ФИФА ограбила Лионеля Месси

Отдать приз лучшего игрока ЧМ-2026 не Лео — неуважение. Что вы больше запомнили: камбэки Аргентины имени 39-летней легенды или пасы Родри?

Слушайте, вы это серьёзно? Лучший игрок ЧМ-2026 – не Лионель Месси? Это КАК?

Родри, никакого негатива. Продвинутая статистика у него великолепная. Да ещё и капитан сборной – чемпиона мира. Но лучший футболист турнира – это перебор.

Этот чемпионат мира запомнится многим. И если вас попросят назвать топ-3 или топ-5 главных воспоминаний, то там, конечно, найдётся место мощной Испании. Как КОМАНДЕ. Там будут воспоминания о поздних матчах, мощная Франция с её звёздной атакой, которая встала в полуфинале. Гребля от Норвегии, чудесный Джуд Беллингем, сборная Англии, которая вжалась в штрафную в полуфинале.

И там будут камбэки сборной Аргентины. Имя которым – Лионель Месси.

Месси после финала ЧМ-2026 Фото: Lars Baron/Getty Images

Мне в комментарии пришлют миллиард статистических данных о том, какой невероятный двигатель сборной Родри. Как точны его передачи и как хороши отборы. Как здорово он играл, избегая жёлтых карточек. Только вот Месси – 39 лет, он забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Он идеально подстроился под не самую мощную по именам сборную, а она – под него.

Даже если мы вынесем за скобки групповой этап (хотя это уже странно), именно Лео сначала забил в первом матче плей-офф с Кабо-Верде, а потом организовал и победный. Он – после незабитого пенальти Египту – сначала выдал ассист на первый мяч Аргентины, а потом сравнял счёт (шла 83-я минута, кстати). После чего вся сборная качала Лео на руках.

Футболисты сборной Аргентины качают Лионеля Месси на ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Матч со Швейцарией? Держите ещё один ассист. Англия в полуфинале выигрывает к 85-й минуте? Месси выдаст две голевые. И если в первом голе заслуги больше у Энцо, то подача на Лаутаро была выдающейся.

Месси вывел сборную Аргентины в финал ЧМ. Эта команда играла ради него, сплотилась вокруг него, а он её тащил. Пешком, кстати – в 39 особо не побегаешь. Хотя в финале и это пришлось – Лео было плохо без мяча. Без Месси и желания выиграть ради него (это не скрывали партнёры) мы бы столько камбэков не увидели. Они бы нам не запомнились. ТРИЖДЫ Аргентина дарила нам чудесные развязки, достойные отдельного фильма. Там и четвёртая могла быть, попади Симеоне в створ ворот в самой концовке финального матча – мяч к нему попал после скидки, но угадайте, кто изначально точно подавал в штрафную?

Я не думаю, что сам Лео расстроится из-за отсутствия этой награды. Ему ещё, вполне возможно, получать «Золотой мяч». Но так опрокинуть лучшего футболиста в истории? После такого уровня влияния на исход турнира? После таких голов и передач на уровне плей-офф ЧМ?

Я никогда не считал себя фанатом Аргентины и тем более «Барсы», а мои любимые футболист и сборная вылетели в полуфинале. Но этот турнир мы запомним из-за сильнейшей сборной Испании, взявшей кубок чемпионов мира абсолютно по делу, и из-за великой игры Месси.

Лучшая сборная – Испания.

Лучший футболист – Месси.

Эти 39 дней всё было так, а не иначе. И отдать награду не Лео – это просто неуважение со стороны ФИФА.