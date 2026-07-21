«Мужчина тоже может поплакать». Разговор с Батраковым о жизни

Пять лет «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста России по итогам сезона. Первым двукратным лауреатом премии стал Алексей Батраков — чем не повод для встречи и обстоятельной беседы? О футболе Лёша за два с половиной года в РПЛ наговорил много. Мы расспросили звезду «Локомотива» и самого дорогого игрока РПЛ (€ 28 млн, по Transfermarkt) о личном. Тем более что недавно семейный статус Батракова кардинально изменился.
«Она подошла и сказала: «У тебя всё получится»
— Алексей, наши поздравления с началом семейной жизни! Как прошла свадьба?
— Всё замечательно. Подготовка велась около полугода, поэтому рад, что всё прошло так, как мы и хотели. С организацией, подбором костюмов помогали специально обученные люди.
— Выбирали тематику?
— У меня было только одно пожелание — поменьше футбола. Постарались от этого отойти, потому что в семейной жизни и так много игры.
— Костюм сам выбирал?
— Шил на заказ со стилистами. Благодарность им за это.
— Много гостей собралось?
— В районе 60-70 человек. Футбольных людей точно не большинство, позвал ребят, с кем наиболее тесно общаюсь за пределами поля.
— Вы попросили гостей вместо покупки цветов отправить средства на помощь собакам. Кому пришла в голову эта идея?
— Инициатива исходила от моей жены Иры [Ирины Подшибякиной], которая любит собак — у нас их две. Мы решили, что это будет неплохим социальным проектом. А цветы, во-первых, мы не все смогли бы увезти, во-вторых, они быстро завянут.
— Это адресная помощь?
— Да, выбирали приюты. Надеюсь, деньги дошли. Сумму знаю, но говорить не буду. Благодарен всем, кто поучаствовал!
— Удалось провести медовый месяц?
— После свадьбы улетели в Турцию на пять-шесть дней, отдохнули вдвоём, побыли в своих эмоциях. Хотелось бы побольше, но работу никто не отменял.
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина
Фото: Из личного архива Алексея Батракова
— Не просил у тренера побольше времени на отдых?
— Нам, сборникам, и так дали больше выходных. Наверное, было бы некорректно просить ещё. В целом достаточно — перезагрузился, всё хорошо.
— Расскажи историю вашего знакомства?
— Это произошло на «РЖД Арене». Я восстанавливался от незначительного повреждения после игры за молодёжный состав, Ира тоже восстанавливалась, но от более значительной травмы. Мы с ней до этого вообще не общались, но она подошла ко мне и сказала: «У тебя всё получится». Для меня это стало неким удивлением. Так всё и закрутилось.
— Травмы как раз и помешали Ире заиграть в «Локомотиве»?
— У неё был вариант остаться в клубе, но после череды тяжёлых травм, конечно, было сложно вернуться.
— Чем она тебя покорила?
— Своей харизмой, доброй душой. Она честная, открытая. Все качества идеальной девушки, человека в ней есть. Поэтому мы вместе.
— Когда понял, что она твой человек?
— Наверное, уже после начала отношений, потому что сразу понять это нельзя. Но уже после первых встреч я понял, что она меня зацепила. Даже не как девушка, а как человек. В общении было видно, что она искренняя.
Алексей Батраков
Фото: «Чемпионат»
— А до знакомства знал о ней?
— Заочно были знакомы, но лично познакомились вот в тренажёрном зале. Потом была пара коротких встреч — узнали, как дела, и всё. Постепенно начали общаться.
— Какие у вас совместные интересы, помимо футбола?
— В первую очередь — одинаковые жизненные ценности, в этом мы похожи.
«Хотел бы пожить в Париже»
— Уже зимой 2025 года вы поехали в Париж?
— Да, мы оба любим путешествовать. Это как минимум ещё одна точка соприкосновения. Получается, что много времени на проверку чувств не потребовалось.
— Когда ты сделал предложение?
— Полгода назад, во время второй поездки в Париж. В первый раз мы заезжали туда буквально на несколько дней, а потом решили, что хотим остаться подольше — познакомиться с архитектурой. Там я сделал предложение.
