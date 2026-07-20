«Нужно обдумать, где буду набивать тату с де ла Фуэнте». Слова и заявления после финала ЧМ

Сборная Испании стала чемпионом мира, это её второй титул – после золота, выигранного на ЧМ-2010. Команда Луиса де ла Фуэнте победила в финале чемпионов мира 2022 года Аргентину.

Что сказали участники матча

В послематчевых комментариях тренер испанцев поблагодарил игроков, а его аргентинский коллега Лионель Скалони признал, что соперник был сильнее.

Луис де ла Фуэнте рассказал об эмоциях после завоевания чемпионского титула и игре в финале.

«Я очень горжусь нынешним поколением игроков, которые выросли с этой идеей, оставались верны ей и улучшили её. Наши футболисты показали образец командной работы, были семьёй. Это великие игроки с выдающимся талантом. Я чувствую гордость. Эмоций сейчас много. С этим поколением мы выиграли всё. Думаю, что матч должен был закончиться намного раньше. Сейвы Мартинеса не дали нам победить до овертайма. Не позволили открыть счёт. Но это финал чемпионата мира – здесь приходится страдать, даже когда играешь против десятерых. Мы были готовы ко всему. Жизнь справедлива. Она вознаграждает тех, кто падает, но находит силы подняться. Эта страница перевёрнута, однако Ферран написал её сам и был вознаграждён», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Луис де ла Фуэнте Фото: Getty Images

Лионель Скалони ответил на вопрос о потере титула, выступлении Лионеля Месси на ЧМ-2026 и своём будущем.

«Грустно. Так как я знаю, что мы отдали все силы, мне есть что сказать о том, как мы сюда попали. Но это того не стоит. Вечная благодарность парням, которые боролись до конца. Испания была лучше, это правда, однако я сохраню прекрасные воспоминания. Сейчас очень больно. Мы великие в дни побед и должны быть великими в дни поражений. Показали, что умеем проигрывать. Но это не значит, что забудем всё, что сделали, чтобы попасть сюда… Нам помешали травмы на ключевых позициях, которых мы совсем не ожидали. Усталость была огромной, футболисты отдали последние силы.

Месси сейчас 39 лет. Невероятно. Но лично для меня нет ничего необычного. Было совершенно ясно, что Месси продолжит играть до тех пор, пока сам не решит остановиться, и что его окружение и все партнёры по команде поддержат его. Надеюсь и уверен, что все будут гордиться им, тем, чего он достиг. Потому что он лучший футболист в истории.

Что касается меня, то сначала поговорю с президентом федерации. Я примерно понимаю, чего хочу: выполню контракт, доработав до декабря, а потом, вероятно, остановлюсь. Если честно, мне нужно всё хорошо обдумать. Не знаю, смогу ли сделать что-то столь же великое, как раньше. Работа в сборной Аргентины — мечта любого тренера. Мы вместе со штабом и футболистами до последнего отдавали все силы. Но сейчас мне необходимо время, чтобы всё переосмыслить. Чтобы продолжать, нужно вновь найти в себе силы, перезагрузиться и создать новую команду. Повторить то, что нам удалось сделать, будет невероятно сложно. Сейчас мне очень тяжело».

Лионель Скалони Фото: Getty Images

Для автора «золотого» гола в финале Феррана Торреса забитый в ворота аргентинцев мяч стал первым на турнире. Форвард поучаствовал во всех восьми матчах (семь раз выходил на замену) на ЧМ-2026, но до этого у него был только голевой пас в 1/8 финала с Португалией. Говоря о своём успехе, Торрес вспомнил, как его критиковали.

«Финалы – это сложно. Когда в команде соперника играет Месси, это, конечно, вызывает беспокойство, однако мы всегда верили в себя и старались показать свой футбол. Я думаю, нам снова удалось. Огромное облегчение забить гол. Меня критиковали на протяжении всего турнира, но, как я уже говорил, всё предначертано судьбой. Слава богу, он всегда даёт мне силы продолжать, и в конце концов дарует то, чего больше всего заслуживает».

