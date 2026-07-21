«Мужчина тоже может поплакать». Разговор с Батраковым о жизни

Пять лет «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста России по итогам сезона. Первым двукратным лауреатом премии стал Алексей Батраков — чем не повод для встречи и обстоятельной беседы? О футболе Лёша за два с половиной года в РПЛ наговорил много. Мы расспросили звезду «Локомотива» и самого дорогого игрока РПЛ (€ 28 млн, по Transfermarkt) о личном. Тем более что недавно семейный статус Батракова кардинально изменился.

«Она подошла и сказала: «У тебя всё получится»

— Алексей, наши поздравления с началом семейной жизни! Как прошла свадьба?

— Всё замечательно. Подготовка велась около полугода, поэтому рад, что всё прошло так, как мы и хотели. С организацией, подбором костюмов помогали специально обученные люди.

— Выбирали тематику?

— У меня было только одно пожелание — поменьше футбола. Постарались от этого отойти, потому что в семейной жизни и так много игры.

— Костюм сам выбирал?

— Шил на заказ со стилистами. Благодарность им за это.

— Много гостей собралось?

— В районе 60-70 человек. Футбольных людей точно не большинство, позвал ребят, с кем наиболее тесно общаюсь за пределами поля.

— Вы попросили гостей вместо покупки цветов отправить средства на помощь собакам. Кому пришла в голову эта идея?

— Инициатива исходила от моей жены Иры [Ирины Подшибякиной], которая любит собак — у нас их две. Мы решили, что это будет неплохим социальным проектом. А цветы, во-первых, мы не все смогли бы увезти, во-вторых, они быстро завянут.

— Это адресная помощь?

— Да, выбирали приюты. Надеюсь, деньги дошли. Сумму знаю, но говорить не буду. Благодарен всем, кто поучаствовал!

— Удалось провести медовый месяц?

— После свадьбы улетели в Турцию на пять-шесть дней, отдохнули вдвоём, побыли в своих эмоциях. Хотелось бы побольше, но работу никто не отменял.

Алексей Батраков и Ирина Подшибякина Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Не просил у тренера побольше времени на отдых?

— Нам, сборникам, и так дали больше выходных. Наверное, было бы некорректно просить ещё. В целом достаточно — перезагрузился, всё хорошо.

— Расскажи историю вашего знакомства?

— Это произошло на «РЖД Арене». Я восстанавливался от незначительного повреждения после игры за молодёжный состав, Ира тоже восстанавливалась, но от более значительной травмы. Мы с ней до этого вообще не общались, но она подошла ко мне и сказала: «У тебя всё получится». Для меня это стало неким удивлением. Так всё и закрутилось.

— Травмы как раз и помешали Ире заиграть в «Локомотиве»?

— У неё был вариант остаться в клубе, но после череды тяжёлых травм, конечно, было сложно вернуться.

— Чем она тебя покорила?

— Своей харизмой, доброй душой. Она честная, открытая. Все качества идеальной девушки, человека в ней есть. Поэтому мы вместе.

— Когда понял, что она твой человек?

— Наверное, уже после начала отношений, потому что сразу понять это нельзя. Но уже после первых встреч я понял, что она меня зацепила. Даже не как девушка, а как человек. В общении было видно, что она искренняя.

Алексей Батраков Фото: «Чемпионат»

— А до знакомства знал о ней?

— Заочно были знакомы, но лично познакомились вот в тренажёрном зале. Потом была пара коротких встреч — узнали, как дела, и всё. Постепенно начали общаться.

— Какие у вас совместные интересы, помимо футбола?

— В первую очередь — одинаковые жизненные ценности, в этом мы похожи.

«Хотел бы пожить в Париже»

— Уже зимой 2025 года вы поехали в Париж?

— Да, мы оба любим путешествовать. Это как минимум ещё одна точка соприкосновения. Получается, что много времени на проверку чувств не потребовалось.

— Когда ты сделал предложение?

— Полгода назад, во время второй поездки в Париж. В первый раз мы заезжали туда буквально на несколько дней, а потом решили, что хотим остаться подольше — познакомиться с архитектурой. Там я сделал предложение.

