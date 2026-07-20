Испанцы сразу бросились утешать Месси, Паредес — драться. Исторические фото финала ЧМ-2026

ЧМ-2026 – всё! Поздравляем Испанию со второй в истории победой на турнире. Желаем Аргентине не грустить. Ведь печально не только из-за поражения, но и потому, что это был последний чемпионат мира для Лионеля Месси.

Красноречивая статистика. Для Испании это оказался второй финал ЧМ – и она его выиграла. Для Аргентины – седьмой при трёх титулах. Главная встреча турнира в США, Канаде и Мексике для болельщиков удалась не так, как финал в России или Катаре, когда и там и там забили по шесть голов. Но финалы никому ничем не обязаны, правда?

А ведь ещё этот матч был встречей прошлого – Лионеля Месси – и настоящего и даже будущего – Ламина Ямаля. Первый купал второго в младенчестве, второй стал преемником первого в «Барселоне» и, возможно, в мировом футболе. Сколько же тут метафизического, романтичного и в то же время реального. Испанию – с победой!

Испания – победитель ЧМ-2026 Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

Финалы прошлых чемпионатов мира не были пронизаны столь тяжёлыми эмоциями от будущей разлуки с иконой мирового футбола, не были растянуты во времени в угоду коммерции и яркому шоу. Однако этот финал ЧМ – как и любой другой – это всегда слёзы и улыбки, горе и радость, боль и удовольствие.

И всё это (и не только) собрали для вас в большом альбоме. Тут и неподдельное счастье Пенелопы Крус и Хавьера Бардема, и широкая улыбка Карлоса Алькараса, и мокрые глаза Месси, и сверкающие брекеты Ямаля, и хамское поведение Леандро Паредеса, которое хочется как можно скорее забыть. Ну и куда без Дональда Трампа и Джанни Инфантино.