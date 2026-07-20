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Испания — Аргентина, финал ЧМ по футболу 2026, отмена гола Нико Уильямса, разбор судейства, мнение эксперта, был ли фол, 19 июля

Испанию лишили гола в финале ЧМ-2026. Судья помог Аргентине или всё по делу?
Михаил Рождественский
Испанию лишили гола в финале ЧМ-2026
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Разобрали эпизод с Игорем Федотовым.

Финал чемпионата мира — 2026 похож на кастрюлю с водой. Начиналось спокойно, а чем дальше, тем сильнее игра закипала. В конце основного времени удалили Энцо Фернандеса, а уже в дополнительное случился ещё один яркий судейский эпизод.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

На 96-й минуте испанцам удался быстрый розыгрыш у ворот Аргентины. Мерино и Отаменди схлестнулись в борьбе за мяч, тот отскочил дальше, где Мартинесу не удалось перекрыть угрозу, а Нико Уильямс добил в уже пустой створ. Но отпраздновать как следует не удалось: главный арбитр Винчич моментально дал свисток и показал, что был фол на Отаменди, который к тому моменту лежал на газоне и всем видом давал понять, что ему больно.

Нарушение Испании в атаке

Нарушение Испании в атаке

Фото: Кадр из трансляции

Только на повторе удалось понять, что Мерино во время борьбы наступил на ногу Отаменди. Но насколько сильным был контакт и по делу ли отменён гол? Разобрали эпизод с нашим экспертом по судейству, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым.

«Это фол в атаке, наступ, — подтверждает Федотов. — В любом случае, даже если бы Винчич не свистнул, вмешался бы VAR. В итоге арбитр разобрался сам — дождался гола и потом свистнул фол. Правильное решение, никаких вопросов нет. На вратаре фола не было, там всё чисто, нарушение было именно на защитнике».

Финал тут:
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