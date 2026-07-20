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Когда начнётся сезон-2026/2027 в топ-5 лигах Европы, расписание: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Реал, Барселона, ПСЖ

Когда стартует сезон в топ-лигах Европы. «Реал» и «Барса» начнут позже, чем планировалось
Кирилл Закатченко
Когда начнётся новый сезон в топ-лигах Европы
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Меньше всего придётся ждать болельщикам чемпионата Испании.

Чемпионат мира завершён, а новый сезон в Альфа-Банк РПЛ стартует 24 августа. На прошедшей неделе «Зенит» и «Спартак» зарубились в матче OLIMPBET Суперкубка России. Получилось скандально. А когда стартует сезон в ведущих европейских лигах?

АПЛ

21 августа — день старта нового сезона в чемпионате Англии. Первый матч пройдёт на домашнем стадионе «Арсенала» — лучшей команды страны. В этот день она примет «Ковентри Сити». Половина матчей (пять) 1-го тура пройдёт 22 августа. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Халл Сити», а потративший приличные деньги на укрепление состава «Тоттенхэм» проведёт гостевую встречу с «Брентфордом». 23 августа «Манчестер Сити» впервые за много лет сыграет в АПЛ без Хосепа Гвардиолы. В соперниках — «Борнмут». «Ливерпуль» ждёт тяжёлое испытание — поездка в гости к «Ньюкаслу». Закроет программу 1-го тура вынесенный на понедельник (24 августа) матч «Фулхэма» и «Челси».

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Ла Лига

До старта нового сезона в Примере осталось меньше месяца. Турнир начнётся 15 августа. В этот день «Алавес» примет «Хетафе», а «Севилья» — «Райо Вальекано». 19-го числа «Атлетико» встретится в Мадриде с «Малагой». А вот матчи с участием «Реала» и «Барселоны» перенесли на конец августа. Это связано с чемпионатом мира. 26 августа «Реал» из Мадрида встретится с «Реалом Сосьедад», а каталонский клуб 27-го числа примет «Атлетик». Матч «Валенсия» — «Бетис» перенесли на 25 августа.

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Приведёт ли Ханс-Дитер Флик «Барселону» к ещё одному чемпионству?

Фото: David Ramos/Getty Images)

Любопытно, что «Реал» и «Барселона» проведут матчи 2-го тура раньше встреч 1-го. 22 августа столичная команда во главе с Жозе Моуринью сыграет на выезде с «Эспаньолом», а сине-гранатовые 23-го числа будут гостить у «Эльче». «Атлетико» проведёт матч 2-го тура в Мадриде с «Вильярреалом» (23 августа).

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Серия А

1-й тур чемпионата Италии разбили на три дня. Сезон откроется 22 августа. В первый временной слот чемпион страны «Интер» примет в Милане «Монцу», а «Комо» встретится на выезде с «Удинезе». Чуть позже «Наполи» зарубится в Генуе с «Дженоа», а «Парма» примет «Кальяри». «Милан» и «Ювентус» начнут новый сезон 23 августа. Красно-чёрный клуб отправится в гости к «Торино». А команда Лучано Спаллетти приедет к «Фрозиноне». 1-й тур закроют в понедельник, 24 августа. В этот день «Болонья» сыграет с «Лацио», а «Рома» — с «Фиорентиной».

Бундеслига

По традиции сезон в Бундеслиге открывает матч с участием чемпиона. Кстати, первая игра состоится только 28 августа. «Бавария» – «Штутгарт» — отличная вывеска для стартовой игры. «Боруссия» Д проведёт первый матч 29 августа, а её соперником будет «Гамбург». В этот же день «РБ Лейпциг» примет «Боруссию» из Мёнхегладбаха, а «Байер» встретится на выезде с «Эльферсбергом». 30 августа «Фрайбург» сыграет с «Вердером», после чего «Аугсбург» постарается одолеть на своём стадионе «Шальке».

В прошлом сезоне «Бавария» выиграла и чемпионат, и Кубок Германии

В прошлом сезоне «Бавария» выиграла и чемпионат, и Кубок Германии

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

Лига 1

«Марсель» – «Страсбург» — вывеска первого матча нового сезона в чемпионате Франции. Встреча с участием этих соперников состоится 21 августа. Тур закроет матч в Париже, где «ПСЖ» встретится с «Ренном». Это произойдёт 23 августа. Хозяева к тому моменту уже проведут встречу Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой» (12 августа). Если не произойдёт форс-мажора, то Матвей Сафонов должен сыграть и там и там. «Монако» в 1-м туре Лиги 1 сразится на выезде с «Гавром» (23 августа). Осталось понять, выйдет ли на поле Александр Головин. Если верить информации Foot Mercato, то монегаски рассматривают вариант с продажей россиянина в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» подтвердил звание лучшего клуба Европы

«ПСЖ» подтвердил звание лучшего клуба Европы

Фото: Carl Recine/Getty Image

Лига чемпионов

Лето — время проведения квалификации еврокубков. В Лиге чемпионов сыгран первый отборочный раунд. Матчи второго пройдут 21-22/28-29 июля. Квалификацию завершат 25 августа, а жеребьёвка общего этапа состоится 27-го числа. Матчи 1-го тура пройдут с 8 по 10 сентября.

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