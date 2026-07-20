Месси, Мбаппе, Холанд или, может, Кейн? Кто лучший игрок ЧМ-2026 и согласны ли вы с ФИФА?

Чемпионат мира завершён! Организаторы из ФИФА назвали лучшего игрока по своей версии (им стал Родри из из сборной Испании), но болельщики вправе не согласиться с официальным выбором. Кто, на ваш взгляд, был главным героем ЧМ-2026?
Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Мы отобрали для него топ-10 самых подходящих, как нам кажется, кандидатов, однако можно отдать свой голос и кому-то другому. Пишите в комментария, почему выбранный вами игрок был лучше остальных футболистов на турнире.
В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Килиан Мбаппе, Франция
Для Мбаппе ЧМ-2026 – одновременно и триумф, и разочарование. Когда Килиан завершил выступления на турнире после матча за бронзу, он поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров, как на самом турнире (10 голов), так и за всю историю чемпионатов мира (22). Форвард оформил дубли в ворота Сенегала и Ирака на групповом этапе, Швеции в 1/16 финала и Англии – в битве на бронзу. Ещё по мячу забил Парагваю в 1/8 финала и Марокко в четвертьфинале. Однако провал команды в игре с Испанией оставил Мбаппе без главной награды – золота ЧМ-2026. Хотя Килиан сделал всё, чтобы сборная Франции получила его – даже прессинговал лучше, чем в «Реале».
Эрлинг Холанд, Норвегия
На своём первом в карьере чемпионате мира бомбардир «Манчестер Сити» доказал топ-класс. Холанд тащил Норвегию и в итоге помог своими семью голами долететь до четвертьфинала. Забивал постоянно – оформил дубли в ворота Ирака и Сенегала на групповом этапе и Бразилии в 1/8 финала, положил один мяч Кот-д’Ивуару в первом раунде плей-офф. Не хватило Эрлинга только на противостояние с Англией. Хотя в той встрече он тоже поймал пару шансов, но не реализовал их, а в компенсированное время «наевшийся» центрфорвард уже еле-еле двигался по полю и был заменён. Тем не менее Холанд – настоящий герой ЧМ-2026.
Лионель Месси, Аргентина
Месси поразил всех на этом чемпионате мира, хотя, казалось бы, уже ничего в его исполнении не удивит. Играть на таком уровне почти в 40 лет – это что-то невероятное! Да, Лео здорово помогала команда, которая своей сумасшедшей работой давала ему возможность творить, ходя по полю пешком, и не думать о включениях в оборонительные действия. Но в атаке он решал так, как не решал бы никто. Фантастически подготовил себя к ЧМ-2026, а ведь после победы в 2022-м вообще сомневался, что сыграет на этом турнире. Как результат – хет-трик Алжиру, дубль в ворота Австрии, по голу Иордании, Кабо-Верде, Египту и ещё несколько голевых пасов в плей-офф. Включая две, сокрушившие Англию в полуфинале. Просто гений. Но в финале совсем не получилось – ни у него, ни у его команды.
Джуд Беллингем, Англия
Сейчас в это невозможно поверить, но Томас Тухель мог не взять Беллингема на ЧМ-2026. Либо сделать полузащитника «Реала» запасным. У немецкого тренера оставались какие-то сомнения по поводу того, как впишется Джуд в его систему. Беллингем полностью развеял их на чемпионате мира и стал героем, который тащил сборную Англии к её первым медалям за 60 лет. На групповом этапе забил Хорватии и набрал 1+1 с Панамой. В плей-офф сотворил дубли в матчах с Мексикой в 1/8 финала и Норвегией в четвертьфинале. Да и завершил ЧМ-2026 голом в игре за третье место с Францией. Вряд ли будет преувеличением сказать, что это был турнир Джуда.
Родри, Испания
Родри долго и с трудом искал себя после тяжёлой травмы, последовавшей за завоеванием «Золотого мяча». Но к ЧМ-2026 вернул прежнюю форму и стал ключевой фигурой сборной Испании на турнире. Опорный полузащитник играл невероятно полезно, как в обороне, так и при организации атакующих действий. До такой степени, что Луис де ла Фуэнте решил посадить в запас Педри, чтобы тот не дублировал в какой-то степени функции Родри на мяче. Центральному полузащитнику «Манчестер Сити» не нужны были даже результативные действия, чтобы выделяться на фоне остальных. В Испании пишут, что благодаря своей волшебной игре на чемпионате мира он снова заинтересовал «Реал». А пока хавбек признан лучшим игроком турнира. Заслужил.
