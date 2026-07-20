Отбор на ЧМ-2030 будет совсем другим. А шесть участников турнира мы уже знаем

Прошедший чемпионат мира получился уникальным. Никогда раньше в финальной части турнира не играли сразу 48 сборных. Никогда раньше ЧМ не принимали сразу три страны. И никогда раньше в плей-офф не выходили сразу 32 команды. Следующий чемпионат мира пройдёт спустя 100 лет после проведения первого. И на него автоматически квалифицировались сразу шесть сборных.

Где и когда пройдёт следующий чемпионат мира?

Турнир проходит раз в четыре года — здесь всё стандартно. Следовательно, следующий чемпионат мира состоится летом 2030 года. Его примут три страны — Марокко, Испания и Португалия. Однако есть ещё один нюанс. Турнир приурочен к 100-летию первого чемпионата мира. В связи с этим Уругвай, Парагвай и Аргентина примут по одному матчу открытия чемпионата мира. Сборные шести стран, на территории которых пройдёт турнир, попадают в основную часть без отбора.

Почему ФИФА сделала выбор в пользу трёх южноамериканских стран? Уругвай примет матч открытия как хозяин и победитель ЧМ-1930. Аргентине доверили такое право, поскольку на том турнире она заняла второе место. Парагвай получил матч открытия, поскольку именно в этой стране располагается штаб-квартира КОНМЕБОЛ. На момент проведения ЧМ-1930 это была первая и единственная футбольная конфедерация.

Расписание сформируют таким образом, чтобы у команд, которые сыграют в Южной Америке, было время на перелёт в Европу и Африку, адаптацию и подготовку. В связи с этим первые матчи в Парагвае, Уругвае и Аргентине проведут 8 и 9 июня 2030 года. Церемония открытия и стартовые встречи основной части турнира состоятся 13-14 июня. 15-16 июня пройдут встречи других команд в группах с Парагваем, Уругваем и Аргентиной. Игры 2-го тура в этих квартетах проведут 21-22 июня. 11-12 дней — такой будет пауза для сборных, которые примут участие в матчах открытия ЧМ в Южной Америке. Финальную игру планируют провести 21 июля.

Сколько сборных примут участие в ЧМ-2030?

Не исключено, что на следующий чемпионат мира приедут 64 сборные, а не 48. Журналист Ромен Молина утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино намерен пойти на такой шаг. По данным источника, это будет ключевым пунктом предвыборной кампании швейцарца перед голосованием на конгрессе в 2027 году.

А что говорит сам Инфантино? Глава ФИФА подчеркнул в интервью Bluewin, что вопрос об увеличении числа участников обсудят на собраниях после окончания нынешнего ЧМ. По словам Джанни, важно учитывать интересы не только Европы и Южной Америки, но и остального мира. Президент ФИФА назвал увеличение числа участников до 48 огромным успехом. Инфантино добавил, что если не давать сборным из небольших стран участвовать в турнире, то у них не будет мотивации становиться сильнее. Интересно, если число участников увеличат до 64, отберётся ли на ЧМ Италия?

Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Каким будет формат квалификации?

Главная фишка — изменение формата отбора в европейской зоне. УЕФА анонсировал новую структуру квалификации, которая призвана сделать турнир более динамичным и снизить количество матчей, в которых фавориты играют с «карликами». В такой ситуации на первый план выходит система, которую обкатали в течение двух сезонов в Лиге чемпионов.

Квалификация получит многоуровневую структуру. Лига 1 будет состоять из 36 команд Лиг А и B Лиги наций, Лига 2 — из оставшихся 18 или 19 команд Лиги наций. В Лиге 1 36 сборных распределят на три группы по 12 команд. Каждый соперник проведёт по шесть матчей с шестью разными сборными — по две из каждой корзины. В Лиге 2 будут три группы по шесть команд (или в одной будет семь). Страны-хозяйки также примут участие в квалификации, чтобы определить положение в следующем розыгрыше Лиги наций.

Лучшие команды каждой группы Лиги 1 напрямую отберутся на ЧМ-2030. Оставшиеся места распределят через стыковые матчи. Эта система призвана обеспечить справедливые шансы на квалификацию и для сборных Лиги 2. Исполнительный комитет УЕФА должен окончательно утвердить новый формат квалификации на заседании в сентябре. Именно тогда будет представлен детальный вариант. Планируется, что систему введут после Евро-2028.

«Новый формат улучшит конкурентный баланс, сократит количество «мёртвых» матчей. Он предложит болельщикам более привлекательный и динамичный турнир, обеспечивая при этом равные шансы на квалификацию для всех команд и не добавляя никаких дополнительных дат в международный календарь», — комментарий главы УЕФА Александера Чеферина.

Президент УЕФА Александер Чеферин Фото: WPA Pool/Getty Images

Допустят ли сборную России до отбора ЧМ-2030?

К сожалению, тут пока нет никакой ясности. В начале июля президент РФС Александр Дюков оценил шансы сборной России сыграть в квалификации как «очень даже высокие». Он сказал об этом коллегам из «РБ Спорт». Некоторое время назад Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Некоторые организации возвращают атлетов, другие оставляют всё без изменений. Так что пока непонятно, сыграют ли российские футболисты в квалификации ЧМ-2030.