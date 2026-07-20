Трамп всё же отошёл. Как США устроили шоу на финале ЧМ-2026

Церемония перед финальным матчем должна была начаться за полтора часа до стартового свистка. Хотя обычно такие события стартуют позже. Однако ещё до решающей встречи президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что нас ждёт величайшее шоу в истории. Для него требовалось время. Так что всё оправданно.

Однако вовремя она не началась. Барабанщики появились с 12-минутной задержкой. Позже выяснилось, что это связано с работой секретной службы президента США, который тоже заявился на решающий матч. Они проверяли входы, чтобы обеспечить комфортное пребывание на месте Дональда Трампа. За два часа до встречи стадион был почти пуст.

Фото: «Чемпионат»

За полтора часа сильно лучше не стало. Однако в 21:42 мск шоу всё-таки началось, а люди постепенно заполняли арену. Мы увидели выступление стримера IShowSpeed, который исполнил один из гимнов ЧМ-2026. С лёгкой горечью в голосе, ведь он большой поклонник Криштиану Роналду.

IShowSpeed на церемонии Фото: Getty Images

Потом на поле вышел американский кантри-певец и рэпер Post Malone с хитом Chrome Heartbreaker. К нему присоединился рэпер Swae Lee. Артисты исполнили известный трек Sunflower.

Post Malone и Swae Lee на церемонии Фото: Getty Images

Церемония вскоре закончилась, и футболисты вышли на разминку. За 10 минут до стартового свистка мы увидели теннисиста Карлоса Алькараса с чемоданом. Оттуда трофей достали два чемпиона мира – Андрес Иньеста и Марио Кемпес. Потом несколько слов произнёс ещё и актёр Том Круз.

Том Круз / Андрес Иньеста Фото: Getty Images

Конечно, перед этим показали Трампа – в традиционной бронированной ложе.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино Фото: Getty Images

На этом с формальной частью было закончено. Матч начался. Однако там анонсированного Инфантино шоу мы уже не видели. Видимо, всё самое яркое решили оставить именно на то, что окружает встречу. Всего два удара в створ за 45 минут, оба – от Испании. И 15 касаний мяча от Месси – прекрасная иллюстрация того, что мы увидели. Зато потом снова началось интересное – шоу в перерыве.

Изначально ФИФА после масштабной критики идеи 30-минутного перерыва объявила, что пауза продлится 17 минут. Однако в реальности от свистка на перерыв до свистка на второй тайм прошло чуть больше 27. Само шоу, кстати, длилось около 15 минут. Всё остальное – выдвижение и сбор декораций. Для начала организаторы расстелили огромное полотно, внутри которого происходило выступление артистов. Там – три слова на русском языке – «любовь», «мир» и «исследовать». А ещё слово Russia.

Фото: «Чемпионат»

А теперь – к звёздам. Мадонна заехала на арену финала ЧМ-2026 на крыше багги, внутри которого были Роналдиньо и Роналдо. Уже на арене её встретил венесуэльский дирижёр Густаво Дудамель.

Мадонна с Роналдиньо и Роналдо Фото: Getty Images

Потом зажгла корейская группа BTS. Вот они – слева направо.

Группа BTS Фото: Getty Images

А после – милая отсылка к «Теду Лассо», где актёр Джейсон Судейкис, по сути, объявил о выступлении Джастина Бибера. Получилось трогательно.

Джейсон Судейкис и Джастин Бибер Фото: Getty Images

А завершила всё Шакира в дуэте с нигерийским певцом Burna Boy. Артисты исполнили песню Dai Dai – гимн ЧМ-2026.

Шакира Фото: Getty Images

Через 27 с небольшим минут начался второй тайм. А вскоре – и дополнительное время. Кто-то из ФИФА в этот момент, наверное, мог пожалеть – из-за того, что никто не придумал какое-нибудь небольшое шоу в новую паузу.

Во втором экстра-тайме Ферран Торрес забил победный гол и принёс Испании второй в истории чемпионский титул. После финального свистка церемонию награждения пришлось ждать более получаса. Камеры уже со всех сторон отсняли Месси, Ямаля и других звёзд. Но Кубок мира всё не появлялся на поле. Потом его наконец-то вынес Серхио Рамос.

Серхио Рамос Фото: Getty Images

А следом появился Дональд Трамп в компании Джанни Инфантино – естественно, под свист трибун. Они прошли к месту награждения. И церемония наконец-то началась. Сначала медали получили судьи. Потом Пау Кубарси признали лучшим молодым игроком турнира. Не Ямаля, который к 19 годам выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира и кучу других трофеев. Лучший вратарь – Унай Симон, а лучший игрок турнира – Родри.

После этого Аргентину пригласили на вручение серебряных медалей. Первым на подиуме оказался Месси. Потом он спустился, и камеры выхватили лицо аргентинского капитана. Лео плакал. Он держал эмоции всё это время, но в итоге сдался.

Лионель Месси Фото: Getty Images

О будущем Месси мы ещё расскажем в других материалах. Ведь после свои медали получили испанцы. Они собрались на подиуме, после чего трофей в четыре руки взяли Трамп с Инфантино и понесли к Родри. Вручили его тоже одновременно.

В этот момент главной интригой было, отойдёт ли Трамп от капитана. Он явно к этому не стремился. Однако всё же сделал несколько шагов в сторону. За ним тут же побежал Инфантино. В итоге получился странный кадр – президент США – всё равно рядом с победителями, хоть и в стороне.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино отходят от празднующих игроков сборной Испании Фото: Getty Images

Но вскоре президент США покинул-таки газон. И оставил радующуюся Испанию.

Это был её день. И она его никогда не забудет.