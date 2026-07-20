Топ-события вторника: квалификация Лиги чемпионов, теннис и «Тур де Франс»

За чем следить 21 июля: матчи «Црвены Звезды» и «Фенербахче», Погачар против Эвенепула в разделке и Блинкова в Праге!

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Время в материале указано по Москве.

🚴‍♀️🎦 13:50: «Тур де Франс», этап 16, Эвиан-ле-Бен — Тонон-ле-Бен (гонка с раздельным стартом), 26,1 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто сможет обыграть фаворита?

Индивидуальная разделка на «Тур де Франс» — вотчина олимпийского чемпиона и чемпиона мира в этой дисциплине бельгийца Ремко Эвенепула. После красивой победы на предыдущем горном (!) этапе в борьбе с самим Тадеем Погачаром у гонщика команды Red Bull-Bora-Hansgrohe наверняка прибавилось уверенности в себе. Эвенепул — главный фаворит разделки, но главный фаворит всего «Тура» — Тадей Погачар. Словенский супермен в общем зачёте опережает бельгийца на пять минут, и вряд ли даже возможное поражение хоть как-то помешает ему. Для Эвенепула же важно увеличить отрыв в общем зачёте от Исаака дель Торо, одноклубника Погачара по UAE Emirates-XRG.

🎾 15:00*: Анна Блинкова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, 3), Прага, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Блинкова с хозяйкой кортов в Чехии?

Российская теннисистка Анна Блинкова (№105 рейтинга WTA) на старте турнира серии WTA-250 в Праге сразится с хозяйкой кортов Сарой Бейлек (№40). Друг с другом девушки играли дважды. В первой встрече (Мадрид-2024) победу одержала Бейлек, во втором поединке (Брисбен-2025) сильнее оказалась Блинкова.

⚽️ 21:00: «Фенербахче» — «Гурник» Забже, Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: справится ли «Фенербахче» без звёзд?

Турки ещё не успели заявить своих новичков – Натана Аке, Ведата Мурики и Мэйсона Гринвуда. Поэтому с дебютантом квалификации Лиги чемпионов придётся справляться без них. Но больших проблем возникнуть не должно, ведь есть Актюркоглу и Талиска. «Гурник» – сенсация прошлого сезона, команда заняла второе место в чемпионате. И даже провела официальную встречу в новом, уступив в Суперкубке «Леху» (1:3). Может, с точки зрения функциональной готовности поляки и правда имеют преимущество, однако класс и опыт на стороне «Фенербахче». Так что едва ли это противостояние станет для них серьёзной проблемой.

⚽️ 21:30: «Штурм» — «Хартс», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: пошумит ли «Хартс» в ЛЧ после долгой паузы?

«Хартс» 20 лет не играл в Лиге чемпионов. И не факт, что возвращение туда получится успешным. В прошлом сезоне команда чуть не забралась на первое место и почти прервала гегемонию «Рейнджерс» и «Селтика». Однако потом потеряла главного тренера и капитана, которые ушли в тот же «Рейнджерс». Всё закончилось большой перезагрузкой, и не факт, что она сделала команду сильнее. У «Штурма» же всё куда более стабильно. И, несмотря на то что некоторые их лидеры – Китеишвили, Мамагеишвили и Розга – пропустили часть подготовки, они выглядят в этом противостоянии фаворитами.

⚽️ 22:00: «Ларн» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: Станкович не испытает проблем в ЛЧ?

Для «Ларна» сезон уже складывается здорово: они выиграли Суперкубок и прошли первый раунд квалификации. Однако «Црвена Звезда» уж слишком опытная команда: в межсезонье они уступили только российскому «Зениту», а чемпионат начали с победы над «Мачвой» (5:0). Так что сложно представить, что может противопоставить команда из Северной Ирландии такому сопернику ещё и на чужом поле. «Црвена Звезда» ещё и хорошо усилилась под Деяна Станковича. Так что останавливаться в квалификационном раунде они явно не планируют.