— С первого раза Париж не рассмотрели?

— Да, не было времени. Мы думали, что Барселона нам больше понравится, потому что о Париже не очень много лестных слов слышали. Но в целом город понравился даже больше, поэтому и решили вернуться.

— Что произвело особенное впечатление?

— Архитектура, история, просто красивый город с хорошей кухней. Хотели сходить в Лувр, но большая очередь нас отпугнула, решили в основном гулять по городу.

— Как выбирал место, где будешь делать предложение?

— Ещё во время первого приезда в Париж я случайно открыл в картах один ресторан. Оказалось, что он с видом на Эйфелеву башню. Там работает русскоговорящая женщина, которая провела нас на террасу, где мы пофотографировались. А когда решил делать предложение, понял: вот идеальное место для этого.

— Если не брать достопримечательности, какое впечатление произвёл Париж?

— Он притягивает своей красотой, домами, улочками. Этот город — в нашем топе путешествий.

— Какие ещё?

— В январе удалось слетать в Японию, в Токио. Тоже очень понравилось. Мы стараемся побольше путешествовать, это интересно.

— Что поразило в Японии?

— Совсем другая жизнь, мир, люди. Удивило, что везде чисто, никакого мусора. Кухня, мясо вагю (японская мраморная говядина. — Прим. «Чемпионата»), наверное, самое вкусное, что я пробовал в жизни. К сожалению, не получилось слетать в другие города, но, надеюсь, исправлю это.

— В Париже с Сафоновым или Хвичей не встречались?

— С Хвичей, конечно, нет — мы вообще не знакомы. Возможно, он меня даже не знает. А с Матвеем мы не так тесно общаемся.

Алексей Батраков в Париже Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Хотел бы там пожить?

— Наверное, да. Возможно, тогда Париж откроется для меня с другой стороны, может быть, в плане жизни там похуже будет. Одно дело приехать на несколько дней, погулять, а другое — жить. Но хотелось бы.

— А в Японии? Насколько тебе близок азиатский мир?

— Наверное, не смог бы. Оказалось, что там даже уровень английского невысокий, тяжело коммуницировать с местными.

— Ты же учишь английский?

— Стараюсь, но успехи, наверное, могли бы быть и лучше. С кем бы я ни обсуждал это, все говорят, что в англоговорящей среде это намного скорее приходит, быстрее начинаешь понимать. Одно дело — час по видеосвязи, а другое — общение в жизни.

— В путешествиях хватает языка?

— В поездках — да, на базовом уровне. В Европе люди меня понимают, но если углубляться, использовать разговорные фразы — тяжело.

— В команде есть с кем попрактиковаться на английском?

— Крис Рамирес знает вообще несколько языков — английский, русский плюс родной. С Жорой Ньямси можем базовые моменты обсудить, но не больше.

— Свадьба — ответственное дело. Долго раздумывал об этом?

— Не очень. Когда понимаешь, что готов, особо и не думаешь. Если уверен в человеке, с которым хочешь прожить всю жизнь, сомнений не возникает.

— Твои родители рано женились?

— Да, ещё раньше меня — в 18 лет. Но тяжело сравнивать отношение к браку тогда и сейчас.

— Волнительно было готовиться? Советовался с кем-то?

— Поделился этим только с родителями и друзьями. Особо ни с кем не советовался — это моё личное решение.

— Что сказали родители?

— Только поддержали, потому что знают, насколько Ира прекрасный человек. Вообще не сомневались в моём выборе.

Алексей Батраков и Ирина Подшибякина Фото: «Winline Герои РПЛ»

— Наверняка сталкивался со стереотипом, что муж должен быть старше жены. Как к этому относишься?

— Раз я младше, значит, никак не отношусь. Если бы придавал этому значение или испытывал дискомфорт, у меня сейчас не было бы нового статуса.

— Знакомые не отговаривали: «Молодой ещё, погуляй»?

— У меня такое окружение, которое знает меня и Иру. Ничего такого не было.

— А у тебя есть знакомые пары, где муж и жена футболисты?

— Жена Лёши Миронова (полузащитник «Ростова», воспитанник «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») Алёна играла в «Локомотиве». Наверное, они тоже на этой почве познакомились, поженились. Сейчас у них уже ребёнок, прекрасная пара, семья.

