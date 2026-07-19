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Расписание спортивных матчей 20 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: российский футбол, финал Летней лиги НБА и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 июля 2026 года
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Лучший спорт 20 июля: «Ротор» — «СКА-Хабаровск», «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» и США — Польша в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 00:00: Болгария — Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2026, понедельник. 00:00 МСК
Болгария
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт последний билет в финал?

Сборной Болгарии нужно выиграть на заказ второй матч подряд. В первом случае получилось — со сборной США. Но на восстановление меньше суток, а эмоций потрачено очень много. Франция же уже вылетела, однако хлопнуть дверью команда Андреа Джани наверняка хочет. Исхода этой встречи ждёт сборная Украины. Кто же станет последним финалистом?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Франция установила антирекорд в этой Лиге наций:
Мужская сборная Франции впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций

🏆🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз», Летняя лига НБА, финал

НБА — Летняя лига . Финал
20 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Летняя лига НБА Подробнее

Интрига: «мишки» сравняются с соперником по титулам?

«Голден Стэйт» дважды побеждал в Летней лиге НБА, а «Мемфис» — лишь однажды. Теперь у «Гриззлиз» есть шанс сравняться с «воинами» по количеству трофеев в этом турнире. Удастся ли третьему выбору на этом драфте НБА Кэмерону Бузеру начать свой путь в лучшей лиге мира с победы?

Яркий успех россиянина:
Последний матч Летней лиги НБА получился блестящим. Ищенко установил личные рекорды
Последний матч Летней лиги НБА получился блестящим. Ищенко установил личные рекорды

🏐🎦 4:00: США — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
США
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: суперматч на финише предварительного этапа

Обе команды места в финале обеспечили, это игра за право подняться повыше. Американцы дома, но уже успели уступить сборной Болгарии. Польша же пока не поражает воображение своей игрой, однако на неделе ещё не проигрывала. Так что борьба здесь будет жаркой.

Статистика Лиги наций (мужчины)
Обе команды — в числе главных фаворитов Лиги наций:
Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций
Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций

⚽️ 19:30: «Ротор» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига Pari . 2-й тур
20 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» неудачно начали сезон-2026/2027. Волгоградцы уступили в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4), а хабаровчане — «Челябинску» (1:3). Теперь клубы сыграют между собой. Есть отличная возможность одержать первую победу в чемпионате и порадовать болельщиков.

Турнирная таблица Первой лиги
Как прошёл 1-й тур:
Таких стартов в Первой лиге не было 9 лет. У «Нижнего» и «Ротора» — триллер, Юран проиграл
Таких стартов в Первой лиге не было 9 лет. У «Нижнего» и «Ротора» — триллер, Юран проиграл
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Новости. Футбол
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