Футбол, который мы знали, закончился

Когда с чемпионата мира – 2026 вылетела Португалия, стало грустно. Не столько за команду, сколько из-за того, как завершил свой «последний танец» Криштиану Роналду.

Но турнир продолжался. И пока на нём оставался Лионель Месси, было ощущение, что история ещё не закончена. Что у этой эпохи будет ещё одна глава. Возможно, последняя. Возможно, совершенно невероятная.

Тащили судьи Месси к финалу или нет – предмет для споров. То, что Месси тащил свою банду головорезов к титулу – факт.

Аргентина дошла до финала.

И проиграла.

Теперь – всё.

ЧМ-2026 закончился. И вместе с ним, скорее всего, закончилась история Роналду и Месси на чемпионатах мира.

Да, формально никто не запрещает мечтать. Можно представить, что кто-то из них – особенно мужчина под №7 – доедет и до ЧМ-2030. В 45 и 43 года соответственно. В футболе случались и более странные вещи.

Но есть вещи, которые заканчиваются раньше официального объявления. Иногда ты просто видишь момент – и понимаешь: всё. Дальше уже будет что-то другое.

Этот чемпионат мира стал именно таким моментом. Они ведь оба цеплялись отчаянно.

Роналду много раз мог уступить место центрфорварда. Гонсалу Рамуш даже успел продемонстрировать, что готов решать в ключевые моменты. Португалия могла играть более разнообразно. Однако не Роберто Мартинес решал, играет Криштиану или нет.

Понятно, что и Лионель Скалони не мог указать Месси на скамейку. А что, если бы на 102-й минуте – спустя несколько минут после удаления Энцо Фернандеса – Маркос Сенеси или другой игрок под оборону заменил бы не Хулиана Альвареса, а №10? Мог бы сам Лео пойти на такую жертву, чтобы дать шанс команде дотерпеть до серии пенальти? Вряд ли.

Лионель Месси и Криштиану Роналду в своих последних матчах на ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Это были бы не тот Роналду и не тот Месси, которых мы знаем.

***

Четверть века футбол – это была их игра. Криштиану и Лео. Роналду и Месси. №7 и №10. Больше не будет ожидания, что они выйдут под гимны своих стран на главном турнире планеты. Не будет ещё одной попытки. Не будет нового повода начать бесконечный и довольно бессмысленный спор о том, кто из них всё-таки лучше. Не будет следующей главы величайшего в истории футбола противостояния.

Такая яркая – одна из важнейших – страница в истории футбола закончилась.

Мы привыкли жить в мире, где Роналду и Месси были неотъемлемой частью календаря. Осень – старт клубного сезона и гонка за «Золотым мячом». Весна – решающие матчи в Лиге чемпионов. Лето – очередной турнир сборных. Чемпионаты мира проходили раз в четыре года, но сравнение продолжалось вообще всегда.

Месси и Роналду были не просто участниками событий. Они были координатной системой.

Любую футбольную эпоху мы измеряли через них. Появился новый талант? Сразу «новый Месси» или «новый Роналду» – вне зависимости от национальности.

Сколько они привнесли в футбол! Голы забивали и раньше. Но кто делал это так филигранно, как Месси, будто внутри мяча металл, а у Лео магниты в бутсах? Кто превратил обычный штрафной удар в отдельное представление, где перед разбегом Роналду нужно было расстелить ковровую дорожку?

Криштиану Роналду и Лионель Месси – товарищеский матч в ноябре 2014 года Фото: Дэвид Роуклифф/Anadolu Agency/Getty Images

Кто лучший? Этот спор длился больше 20 лет и, возможно, был главным сериалом в мировом спорте. Такого противостояния ведь действительно прежде не было: чтобы два спортсмена такого (!) масштаба столкнулись в одно время. В рамках одной позиции в футбольной иерархии. И продержались там не сезон, не три года, а почти всю нашу сознательную жизнь.

Мы даже не замечали, насколько привыкли к их постоянному присутствию.

Казалось, так будет всегда. Но в спорте нет слова «всегда». Да его и в принципе не существует. Ничего не бывает навсегда.

Криштиану Роналду в последнем матче на ЧМ-2026 Фото: Getty Images

И даже удивительно, насколько не удивляет, что Месси и Роналду ушли с главной сцены (почти) одновременно. Два человека, которые столько лет определяли футбол, увидели свой последний Кубок мира. Один закончил раньше. Другой дошёл до последнего матча.

Месси уже получил свой идеальный финал четыре года назад — победу на ЧМ-2022. Казалось, лучше закончить невозможно. Но он вернулся. Снова дошёл почти до самого конца. И теперь его последним кадром на чемпионатах мира, вероятно, станет не поднятый над головой кубок, а проигранный финал.

Месси в последнем матче на ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Получилось неидеально. Вышло по-человечески. И дело даже не в возрасте.

Просто чемпионат мира – это не обычный турнир. Это про наследие. При всём уважении, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии – это очень элитная, очень богатая, но всё-таки пенсия. Кубок мира – это другое.

Здесь Пеле стал бессмертным. Здесь Марадона превратился в миф — и сам этих мифов натворил. Здесь Роналду записывал на свой счёт очередные рекорды, которые, возможно, не перебить. Здесь Месси вроде бы завершил свой величайший путь победой в 2022-м, а спустя три с половиной года вернулся за ещё одной.

Ни у одного из них не получилось красивого прощания. Если бы на ЧМ-2026 случился финал Португалия – Аргентина, наверное, Вселенная бы схлопнулась.

Но спустя годы конкретный результат этого чемпионата для Них перестанет иметь такое значение. Мы будем помнить не только то, кто в каком раунде вылетел и кто кому проиграл.

Останется ощущение эпохи.

Роналду и Месси Фото: Getty Images

Конечно, футбол никуда не исчезнет. Он уже при Роналду и Месси стал другим. Осовременился, оцифровался, теперь в нём всё больше шоу. Для кого-то – стал слишком быстрым, коммерческим и алгоритмичным. Кому-то перестал нравиться. Для кого-то, наоборот, раскрылся по-новому.

Да и новые герои уже выросли из тазиков, в которых их «крестили» звезды. Кто-то будет выигрывать «Золотые мячи», кто-то – чемпионаты мира, кто-то перепишет их рекорды. Возможно, однажды появится футболист, который окажется ещё сильнее.

Следующее поколение будет любить своих кумиров так же искренне. Но это будут уже их воспоминания. А наши останутся здесь.

В эпохе, когда два величайших футболиста одновременно заставили миллионы людей поверить, что невозможное – это просто вопрос следующего матча.