— С первого раза Париж не рассмотрели?
— Да, не было времени. Мы думали, что Барселона нам больше понравится, потому что о Париже не очень много лестных слов слышали. Но в целом город понравился даже больше, поэтому и решили вернуться.
— Что произвело особенное впечатление?
— Архитектура, история, просто красивый город с хорошей кухней. Хотели сходить в Лувр, но большая очередь нас отпугнула, решили в основном гулять по городу.
— Как выбирал место, где будешь делать предложение?
— Ещё во время первого приезда в Париж я случайно открыл в картах один ресторан. Оказалось, что он с видом на Эйфелеву башню. Там работает русскоговорящая женщина, которая провела нас на террасу, где мы пофотографировались. А когда решил делать предложение, понял: вот идеальное место для этого.
— Если не брать достопримечательности, какое впечатление произвёл Париж?
— Он притягивает своей красотой, домами, улочками. Этот город — в нашем топе путешествий.
— Какие ещё?
— В январе удалось слетать в Японию, в Токио. Тоже очень понравилось. Мы стараемся побольше путешествовать, это интересно.
— Что поразило в Японии?
— Совсем другая жизнь, мир, люди. Удивило, что везде чисто, никакого мусора. Кухня, мясо вагю (японская мраморная говядина. — Прим. «Чемпионата»), наверное, самое вкусное, что я пробовал в жизни. К сожалению, не получилось слетать в другие города, но, надеюсь, исправлю это.
— В Париже с Сафоновым или Хвичей не встречались?
— С Хвичей, конечно, нет — мы вообще не знакомы. Возможно, он меня даже не знает. А с Матвеем мы не так тесно общаемся.
Алексей Батраков в Париже
Фото: Из личного архива Алексея Батракова
— Хотел бы там пожить?
— Наверное, да. Возможно, тогда Париж откроется для меня с другой стороны, может быть, в плане жизни там похуже будет. Одно дело приехать на несколько дней, погулять, а другое — жить. Но хотелось бы.
— А в Японии? Насколько тебе близок азиатский мир?
— Наверное, не смог бы. Оказалось, что там даже уровень английского невысокий, тяжело коммуницировать с местными.
— Ты же учишь английский?
— Стараюсь, но успехи, наверное, могли бы быть и лучше. С кем бы я ни обсуждал это, все говорят, что в англоговорящей среде это намного скорее приходит, быстрее начинаешь понимать. Одно дело — час по видеосвязи, а другое — общение в жизни.
— В путешествиях хватает языка?
— В поездках — да, на базовом уровне. В Европе люди меня понимают, но если углубляться, использовать разговорные фразы — тяжело.
— В команде есть с кем попрактиковаться на английском?
— Крис Рамирес знает вообще несколько языков — английский, русский плюс родной. С Жорой Ньямси можем базовые моменты обсудить, но не больше.
— Свадьба — ответственное дело. Долго раздумывал об этом?
— Не очень. Когда понимаешь, что готов, особо и не думаешь. Если уверен в человеке, с которым хочешь прожить всю жизнь, сомнений не возникает.
— Твои родители рано женились?
— Да, ещё раньше меня — в 18 лет. Но тяжело сравнивать отношение к браку тогда и сейчас.
— Волнительно было готовиться? Советовался с кем-то?
— Поделился этим только с родителями и друзьями. Особо ни с кем не советовался — это моё личное решение.
— Что сказали родители?
— Только поддержали, потому что знают, насколько Ира прекрасный человек. Вообще не сомневались в моём выборе.
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина
Фото: «Winline Герои РПЛ»
— Наверняка сталкивался со стереотипом, что муж должен быть старше жены. Как к этому относишься?
— Раз я младше, значит, никак не отношусь. Если бы придавал этому значение или испытывал дискомфорт, у меня сейчас не было бы нового статуса.
— Знакомые не отговаривали: «Молодой ещё, погуляй»?
— У меня такое окружение, которое знает меня и Иру. Ничего такого не было.
— А у тебя есть знакомые пары, где муж и жена футболисты?
— Жена Лёши Миронова (полузащитник «Ростова», воспитанник «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») Алёна играла в «Локомотиве». Наверное, они тоже на этой почве познакомились, поженились. Сейчас у них уже ребёнок, прекрасная пара, семья.
