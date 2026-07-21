«Инфантино заключил сделку с дьяволом». Как ЧМ стал самым политизированным турниром

Знаете один из основных принципов ФИФА, заложенных ещё в 1904 году при создании организации? Политическая нейтральность. Этот пункт со временем корректировался, но общий нарратив не менялся. Сейчас в уставе существует такая формулировка: «ФИФА остаётся нейтральной в вопросах политики и религии, за исключением случаев, связанных с уставными целями самой организации ».

Эти случаи тоже регламентированы: например, ФИФА может вмешаться, если видит, что руководители государства управляют делами футбольной федерации. Или в какой-то стране происходит дискриминация по тому или иному признаку. Например, женщинам запрещено посещать матчи. В этом случае ФИФА вмешается и применит санкции, несмотря на политический характер вопроса.

Понятно, что все эти правила всегда были условными. И так или иначе во имя целей федерации или своих личных разные президенты от них отходили. Однако при Джанни Инфантино на устав положили большие купюры американских денег. Швейцарец – первый президент, который без стеснения уничтожил любую политическую нейтральность и поддерживает и защищает интересы тех, кого выгодно. Как в теневых решениях (по отмене красной карточки Фоларину Балогуну), так и в публичных. Обратите внимание на его слова перед финалом.

Джанни Инфантино президент ФИФА «Финал будет похож на фейерверк. Будет невероятно. Мир остановится, и 3 миллиарда человек увидят, чем закончится этот чемпионат мира. Турнир получается совершенно потрясающим, уникальным и невероятным. Здесь лучшие игроки, лучшие команды, люди, заполненные стадионы и настоящий праздник. Мир останавливается и смотрит. Это лучший чемпионат мира в истории — с учётом прошлого и настоящего. Кроме того, он готовит нас к будущему. Я представлял, что турнир будет большим, но не настолько. Не такого масштаба, не с такой атмосферой, праздником и энергией. Во всём мире царит счастье. У нас не было инцидентов. Мы увидели истории, которые способен написать и превратить в легенду только футбол».



Когда читаешь такое, ощущение, что Инфантино всё-таки живёт в отдельном мире. Где действительно вселенная останавливается, живёт в празднике и смотрит только футбол. После финального матча он появился вместе с Трампом на церемонии награждения. И они оба вручили трофей победителю. Президент США, правда, не особо хотел покидать торжество, несмотря на невербальные сигналы от Джанни. В этот момент было непонятно, кто из них вообще босс ФИФА.

А как вообще началась дружба Инфантино с Трампом?

Здесь важно отметить две сюжетные линии. Но в обеих сквозит чистое подхалимство. Первая – из 2024 года, когда ФИФА арендовала офис в Башне Трампа. Абсолютно показушная история, ведь, по данным The Telegraph, 90% времени помещение даже не использовалось, а работа по организации турнира шла из Майами. Зато владелец был явно удовлетворён.

А в декабре 2025-го Инфантино пошёл на куда более красивый жест, вручив Трампу первую Премию мира ФИФА. Президент США был доволен. Особенно на фоне того, что он не дождался подобного от нобелевского комитета. После этого Инфантино окончательно вошёл в доверительный круг.

Вручение Дональду Трампу Премии мира ФИФА Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Джанни тоже был доволен. Естественно, ему требовался большой друг в период организации самого большого чемпионата мира в истории. Человек, которому можно позвонить по любому вопросу и получить требуемое решение. Сам швейцарец, которого, кстати, даже пригласили на заседание Совета мира, где он сидел в кепке с надписью USA (такая вот политическая нейтральность), не раз объяснялся перед медиа за такую связь с Трампом. Но описывал происходящее как производственную необходимость. Ведь ему требовалось налаживать связи с руководством страны, которая принимает чемпионат мира.

Однако медиа видели в этом нечто большее: «Инфантино заключил сделку с дьяволом: он искал влияния у президента США, а вместо этого впутал футбол в политику и подорвал доверие к игре», – писал тогда The Guardian.

Инфантино действительно утратил власть?

Сделка с дьяволом, судя по происходящему на ЧМ-2026, работает преимущественно в одну сторону. Особенно когда дело касается острых вопросов. В них ФИФА уже привычно отходит в сторону и отдаёт решение представителям большой политики.

Главный скандал турнира случился, когда сборная США готовилась к матчу 1/8 финала с Бельгией, а тренерский штаб узнал, что может рассчитывать на удалённого Балогуна. Правило гласит: красная карточка – дисквалификация без возможности обжалования. Но потом об этом рассказали Трампу. Он позвонил Инфантино, и тот нашёл решение. С его слов – независимое. Через дисциплинарный комитет, который формально не подчиняется президенту. Итог – красная не отменена, а отложена. Возмущён был даже предшественник Инфантино Йозеф Блаттер: «Красные карточки не отменяются политическими звонками. Футбол никогда не должен становиться игровой площадкой для политической власти». Парадоксально, что эти слова были сказаны человеком, который сам не был чистым и честным.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Хватало скандалов и помимо Балогуна.

Сборная Ирана стала одной из главных жертв политизации. Президент Трамп в какой-то момент заявил, что участие иранской команды в турнире «неуместно». В итоге сборной разрешили играть, но поставили унизительные условия: футболистам разрешалось находиться в США только в день матчей и покидать страну в течение 24 часов после их окончания. Иранские болельщики не могли въехать в страну, а их билеты, по словам федерации, были аннулированы.

Визовые ограничения: болельщики и даже официальные лица федераций, попавшие под «туристическое эмбарго» Трампа, столкнулись с отказами во въезде. Сомалийский рефери Омар Артан, который должен был стать первым судьёй из этой страны на чемпионате мира, был развёрнут в аэропорту Майами. По данным BBC, болельщики из более чем четверти стран-участниц столкнулись с визовыми ограничениями. Что говорили в ФИФА? Что они работают, однако не способны решить все вопросы.

После победы над англичанами аргентинские игроки во главе с Лисандро Мартинесом и Джовани Ло Чельсо развернули баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова – аргентинские»). Это стало прямым нарушением правил о запрете политических заявлений. И караться это должно строго, вплоть до дисквалификации. Представляете ли вы такой сюжет? Конечно, нет. Решение отложили, и речь, судя по новостям, пока идёт о штрафе.

К чему всё идёт?

Инфантино говорит обо всём происходящем исключительно в положительных тонах. Благодарит Трампа, заявляя, что без него не получилось бы провести такой грандиозный турнир. И с наивным лицом слушает комментарии в свой адрес. Например, Трамп предложил провести в США ещё один чемпионат мира, но уже с 64 командами. И без Канады и Мексики.

И, очевидно, такая модель поведения продолжится. В 2027-м Инфантино переизберётся на новый срок, несмотря на недовольство части европейцев (на выборы он, скорее всего, пойдёт без оппозиции), и продолжит свой курс. А курс этот прост: угождай богатым и контролируй остальных. Вице-президент Федерации футбола Франции Голдберг Кренье точно описал стратегию развития Инфантино: «Его ставка на союз с американской властью, а также с саудовскими деньгами – это выбор в пользу сверхприбыльной автократической модели управления футболом».

Можно сколько угодно говорить, что футбол не будет прежним. Но у недовольного меньшинства нет главного – инструментов влияния, чтобы что-то изменить. Мы наблюдаем за трансформацией ФИФА и превращением организации в политический институт.

Интересно, к чему это приведёт в итоге.