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Чемпионат мира — 2026: кто стал лучшим бомбардиром, игроком и вратарём, награды: Родри, Мбаппе, Симон, Кубарси, 20 июля 2026

Лучший игрок, «Золотая бутса» и другие индивидуальные награды ЧМ-2026. Кто и что получил?
Георгий Илющенко
Доминация лучшей команды мира
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Доминация лучшей команды мира. И Мбаппе.

Возможно, это один из самых коротких текстов в истории нашего сайта. Без лишних слов подводим итоги по индивидуальным наградам на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Лучший игрок – не Месси, не Мбаппе или Беллингем. А Родри. Как и на Евро-2024. Тогда он, к слову, получил «Золотой мяч». На ЧМ-2026 у идеально пасующего опорника нет результативных действий. Но его вклад трудно переоценить. Всё-таки, согласно статистике портала Fotmob, Родри накопил 93,2% точности передач, 26 отборов, 40 возвратов потерянного мяча, 11 созданных голевых моментов. И ни одной жёлтой. Машина.

Родри Подробнее

Лучший вратарь – Унай Симон. На ЧМ-2024 партнёры практически не давали соперникам его в обиду: всего 0,68 предотвращённого гола. Да и в матче с Бельгией баск не излучал уверенность. Тем не менее всего один пропущенный мяч – залог успеха. Ну и кубок чемпионов мира, конечно.

Унай Симон

Унай Симон

Фото: Al Bello/Getty Images

Лучший молодой игрок – Пау Кубарси. Вот благодаря кому Симон и чувствовал себя в безопасности. Единственный раз Кубарси результативно ошибся во встрече с Бельгией, когда его опередил Шарль Де Кетеларе. Не беда, ведь Мерино добил сборную Бельгии как раз после дальнего удара Пау. Тогда же защитник и получил единственную на ЧМ-2026 жёлтую.

Лучший бомбардир – Килиан Мбаппе. И этого ЧМ с 10 голами при 6,87 xG, и в целом за всю историю турнира (22). Человеку только 27 лет! Потенциально это ещё три попадания на чемпионат мира. Представляете, каких бомбардирских вершин он ещё способен добиться?

Как вам такое распределение наград? Всё справедливо? Героев было много! Пишите в комментарии, если видите несправедливость. Мы передадим скрины Инфантино.

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