— А с Глушаковым не знаком?
— Пару раз пересекались. Знакомы, в соцсетях можем переписываться, но в жизни подолгу общаться не приходилось. Хотя Ира знакома с его женой Ксенией Коваленко. Тоже прекрасная пара.
«Прошу дома поменьше говорить о футболе»
— Дома с Ирой футбол смотрите, обсуждаете?
— Да, но не всё на этом завязано. Особенно в разгар сезона прошу поменьше об этом говорить, чтобы не перенасытиться.
— А поспорить о футболе можете?
— Такого не было. Может быть, только о женском футболе говорили, но ничего криминального. У нас даже в этом похожие взгляды.
— До сих пор есть люди, которые, мягко говоря, критикуют женский футбол. У тебя поменялось мнение о нём после встречи с Ириной?
— У меня и до встречи не было негативного взгляда на это. Мне кажется, сейчас женский футбол развивается. Мы пару раз с Ирой смотрели женскую Лигу чемпионов, для меня было удивлением, насколько там футболистки технически обучены, с футбольным IQ. Это всё стереотипы.
— Жена может сделать замечание после игры?
— Мне кажется, она только пару раз что-то говорила, но про те моменты, которые я и сам понимал. Она знает, что я самокритичен, возможно, где-то слишком. Поэтому лишний раз не будет указывать на ошибку, а просто поддержит меня.
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Наверняка у тебя есть фанатки, которые ждут после игр, хотят сделать фото и взять автограф.
— Не сказал бы, такого нет.
— А могли раньше в личные сообщения написать, познакомиться?
— На пальцах одной руки можно такие случаи пересчитать. А сейчас я даже не захожу в запросы.
— Кто за что отвечает в доме?
— У нас обычная квартира, бо́льшую часть делает Ира, поскольку я часто на играх. Я за это ей безумно благодарен. Может быть, не так часто это отмечаю, но спасибо, что она создаёт уют дома, поддерживает чистоту. Стараюсь помогать тем, что в моих силах.
— А готовишь?
— Могу, но очень редко это делаю. Ира хорошо готовит, есть доставки, на базе вкусно кормят, можно с собой забрать.
— Жизнь в интернате закалила?
— Там у нас было трёхразовое питание, мы только выбирали еду. Особо не готовили ничего.
«Нравится группа «Кино», немного подсел на Майкла Джексона»
— Уже в своей квартире живёте?
– Да.
— Увидели, что у тебя дома стоит виниловый проигрыватель. Почему решил купить его?
— Он появился больше полутора лет назад. Врать не буду — сначала приносил эстетическое удовольствие, красиво вписывается в интерьер. Но при этом мне нравится музыка. Те, кто знает, чем отличается винил от обычной колонки, понимают эту разницу. Мне нравится вечером послушать красивую музыку.
— Какую пластинку чаще всего слушаешь?
— Уже накопилось много, какие-то даже ещё не открыли. Первой на ум приходит группа «Кино», мне нравится.
— Какие песни?
— «Группа крови», «Звезда по имени Солнце». На виниле это даже звучит по-другому, нежели в колонках.
Алексей Батраков
Фото: Winline
— Как ты объясняешь, что сейчас столько молодых людей слушают группу, которую даже не могли застать в силу возраста?
— Возможно, растёт новое поколение с хорошим вкусом. Но сколько людей, столько и мнений.
— Ты рассказывал, что у тебя разнообразный вкус на музыку. Какие треки впечатлили за последнее время?
— Надо зайти в телефон. Из последнего — снова популярен Майкл Джексон из-за фильма. Я тоже чуть подсел на него. Понятно, что знал эти песни, но посмотрел историю, как это всё рождалось, нравится слушать.
— На фильм ходил?
— Да, как раз после этого для меня вторая жизнь Майкла Джексона появилась.
Потом назову группу «Марсель». Они как раз выступали у нас на свадьбе. И мне, и Ире нравилась эта группа, сошлись на том, что хотим пригласить их. Сейчас кручу и старые их песни, и новые. Но вообще, у меня тут разброс от Фила Коллинза до OG Buda, от L’One до Lil Uzi Vert. Если понравилась песня, могу добавить, поэтому тяжело конкретно выделить.
