Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря нему дожали Аргентину в финале

Испания сломала Аргентину, которую до этого не сумел сломать никто. И вместе с этим Испания не сломалась сама. Хотя был момент, когда это могло произойти. Помимо непосредственно игры и результата, это – главный итог финала чемпионата мира.

До главного матча именно аргентинцы на ЧМ были королями воли. В овертайме вытянули игру с Кабо-Верде, затем – камбэк с Египтом. После этого – овертайм со Швейцарией и тоже победа. Наконец, в полуфинале – жуткая ковка с англичанами, пропущенный гол. А дальше – потрясающий буст на финальном отрезке, два забитых мяча и невероятная победа. Англия и персонально Томас Тухель тоже многое сделали, чтобы лишиться финала. Но заслуг Аргентины это не умаляет.

У испанцев в плей-офф был совершенно другой путь. Пока Аргентина каталась на эмоциональных качелях и катала на них зрителей, сборная Луиса де ла Фуэнте уверенно ехала по ровной, как следует уложенной катком дороге. Её периодически слегка заносило, но в целом она двигалась плавно и чётко, без резких движений. Испания не расплёскивалась. Она набирала по ходу, чтобы выдать максимум в самый решающий момент.

Месси против Ламина Ямаля в финале ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Полуфинал с Францией – абсолютный мастер-класс де ла Фуэнте и его игроков. Закрыли, удушили контролем и победили за явным преимуществом – 2:0. А дальше – финал. И там в основное время, особенно – во втором тайме, преимущество было ещё более явным. Аргентина ни разу не пробила по воротам. Один за другим клепал сейвы Эмилиано Мартинес. Де ла Фуэнте делал замены, чтобы закрыть игру за 90 минут. А в итоге – 0:0.

И это был тот самый момент, когда Испания могла сломаться. Педри и Ферран Торрес вышли уже на 62-й минуте, суперзапасной Микель Мерино и Нико Уильямс – на 75-й. Испанцы чувствовали, что игра даётся, что гол где-то близко. Они, безусловно, опасались Аргентины. Но с каждой минутой, с каждой новой атакой и отсутствием ответа со стороны соперника понимали, что причин для опасений всё меньше.

Понимал это и де ла Фуэнте. И если Тухель в полуфинале с Аргентиной поставил всё на оборону, то испанский тренер явно ставил на атаку. В итоге ни одна из этих ставок не сыграла. Англия пропустила два и вылетела, а Испания не забила и ушла в овертайм.

Да, очень некстати для аргентинцев удалили Энцо Фернандеса. Впрочем, он сам виноват. Первая жёлтая – за эмоции, вторая – за снос Пау Кубарси, когда тот после стыка перевернулся в воздухе. Но в любом случае Аргентина дотерпела до овертайма. Без ударов, с фартом, с блестящим Мартинесом, но – дотерпела. И во втором тайме она совершенно не стеснялась того, что терпит. В итоге её задумка, её план сработал, а испанский – нет.

Удаление Энцо Фернандеса Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кто знает, что было бы, если бы Аргентина осталась в полном составе… Это невозможно проверить, но кажется, что удаление Энцо сильнее ударило не по-футбольной, а по ментальной составляющей команды. Как будто в этот момент у аргентинцев окончательно исчезла даже малейшая надежда на то, чтобы найти момент и как-то уколоть Испанию в контратаке.

Разумеется, в этом нет ничего удивительного после нуля ударов в основное время. Какая уж тут надежда? Однако где-то глубоко в головах аргентинцев могла сидеть мысль: дотерпим до овертайма, передохнём, испанцы, которые нас так и не дожали, занервничают, чуть-чуть ослабят хватку – и тут-то мы их и примем!

И всё это рассыпалось, когда удалили Энцо. Стало ясно: теперь – только терпеть и надеяться на чудо, без всякой надежды на атаку, даже на шальную. В такой заманухе даже Лео Месси не вытащит.

