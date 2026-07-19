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Франция — Англия — 4:6 — обзор игры ЧМ по футболу 2026, голы: Райс, Конса, Сака, Мбаппе, Баркола, Дембеле, Беллингем, 19 июля 2026

Это не матч за бронзу ЧМ — это безумие. Англия забила Франции шесть, а Мбаппе обошёл Месси
Анатолий Романов
Франция — Испания — 4:6
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4:0 после первого тайма, 4:3 — к 66-й минуте. Олисе обновил рекорд Пеле, Сака оформил хет-трик, а Беллингем поставил красивую точку.

Сборные Англии и Франции выдали в матче за третье место на чемпионате мира самую удивительную игру этого турнира. Команда Дешама едва не отыгралась с «минус четыре» к перерыву. Но бронзу всё же забрала команда Тухеля – это лучшее выступление англичан с «золотого» ЧМ-1966.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Дешам и Тухель устроили мощную ротацию – сделали по семь изменений в основе по сравнению с полуфиналом. У французов в стартовом составе остались только голкипер Меньян, Рабьо, Олисе и продолжавший погоню за титулом лучшего бомбардира чемпионата мира Мбаппе. У англичан – Гехи, Спенс, Райс и Роджерс.

Начало матча пообещало, что в этот вечер в Майами будет весело. Сборная Англии забила уже на 3-й минуте первым ударом. Контратаку на свои ворота привёз Дуэ, обрезавший в центре поля поперечной передачей. Райс перехватил и дальше всё сделал сам. Протащив мяч, полузащитник «Арсенала» зарядил из-за штрафной. Красавчик! Меньян только взглядом проводил мяч, летевший в дальний нижний угол его ворот.

Деклан Райс Подробнее

Но темп у игры был не очень невысоким – чувствовалось, что игрокам недостаёт мотивации, чтобы грызть землю ради бронзы. Прежде всего, французам. Англичане продолжали ловить их в переходных фазах на ошибках и создавать голевые моменты. Вскоре забил Сака, правда, из офсайда. Тем не менее второго гола команды Тухеля не пришлось долго ждать. На 18-й минуте сборная Англии заработала угловой, и Райс добавил голевую передачу к забитому мячу. Конса выиграл воздух у опекавшего его на подаче Рабьо – неотразимо пробил головой.

Эзри Конса Подробнее

Команда Дешама, как правило, создавала опасность за счёт Мбаппе – форвард либо подыгрывал, смещаясь в глубину, либо сам угрожал после проходов, на рывках. За тайм Килиан нанёс три удара и совершил восемь касаний в чужой штрафной. Лучший шанс Мбаппе загубил после получаса игры, когда англичан спас классным сейвом голкипер Хендерсон, занявший место Пикфорда. А вот сборная Англии продолжала забивать! На 37-й минуте французы опять прозевали контрвыпад соперника. Рашфорд не реализовал выход один на один, но потом забрал подбор и покатил под удар в касание Сака.

Букайо Сака Подробнее

Более того, перед перерывом Сака оформил дубль. Игроки сборной Франции как будто не услышали Дешама, который подчеркнул накануне, что это важный матч, а не товарищеская встреча. «Трёхцветные» безобразно действовали без мяча. В компенсированное время Эзе здорово развернулся на приёме, сбросив с плеч Шерки, и разрезающей передачей по центру подготовил четвёртый гол англичан. Сака легко ушёл от Тео Эрнандеса и заставил Дешама на скамейке стыдливо опустить глаза. Это был уже настоящий позор.

Сборная Англия празднует гол Букайо Сака в ворота Франции

Сборная Англия празднует гол Букайо Сака в ворота Франции

Фото: by Luke Hales/Getty Images)

На четыре гола тренер сборной Франции отреагировал четырьмя заменами. Дешам устал смотреть на игру Дуэ, Шерки, Эрнандеса и Конате. Выпустил основных на этом чемпионате мира – Дембеле, Баркола, Юпамекано, а также сломавшего матч с Испанией «привозом» пенальти Диня. Уже через пару минут после старта второго тайма французы забили. Всё началось с того, что Юпамекано обокрал свежего Уоткинса, и закончилось тонким проникающим пасом на Мбаппе. Такие эпизоды Килиан спокойно решает. Мбаппе догнал Месси по количеству голов на чемпионатах мира (21), обошёл по мячам на ЧМ-2026 (девять).

Килиан Мбаппе Подробнее

Англичане внезапно заснули – и сигнал тревоги их не разбудил. В обороне команды Тухеля на этом отрезке матча был жуткий бардак. Теперь у Франции голевые моменты посыпались один за другим, словно Дешам вытряс их из старого мешка. Мбаппе за какие-то 10 минут тоже набрал 1+1. Килиан снова открылся в глубине и вскрыл правый полуфланг обороны противника пасом на Баркола. Вингер «ПСЖ», оказавшись на убойной позиции, переиграл Хендерсона.

Брэдли Баркола Подробнее

Игра окончательно превратилась то ли в сумасшедшее шоу, то ли просто в цирк. Перед паузой на водопой Мбаппе оформил дубль! Разыграв стенку с Олисе, бомбардир «Реала» забил свой 10-й гол на чемпионате мира. Вспомнилось, что легендарный французский форвард Фонтен сотворил покер в матче за бронзу на ЧМ-1958 в ворота немцев и завершил тот турнир с рекордными 13 голами. Подумалось, что и Килиан в таком футболе может положить четыре мяча. А лучший ассистент ЧМ-2026 довёл количество своих голевых пасов до семи, побив рекорд Пеле от 1970 года.

Всё, что нужно знать о матчах за бронзу:
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Главное о матчах за 3-е место на ЧМ. История одной бронзы — до сих пор тайна!

Франция была близка к камбэку, но не использовала ещё несколько хороших возможностей. А на 85-й минуте пропустила контрвыпад англичан – Гюсто сбил в штрафной Спенса. Только-только появившийся на поле Беллингем взял мяч, сделав вид, что будет бить, но потом отдал его Сака под хет-трик. Вингер «Арсенала» покатил в правый от себя нижний угол, а Меньян прыгнул в другой.

Усман Дембеле Подробнее

Впрочем, «трёхцветные» и при 3:5 не сдались – на 90+6-й минуте Юпамекано перехватом в центре разогнал контрвыпад, который завершил Дембеле. Самое забавное, что и на этом голевое шоу не закончилось. В последней в матче атаке Беллингем превратил в шутов центральных защитников сборной Франции и забил 10-й гол за вечер.

Джуд Беллингем Подробнее

Итоговая статистика ударов – 19:19 (в створ – 11:9, xG – 2,89 против 2,77 в пользу англичан). Вот так французы проводили уходящего из сборной Дешама. Абсурдным поражением.

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