— А есть что-то, что вообще не твоё?
— Может быть, завтра назову другое, но скажу «Вайперы». Как-то так, да? Не скажу, что это плохо, но мне не совсем нравится.
— А как насчёт фильмов?
— Такой же разброс — от сериалов Netflix до условного «Киона». Что посоветуют, могу посмотреть.
«В пробках могу порефлексировать»
— Твой бывший тренер Нагибин сказал, что ты любишь BMW. Почему именно эта марка?
— Почему-то всегда больше нравился Mercedes, но, как только получил права, пару раз посидел в BMW – и понравилось. Пока остановился на этом.
— Какой ты водитель?
— В целом спокойный. Могу, конечно, где-то ускориться, но нет такого, что буду шашковать. На первом месте безопасность, особенно если с кем-то еду, надо понимать ответственность.
Алексей Батраков
Фото: «Чемпионат»
— Не психуешь в пробках?
— Не особо, я просто редко в них попадаю. А иногда они даже на пользу идут — могу о чём-то подольше подумать, порефлексировать либо включить подкаст или даже радио и просто отдохнуть.
— Ира достаточно медийный человек. Она даёт советы, как вести себя на публике или одеваться?
— Это лучше у неё спросить, но, мне кажется, я в этом тоже спокоен. В плане вещей, моды у нас тоже есть точки соприкосновения. А в плане образа на публике — она его поддерживает, хотя я стараюсь быть таким же, как и в обычной жизни.
— Какое у тебя отношение к стилю, как определяешь, что лучше надеть?
— Могу полистать соцсети, увидеть подборки вещей, что-то подметить для себя. Потом заказываю. А что надеть — по настроению, по погоде.
— Сейчас трудно достать брендовые вещи?
— К сожалению, да. И достать тяжелее, и зачастую оверпрайс. Сейчас локальные российские бренды развиваются. А заграничное покупаю через байеров.
— Знаем, ты любишь кроссовки. Есть пара, которую ещё не решился купить?
— Возможно, это Nike Air Force в коллаборации с Louis Vuitton. В первую очередь из-за цены.
«Надо правильно себя вести, чтобы не показывать плохой пример юному поколению»
— Ты стал лояльнее относиться к глупым вопросам журналистов?
— Да я плюс-минус всегда лоялен. Просто иногда не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, однако журналисты специально пытаются спровоцировать. Наверное, это их работа, но это может немного вывести из себя.
— Есть вопрос, после которого ты уйдёшь?
— Сейчас, после отпуска, такого нет (улыбается).
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина проводят последние дни отпуска
Фото: Из личного архива Алексея Батракова
— Самый нелепый вопрос, который тебе задавали?
— Даже не буду вспоминать, чтобы никого не обидеть. Может быть, журналист задал вопрос и не подумал о последствиях. У всех есть ошибки, кто-то не специально провоцирует, кто-то не так долго думал над вопросом, а потом понял, что лучше не спрашивать такое. Это тоже часть их работы, к которой я нормально отношусь.
— А как реагируешь на то, что пишут в соцсетях?
— Сейчас на критику мне без разницы. Соцсети я веду, но в этом мне помогают люди, Ира. Не так, что я погружён в это на 100%. У меня есть тренировки, игры, если появится настроение или порыв — могу что-то выложить.
— Отклик получаешь чаще негативный или позитивный?
— Позитива больше, хотя есть и негатив. Опять же, сколько людей, столько и мнений.
— В начале карьеры ты читал о себе вообще всё. Почему?
— Наверное, и в себе не был уверен, и интересно было почитать чужое мнение. Может быть, хотел, чтобы похвалили, потому что, например, в молодёжке нет такого внимания. А когда попадаешь в основу, хочется, чтобы про тебя написали что-то хорошее. Но относительно быстро это пропало, сейчас абсолютно спокоен.
— Тогда загонялся из-за критики?
— Конечно. Мне кажется, процентов 80-90 молодых футболистов читают и переживают. Однако есть и те, кому с самого начала вообще без разницы, что о них пишут. Отчасти я им завидую, но, наверное, это тоже нужно прожить и извлечь какой-то опыт из этого.