— А с Глушаковым не знаком?

— Пару раз пересекались. Знакомы, в соцсетях можем переписываться, но в жизни подолгу общаться не приходилось. Хотя Ира знакома с его женой Ксенией Коваленко. Тоже прекрасная пара.

«Прошу дома поменьше говорить о футболе»

— Дома с Ирой футбол смотрите, обсуждаете?

— Да, но не всё на этом завязано. Особенно в разгар сезона прошу поменьше об этом говорить, чтобы не перенасытиться.

— А поспорить о футболе можете?

— Такого не было. Может быть, только о женском футболе говорили, но ничего криминального. У нас даже в этом похожие взгляды.

— До сих пор есть люди, которые, мягко говоря, критикуют женский футбол. У тебя поменялось мнение о нём после встречи с Ириной?

— У меня и до встречи не было негативного взгляда на это. Мне кажется, сейчас женский футбол развивается. Мы пару раз с Ирой смотрели женскую Лигу чемпионов, для меня было удивлением, насколько там футболистки технически обучены, с футбольным IQ. Это всё стереотипы.

— Жена может сделать замечание после игры?

— Мне кажется, она только пару раз что-то говорила, но про те моменты, которые я и сам понимал. Она знает, что я самокритичен, возможно, где-то слишком. Поэтому лишний раз не будет указывать на ошибку, а просто поддержит меня.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Наверняка у тебя есть фанатки, которые ждут после игр, хотят сделать фото и взять автограф.

— Не сказал бы, такого нет.

— А могли раньше в личные сообщения написать, познакомиться?

— На пальцах одной руки можно такие случаи пересчитать. А сейчас я даже не захожу в запросы.

— Кто за что отвечает в доме?

— У нас обычная квартира, бо́льшую часть делает Ира, поскольку я часто на играх. Я за это ей безумно благодарен. Может быть, не так часто это отмечаю, но спасибо, что она создаёт уют дома, поддерживает чистоту. Стараюсь помогать тем, что в моих силах.

— А готовишь?

— Могу, но очень редко это делаю. Ира хорошо готовит, есть доставки, на базе вкусно кормят, можно с собой забрать.

— Жизнь в интернате закалила?

— Там у нас было трёхразовое питание, мы только выбирали еду. Особо не готовили ничего.

«Нравится группа «Кино», немного подсел на Майкла Джексона»

— Уже в своей квартире живёте?

– Да.

— Увидели, что у тебя дома стоит виниловый проигрыватель. Почему решил купить его?

— Он появился больше полутора лет назад. Врать не буду — сначала приносил эстетическое удовольствие, красиво вписывается в интерьер. Но при этом мне нравится музыка. Те, кто знает, чем отличается винил от обычной колонки, понимают эту разницу. Мне нравится вечером послушать красивую музыку.

— Какую пластинку чаще всего слушаешь?

— Уже накопилось много, какие-то даже ещё не открыли. Первой на ум приходит группа «Кино», мне нравится.

— Какие песни?

— «Группа крови», «Звезда по имени Солнце». На виниле это даже звучит по-другому, нежели в колонках.

Алексей Батраков Фото: Winline

— Как ты объясняешь, что сейчас столько молодых людей слушают группу, которую даже не могли застать в силу возраста?

— Возможно, растёт новое поколение с хорошим вкусом. Но сколько людей, столько и мнений.

— Ты рассказывал, что у тебя разнообразный вкус на музыку. Какие треки впечатлили за последнее время?

— Надо зайти в телефон. Из последнего — снова популярен Майкл Джексон из-за фильма. Я тоже чуть подсел на него. Понятно, что знал эти песни, но посмотрел историю, как это всё рождалось, нравится слушать.

— На фильм ходил?

— Да, как раз после этого для меня вторая жизнь Майкла Джексона появилась.

Потом назову группу «Марсель». Они как раз выступали у нас на свадьбе. И мне, и Ире нравилась эта группа, сошлись на том, что хотим пригласить их. Сейчас кручу и старые их песни, и новые. Но вообще, у меня тут разброс от Фила Коллинза до OG Buda, от L’One до Lil Uzi Vert. Если понравилась песня, могу добавить, поэтому тяжело конкретно выделить.

