ЧМ-2026 — уникальный. 12 хайлайтов, по которым мы запомним его навсегда

39 дней, 104 матча, 308 голов и уничтоженный режим сна – еще один чемпионат мира остался позади. Мощная сборная Испании взяла титул спустя 16 лет, а Лионель Месси, как и Диего Марадона, не смог забрать второй ЧМ подряд.

Это был уникальный турнир – да, вряд ли лучший в истории (общее впечатление сильно испортил ещё и душный финал), но как минимум точно один из самых запоминающихся и ярчайших. Прокрутим эти полтора месяца в голове и зафиксируем главное.

Первый ЧМ в расширенном формате

Многие болельщики не одобрили расширение чемпионата мира до 48 команд. Но оказалось, что не все «маленькие» сборные приехали на турнир в роли туристов. Кабо-Верде, Кюрасао, Гаити – точно запомним (особенно Кабо-Верде). Удивили сборные ЮАР и ДР Конго. Отдельное удовольствие – копаться в разных командах и понимать, что Гаэль Какута, оказывается, до сих пор в деле.

Самое слабое место формата – проход в плей-офф с третьей строчки, который превратил заключительный тур группового этапа в подсчёт раскладов. Впрочем, без драм не обошлось – бедная сборная Ирана.

Испания снова доминирует

Не просто так нам в финале показывали VIP-трибуну с представителями «золотого» поколения испанского футбола. Карлес Пуйоль, Серхио Рамос, Хави, Икер Касильяс и другие легенды отмечали победу «наследников». Испанский футбол пережил смену поколений и вернулся к штамповке побед. Для повторения предыдущей доминации осталось взять ещё один Евро (всего-то).

Луис де ла Фуэнте точечно перестроил команду – новым основным правым защитником стал Педро Порро из «Тоттенхэма», место центрального нападающего занял Микель Оярсабаль из «Реала Сосьедад». В железный старт пробился Пау Кубарси – лучший молодой игрок турнира. Система игры не поменялась – у Испании всё ещё лучший контроль мяча + команда умеет атаковать через самые разные шаблоны. Отдельное достижение – непробиваемая оборона (всего один пропущенный мяч – это новый рекорд). Шарль Де Кетеларе теперь может всем рассказывать, что он – единственный, кто едва не остановил Испанию.

Запас прочности поражает. Нико Уильямс сильно сдал из-за травм – его в старте заменил Алекс Баэна. Ламин Ямаль провёл вялый турнир – голы и передачи взяли на себя другие футболисты. Хотя сам Ямаль заработал важнейший пенальти в полуфинале с Францией.

Ну и самое главное – Родри вернулся на свой высочайший уровень. Пеп Гвардиола говорил, что прежнего Родри мы увидим как раз на ЧМ-2026. Мощнейший турнир от опорника «Манчестер Сити». У других команд просто не было такого игрока.

Бомбардирская гонка

Бомбардирская гонка ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Интрига держалась до самого конца. Причём в борьбе за «Золотую бутсу» сошлись очень разные по стилю футболисты. Каст на уровне «Неудержимых» – Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем. Не хватало только Дмитрия Харатьяна или Амура Калмыкова.

Раньше бомбардирские гонки напоминали сцеживание чая из дохлого пакетика. Теперь это самое настоящее рубилово за личный результат.

Безумные камбэки

Тут основным спонсором была сборная Аргентины. Постоянно усложняли себе жизнь, а потом возвращались в игру. Египет и Англия ещё долго будут вспоминать этот турнир.

Да и другие матчи тоже держали в напряжении до конца. Вы ведь верили в сборную Франции, которая почти оформила ремонтаду в игре за третье место. Такой футбол нам нужен. Ради него можно не спать до утра.

Николай Писарев и пиво

Самая смешная реклама на турнире. Абсурдный диалог, общее ощущение неестественности происходящего и легендарный хук: «Рекламировать не буду. Буду пить!». Намного круче прежних легендарных реклам. Настоящий шедевр на все времена.

8+4 от Месси

Лионель Месси Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Лидер сборной Аргентины потерялся в финале, но в остальном Лео выдал феноменальный турнир. Казалось, что после ЧМ-2022 Месси спокойно уйдёт на заслуженную пенсию в «Интер Майами». Но вместо этого он помог Аргентине взять Копу-2024 и дотащил команду до финала.

Такие цифры результативности для 39 лет – безумие. Мы знали, что Месси хорош, но не ожидали увидеть ещё одну часть его личного сериала. Увы, последнюю. На этот раз точно.