Лучший на ЧМ-2026 – другой игрок
Убеждены, что лучшим игроком ЧМ-2026 был кто-то другой? Тогда голосуйте за эту опцию! Список кандидатов теоретически можно расширить до более чем двух десятков человек. Например, добавить в него Пау Кубарси, Дани Ольмо, Микеля Оярсабаля (все – Испания), Лисандро Мартинеса (Аргентина), Йохана Манзамби (Швейцария), Исмаэля Сайбари (Марокко), Исмаила Сарра (Сенегал), Дениза Ундава (Германия), Хулиана Киньонеса (Мексика), Бруно Гимарайнса и Винисиуса Жуниора (оба – Бразилия), а из голкиперов – пожалуй, главное открытие турнира Возинью (Кабо-Верде). Расскажите в комментариях, кого из ярких футболистов мы забыли включить.
Марк Кукурелья, Испания
Сборная Испании впечатлила надёжной защитой на ЧМ-2026 – до четвертьфинала в первых пяти матчах не пропустила вообще ни одного мяча. Затем Бельгия забила ей один гол, но в полуфинале Кукурелья и компания сдержали лучшую атаку турнира. Просто «съели» Мбаппе, Олисе, Дембеле и других французских звёзд. Сам Марк на фоне перехода из «Челси» в «Реал», состоявшегося по ходу чемпионата мира, блестяще выступил в Америке. Левый защитник не только выигрывал дуэли в обороне, но и эффективно поддерживал атаку. Особенно во встрече 1/16 финала с Австрией, где сделал две голевые передачи.
Гарри Кейн, Англия
Феноменальный сезон, в котором Кейн наколотил 61 мяч на клубном уровне за «Баварию», нападающий закончил столь же впечатляющим выступлением на чемпионате мира в составе сборной Англии. При этом Гарри был хорош в разных ролях – и обороне классно помогал, и в подыгрыше умело действовал. У Кейна шесть голов на ЧМ-2026. Он сделал дубли в ворота Хорватии и ДР Конго в 1/16 финала, по разу отличился во встречах с Панамой и Мексикой в 1/8 финала. Ещё и голевой передачей отметился с мексиканцами. Разве что в последних матчах на турнире с Норвегией и Аргентиной у Кейна не сложилось с результативными действиями, а игру за бронзу с Францией уставший бомбардир смотрел со скамейки.
Майкл Олисе, Франция
Последний год, несомненно, поворотный в карьере 24-летнего атакующего полузащитника сборной Франции. Олисе получил признание в «Баварии» как звезда мюнхенского клуба, а летом сверкнул на ЧМ-2026. Майкл – лучший ассистент турнира с семью голевыми пасами. Более того, превзошёл рекорд Пеле по количеству ассистентских действий на одном чемпионате мира. По две результативные передачи француз отдавал в матчах с Ираком на групповом этапе, со Швецией в 1/16 финала и с Англией за бронзу, одну – с Сенегалом. Только в полуфинале с испанцами их связка с Мбаппе вообще не сработала. Соперник разорвал между ними все связи. Впрочем, интерес «Реала» доказывает, что и в Испании Олисе оценили очень высоко.
Педро Порро, Испания
Вероятно, для многих болельщиков Порро был одной из наименее известных фигур в основе сборной Испании перед ЧМ-2026. Два года назад, когда команда взяла золото Евро-2024, правый фланг её обороны закрывал Дани Карвахаль. Однако травмы и возраст оставили легенду без чемпионата мира и нового контракта с «Реалом». Луис де ла Фуэнте сделал ставку на Порро – и оказался прав на все 100%! Защитник «Тоттенхэма», не игравший на чемпионате Европы, вписался в состав испанцев как влитой. Стал одним из лучших на турнире, забил в 1/16 финала Австрии и в полуфинале Франции.
Усман Дембеле, Франция
Возможно, для вас обладатель «Золотого мяча» остался в тени Мбаппе и Олисе в сборной Франции на ЧМ-2026. Первый матч на турнире с Сенегалом Дембеле действительно не удался, но после того, как он поменялся позициями с вингером «Баварии», Усман играл намного ярче и полезнее. Набрал 1+1 с Ираком, затем и вовсе сделал хет-трик в ворота Норвегии. В плей-офф звезда «ПСЖ» стал автором голевой передачи со Швецией в 1/16 финала, забил по голу Марокко в четвертьфинале и Англии в битве за бронзу. Завершил чемпионата мира с солидной статистикой – 6+2 в восьми матчах. Если бы не провал Франции с Испанией, послевкусие от перформанса Дембеле точно было бы другим.