— А есть что-то, что вообще не твоё?

— Может быть, завтра назову другое, но скажу «Вайперы». Как-то так, да? Не скажу, что это плохо, но мне не совсем нравится.

— А как насчёт фильмов?

— Такой же разброс — от сериалов Netflix до условного «Киона». Что посоветуют, могу посмотреть.

«В пробках могу порефлексировать»

— Твой бывший тренер Нагибин сказал, что ты любишь BMW. Почему именно эта марка?

— Почему-то всегда больше нравился Mercedes, но, как только получил права, пару раз посидел в BMW – и понравилось. Пока остановился на этом.

— Какой ты водитель?

— В целом спокойный. Могу, конечно, где-то ускориться, но нет такого, что буду шашковать. На первом месте безопасность, особенно если с кем-то еду, надо понимать ответственность.

Алексей Батраков Фото: «Чемпионат»

— Не психуешь в пробках?

— Не особо, я просто редко в них попадаю. А иногда они даже на пользу идут — могу о чём-то подольше подумать, порефлексировать либо включить подкаст или даже радио и просто отдохнуть.

— Ира достаточно медийный человек. Она даёт советы, как вести себя на публике или одеваться?

— Это лучше у неё спросить, но, мне кажется, я в этом тоже спокоен. В плане вещей, моды у нас тоже есть точки соприкосновения. А в плане образа на публике — она его поддерживает, хотя я стараюсь быть таким же, как и в обычной жизни.

— Какое у тебя отношение к стилю, как определяешь, что лучше надеть?

— Могу полистать соцсети, увидеть подборки вещей, что-то подметить для себя. Потом заказываю. А что надеть — по настроению, по погоде.

— Сейчас трудно достать брендовые вещи?

— К сожалению, да. И достать тяжелее, и зачастую оверпрайс. Сейчас локальные российские бренды развиваются. А заграничное покупаю через байеров.

— Знаем, ты любишь кроссовки. Есть пара, которую ещё не решился купить?

— Возможно, это Nike Air Force в коллаборации с Louis Vuitton. В первую очередь из-за цены.

«Надо правильно себя вести, чтобы не показывать плохой пример юному поколению»

— Ты стал лояльнее относиться к глупым вопросам журналистов?

— Да я плюс-минус всегда лоялен. Просто иногда не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, однако журналисты специально пытаются спровоцировать. Наверное, это их работа, но это может немного вывести из себя.

— Есть вопрос, после которого ты уйдёшь?

— Сейчас, после отпуска, такого нет (улыбается).

Алексей Батраков и Ирина Подшибякина проводят последние дни отпуска Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Самый нелепый вопрос, который тебе задавали?

— Даже не буду вспоминать, чтобы никого не обидеть. Может быть, журналист задал вопрос и не подумал о последствиях. У всех есть ошибки, кто-то не специально провоцирует, кто-то не так долго думал над вопросом, а потом понял, что лучше не спрашивать такое. Это тоже часть их работы, к которой я нормально отношусь.

— А как реагируешь на то, что пишут в соцсетях?

— Сейчас на критику мне без разницы. Соцсети я веду, но в этом мне помогают люди, Ира. Не так, что я погружён в это на 100%. У меня есть тренировки, игры, если появится настроение или порыв — могу что-то выложить.

— Отклик получаешь чаще негативный или позитивный?

— Позитива больше, хотя есть и негатив. Опять же, сколько людей, столько и мнений.

— В начале карьеры ты читал о себе вообще всё. Почему?

— Наверное, и в себе не был уверен, и интересно было почитать чужое мнение. Может быть, хотел, чтобы похвалили, потому что, например, в молодёжке нет такого внимания. А когда попадаешь в основу, хочется, чтобы про тебя написали что-то хорошее. Но относительно быстро это пропало, сейчас абсолютно спокоен.

— Тогда загонялся из-за критики?

