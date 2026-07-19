Важный камбэк в «Краснодар», «Челси» перехватил звезду у «Арсенала». Трансферы и слухи дня

За последние часы мы узнали победителя OLIMPBET Суперкубка России (там было жарко) и бронзового призёра ЧМ-2026 (это было безумно). А перед главным финалом четырёхлетия можно почитать нашу традиционную подборку трансферных новостей.

Главные состоявшиеся трансферы

Воробьёв вернулся в «Краснодар»

Дмитрий Воробьёв Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» завершил сагу с переходом Дмитрия Воробьёва до старта нынешнего сезона. Переговоры были непростыми, но стороны всё-таки согласовали сделку. Воспитанник академии «Краснодара» подписал контракт до 2030 года и выбрал себе 10-й номер, который освободился после отъезда Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию. Дмитрий провёл один матч за основную команду южан — это было в 2016 году. «Локомотив» заработал на трансфере 28-летнего форварда € 7,3 млн. В прошедшем сезоне Воробьёв забил 12 мячей в 34 встречах во всех турнирах.

Футболист сборной Португалии стал одноклубником Сперцяна

Франсишку Тринкау Фото: ФК «Аль-Ахли» Джидда

«Аль-Ахли» оформил ещё один трансфер. На этот раз состав саудовского клуба пополнил вингер сборной Португалии Франсишку Тринкау. 26-летний футболист покинул лиссабонский «Спортинг», который заработал на сделке € 39,35 млн. Тринкау поставил подпись под контрактом до 2030 года. Теперь он сыграет в одной команде с бывшим капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Франсишку ездил на ЧМ-2026, однако провёл всего 26 минут на поле. Его выпустили на замену во встрече 2-го тура группового этапа с Узбекистаном (5:0). В минувшем сезоне Тринкау отыграл 54 матча на клубном уровне и забил 13 мячей.

Главные трансферные слухи дня

Головин уедет в Саудовскую Аравию, если покинет «Монако»

Несколько дней назад Foot Mercato сообщил, что «Монако» готов продать полузащитника Александра Головина. Если верить источнику, то интерес к игроку сборной России проявляют клубы РПЛ и Саудовской Аравии. Один из них — «Зенит». Французское издание L’Equipe выкатило свой инсайд. Если Александр покинет «Монако», то продолжит карьеру в Саудовской Аравии. По крайней мере, при таком раскладе этот вариант станет приоритетным для 30-летнего футболиста. Нынешний контракт Головина с монегасками истекает в июне 2029 года. Ранее россиянин отметился голом в товарищеском матче с клубом «Сент-Прист» (5:2).

«Челси» перехватил Роджерса у «Арсенала» ценой рекордной суммы

Морган Роджерс Фото: Michael Steele/Getty Images

Ещё несколько часов назад казалось, что Морган Роджерс сменит «Астон Виллу» на «Арсенал». Sky Sports утверждал, что чемпион Англии согласовал с игроком условия личного контракта, а клубы вели переговоры в позитивном ключе. Но тут в дело вмешался «Челси». Столичному клубу так нужен был Роджерс, что они предложили € 137 млн. «Астон Вилла» ответила согласием. По данным журналистам Дэвида Орнштейна, стороны согласовали сделку в устной форме. Ожидается, что 20 июля Роджерс пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт по схеме «6+1». Этот будет самый дорогой трансфер британца в истории футбола. 55 матчей, 14 голов, 12 результативных передач — статистика Роджерса в прошлом сезоне. Это будет самая дорогая покупка в истории «Челси».

«Барселона» установила дедлайн по трансферу Альвареса

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес пока так и не перешёл в «Барселону». Каталонскому клубу надоела сага, поэтому он установил дедлайн. Если до 31 июля стороны не оформят сделку, то «Барса» переключится на другие варианты. Об этом сообщает Marca. Ранее генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что клуб не намерен продавать аргентинского нападающего. Видимо, скоро нас ждёт развязка. В прошедшем сезоне 26-летний Альварес забил 20 голов в 49 встречах во всех турнирах.

Трансфер Салаха в «Бешикташ» находится на грани срыва

Мохамед Салах Фото: Getty Images

Турецкий журналист Джандаш Толга Ышык раскрыл суть разговора с президентом «Бешикташа» Сердаром Адалы. Они обсуждали возможный переход Мохамеда Салаха. Менеджер подчеркнул, что после того, как в турецких СМИ появилась информация о согласовании перехода, агенты египтянина изменили цифры. По словам Адалы, представители Салаха подняли их до астрономического уровня. «Переговоры продолжаются. Очень любим Салаха и достигли соглашения с игроком по всем вопросам, однако наш приоритет — интересы «Бешикташа», — заявил президент турецкого клуба. Сейчас Салах находится в статусе свободного агента после того, как истёк его контракт с «Ливерпулем».

«Милан» купит Фодена, если продаст Леау?

«Милан» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. По данным Tuttosport, потенциальный переход зависит от будущего Рафаэла Леау. «Милан» позволит себе трансфер англичанина только в случае продажи португальца. Сейчас итальянский клуб изучает все варианты на случай ухода Леау до конца трансферного окна. В минувшем сезоне 26-летний Фоден провёл 50 матчей на клубном уровне и забил 10 мячей. Фил не попал в окончательную заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

Одной строкой

Официально: «Бавария» продала Ноэля Асеко-Нкили в «Айнтрахт» за € 12 млн. 20-летний полузащитник подписал контракт до 2031 года.

Официально: нападающий махачкалинского «Динамо» Кирилл Помешкин проведёт ближайший сезон в клубе «Машук-КМВ». Клубы согласовали аренду 22-летнего футболиста.

Официально: «Фрайбург» вернул в команду полузащитника Янника Энгельхардта. Немецкий клуб купил игрока у «Комо» за € 7 млн.

Официально: сын Златана Ибрагимовича продолжит карьеру в Нидерландах. Максимилиан Ибрагимович покинул «Милан» и перешёл в «АЗ Алкмар».

Официально: Хоэль Рока сменил «Жирону» на «Олимпиакос». Сумма сделки составила € 5 млн.

Дэвид Орнштейн: «Ньюкасл» сделал предложение «Тоттенхэму» по трансферу Лукаса Бергвалля. Лондонский клуб ответил отказом. «Ньюкасл» предлагал € 54 млн.

Джанлука Ди Марцио: «Милан» хочет купить полузащитника «Марселя» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Датский футболист подходит под игровой стиль тренера Рубена Аморима.

Sky Sport Italia: «Рома» работает над трансфером нападающего «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла. Итальянский клуб предложил за игрока сборной Нидерландов € 46 млн.