Новые приколы — Возинья, звонок Трампа, возврат к ванне с Ямалем

Какой чемпионат мира без вирусных историй? 40-летний голкипер Кабо-Верде прославился на весь мир и покорил соцсети. Дональд Трамп вмешался в регламент ФИФА и одним звонком отменил красную карточку Фалорина Балогуна.

Фотка (которая внезапно оказалась настоящей) с маленьким Ямалем в ванной вообще обрела новую жизнь, став символом ЧМ и поводом для миллиарда шуток и нейророликов разной категории годности. Многих бесил HYDRATION BREAK, но кого-то он просто веселил.

Тема про диктатора Мбаппе проникла даже в сборную Франции. Очевидно, и самому Килиану нравится этот разгон. Разными моментами отметился блогер iShowSpeed, главный персональный фанат Криштиану Роналду.

Ну и как забыть «тяжёлый взгляд уборщика» от футболиста сборной ЮАР в адрес арбитра, который на ломаном английском объявлял решение по красной карточке в первом матче ЧМ-2026?

Беллингем стал суперзвездой

Сборная Англии дошла до бронзовых медалей, хотя от Томаса Тухеля все ждали минимум финала. Не повезло – нарвались на сборную Аргентины и прижались к воротам в конце встречи.

Зато Джуд Беллингем точно совершил прорыв – забил семь голов и буквально дотащил Англию до третьего места. Никто из англичан не забивал больше на одном ЧМ. Даже Гари Линекер. Джуд получил свободную роль в сборной и раскрылся на всю катушку – за это Тухелю спасибо.

Сборная Норвегии

Столе Сольбаккен не обманул – норвежцы вернулись на чемпионат мира и показали замечательную игру. Выделялся не только Холанд. Норвегия убегала в резкие контратаки и уверенно контролировала мяч. Тут показателен матч с Бразилией (2:0). Выжили в первом тайме, а потом перехватили инициативу.

Мартин Эдегор, Юлиан Рюэрсон, Патрик Берг, Антонио Нуса – все провели мощный турнир. Хорош был вратарь Эрьян Нюланд, но в самый нужный момент его подвели руки – выбил мяч прямо на Беллингема в матче с Англией. В целом – ждём от этой Норвегии продолжение банкета на Евро-2028.

Великий поход Кабо-Верде

РАДОСТНЫЕ ИГРОКИ КАБО-ВЕРДЕ Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Главная сенсация турнира, в которой можно выделить не только Возинью. Вышли из группы, устроили потрясающую рубку с Аргентиной. Кевин Ленини и Беншимол набрались опыта в Альфа-Банк РПЛ, а Бубишта склеил из рандомного набора футболистов очень крепкую команду. Гол Сидни Кабрала в девятку – навсегда в наших сердцах.

Внезапное возрождение Бельгии

Последний сок из «золотого» поколения выжат. Многие ждали, что бельгийцы улетят уже в 1/16 финала — слишком тяжело играли в группе. Но потом случился удивительный камбэк с Сенегалом. Руди Гарсия прямо по ходу турнира перестроил команду – даже усадил Кевина Де Брейне в запас. Главным джокером стал поломанный и постаревший Ромелу Лукаку. А главным идейным вдохновителем – Леандро Троссард.

После Сенегала Бельгия вынесла США и дала очень близкий бой испанцам. Единственная, кто забил чемпиону. Да и пропустили в самой концовке на добивании. Сильное преображение из тыквы в красивую карету.

Дембельский аккорд легенд

Легенды футбола Фото: Getty Images

На ЧМ-2026 было много радости и слёз. Не все ветераны официально ушли из международного футбола, но мы понимаем, что для некоторых легенд это последний чемпионат мира. Криштиану Роналду так ничего и не показал со сборной Португалии. Зато выбил Хорватию с великим Лукой Модричем.

Гильермо Очоа сыграл на групповом этапе. Мануэль Нойер потащил пенальти в серии с Парагваем. Эдин Джеко помог боснийцам выйти в плей-офф. Фернандо Муслера драматично «убил» сборную Уругвая. Юто Нагатомо тоже получил игровые минуты. Николас Отаменди добрался до финала и даже сыграл в нём – заменил травмированного Лисандро Мартинеса. Тим Рим вёл за собой сборную США.

И это лишь малая часть всех впечатлений. До новых осталось четыре года.