— Конечно. Мне кажется, процентов 80-90 молодых футболистов читают и переживают. Однако есть и те, кому с самого начала вообще без разницы, что о них пишут. Отчасти я им завидую, но, наверное, это тоже нужно прожить и извлечь какой-то опыт из этого.

— Более опытные товарищи давали советы по этому поводу?

— Когда обсуждали это с людьми из моего окружения, все просили не читать. Условно, я и сейчас могу куда-нибудь зайти, прочитать, однако реакции у меня на это вообще не будет.

— Ты сильно повзрослел за время в большом футболе?

— Считаю, что да. Но мне есть куда ещё расти.

— Понимаешь, что теперь уже ты стал ролевой моделью для многих детей, подростков?

— Начинаю осознавать это. Понимаю, что мне надо правильно себя вести, чтобы не показывать плохой пример юному поколению.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кажется, для тебя это не составляет большого труда.

— Наверное, надо вернуться в начало, где я говорил, что стараюсь быть самим собой. Надеюсь, люди это услышат. Это главное для меня.

«Дома с мамой был разговор, а папа так и не узнал»

— Ты всегда был таким серьёзным и рассудительным?

— Лучше узнать у моего окружения. Наверное, старался прийти к этому как можно раньше.

— У тебя были ошибки молодости?

— В юности, может, какие-то незначительные ситуации возникали. Однако надеюсь, ничего такого я не сделал (улыбается). В детстве в меру баловались. Это, наверное, даже можно и нужно, но с возрастом становишься мудрее и рассудительнее.

— Помнишь, за что сильно влетело от родителей?

— Как раз недавно вспоминал. Однажды гулял с друзьями ещё в Орехово-Зуеве, разговаривал с мамой по телефону, попрощались, но я не сбросил звонок. Мама — тоже, возможно, специально (смеётся). А я шёл и что-то с матом рассказывал друзьям. Мама услышала, как сейчас помню, потом просил папе не рассказывать. Но вроде исправился. Дома с мамой разговор был, а папа так и не узнал. Может быть, сейчас узнает (смеётся). Стараюсь после ошибок делать выводы.

— Проверять — сбросил звонок или нет?

— Как минимум (улыбается).

— Ты когда-нибудь пробовал алкоголь?

— Да, врать смысла нет. Отношусь к этому лояльно. В отпуске могу выпить, условно, бокал просекко.

Свадьба Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Твой отец выражал надежду, что соблазны Москвы обойдут тебя стороной. Обошли?

— Наверное, да. Я сейчас сижу на базе «Локомотива», с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.

— Серьёзные деньги не выбили из колеи?

— В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой.

— Узнаваемость тебя изменила?

— Надеюсь, нет. Опять же, лучше узнать у моего окружения.

— Ты можешь представить себя отцом?

— Честно, в данную секунду я думаю о футболе, своём будущем. В жизни всё должно быть, но шаг за шагом — всему своё время.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Когда последний раз ездил на пригородной электричке в Орехово-Зуево?

— Специально, наверное, не поеду, потому что есть машина, построили платную дорогу. Последний раз ездили с вашими коллегами, доехали до Орехово-Зуева, записали интервью. Но отношусь спокойно: если надо будет доехать, не откажусь. Тем более сейчас повысился уровень комфорта в электричках.

— В пригородных электричках можно увидеть и драки с контроллерами, и людей, которые пристают к пассажирам. Какое у тебя главное впечатление?

— Вроде и приятно, что это было в моей жизни, но в тот момент не особо — «рабочие» электрички из Москвы. Там набивалось столько людей, что мы с мамой стояли зажатые в тамбуре. Тогда было не особо комфортно, но на середине пути все расходились, и мы могли спокойно посидеть, уроки сделать, полежать. Это всё равно приятный этап жизни, который хочется вспоминать.

— Сейчас бываешь в Орехово-Зуеве?

— Не так часто получается доехать из-за футбола, быта дома, в Москве. Возвращаюсь туда с теплом, особенно к родителям, но ненадолго, опять же, из-за времени.

— Чем занимаются родители?

— Продолжают работать там же, где и были. С папой обсуждали, им тяжело будет без работы.

— Предлагал им уйти на отдых?

— Не прям конкретно, предлагал в Москву перебраться. Однако работа держит. Я их прекрасно понимаю.

