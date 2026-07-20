Аргентинец ввязался в стычку сразу с двумя испанцами — одного схватил за горло, а другого швырнул на газон.

Гадкое после финала ЧМ-2026. Паредес показал, как не надо проигрывать

Сборная Аргентины – самая характерная и волевая на ЧМ-2026. Она перевернула матчи с Египтом и Англией, в дополнительное время дожала Кабо-Верде и Швейцарию. В финале с Испанией повторить финт не удалось: трофей вернулся в Европу. И заодно выяснилось, что не все аргентинцы могут адекватно воспринимать поражение. Пусть даже столь болезненное.

Пока Лео Месси благодарил за интересную игру всех, кто ему подвернулся, и угрюмо сел на газон, рядом бушевали страсти. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони пошёл выяснять отношения с судьёй Славко Винчичем. Николас Отаменди что-то жёстко высказал Родри. Ничего криминального, да – обычное явление. Но не в случае Леандро Паредеса.

Бывший полузащитник «Зенита» всегда славился грязной игрой. Сегодня он вышел на второй тайм и получил жёлтую уже через шесть минут: ударил по спине Родри, спровоцировал массовую стычку и оттолкнул Дани Ольмо. Позже – бил сзади по ноге Педро Порро и спорил с арбитром. Леандро не раз рисковал оставить партнёров в меньшинстве, собрав за 75 минут четыре нарушения и в целом действуя на грани фола.

В итоге на 90+3-й минуте Аргентина действительно осталась вдесятером. Только покинул поле не Паредес, а Энцо Фернандес.

Без удаления Леандро, впрочем, тоже не остался. Причём уже после финального свистка! Полузащитник словно озверел: схватил за горло Эрика Гарсию и набросился на Гави, швырнув его и потянув за манишку – словно тряпичную куклу.

Стычка с участием Паредеса Фото: Кадр из трансляции

Стычка с участием Паредеса Фото: Кадр из трансляции

Некрасиво, Леандро. Проигрывать тоже нужно уметь.