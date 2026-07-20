Русские слова в шоу, конфуз Тома Круза и карточка Трампу. Каким был финал ЧМ с трибуны

За день до матча всем журналистам пришло одно и то же пуш-уведомление от ФИФА. Организаторы попросили прийти на стадион пораньше. Мы с коллегой Андреем Панковым обычно приходили на матчи ЧМ-2026 за три часа до игры. Этого хватало, чтобы пообщаться с болельщиками и коллегами. На финал же приехали за пять часов до матча – в 10:00 по местному времени. И офигели, не успев выйти из автобуса.

Я никогда в жизни не видел такой большой очереди. Как минимум на футболе. Для журналистов работал отдельный вход, к которому выстроилась если не тысяча наших коллег, то как минимум сотни (и явно не две или три). И вроде бы всё ничего, но, простояв час в очереди, один из организаторов сказал, что здесь ждать предстоит слишком долго, зато открылся второй проход на другом конце стадиона. Большинство журналистов ломанулось туда, в том числе и мы. И это было ошибкой. Там почему-то не пускали большинство репортёров. Пришлось идти обратно.

Обычно мы стараемся не рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваемся. Всё-таки это наши проблемы, до которых читателям нет дела. Однако в этом случае это был красноречивый показатель организации финала. Как и проблемы с интернетом, и всё остальное. Ну что же, зато всем журналистам подарили по значку.

Значок с финала ЧМ-2026 Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

На самом деле, тут без иронии – приятный бонус. Тем более учитывая всеобщую охоту за атрибутикой. Мерч, приуроченный именно к финалу, пользовался особой популярностью. В фан-шоп пробиться было тяжело – там тоже очередь шла на сотни человек. Оно и понятно, когда на арене собирается более 80 тысяч зрителей. Преимущественно – аргентинцы, которые перед этим буквально захватили центр Нью-Йорка.

У стадиона я встретил много известных экс-футболистов: Это’О, Роналдиньо, Дрогба, Деку… Из представителей других спорта больше всего ажиотажа вызвал теннисист Джокович. Около дюжины охранников отгоняли от него журналистов и болельщиков. Правда, больше всего впечатлила простая супружеская пара из Аргентины. Они приехали, несмотря на то что жена была на седьмом месяце беременности. Она сказала «Чемпионату», что это уже четвёртый сын и думает назвать его Лео. Сами понимаете, в честь кого.

Болельщики сборной Аргентины Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Церемония на стадионе включала в себя три гимна (США, Испании и Аргентины), а также выступление музыкантов – в том числе Post Malone и Робби Уильямса. Затем с речью выступил американский актёр Том Круз, который не особо ассоциируется с футболом. При этом звезда Голливуда рассказал, как игра объединяет людей. Говоря о финалистах, Круз указал жестом на трибуну сборной Испании и сказал: «Аргентина». Затем провёл рукой в сторону ворот, за которыми расположились аргентинцы, и сказал: «Испания». Хорошо хоть перед этим произнёс «футбол», а не «соккер».

В том числе из-за этой речи матч задержался на шесть минут. На самом деле, это ещё не так плохо. Год назад на этом же стадионе во время финала клубного чемпионата мира игру «Челси» и «ПСЖ» задержали на девять минут. С шоу в перерыве тоже что-то пошло не так. ФИФА хотела уложиться в 20 минут. Вместо этого получилось чуть больше 27. При желании явно можно было быстрее. Потому что первые несколько минут на поле абсолютно ничего не происходило – лишь затем начали устанавливать декорации для артистов. А ещё последние полторы минуты футболисты и судья просто стояли на поле и ждали отмашки, когда можно будет возобновить игру.

Выступление Шакиры Фото: Kevin Kane/Getty Images

Правда, само выступление получилось классным. Выступили Мадонна, BTS, Джастин Бибер и Шакира. На поле появился и актёр, сыгравший главного тренера в сериале «Тед Лассо» (вот тут как раз прослеживается отличная связь США и футбола).

Интересно, что всё это выступление происходило на полотне, где были написаны слова на разных языках – в том числе на русском. В двух местах было «любовь», а ещё в одном – «исследовать». Кроме того, были изображения футболок стран, входящих в ФИФА – в том числе России.

Сама игра получилась не настолько яркой, как выступление музыкантов. Моментально разошлась шутка, что у Шакиры столько же ударов по воротам, сколько и у Аргентины в основное время (0). Испания смотрелась конструктивнее и вполне по делу забрала победу, дожав соперника на 106-й минуте.

Финальный свисток я решил встретить на трибуне испанцев. Одни кричали от радости, другие натурально рыдали. Интересно, что аргентинцы не стремились покидать стадион сразу после поражения. Дождались церемонии награждения. Ну или, что вероятнее, пока игроки их сборной подойдут к трибуне. Выход президента США Трампа на поле фанаты встретили свистом. Непродолжительным, но достаточно явным. Один из испанских болельщиков рядом со мной иронично достал красную карточку и протянул вверх.

Год назад Трамп остался на подиуме с «Челси» после вручения трофея. Теперь же лишь на мгновение задержался сбоку, исполнил свой фирменный танец и покинул сцену, чтобы сборная Испании могла праздновать. Команда выиграла свой второй в истории чемпионат мира. Причём сделала это не за счёт звёзд, а за счёт организации игры. У испанцев она точно не сбоила.