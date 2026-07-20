«Судьба была предначертана». Почему решить финал ЧМ должен был именно Ферран Торрес

Андрей Панков верил в испанца ещё до матча с Аргентиной. И с трибун следил, как тот перекрывал слова собственного деда.

Вы точно знаете, что такое «чеховское ружьё». Но на всякий случай – это драматургический принцип: если в начале произведения автор вешает ружьё, в конце оно обязательно выстрелит. Ферран Торрес на чемпионате мира — это на 100% оно.

Как начал этот турнир Торрес? Кошмарно промахнулся в первом же матче — с Кабо-Верде. Мог принести команде победу, но засадил в перекладину с линии вратарской. Этот промах сразу же назвали главным на турнире. После матча легче не стало ― испанца прибил собственный дед: «Ему будет сложно забить Саудовской Аравии. Мне не нравится, что Ферран в «Барселоне». Я бы предпочёл видеть его в «Леванте», это совершенно очевидно».

Сломаться после такого мог каждый. Тем более Ферран, который признавался, что в 2023-м после череды плохих выступлений за «Барсу» его накрыла депрессия.

Ферран Торрес нападающий «Барселоны» и сборной Испании «Я упал в бездонную пропасть и не видел выхода из неё. Такого ещё никогда не случалось. Я был очень требовательным к себе человеком, который тонул, если что-то шло не так. Именно поэтому я обратился к психологу. Я потерял уверенность».

После матча с Кабо-Верде и прожарки от родного деда насмешки над Ферраном только усилились. Сам Торрес выходил на замену в каждом матче ЧМ — и продолжал пороть моменты: с Уругваем снова треснул в перекладину при выходе один на один, а с Саудовской Аравией забил, но залез в офсайд. Троллинг остановился только после гениального победного паса на Микеля Мерино в 1/8 финала с Португалией. Тогда болельщики поняли, почему де ла Фуэнте так верит в Феррана. Но мало кто мог представить, что Торрес станет автором победного гола в финале.

Я — мог. 2 июня была опубликована детская книга The Worlds Game, в которой предсказали финал Аргентина ― Испания с победным голом Торреса. Во многом из-за этого, когда Ферран выходил на поле в финале, я сказал коллегам: «Вот увидите, он забьёт».

Ферран прекрасно вошёл в игру. Был крайне полезен в прессинге — причём и сам вовремя выдвигался, и партнёрам подсказывал. С ним атака Испании, которая стала чуть затухать, снова ожила. И чем дальше, тем больше укреплялась вера в его гол. Особенно когда из выгоднейшей позиции промахнулся главный джокер испанцев ― Микель Мерино.

И вот кульминация: старт второго дополнительного тайма, скидка Уильямса — и Торрес со всей дури вколачивает мяч в ворота, после чего с безумными от радости глазами сносит угловой флажок. Когда празднование чуть утихло, он показал трибунам жест: «Говорите дальше».

Ферран Торрес Фото: David Ramos/Getty Images

При этом у Торреса не сорвало крышу. Всё оставшееся время он сохранял удивительное хладнокровие. Минут через пять после гола скамейка сборной Испании в гневе высыпала на поле после спорного решения судьи, но именно Ферран жестами попросил всех замолчать и успокоиться. А дальше безмятежно выпил воды, будто показывая всей команде — работа ещё не закончена.

После финального свистка Торрес сначала упал на колени, а потом его лично обнял абсолютно каждый в сборной Испании: от игроков и тренерского штаба до технического персонала. Иронично, что Ферран даже пропустил самое массовое празднование своей команды. Пока испанцы скакали в огромном хороводе, Торрес давал обязательные интервью – его признали лучшим игроком финала.

Ферран Торрес даёт интервью после матча Фото: «Чемпионат»

«Судьба была предначертана», ― сказал Ферран после матча. И, наверное, он действительно в это верил, потому что без какого-либо смущения поцеловал кубок ещё до того, как тот оказался в руках у Родри ― капитана сборной.

Если вся Испания этот трофей выиграла, то Ферран его выстрадал. Ружьё выстрелило в нужный момент.