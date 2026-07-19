Топ-события понедельника: российский футбол, финал Летней лиги НБА и волейбол

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🏐 00:00: Болгария — Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: кто заберёт последний билет в финал?

Сборной Болгарии нужно выиграть на заказ второй матч подряд. В первом случае получилось — со сборной США. Но на восстановление меньше суток, а эмоций потрачено очень много. Франция же уже вылетела, однако хлопнуть дверью команда Андреа Джани наверняка хочет. Исхода этой встречи ждёт сборная Украины. Кто же станет последним финалистом?

Франция установила антирекорд в этой Лиге наций: Мужская сборная Франции впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций

🏆🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз», Летняя лига НБА, финал

Интрига: «мишки» сравняются с соперником по титулам?

«Голден Стэйт» дважды побеждал в Летней лиге НБА, а «Мемфис» — лишь однажды. Теперь у «Гриззлиз» есть шанс сравняться с «воинами» по количеству трофеев в этом турнире. Удастся ли третьему выбору на этом драфте НБА Кэмерону Бузеру начать свой путь в лучшей лиге мира с победы?

🏐🎦 4:00: США — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: суперматч на финише предварительного этапа

Обе команды места в финале обеспечили, это игра за право подняться повыше. Американцы дома, но уже успели уступить сборной Болгарии. Польша же пока не поражает воображение своей игрой, однако на неделе ещё не проигрывала. Так что борьба здесь будет жаркой.

⚽️ 19:30: «Ротор» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» неудачно начали сезон-2026/2027. Волгоградцы уступили в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4), а хабаровчане — «Челябинску» (1:3). Теперь клубы сыграют между собой. Есть отличная возможность одержать первую победу в чемпионате и порадовать болельщиков.