— Более опытные товарищи давали советы по этому поводу?
— Когда обсуждали это с людьми из моего окружения, все просили не читать. Условно, я и сейчас могу куда-нибудь зайти, прочитать, однако реакции у меня на это вообще не будет.
— Ты сильно повзрослел за время в большом футболе?
— Считаю, что да. Но мне есть куда ещё расти.
— Понимаешь, что теперь уже ты стал ролевой моделью для многих детей, подростков?
— Начинаю осознавать это. Понимаю, что мне надо правильно себя вести, чтобы не показывать плохой пример юному поколению.
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Кажется, для тебя это не составляет большого труда.
— Наверное, надо вернуться в начало, где я говорил, что стараюсь быть самим собой. Надеюсь, люди это услышат. Это главное для меня.
«Дома с мамой был разговор, а папа так и не узнал»
— Ты всегда был таким серьёзным и рассудительным?
— Лучше узнать у моего окружения. Наверное, старался прийти к этому как можно раньше.
— У тебя были ошибки молодости?
— В юности, может, какие-то незначительные ситуации возникали. Однако надеюсь, ничего такого я не сделал (улыбается). В детстве в меру баловались. Это, наверное, даже можно и нужно, но с возрастом становишься мудрее и рассудительнее.
— Помнишь, за что сильно влетело от родителей?
— Как раз недавно вспоминал. Однажды гулял с друзьями ещё в Орехово-Зуеве, разговаривал с мамой по телефону, попрощались, но я не сбросил звонок. Мама — тоже, возможно, специально (смеётся). А я шёл и что-то с матом рассказывал друзьям. Мама услышала, как сейчас помню, потом просил папе не рассказывать. Но вроде исправился. Дома с мамой разговор был, а папа так и не узнал. Может быть, сейчас узнает (смеётся). Стараюсь после ошибок делать выводы.
— Проверять — сбросил звонок или нет?
— Как минимум (улыбается).
— Ты когда-нибудь пробовал алкоголь?
— Да, врать смысла нет. Отношусь к этому лояльно. В отпуске могу выпить, условно, бокал просекко.
Свадьба Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной
Фото: Из личного архива Алексея Батракова
— Твой отец выражал надежду, что соблазны Москвы обойдут тебя стороной. Обошли?
— Наверное, да. Я сейчас сижу на базе «Локомотива», с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.
— Серьёзные деньги не выбили из колеи?
— В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой.
— Узнаваемость тебя изменила?
— Надеюсь, нет. Опять же, лучше узнать у моего окружения.
— Ты можешь представить себя отцом?
— Честно, в данную секунду я думаю о футболе, своём будущем. В жизни всё должно быть, но шаг за шагом — всему своё время.
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Когда последний раз ездил на пригородной электричке в Орехово-Зуево?
— Специально, наверное, не поеду, потому что есть машина, построили платную дорогу. Последний раз ездили с вашими коллегами, доехали до Орехово-Зуева, записали интервью. Но отношусь спокойно: если надо будет доехать, не откажусь. Тем более сейчас повысился уровень комфорта в электричках.
— В пригородных электричках можно увидеть и драки с контроллерами, и людей, которые пристают к пассажирам. Какое у тебя главное впечатление?
— Вроде и приятно, что это было в моей жизни, но в тот момент не особо — «рабочие» электрички из Москвы. Там набивалось столько людей, что мы с мамой стояли зажатые в тамбуре. Тогда было не особо комфортно, но на середине пути все расходились, и мы могли спокойно посидеть, уроки сделать, полежать. Это всё равно приятный этап жизни, который хочется вспоминать.
— Сейчас бываешь в Орехово-Зуеве?
— Не так часто получается доехать из-за футбола, быта дома, в Москве. Возвращаюсь туда с теплом, особенно к родителям, но ненадолго, опять же, из-за времени.
— Чем занимаются родители?
— Продолжают работать там же, где и были. С папой обсуждали, им тяжело будет без работы.
— Предлагал им уйти на отдых?
