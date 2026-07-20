ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран

Сборная Испании – новый чемпион мира! Команда Луиса де ла Фуэнте переиграла в финале Аргентину и забрала её титул. Это вторая за всю историю победа испанцев – 16 лет спустя.

Состав сборной Испании на финал легко читался – даже то, что де ла Фуэнте опять выпустит Руиса вместо Педри в центре поля. Зато Лионель Скалони кое-что поменял. Тренер аргентинцев оставил на скамейке экс-зенитовца Паредеса, Симеоне и Молину, игравших в основе в полуфинале, а их места заняли Де Пауль, Гонсалес и Монтьель.

И Аргентина, и Испания строят свою игру с акцентом на центр. Однако делают это по-разному. Команда Скалони много катает мяч сзади и создаёт пространство для Месси, команда де ла Фуэнте захватывает чужую половину поля и стремится быстро возвращать себе мяч. Так было и с первых минут финала ЧМ-2026. «Фурия Роха» поддавливала, тем не менее защищавшие титул чемпионы мира почти не ошибались в обороне. Игра шла в основном между центральной линией поля и штрафной «альбиселесте». Впрочем, шанс на быстрый гол испанцы всё-таки получили, когда сработала «двоечка» на фланге. Ямаль сыграл по принципу «отдал – открылся» (прошёл пас с рикошетом на Ольмо). Но двойной сейв от Мартинесов – Лисандро заблокировал, Эмилиано отбил – помог аргентинцам избежать худшего начала.

Между тем Месси фактически отсутствовал в игре. По истечении 15 минут в его статистике было всего одно касание – меньше, чем у любого другого участника матча. В защите от Лео никто и не ждал помощи, а в атаке он не получал мяч, так как испанцы отрезали партнёров от 39-летней звезды. Запомнился разве что эпизод с потенциальным выходом Месси один на один, но тут голкипер Симон сыграл здорово, пусть и рискованно. Выбежал за пределы штрафной, подстраховал высокую линию обороны.

Месси всё чаще тянуло в глубину за мячом. А однажды Лео даже накрутил своего «наследника» Ямаля на фланге. О том, насколько саму сборную Аргентины притягивали ворота Симона, лучше всего свидетельствовала статистика ударов (0, повторили антирекорд Франции с ЧМ-2022) и касаний в чужой штрафной (тоже 0!) к перерыву. Уникальный случай! Правда, и команда де ла Фуэнте в первом тайме пробила всего трижды (в створ – два раза). Хорошую комбинацию по центру завершал ударом из полукруга Оярсабаль. Форвард «Реала Сосьедад» ранее забивал во всех шести финалах разных турниров за карьеру, а вот в этом эпизоде лишь размял голкипера Мартинеса. Кроме того, Кукурелья опасно выстрелил издали после того, как испанцы создали в левом полуфланге «два в один», – рядом со штангой.

МЕССИ ОБЫГРЫВАЕТ ЯМАЛЯ Фото: FIFA via Getty Images

Ещё до перерыва аргентинцы потеряли травмированного Лисандро Мартинеса. А перед возобновлением матча Скалони использовал и вторую замену: Гонсалес, чей выход не оправдал себя с точки зрения контригры, завершил рабочий день. На поле появился Паредес – сразу присел на жёлтую карточку за некрасивый фол на Родри и толчок Ольмо после продолжения конфликта. Левее сместился центрхав Мак Аллистер. В дебюте тайма чемпионы мира впервые заработали угловой и встретились с мячом в штрафной Симона, однако ничего не выжали из стандарта.

Потом до паузы на водопой мощный отрезок выдала сборная Испании. Когда аргентинцы внезапно увлеклись прессингом, «Фурия Роха» легко разбила его и ответила быстрой атакой «четыре в четыре» на пространстве. Ещё свежий Отаменди снял мяч с ноги Оярсабаля. В этом финале Микель всё же ушёл без гола. Оярсабаля и Руиса на исходе часа заменили Торрес и Педри. Ферран мог забить чуть ли не первым касанием (голевой момент соорудил для нового форварда Ямаль), однако послал мяч головой в руки Эмилиано Мартинесу.

Чем ближе была концовка, тем больше казалось, что аргентинцы сдуваются физически. Мало того, что команда у них возрастная, так ещё и отдыхала перед финалом на день меньше. Вдобавок чемпионы мира потеряли и другого центрального защитника Ромеро (все замены Скалони исчерпал к 70-й минуте) – доигрывали с парой Отаменди – Медина. Испания наступала, комбинировала, а «альбиселесте» ударам по воротам, которых по-прежнему не было, предпочитали удары в тело сопернику. Грубовато играли, провоцировали.

За 100 минут, с учётом компенсированного времени в обоих таймах, сборная Аргентины так и не пробила. Испания – 15 раз, набрав 1,20 по xG. Тем не менее игра перетекла в овертайм, хотя в последней атаке чемпионы Европы заработали штрафной, и Ямаль едва не ответил на всю критику победным голом – Мартинес опять сделал чудо-сейв. Дальше аргентинцы должны были отбиваться уже вдесятером. Фернандес получил красную карточку за второе предупреждение после фола на Кубарси. Абсолютно заслуженную.

После того как сборная Испании забила, но гол Уильямса был отменён из-за наступа Мерино на ногу сопернику, Скалони поднял конспекты Томаса Тухеля – добавил в линию обороны пятого защитника и перешёл на 5-3-1. Когда тренер использовал единственную замену, разрешённую в овертайме, стало понятно, что Лаутаро Мартинес в финале не сыграет. А ведь со 106-й минуты он потребовался бы аргентинцам! Как и Альварес. Испания забила своим 20-м ударом. Сработали замены де ла Фуэнте. Уильямс открылся под заброс из правого полуфланга и сделал скидку на свободного Торреса – Ферран зарядил под перекладину. Симеоне задержался, не закрыл форварда.

Торрес ещё и дубль мог оформить в финале – второй его гол после выхода один на один отменили из-за крохотного офсайда. Аргентинцы же шли в атаку, забыв, что энергия на нуле. Месси смещался направо и решал за счёт индивидуального мастерства. Именно Лео нанёс первый удар команды Скалони на 117-й минуте, но попал… в голову Мерино. Отправил испанца в нокдаун. А последний шанс сборной Аргентины загубил невезучий в этот вечер Симеоне. Из убойной позиции запустил мяч выше цели! Вот так чемпионы мира отдали свой трофей Испании.