Месси, Мбаппе, Холанд или, может, Кейн? Кто лучший игрок ЧМ-2026 и согласны ли вы с ФИФА?

Чемпионат мира завершён! Организаторы из ФИФА назвали лучшего игрока по своей версии (им стал Родри из из сборной Испании), но болельщики вправе не согласиться с официальным выбором. Кто, на ваш взгляд, был главным героем ЧМ-2026?

Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Мы отобрали для него топ-10 самых подходящих, как нам кажется, кандидатов, однако можно отдать свой голос и кому-то другому. Пишите в комментария, почему выбранный вами игрок был лучше остальных футболистов на турнире.

В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.