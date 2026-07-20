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Финал ЧМ по футболу 2026, Испания — Аргентина, стычка после матча, Паредес против Гави, фото, причина конфликта, 19 июля 2026

Гадкое после финала ЧМ-2026. Паредес показал, как не надо проигрывать
Георгий Илющенко
Гадкое после финала ЧМ-2026
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Аргентинец ввязался в стычку сразу с двумя испанцами — одного схватил за горло, а другого швырнул на газон.

Сборная Аргентины – самая характерная и волевая на ЧМ-2026. Она перевернула матчи с Египтом и Англией, в дополнительное время дожала Кабо-Верде и Швейцарию. В финале с Испанией повторить финт не удалось: трофей вернулся в Европу. И заодно выяснилось, что не все аргентинцы могут адекватно воспринимать поражение. Пусть даже столь болезненное.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Пока Лео Месси благодарил за интересную игру всех, кто ему подвернулся, и угрюмо сел на газон, рядом бушевали страсти. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони пошёл выяснять отношения с судьёй Славко Винчичем. Николас Отаменди что-то жёстко высказал Родри. Ничего криминального, да – обычное явление. Но не в случае Леандро Паредеса.

Леандро Паредес Подробнее

Бывший полузащитник «Зенита» всегда славился грязной игрой. Сегодня он вышел на второй тайм и получил жёлтую уже через шесть минут: ударил по спине Родри, спровоцировал массовую стычку и оттолкнул Дани Ольмо. Позже – бил сзади по ноге Педро Порро и спорил с арбитром. Леандро не раз рисковал оставить партнёров в меньшинстве, собрав за 75 минут четыре нарушения и в целом действуя на грани фола.

В итоге на 90+3-й минуте Аргентина действительно осталась вдесятером. Только покинул поле не Паредес, а Энцо Фернандес.

Как это было:
«Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте!
«Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте!

Без удаления Леандро, впрочем, тоже не остался. Причём уже после финального свистка! Полузащитник словно озверел: схватил за горло Эрика Гарсию и набросился на Гави, швырнув его и потянув за манишку – словно тряпичную куклу.

Стычка с участием Паредеса

Стычка с участием Паредеса

Фото: Кадр из трансляции

Стычка с участием Паредеса

Стычка с участием Паредеса

Фото: Кадр из трансляции

Некрасиво, Леандро. Проигрывать тоже нужно уметь.

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