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья подчеркнул, что выполнит обещание и сделает татуировку с лицом главного тренера национальной команды.

«Теперь мне нужно обдумать, где я буду набивать татуировку с изображением Луиса де ла Фуэнте! Обязательно сделаю её на видном месте! Подумаю об этом во время полёта домой».

Педро Порро высказался в защиту Феррана Торреса, которого неоднократно критиковали по ходу нынешнего турнира.

«У Феррана потрясающий менталитет. Он невероятно много работает и в «Барселоне», и в сборной. Некоторые люди были к нему очень несправедливы. За стремление продолжать работать и совершенствоваться каждый день Ферран был вознаграждён. У меня есть только слова благодарности в адрес Торреса, он этого заслуживает. Ферран забил мяч, который принёс Испании титул чемпиона мира».

Унай Симон с призом лучшему вратарю ЧМ-2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Лучший вратарь ЧМ-2026 Унай Симон выдал базу. По его словам, с победой на турнире в спортивном плане не сравнится ничто.

«Не уверен, что в спорте есть что-то, сравнимое с победой на чемпионате мира. Тут нельзя проводить параллели с успехом в Лиге наций или на чемпионате Европы. Да, те победы были впечатляющими, но золото чемпионата мира — уникальное событие. Нам пришлось ждать этого 16 лет. Надеюсь, сборная Испании добьётся успеха и на следующем турнире через четыре года».

Что пишут в мировых спортивных СМИ

Marca: «Футбол победил со сборной Испании»

Сборная Испании получила право на вторую звезду на футболке. Она одержала победу в напряжённом финале в матче с цепкой и грязной Аргентиной. Дибу Мартинес — фантастический вратарь. Только благодаря ему аргентинцы пропустили всего один мяч – в дополнительное время. Перспектива завершить финал серией пенальти была мрачной, ведь Испания владела огромным преимуществом. На помощь пришёл Ферран Торрес, который получил важное место в истории испанского футбола рядом с Иньестой.

Красивый гол решил исход очень сложного матча. Аргентина играла очень мало, но прибегала ко всем грязным уловкам, которые использовала в матче с англичанами. Сборная Испании — чемпион мира, чемпион Европы и олимпийский чемпион. Яркое наследие. Слишком долго наш футбол шёл по неверному пути, однако в этом столетии мы увидели красивую коллективную игру с умелым контролем мяча и доминированием. Техничный и элегантный стиль, который установил стандарт. С Испанией футбол одержал триумфальную победу. Достойное завершение чемпионата мира, в котором было достаточно недостатков».

The Telegraph: «Испания выиграла ЧМ. Триумф футбола в матче с аргентинской преступностью»

«Футбол — Преступники — 1:0. Для успеха потребовалось дополнительное время, но, к счастью, спорт победил. Испания стала чемпионом мира, и мы все от этого выиграли. Футбол стал лучше благодаря этому. Месси и Аргентина не заслужили победу, потому что они ничего не сделали. Первые финалисты без единого удара в основное время. Только фолы, фолы и ещё раз фолы. В первом тайме они нарушали правила чаще, чем отдавали передачи в последней трети поля. Это был прискорбный и удручающий футбол. И аргентинцы получили по заслугам».

The Times: «Метод Испании возобладал над безумием Аргентины в финале»

«Гол нападающего «Барселоны» Феррана Торреса в дополнительное время принёс его стране второй титул чемпиона мира. Напряжённый финал, в котором Аргентина не желала атаковать».

Daily Mail: «Бой за титул чемпиона мира»

«Финал чемпионата мира перерос в насилие после финального свистка, когда испанские и аргентинские игроки стали частью ужасных кадров. Даже Месси не устоял перед этим. Некоторые аргентинцы потеряли самообладание, когда запасные игроки и тренерский штаб сборной Испании выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу. Финал, в котором Аргентина играла очень плохо».

