда эти двое встречались, чтобы поужинать вместе и снова поговорить о футболе.

После ЧМ-2018 Скалони запустил самостоятельную карьеру. Сампаоли указали на дверь из-за провала в России, а Лионель некоторое время совмещал две должности – возглавлял молодёжную и первую сборные Аргентины (в роли и. о. вместе с Пабло Аймаром). В ноябре 2018-го аргентинская федерация утвердила его главным до Кубка Америки – 2019. Интересно, что в то время это вызвало волну возмущения в стране, и даже сам Диего Марадона критиковал назначение «неопытного и неквалифицированного человека, не способного управлять игрой». Тем не менее Скалони доказал, что уроки де ла Фуэнте не прошли даром. При нём «альбиселесте» начала собирать трофеи и выдала 36-матчевую победную серию – остановилась в шаге от мирового рекорда (37 матчей Италии), который, к слову, теперь побьёт Испания в случае выигрыша в финале ЧМ-2026.

На ЧМ-2022 на тот момент 44-летний Скалони стал вторым самым молодым тренером, завоевавшим Кубок мира. Этим рекордом владеет другой аргентинец – Сесар Луис Менотти, выигравший ЧМ-1978 в 39 лет. Де ла Фуэнте в этом смысле полная противоположность своему ученику, ведь он взял первый трофей с главной сборной Испании в 60+.

«На мой взгляд, самое важное – это управление коллективом, а не только тактика. Нужно уметь управлять людьми, профессионалами, давать им всё необходимое. Отбирать тех, кто адаптируется и вписывается в общую концепцию. Тех, кто жертвует для команды. Скалони разделяет это видение. Я восхищаюсь им в футбольном плане. Он великолепный человек», – признавался де ла Фуэнте.

Сегодня Скалони должен победить в финале чемпионата мира своего бывшего учителя и сборную страны, в которой живёт. На 90 или 120 минут Лионелю придётся забыть о симпатиях к одному человеку и целой нации. Помогут ли аргентинцу защитить титул знания, полученные от де ла Фуэнте и на курсах испанской федерации футбола?