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Расписание спортивных матчей 21 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: квалификация Лиги чемпионов, теннис и «Тур де Франс»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 июля 2026 года
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За чем следить 21 июля: матчи «Црвены Звезды» и «Фенербахче», Погачар против Эвенепула в разделке и Блинкова в Праге!

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Время в материале указано по Москве.

🚴‍♀️🎦 13:50: «Тур де Франс», этап 16, Эвиан-ле-Бен — Тонон-ле-Бен (гонка с раздельным стартом), 26,1 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Тур де Франс Подробнее

Интрига: кто сможет обыграть фаворита?

Индивидуальная разделка на «Тур де Франс» — вотчина олимпийского чемпиона и чемпиона мира в этой дисциплине бельгийца Ремко Эвенепула. После красивой победы на предыдущем горном (!) этапе в борьбе с самим Тадеем Погачаром у гонщика команды Red Bull-Bora-Hansgrohe наверняка прибавилось уверенности в себе. Эвенепул — главный фаворит разделки, но главный фаворит всего «Тура» — Тадей Погачар. Словенский супермен в общем зачёте опережает бельгийца на пять минут, и вряд ли даже возможное поражение хоть как-то помешает ему. Для Эвенепула же важно увеличить отрыв в общем зачёте от Исаака дель Торо, одноклубника Погачара по UAE Emirates-XRG.

«Тур де Франс» потеряла одного из фаворитов:
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Фаворит «Тур де Франс» сошёл с гонки после страшного падения. Что стало причиной аварии?

🎾 15:00*: Анна Блинкова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, 3), Прага, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Прага. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
Анна Блинкова
105
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Бейлек
40
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек

Интрига: справится ли Блинкова с хозяйкой кортов в Чехии?

Российская теннисистка Анна Блинкова (№105 рейтинга WTA) на старте турнира серии WTA-250 в Праге сразится с хозяйкой кортов Сарой Бейлек (№40). Друг с другом девушки играли дважды. В первой встрече (Мадрид-2024) победу одержала Бейлек, во втором поединке (Брисбен-2025) сильнее оказалась Блинкова.

WTA-250. Прага. Турнирная сетка
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Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года

⚽️ 21:00: «Фенербахче» — «Гурник» Забже, Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Гурник З
Забже, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Фенербахче» без звёзд?

Турки ещё не успели заявить своих новичков – Натана Аке, Ведата Мурики и Мэйсона Гринвуда. Поэтому с дебютантом квалификации Лиги чемпионов придётся справляться без них. Но больших проблем возникнуть не должно, ведь есть Актюркоглу и Талиска. «Гурник» – сенсация прошлого сезона, команда заняла второе место в чемпионате. И даже провела официальную встречу в новом, уступив в Суперкубке «Леху» (1:3). Может, с точки зрения функциональной готовности поляки и правда имеют преимущество, однако класс и опыт на стороне «Фенербахче». Так что едва ли это противостояние станет для них серьёзной проблемой.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
А когда вернутся европейские лиги?
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Когда стартует сезон в топ-лигах Европы. «Реал» и «Барса» начнут позже, чем планировалось

⚽️ 21:30: «Штурм» — «Хартс», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 21:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пошумит ли «Хартс» в ЛЧ после долгой паузы?

«Хартс» 20 лет не играл в Лиге чемпионов. И не факт, что возвращение туда получится успешным. В прошлом сезоне команда чуть не забралась на первое место и почти прервала гегемонию «Рейнджерс» и «Селтика». Однако потом потеряла главного тренера и капитана, которые ушли в тот же «Рейнджерс». Всё закончилось большой перезагрузкой, и не факт, что она сделала команду сильнее. У «Штурма» же всё куда более стабильно. И, несмотря на то что некоторые их лидеры – Китеишвили, Мамагеишвили и Розга – пропустили часть подготовки, они выглядят в этом противостоянии фаворитами.

Турнирная таблица квалификации Лиги чемпионов
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⚽️ 22:00: «Ларн» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов — Футбол Подробнее

Интрига: Станкович не испытает проблем в ЛЧ?

Для «Ларна» сезон уже складывается здорово: они выиграли Суперкубок и прошли первый раунд квалификации. Однако «Црвена Звезда» уж слишком опытная команда: в межсезонье они уступили только российскому «Зениту», а чемпионат начали с победы над «Мачвой» (5:0). Так что сложно представить, что может противопоставить команда из Северной Ирландии такому сопернику ещё и на чужом поле. «Црвена Звезда» ещё и хорошо усилилась под Деяна Станковича. Так что останавливаться в квалификационном раунде они явно не планируют.

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