Ещё и Маркос Сенеси вместо Хулиана Альвареса вышел. Конечно, это не то же самое, что выпустить в основное время Дэна Бёрна и Эзри Консу, когда ведёшь 1:0 и играешь в полном составе. Сенеси вышел в другой ситуации. Однако посыл Лионеля Скалони команде был очевиден: закрыться, лечь костьми и надеяться, что овертайм закончится как можно скорее.

Так что же великого сделала Испания? Где она проявила волю? После того, как не удалось забить в основное время – хотя силы на это были брошены, – она не предала себя. Испания продолжила играть, как играла. Возможно, если бы на поле остался Энцо, сложилось бы иначе. Этого мы уже не узнаем. Факт в том, что испанцы продолжили гнуть Аргентину, не отчаялись, когда отменили гол Нико Уильямса (без стоп-кадра вообще не было понятно, где фол), и таки добились своего.

Перед матчем трофей над головой поднял Андрес Иньеста – автор «золотого» испанского гола в финале ЧМ-2010. Тогда он отличился на 116-й минуте. Ферран Торрес забил на 10 минут раньше – на 106-й. Ферран, которого всю дорогу критикуют за плохую реализацию. Ферран, который вышел на замену в групповом матче с Саудовской Аравией, забил при счёте 4:0 и, пока была проверка VAR, приговаривал: «Пожалуйста, пусть это будет гол». В итоге гол не был засчитан.

Именно этот человек забил решающий мяч в финале. Это его первый и единственный гол на ЧМ.

Гол Феррана Торреса в финале ЧМ Фото: Al Bello/Getty Images

А голевую скидку на Феррана сделал Нико Уильямс. Он выдал шедевральный Евро-2024, но после этого сбавил. Прошедший сезон ему явно не удался. Нико даже мог пропустить чемпионат мира: весь сезон мучился из-за травм и получил очередное повреждение за месяц до старта ЧМ. И тем не менее де ла Фуэнте его взял.

Суммарно на турнире Нико отыграл всего 108 минут. Больше всего (45) – в финале. В первом экстра-тайме отменили его гол. А во втором он добежал до лицевой и отлично сбросил мяч Феррану. Это первое и единственное результативное действие Нико на ЧМ.

Родри тоже сиял на Евро-2024. В конце года получил «Золотой мяч». Потом – травма «крестов», длительное восстановление и трудный набор формы. Однако на ЧМ Родри стал олицетворением Испании. Он, как и команда, набирал по ходу. И вышел на пик к решающим матчам.

Игры с Францией и Аргентиной в исполнении Родри – абсолютные шедевры. Он был везде. Он видел всё. Мяч и игра были подчинены ему. Да-да, в финале всем рулил он, не Месси! В итоге «Золотой мяч» ЧМ Родри у Лео увёл. А главное – увёл чемпионский титул.

Унаи Симон, несмотря на непрекращающиеся вопросы в духе «почему он, а не Давид Райа или Жоан Гарсия?!» установил невероятный рекорд, пропустив всего один мяч за весь турнир. У него было мало сейвов, но свою работу он делал исправно, не зевал. В частности, в полуфинале и финале несколько раз отлично сыграл на выходе – дал праймового Мануэля Нойера. Да и вообще сохранять концентрацию, когда у тебя мало работы, – особый вид вратарского искусства, далеко не каждому под силу. А Симон справился. Быть вратарём – это не только про спасения.

Унаи Симон с призом лучшего вратаря ЧМ-2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Ламин Ямаль приехал с травмой, тоже набирал по ходу и, пускай за весь турнир оформил лишь 1+1, всё равно был полезен. Педро Порро не испугался тени Дани Карвахаля и сыграл так, что причин вспоминать о Карвахале не возникло вообще. Педри не вышел в старте в четвертьфинале, полуфинале и финале, однако смиренно принял свою судьбу и был полезен ровно столько времени, сколько давали.

Короче говоря, победа Испании – это не только победа футбола. Это ещё и победа характера и воли. Все эти истории – Феррана, Нико, Родри и остальных – именно про волю, про умение не сломаться и гнуть свою линию до последнего.

Они блестящие футболисты, да. У них великолепная команда. Но в то же время они – бойцы. И это не менее важно.