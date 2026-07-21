Новые правила сделали футбол лучше. ЧМ-2026 показал, как это работает

Какой же классный вышел чемпионат мира! И даже 48 участников вместо прежних 32 не испортили картину. Были опасения, что будет слишком много команд-пассажиров и, как следствие, проходных матчей. Однако на деле даже самые малоизвестные широкой публике сборные добавили турниру шарма и вполне прилично сыграли в футбол.

Они не только привезли колорит, но и показали себя на поле. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то – совсем фрагментарно. Но – показали. Откровенных и совсем уж беспросветных пассажиров было минимум: Катар, Тунис, Чехия – как образец футбольного примитивизма. В целом же драматической просадки в уровне ЧМ в связи с увеличением количества участников не произошло. Ура!

Впрочем, тут сразу хочется обратиться к ФИФА. Если расширение турнира с 32 до 48 команд не сильно навредило качеству, то это не значит, что нужно допускать ещё больше сборных – 64, 128 и далее по возрастанию. Здесь, как и в любом деле, важно вовремя остановиться. Кто бы ни руководил ФИФА дальше – пожалуйста, не надо раздувать чемпионат мира ещё сильнее. В какой-то момент он может просто лопнуть, как шарик, и от него банально ничего не останется. Не нужно этого.

Помимо формата с 48 командами, на ЧМ-2026 «дебютировали» новые правила. И это тоже оказалось хорошо. Быстрее замены, быстрее ввод мяча из аута. Также футболистов отвадили от излишних возлежаний на газоне. Потому что если к игроку выходила медбригада и после этого он поднимался на ноги, его отправляли за пределы поля не менее чем на минуту.

В этом правиле есть несколько исключений – когда покидать поле не требуется, даже если вышли врачи. Однако в целом эта поправка, как и с заменами и аутами, нацелена на ускорение игры – чтобы не возникало несанкционированных пауз. И это здорово. Конечно, темп и интенсивность матчей не увеличились в разы. Но даже если они увеличились хотя бы на чуть-чуть – это уже плюс.

Пауза на водопой на ЧМ Фото: Michael Regan — FIFA/FIFA via Getty Images

Если есть задача ускорить игру и уменьшить количество остановок, как же быть с водопаузами, которые разбили матчи на четверти? Во-первых, никто не отменял коммерцию. Игра игрой, а деньги – по расписанию. Это может нравиться, может не нравиться, однако большой, планетарного масштаба спорт не может существовать без денег.

Другой вопрос – зачем было объяснять введение пауз заботой о здоровье игроков, когда все и так всё понимали? Но это уже про пиар. В данном случае – про плохой. Если подойти к вопросу рационально, дополнительные рекламные слоты – абсолютно нормальная вещь. И совершенно логично, что эти слоты ввели на ЧМ, бо́льшая часть матчей которого прошла в США. Там отлично умеют коммерциализировать спорт. Пожалуй, лучше, чем где-либо в мире.

Кроме того, водопаузы сделали игру непредсказуемее. Вряд ли организаторы на это закладывались, однако по факту вышло удачно. Сколько раз после пауз сценарии матчей менялись и всё переворачивалось с ног на голову! Об этом, в частности, сказал Килиан Мбаппе: мол, если мы играем хорошо и наступает пауза, то мы недовольны; а если у нас проблемы и тут – водопой, то мы это только приветствуем.

Главное в этих паузах не то, что футболистам скажет тренер. И даже не то, что футболисты отдыхают. Главное – ломается ритм игры. И после паузы поймать его может команда, которую перед этим «возили». Это дополнительный элемент неожиданности. А для индустрии шоу, коей является спорт, это отлично.

Ещё один плюс, который из этих пауз извлекают зрители, – возможность спокойно отвлечься на второй экран и ничего не пропустить. В 2026 году мало кто смотрит футбол без второго экрана – без телефона или планшета, на котором открыты соцсети, статистика или что угодно ещё.

Конечно, зрители отвлекаются на дополнительные девайсы и во время матча. Но теперь у них есть полноценные паузы – пускай и короткие – когда можно сконцентрироваться на том, что идёт вместе с футболом. Можно пообщаться с друзьями, прочитать экспресс-реакции любимых авторов. Можно, в конце концов, отложить девайс и отойти по своим делам. Не отбежать, а именно отойти. Игра на стопе, зритель ничего не пропустит.

При делении на четверти футбол становится более клиповым – и это вполне соответствует запросам большой части молодой аудитории. Давно ведь говорят, что матчи по 90 минут слишком длинные, надо делать их короче, чтобы интерес к футболу не угасал у зумеров и у тех, кто придёт за ними. Флорентино Перес – один из главных рупоров. Так вот, пока матчи не стали короче, но их порезали на более мелкие куски. Тут есть плюсы и для коммерции, и для зрителей.

Стык Леандро Паредеса и Брила Эмболо Фото: Julian Finney — FIFA/FIFA via Getty Images

Наконец, мы бы не увидели сюжета Брил Эмболо – Леандро Паредес, если бы не ещё одно новое правило. Арбитр наказал не того игрока (Паредеса), и его позвали к монитору. Теперь такие моменты можно пересматривать. Далее – отмена жёлтой аргентинцу, жёлтая Эмболо, и она стала для него второй.

Возможно, если бы не это правило, состав полуфиналистов был бы другим. Швейцария лишилась Эмболо, когда сравняла счёт и переигрывала Аргентину, команде Лионеля Скалони было очень тяжело. Однако случилось как случилось: швейцарцы остались вдесятером, и в овертайме их всё-таки дожали.

Впервые применялись на ЧМ и другие правила. Стали отменять ошибочно назначенные угловые. При этом, если угловой ошибочно не назначен, VAR не вмешивается. Странно…

Ещё одна неоднозначная поправка – «правило Престианни», когда игрока удаляют с поля, если он во время конфронтации с соперником или арбитром прикрыл рот. В историю вошёл парагваец Мигель Альмирон. Он стал первым, кого удалили по букве нового закона. Это случилось в матче с Турцией. Правда, туркам это не помогло. Парагвай, играя целый тайм в меньшинстве, удержал преимущество и победил 1:0.

Удаление Мигеля Альмирона в матче Турция — Парагвай Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

К этому же правилу, кстати, в финале пытался апеллировать Лео Месси – после того как переговорил с Марком Кукурельей и увидел, что испанец приподнял руку в сторону губ. Впрочем, ни Славко Винчич, ни судьи VAR не приняли сторону Лео. Кукурелья остался на поле и выиграл чемпионат мира.

Футбол – консервативный вид спорта. Любые, даже самые минимальные изменения часто воспринимаются в штыки. Со временем публика может их принять, но первая реакция – почти всегда негативная. ЧМ-2026 не исключение. И, действительно, некоторые изменения в правилах как минимум неоднозначны. Возможно, их стоит доработать. Например, историю с ошибочным назначением и неназначением угловых.

И тем не менее сразу несколько поправок, представленных на чемпионате мира, можно признать удачными. Где молодцы – там молодцы.