The Guardian: «Испания выиграла ЧМ после того, как Ферран сломил сопротивление 10 аргентинцев»

«Это был триумф терпеливой веры в идею. Испания — единственная команда, которая была хороша в финале. Аргентина оказалась обречена из-за отсутствия амбиций ещё до удаления Энцо Фернандеса. Совершенно невероятно, что действующие на тот момент чемпионы мира ни разу не пробили в створ. Испания не дала сопернику играть. Точно так же было и на протяжении всего турнира. Непробиваемая защита стала ключом к успеху. Месси завершил турнир без сказочной победы».

BBC: «Испания заслуженно одержала победу в крайне разочаровывающем финале»

«Испания заслуженно одержала победу в крайне разочаровывающем финале чемпионата мира благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время, который наконец сломил сопротивление Аргентины, игравшей вдесятером. Испания постоянно жаловалась на снисходительность арбитра Славко Винчича. А это значит, что она стали первой страной в истории, которая одновременно стала чемпионом мира как в мужском, так и в женском разряде».

Оle: «Аргентина сражалась до конца, Испания заслуженно стала чемпионом»

«Сборная Аргентины не защитила титул. Испания играла лучше, доминировала, атаковала со всех сторон и в итоге заслуженно стала победителем. Временами преимущество соперника было подавляющим. Аргентина задала тон чемпионату мира, который, надеемся, не войдёт в историю как «последний танец» величайшего футболиста в истории».

Clarin: «Аргентина проиграла доминирующей Испании, «последний танец» Месси завершился слезами»

«Испания победила Аргентину, которая подошла к финалу совершенно измотанной, и стала чемпионом мира. «Последний танец» Месси завершился слезами. Команда де ла Фуэнте явно превосходила соперника. Аргентина выдержала натиск до 106-й минуты. Матч оказался слишком сложным для арбитра Славко Винчича. Отмена гола Испании и вторая жёлтая Энцо Фернандесу — решения, которые будут пристально рассматривать. Кажется, уровень этого арбитра не соответствовал финалу ЧМ. Мечта Аргентины о втором подряд титуле показалась несбыточной почти с первой минуты игры».

Bild: «Радость и восторг для Испании, боль и слёзы для Месси и Аргентины»

«Испанская суперзвезда Ламин Ямаль выиграл битву поколений у Месси, который старше его на 20 лет. И у них общая история. В 2007 году 20-летний Месси искупал пятимесячного Ямаля в рамках благотворительного мероприятия. 19 лет спустя Ямаль «купает» своего кумира и свергает чемпиона мира. Месси — слабый, побеждённый».

A Bola: «Неузнаваемый чемпион теряет свой статус»

«Финал чемпионата мира стал разочаровывающим зрелищем, почти полностью из-за Аргентины, которая нанесла первый удар только на 117-й минуте. Героем испанской команды стал Ферран Торрес. Аргентинцы наверняка хотят забыть и результат, и свою игру. Такое слабое выступление повлияет на коллективную память, которая сохранится на долгие годы. Титул чемпионов мира достался команде, которая его заслужила. Аргентина была просто слишком слаба».

La Gazzetta dello Sport: «Ферран добивает Аргентину и делает Испанию чемпионами мира»

«Испания победила. Это было неизбежно. Справедливый исход. Победа Аргентины в финале стала бы оскорблением футбола. Испания не отступила от прекрасной победной философии. А вот соперник омрачил матч. Аргентина, по сути, решила не играть в футбол. Испания была великолепна, соперник был невыносим. Аргентина сдалась и ждала серии пенальти с самого начала матча. Звезда Месси померкла. Он не заслужил такого прощания. Игра Аргентины стала настоящим разочарованием».

L'Equipe: «Короли игры»

«Испанцы в значительной степени доминировали в разочаровывающем матче. Они навязали сопернику свой ритм и свой футбол, основанный на владении мячом. Испания ни разу не отказывалась от своего стиля. Аргентина была неузнаваемой и совершенно безобидной. Месси ничего не показал в атаке. Испания выиграла чемпионата мира спустя два года после успеха на Евро. Так было и в 2010 году. Команда с Родри знает, что нужно сделать, чтобы войти в историю наряду со сборной Испании эпохи Хави. Будет ли победа на третьем крупном турнире подряд?»