— В Москву не хотят переезжать?

— Возможно, лёд трогается. Но в первую очередь психологически трудно перебираться в мегаполис из Орехово-Зуева.

— А ты себя уже почувствовал москвичом?

— Наверное, да. С 2017 года в Москве и пока не представляю себя в другом городе. Втянулся в ритм жизни — тренировки, семья, друзья.

— Твоя мама показывала уголок орехово-зуевской квартиры с наградами, которую она назвала «стеной плача». Он ещё есть?

— До сих пор стоит и пополняется. После награждения за третье место папа сразу забрал медаль, но я их сам уже отдаю. Говорит, что будет новую полку прибивать.

— Кот Руни ещё живёт с родителями?

— Да. Мама году в 2010-2011-м принесла его, он мёрз на улице. Я только рад был. А в то время как раз на слуху был «Манчестер Юнайтед» с Руни. Кот тоже был рыжим — поэтому так и назвали. До сих пор живёт и радуется жизни.

— Ты сейчас самый популярный человек из Орехово-Зуева?

— Нужно узнать у жителей Орехово-Зуева. В плане медийности выделяется Илья mONESY из киберспорта (профессиональный киберспортсмен Counter-Strike. — Прим. «Чемпионата»), он тоже оттуда. Он большой молодец, сейчас вообще на вершине всего киберспорта.

— Вы не знакомы с ним?

— Нет, никогда не общались, не довелось.

— Сам любишь видеоигры?

— В свободное время, от нечего делать. В команде на сборах можем поиграть. Но со временем спокойно к этому стал относиться, тем более сейчас семейная жизнь, ещё больше ответственности. Лучше лишний раз что-то сделаю по дому или встречусь с друзьями.

— Паделом увлёкся?

— Да, лучше даже в падел поиграю пару часов, нежели в компьютер. Но с ним сложности из-за тренировок. После скоростно-силовой работы не поеду на корт. Это и бессмысленно, и есть риск получить травму.

«Новости по ТВ? С этим никогда не дружил. Не особо интересно»

— Часто узнают на улицах?

— Не сказал бы. Узнают, может, и часто, но гораздо реже подходят сфотографироваться. Недавно зашёл в магазин, маленькие ребята увидели и ждали на улице, пока я выйду.

— Ты сентиментальный человек?

— Дома — да. На публике таким не покажусь. До слёз может растрогать банально фильм, видео трогательное, какой-то момент из жизни. Считаю, что мужчина тоже может поплакать и погрустить.

— Смотришь новости по ТВ?

— С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно.

— Что думаешь о том, что происходит в мире в последнее время?

— Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив — у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент. Сейчас такие реалии. Вы задали вопрос, а я подумал, что путешествовать стало сложнее. Вот это грустно, раньше из Москвы можно было в любую точку мира полететь. Хотя и сейчас можно добраться куда надо, если очень сильно захотеть.

— Что в твоём представлении счастье?

— Здоровая семья, родители, друзья, жена, близкие люди. С возрастом понимаю, что важнее здоровья близких ничего нет. Когда все здоровы и счастливы, счастлив и я.

— Развитием карьеры на этом этапе полностью доволен?

— Да. Всему своё время.

— Чего ещё хочешь добиться?

— В футбольном плане — попробовать себя за границей, поднять кубок с «Локомотивом». Может быть, какие-то личные задачи, рекорды, но индивидуальные награды всегда на втором плане. Больше буду радоваться за команду, чем за свои личные успехи.

— Ты называл «Барселону» клубом мечты. Почему именно она?

— Я просто влюбился в эту команду.

— Застал эпоху Гвардиолы?

— Я начал смотреть футбол в 2010 году, застал пару лет. Помню «МЮ», «Барсу». «Барселона» и после ухода Гвардиолы мне всегда импонировала.

— Какие ожидания от следующего сезона РПЛ?

— Многообещающие.

— Входите в сезон с надеждой на титул?

— Да. А как получится, не знаю.

— Ты оценил, что аббревиатура «ПСЖ» за время беседы не прозвучала ни разу?

— Спасибо вам большое за это (смеётся)!