— Не прям конкретно, предлагал в Москву перебраться. Однако работа держит. Я их прекрасно понимаю.
— В Москву не хотят переезжать?
— Возможно, лёд трогается. Но в первую очередь психологически трудно перебираться в мегаполис из Орехово-Зуева.
— А ты себя уже почувствовал москвичом?
— Наверное, да. С 2017 года в Москве и пока не представляю себя в другом городе. Втянулся в ритм жизни — тренировки, семья, друзья.
— Твоя мама показывала уголок орехово-зуевской квартиры с наградами, которую она назвала «стеной плача». Он ещё есть?
— До сих пор стоит и пополняется. После награждения за третье место папа сразу забрал медаль, но я их сам уже отдаю. Говорит, что будет новую полку прибивать.
— Кот Руни ещё живёт с родителями?
— Да. Мама году в 2010-2011-м принесла его, он мёрз на улице. Я только рад был. А в то время как раз на слуху был «Манчестер Юнайтед» с Руни. Кот тоже был рыжим — поэтому так и назвали. До сих пор живёт и радуется жизни.
— Ты сейчас самый популярный человек из Орехово-Зуева?
— Нужно узнать у жителей Орехово-Зуева. В плане медийности выделяется Илья mONESY из киберспорта (профессиональный киберспортсмен Counter-Strike. — Прим. «Чемпионата»), он тоже оттуда. Он большой молодец, сейчас вообще на вершине всего киберспорта.
— Вы не знакомы с ним?
— Нет, никогда не общались, не довелось.
— Сам любишь видеоигры?
— В свободное время, от нечего делать. В команде на сборах можем поиграть. Но со временем спокойно к этому стал относиться, тем более сейчас семейная жизнь, ещё больше ответственности. Лучше лишний раз что-то сделаю по дому или встречусь с друзьями.
— Паделом увлёкся?
— Да, лучше даже в падел поиграю пару часов, нежели в компьютер. Но с ним сложности из-за тренировок. После скоростно-силовой работы не поеду на корт. Это и бессмысленно, и есть риск получить травму.
«Новости по ТВ? С этим никогда не дружил. Не особо интересно»
— Часто узнают на улицах?
— Не сказал бы. Узнают, может, и часто, но гораздо реже подходят сфотографироваться. Недавно зашёл в магазин, маленькие ребята увидели и ждали на улице, пока я выйду.
— Ты сентиментальный человек?
— Дома — да. На публике таким не покажусь. До слёз может растрогать банально фильм, видео трогательное, какой-то момент из жизни. Считаю, что мужчина тоже может поплакать и погрустить.
— Смотришь новости по ТВ?
— С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно.
— Что думаешь о том, что происходит в мире в последнее время?
— Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив — у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент. Сейчас такие реалии. Вы задали вопрос, а я подумал, что путешествовать стало сложнее. Вот это грустно, раньше из Москвы можно было в любую точку мира полететь. Хотя и сейчас можно добраться куда надо, если очень сильно захотеть.
— Что в твоём представлении счастье?
— Здоровая семья, родители, друзья, жена, близкие люди. С возрастом понимаю, что важнее здоровья близких ничего нет. Когда все здоровы и счастливы, счастлив и я.
— Развитием карьеры на этом этапе полностью доволен?
— Да. Всему своё время.
— Чего ещё хочешь добиться?
— В футбольном плане — попробовать себя за границей, поднять кубок с «Локомотивом». Может быть, какие-то личные задачи, рекорды, но индивидуальные награды всегда на втором плане. Больше буду радоваться за команду, чем за свои личные успехи.
— Ты называл «Барселону» клубом мечты. Почему именно она?
— Я просто влюбился в эту команду.
— Застал эпоху Гвардиолы?
— Я начал смотреть футбол в 2010 году, застал пару лет. Помню «МЮ», «Барсу». «Барселона» и после ухода Гвардиолы мне всегда импонировала.
— Какие ожидания от следующего сезона РПЛ?
— Многообещающие.
— Входите в сезон с надеждой на титул?
— Да. А как получится, не знаю.
— Ты оценил, что аббревиатура «ПСЖ» за время беседы не прозвучала ни разу?
— Спасибо вам большое за это (смеётся)!