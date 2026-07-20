Я знаю, что будет на ЧМ-2030

Я провёл 39 дней на чемпионате мира. Начиная с открытия в Мехико и заканчивая финалом в Нью-Йорке. Много крутых матчей, новых героев и вообще впечатлений. Хотя, пожалуй, главное – я теперь ещё больше уверен, что произойдёт на следующем чемпионате мира. Эта поездка окончательно убедила, что всё неизбежно повторяется. Раз за разом.

Считается, что концепцию цикличности сформулировали ещё в Древнем Египте более 3000 лет назад. Затем она перекочевала в античную Грецию. Один из древнейших символов в мире – Уроборос. Змея, свернувшаяся в круг и кусающая себя за хвост. Такой символ повторяющихся событий встречается ещё и в скандинавской мифологии, и у ацтеков в Мезоамерике, и в индийской религии. Эту тему исследовали Ницше и многие другие философы.

Древнеиндийское представление о Земле Фото: Getty Images

И в этом плане чемпионат мира – просто ещё одно цикличное событие, внутри которого – другие цикличные события. Повторяются сюжеты, которые уже отлично знакомы. Просто футболистов меняют местами. Вместо одних появляются другие, а иногда даже менять не требуется. В 2022 году говорили, что Месси и Роналду в последний раз играют на ЧМ. Оказалось, что нет. В 2026 году словосочетание last dance (последний танец) звучало всё так же часто. И через четыре года тоже будет встречаться.

Правда, в 2030-м наверняка это будут уже другие старички, с которыми придётся прощаться. Возможно, Гарри Кейн, которому на тот момент исполнится 36 лет. Роналду прямо сказал, что это был его последний чемпионат мира. Месси через четыре года исполнится 43. Не верится, что он ещё будет играть в футбол на таком уровне. Сам аргентинец отвечает уклончиво. Хотя с ним или без – рекорды в любом случае будут биться. Ни одними, так другими футболистами – это тоже неизбежно. Тем более когда показателей великое множество. Ещё никто не забивал на 37-й минуте в зелёных шнурках. Всегда забавляло, какие факты откапывают.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Karl Bridgeman — FIFA/FIFA via Getty Images

Точно появятся новые звёзды. Не сомневайтесь, через четыре года вы снова будете читать новости, как футболист-ноунейм набрал миллион подписчиков после перформанса на ЧМ-2030. Правда, перед этим, конечно же, кого-то из крутых футболистов удивительным образом не вызовут, а кто-то пропустит турнир из-за травмы. Это уже стало ритуалом. Возможно, даже жертвоприношением.

Неизбежно опытные болельщики будут подшучивать над теми, кто годами не следит за футболом, но включается на таких крупных турнирах. Хотя в этом нет ничего зазорного. У всех свой уровень погружения. У кого-то он и вовсе нулевой. Уже вижу, как жёны возмущаются количеством времени, которое мужья тратят на футбол.

Футбольный фанат поздравляет жену с днём рождения через баннер Фото: AMA/Corbis via Getty Images

Проснутся и блогеры, которые не интересовались спортом, но тут захотят набрать просмотров с помощью чемпионата мира. Ну ещё бы! Такую востребованную тему лучше продвигают алгоритмы. И тут главное, чтобы без фейков. Сколько всего мы уже видели? А будет ещё больше с развитием ИИ. Инфантино якобы на двух матчах одновременно – такое ещё покажется мелочью. И, само собой, в 2030-м нас ждёт новая порция осьминогов, кошек и собак, которые будут предсказывать результаты матчей. Куда без этого?

Хотя, пожалуй, самый вечный сюжет – проблемы с организацией турнира. Вот уж бесконечная история. ЧМ слишком огромен, чтобы человеческий фактор нигде не сказался. Следующий чемпионат мира пройдёт преимущественно в Испании, Португалии и Марокко (плюс по одному матчу в Аргентине, Парагвае и Уругвае). Почему-то сразу вспомнилось, как на недавнем Кубке Африке в Марокко у вратарей воровали полотенца прямо по ходу встреч.

Скандал в финале Кубка Африки Фото: Getty Images/Кадр из трансляции

И сюда же – смешивание спорта и политики. Давно понятно, что в реальном мире одно, увы, не существует без другого. Выборы президента в Португалии или, например, митинги в Испании за права рабочих? Мы пока можем только догадываться, что именно случится, но где-то связь с футболом обязательно найдётся.

Как и судейские ошибки. Они происходят повсеместно, однако на чемпионатах мира к любой детали – глобальное внимание. Тот косяк, который не заметили бы в турнире поменьше, здесь покажут с разных ракурсов, и потом ещё тот же ИИ сгенерирует 3D-модель эпизода. Остаётся только догадываться, за чьё отстранение будут собирать подписи – судьи, футболиста или тренера (разумеется, сами подписи окажутся, как обычно, без верификации).

Ждём новых историй про фаната, который ради футбола обогнул половину планеты (пешком, на велосипеде или на верблюде – тут есть варианты). Ждём новой порции критики футбольных комментаторов. И обязательно ждём рекламу покринжовее в перерыве! Всё это – замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Да и не нужно.