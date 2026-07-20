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Испания — Аргентина — удаление Фернандеса в концовке основного времени: фото, экспертиза Федотова, ЧМ по футболу 2026, 19 июля

«Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте!
Георгий Илющенко Михаил Рождественский
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Ключевое удаление в финале ЧМ-2026
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А закончилось всё комичным эпизодом с Месси.

На ЧМ-2026 – особый градус борьбы. Многие довольно жёсткие фолы, за редким исключением, не наказываются карточками. Иногда это приводит к абсурду: парагвайцы в матче с Францией били по ногам исподтишка и провоцировали, но почему-то обошлись даже без предупреждений.

Зато в финале мы увидели удаление! В самом финале основного времени Аргентину подвёл Энцо Фернандес.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

13:19 – именно таким было соотношение фолов перед овертаймом. Испанцы владели инициативой, и далеко не всегда их удавалось остановить без нарушений правил. Карточки схлопотали Лисандро Мартинес, Леандро Паредес и Кристиан Ромеро. А Энцо одной не ограничился.

На 82-й минуте он получил жёлтую за споры с арбитром Славко Винчичем: тот не свистнул на нём фол. Мог бы сразу и вторую перед собой увидеть – за саркастические аплодисменты в адрес судьи, однако тот сделал вид, что не заметил. И всё же вторая карточка аргентинца всё-таки нашла.

На 90+3-й же полузащитник грубо врезался в Пау Кубарси: испанец высоко и далеко отлетел, словно всё случилось в видеоигре. Что ж, Аргентина, оставайся вдесятером. Спорить было бесполезно.

Фол Энцо на Кубарси

Фол Энцо на Кубарси

Фото: Кадр из трансляции

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов не сомневается в правильности решения Винчича: «Это вторая жёлтая. Не понимаю, почему аргентинцы спорят и чего хотят. Даже если речь о фоле на Месси, то потом пошла атака, и это уже другой эпизод. Вопросов к Винчичу здесь нет. И VAR мог рассматривать только очевидно ошибочную вторую жёлтую – если бы, например, не было контакта. А тут прямая нога, шипы, нет игры в мяч. Никто ничего смотреть не будет. На прямую красную тоже не тянет – намерение сыграть в мяч было, плюс по касательной, нога в воздухе, контакт пришёлся в стопу. Это именно жёлтая».

Энцо сомкнутыми и поднятыми ладонями над головой извинился перед болельщиками. А хитрюга Лео Месси желал уравнять составы и пожаловался на Марка Кукурелью за то, что тот хотел прикрыть себе рот при обсуждении эпизода.

Не удалось. Да и Кукурелья вовремя вспомнил о новом правиле ЧМ.

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