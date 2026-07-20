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ЧМ-2026, Испания — Аргентина — 1:0, фото с финала, эмоции, слёзы, главные моменты, альбом, 19 июля 2026, Месси, Ямаль, Трамп

Испанцы сразу бросились утешать Месси, Паредес — драться. Исторические фото финала ЧМ-2026
Константин Кринский
ЧМ-2026, Испания — Аргентина — 1:0
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Осознаем всё не сразу. Понимать будем следующие четыре года.

ЧМ-2026 – всё! Поздравляем Испанию со второй в истории победой на турнире. Желаем Аргентине не грустить. Ведь печально не только из-за поражения, но и потому, что это был последний чемпионат мира для Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Красноречивая статистика. Для Испании это оказался второй финал ЧМ – и она его выиграла. Для Аргентины – седьмой при трёх титулах. Главная встреча турнира в США, Канаде и Мексике для болельщиков удалась не так, как финал в России или Катаре, когда и там и там забили по шесть голов. Но финалы никому ничем не обязаны, правда?

Как это было:
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
«Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте! «Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте!
Гадкое после финала ЧМ-2026. Паредес показал, как не надо проигрывать Гадкое после финала ЧМ-2026. Паредес показал, как не надо проигрывать
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А ведь ещё этот матч был встречей прошлого – Лионеля Месси – и настоящего и даже будущего – Ламина Ямаля. Первый купал второго в младенчестве, второй стал преемником первого в «Барселоне» и, возможно, в мировом футболе. Сколько же тут метафизического, романтичного и в то же время реального. Испанию – с победой!

Испания – победитель ЧМ-2026

Испания – победитель ЧМ-2026

Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

Финалы прошлых чемпионатов мира не были пронизаны столь тяжёлыми эмоциями от будущей разлуки с иконой мирового футбола, не были растянуты во времени в угоду коммерции и яркому шоу. Однако этот финал ЧМ – как и любой другой – это всегда слёзы и улыбки, горе и радость, боль и удовольствие.

И всё это (и не только) собрали для вас в большом альбоме. Тут и неподдельное счастье Пенелопы Крус и Хавьера Бардема, и широкая улыбка Карлоса Алькараса, и мокрые глаза Месси, и сверкающие брекеты Ямаля, и хамское поведение Леандро Паредеса, которое хочется как можно скорее забыть. Ну и куда без Дональда Трампа и Джанни Инфантино.

ЧМ-2026 закончен. Какими были матчи
Как команды шли к финалу и как вылетали с турнира
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