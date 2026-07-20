«Это тотальное неуважение к «Спартаку». В клубе возмущены работой судей в Суперкубке

Большой российский футбол вернулся огненным матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Страсти в Нижнем Новгороде полыхали на поле и на трибунах, а затем перекинулись в соцсети и СМИ. Чемпион сравнял счёт в компенсированное время с пенальти после вмешательства VAR, автор гола Соболев не отказал себе в удовольствии чуть подразнить красно-белую трибуну (за что после извинился). Но ещё больший резонанс вызвал отказ судей от проведения жеребьёвки для определения ворот в серии 11-метровых. В интервью «Чемпионату» спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао эмоционально высказался обо всех спорных моментах матча.

— Хороший по качеству матч для «Спартака», но такая драматичная концовка: вмешательство VAR на последних минутах, пенальти, а затем решение арбитра без жеребьёвки провести послематчевую серию у трибуны с болельщиками «Зенита». Как оцените эти эпизоды?

— В первую очередь хотел бы отметить выступление нашей команды. Несмотря на то что сезон ещё толком не стартовал и подготовка получилась короче, чем у других клубов, «Спартак» показал очень качественный футбол. Подчеркну — не просто хороший, а очень качественный. Думаю, мы переиграли «Зенит» и были командой, которая заслужила победу. Это самое главное. Они создали нам мало проблем. Мы отлично оборонялись, здорово держали мяч, высоко прессинговали. И создали много проблем для них. Уверен, что те, кто смотрел игру, согласятся: «Спартак» заслужил победу. Но, к сожалению, в футболе не всегда всё работает именно так.

Потасовка игроков Фото: ФК «Зенит»

— А что насчёт судейских решений?

— Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры. Ведь что случилось? На 90+3-й минуте, когда «Зенит» получил пенальти и Соболев забил, он пошёл на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес. И после игры буквально признал, что совершил такую ошибку. Однако парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы. На поле полетело несколько пластиковых бутылок, да. Но я хочу напомнить Российскому футбольному союзу, что в кубковой игре с «Зенитом» в Петербурге их болельщики тоже много что кидали в наших игроков. Вот только никаких подобных решений не было принято. И вот судья — это все слышали — в разговоре с нашим капитаном лишает нас шанса честно провести жеребьёвку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти! Решение, в которое трудно поверить, оно от и до несправедливое. Вы видели реакцию капитана и футболистов. Это решение — тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва. Я уже говорил это ранее и повторю ещё раз. Не надо никаких привилегий. Не нужно ничего особенного. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак».

— Что скажете по другим спорным судейским эпизодам?

— Скажу о нескольких моментах. VAR вмешался в конце матча, когда в наши ворота назначили пенальти. Не судья назначил 11-метровый, а VAR его подозвал к монитору. Господин Карасёв решил вмешаться. Вместе с тем в первом тайме, когда, с нашей точки зрения, была 100-процентная красная карточка за безумный и агрессивный подкат Соболева под Жедсона, VAR не вмешался. Почему VAR не вмешался? Это чудовищный фол, который мог стоить очень серьёзной травмы нашему футболисту. Вот другой важный вопрос, который я хотел бы задать. Почему не кидали монетку? И почему VAR не вмешался после подката под Жедсона?

— Есть мнение среди болельщиков, что «Спартаку» следовало пойти на конфронтацию и отказаться от продолжения матча перед серией пенальти. Так, мол, удалось бы привлечь к проблеме больше внимания.

— Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы — «Спартак», и мы должны биться до конца при любых обстоятельствах. Если кто-то думает иначе, что ж… Если РФС, судьи и ребята на VAR не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Мы должны показывать свой класс. Таково моё мнение. При этом мы не хотим замалчивать проблему, поэтому и обсуждаем её сейчас.

— Создан опасный прецедент с этими бутылками. Где та грань, которая определяет, что опасно, а что безопасно? Кто это будет решать в следующий раз?

— У решения, принятого в Нижнем Новгороде, нет никакого смысла. Повторю — это глупое и вредное решение. Если ты видишь, что есть реальная угроза безопасности, здоровью и жизни болельщиков, общественному порядку, то да, это можно понять. Но нужны веские основания, а не несколько пластиковых бутылок. Я видел тысячи футбольных матчей. И знаете, что происходит обычно в таких случаях, если вдруг возникает нечто подобное? Следует обращение к болельщикам от диктора с просьбой соблюдать порядок. В крайнем случае рефери может увести команды в подтрибунное помещение. Затем диктор предупредит стадион ещё раз. В нашем же случае несколько бутылок, которые никто толком не заметил, стали поводом для спонтанного и сиюминутного несправедливого решения. Кто-то ссылается на международный опыт. Но вы знаете, что бывало в Турции, в Греции? На поле летели камни, пиротехника, ещё чёрт знает что. Даже свиные головы! Было ли что-то подобное в Нижнем Новгороде? И главное — кто спровоцировал эту ситуацию? Игрок «Спартака» или игрок «Зенита»? По-моему, всё очевидно. Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал «Спартак». И был лишён возможности бросить монетку и выбрать сторону.

Награждение судей Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Барриос и Умяров. Что скажете об этом эпизоде?

— Барриос — хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение. В конце концов, это капитан их команды. Который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть.

— Складывается впечатление, что каждый год одни и те же проблемы с судейством. Особенно в больших матчах. Что может сделать «Спартак», чтобы изменить ситуацию?

— Послушайте, в прошлом сезоне я обратил внимание на этот момент — что у нас и раньше были сложности с джентльменом, который в субботу сидел на VAR. Что с его стороны нет уважения к нам. И дело не в том, побеждаем мы или проигрываем. Эти слова я сказал не для того, чтобы оправдаться за какое-то поражение. Нужно всегда быть объективным. Но есть конкретные примеры, которых очень много. В одном из матчей не удалили Соболева за удар локтем. Сейчас не удалили Соболева за ужасный подкат, который мог поставить под угрозу карьеру нашего игрока. Всё, чего я прошу: уважайте нас. В современном футболе быть судьёй VAR это значит самостоятельно контролировать игру! Такой властью уже не обладает обычный рефери. Это очень тревожная тенденция. Так вот, я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со «Спартаком». Но если это продолжится, то ситуация, получается, выше моих сил или сил нашего тренерского штаба. Знаю, что весь клуб работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Что ж, возможно, вопрос должен рассматриваться на ещё более высоком уровне? Так же, как и то, что произошло в самой концовке матча за Суперкубок. Пора разобраться, должен ли «Спартак» быть уважаем.