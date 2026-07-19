Фанаты Аргентины свели с ума Нью-Йорк. Вот в чём будет страшный перевес в финале ЧМ. Видео

Так вышло, что в финал попала команда с самыми мощными фанатами этого чемпионата мира. Мы уже писали, как аргентинцы делают любую игру ЧМ-2026 словно домашней для своей сборной. Устраивают такое шоу, что к ним присоединяются даже английские фанаты после болезненного поражения. Теперь же, в ночь перед финалом, аргентинские болельщики поглотили главную площадь Нью-Йорка. И это несмотря на ливень, который шёл чуть ли не весь день.

Тысячи аргентинцев собрались на Таймс-сквер. Это было ожидаемо, но масштабы всё равно впечатлили. Полиции пришлось перекрывать несколько входов на площадь, чтобы координировать потоки болельщиков. Они пели без остановки, а ещё запускали салюты и взбирались на всё, что только можно – в том числе на мусорки и столбы. Полиция в этой ситуации вела себя весьма лояльно, позволяя веселиться и выпивать. Чтобы фаната задержали, он, видимо, должен был либо кого-то ударить, либо что-то украсть – не меньше.

В какой-то момент на площади появился огромный баннер, под которым от дождя укрылась чуть ли не половина площади. Удивительно, что сюда в поздний час многие приходили с детьми. Один из них даже умудрился уснуть, находясь прямо рядом со всем весельем. Удалось пообщаться с некоторыми фанатами, и стало понятно, что далеко не все из них идут на сам финал. Кто-то приехал из Аргентины лишь ради этой атмосферы в городе. Кто-то уже давно живёт в США и просто вышел поддержать своих. «Единственная мечта моей жизни» – так один из фанатов ответил на мой вопрос, что для него значит переживать этот момент.

Что касается испанцев, то на Таймс-сквер я увидел лишь одного бедолагу, размахивающего флагом. На стадион придут тысячи болельщиков в красном, однако именно на этой площади им было нечего делать. А ещё удивительно, насколько продолжительными вышли эти гуляния. Ближе к ночи я решил уйти с Таймс-сквер, но вскоре оказался в другом скоплении аргентинцев. Они перекрыли одну из улиц и увлечённо взаимодействовали с машинами, которые пытались проехать сквозь толпу. Фанаты даже аккуратно барабанили по автомобилям. Многие водители были весьма приветливы в ответ, хотя далеко не все.

Вскоре подоспела полиция и в значительной степени расчистила дорогу. Один из полицейских даже забирал у фанатов банки с пивом. Вроде за это нужно было выписывать штраф, однако до этого не доходило. Самыми предприимчивыми в этой ситуации оказались продавцы футболок. На улице даже в поздний час постоянно встречались люди, продающие майки Аргентины. Вот уж кто чувствует спрос – испанской атрибутики в продаже не было видно. Если в официальном магазине футболка сборной Аргентины стоит $ 130, то здесь продавали всего за $ 40. Само собой, другого качества.

В какой-то момент я выбрался и оттуда. Забрёл в одну из пиццерий, чтобы перекусить и отдохнуть от сумасшествия на улице. Угадайте, что меня ожидало в заведении? Фанаты Аргентины и песня «хочу увидеть четвёртую звезду, сияющую на футболке». Причём сотрудник пиццерии отбивал металлической лопаточкой в такт мелодии.

Едва ли реально подсчитать, насколько футбольной команде помогает фактор своего поля. Тем более сюда заложены ещё и отсутствие перелётов, и качество газона. Однако всё, что касается трибун (а тут ещё в какой-то степени давление на судью), будет за Аргентину. Причём со страшным перевесом.