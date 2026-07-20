ЦСКА берёт вратаря и тянет с Даку, «Челси» закрыл топ-сделку. Трансферы и слухи дня

Дуран попробует перезапуститься в Португалии, «Астон Вилла» укрепила полузащиту, а «Краснодар» и «Зенит» нацелились на одного игрока.

Теперь мы знаем чемпионов мира 2026 года, поэтому внимание можно уделить более привычным информационным поводам – следить за событиями на трансферном рынке и ждать возобновления сезона в любимых лигах. Плюс, естественно, читать нашу традиционную подборку трансферных новостей.

Главные состоявшиеся трансферы

Дуран — в «Бенфике»

Джон Дуран Фото: ФК «Бенфика»

Колумбийский нападающий Джон Дуран присоединился к «Бенфике» на правах аренды из «Аль-Насра». По данным Фабрицио Романо, соглашение включает необязательную опцию выкупа. Бывший футболист «Зенита» отклонил предложения от двух клубов, выступающих в Лиге чемпионов, поскольку предпочёл возможность играть под руководством главного тренера португальцев Марку Силвы. Зарплату форварду «Аль-Наср» и «Бенфика» будут выплачивать совместно.

«Акрон» подписал ещё одного нападающего. И отпустил полузащитника

Дуду Родригес Фото: ФК «Акрон»

Тольяттинский клуб объявил об аренде бразильского форварда греческого «Ариса» Дуду Родригеса. Футболист будет выступать за команду до конца сезона-2026/2027. Также у клуба опция выкупа игрока.

Дуду Родригес – воспитанник «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. Последние полтора года выступал за «Арис» в Суперлиге Греции: 32 матча и 6+2 по голевым действиям. В составе греческого клуба бразильский полузащитник сыграл в трёх встречах квалификации Лиги конференций. Дуду уже прибыл в расположение «Акрона» и будет готовиться к стартовому матчу нового сезона с «Зенитом». Интересно, что это уже второе подписание нападающего в летнее ТО – первым стал серб Слободан Тедич.

При этом «Акрон» объявил об уходе из команды полузащитника Кирилла Данилина. Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Минувший сезон Кирилл провёл в аренде в московском «Торпедо» и «Гомеле» из Беларуси.

«Астон Вилла» потратилась на полузащитника

Жоао Гомес Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

«Астон Вилла» оформила громкий трансфер: клуб приобрёл полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Сумма сделки составила £ 38 млн (€ 44,8 млн). «Вилла» выплатит £ 34 млн (€ 40 млн) в качестве первоначального взноса, а ещё £ 4 млн (€ 4,7 млн) — в виде потенциальных бонусов.

В сезоне-2025/2026 Гомес принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Главные трансферные слухи дня

ЦСКА активировал отступные вратаря «Балтики» Бориско

ЦСКА направил официальное предложение в «Балтику» по активации отступных за вратаря Бориско за 180 млн рублей, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Вратарь перейдёт в новую команду после 1-го тура, в котором ЦСКА и «Балтика» сыграют друг с другом.

Судя по всему, ЦСКА рассчитывает, что Максим станет основным вратарём команды в следующем сезоне. Всё дело в травме Игоря Акинфеева, который может оказаться не готов выходить на поле до зимы. Однако всё равно интересно, в каком состоянии Бориско планирует играть 1-й тур за «Балтику», если уже будет знать о выкупе со стороны ЦСКА.

В сезоне-2025/2026 Максим сыграл в 23 матчах РПЛ и пропустил 11 мячей. 14 раз голкипер покинул поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

А ещё ЦСКА готов забрать Даку

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов одобрил трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Клуб готов заплатить необходимую сумму отступных в € 10 млн, но ещё не обсуждал зарплату игрока, по которой надо будет торговаться. Также в руководстве клуба продолжаются обсуждения на предмет необходимости трансфера.

Кроме того, по данным Metaratings, возможность трансфера игрока обсуждает «Спартак». Похоже, нас ждёт очередная долгоиграющая история торгов и спекуляций.

«Краснодар» присматривается к правому вингеру из Франции

Яссин Бенхаттаб Фото: Aston Villa FC via Getty Images

«Краснодар» сделал предложение французскому «Нанту» по трансферу правого вингера Яссина Бенхаттаба, сообщает Footmercato. Российский клуб предложил за 23-летнего француза € 3 млн. Отмечается, что «Краснодар» уверен в успешном завершении сделки в ближайшее время. Контракт футболиста с «Нантом» рассчитан до лета 2028 года.

При этом в прошедшем сезоне Бенхаттаб не отметился результативными действиями в 10 матчах за «Нант» в Лиге 1. Во второй части сезона-2025/2026 футболист играл в аренде за «Реймс», где забил один мяч и сделал две голевые передачи в 13 встречах. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Бенхаттаба составляет € 2 млн.

«Палмейрас» перебьёт оффер «Зенита»?

«Палмейрас» сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем «Зенит», сообщает Nosso Palestra. По данным источника, бразильский клуб предложил полузащитнику контракт на пять лет. А сумма бонусов и подъёмных устраивают самого футболиста и его окружение.

Отмечается, что стороны пока не согласовали все финансовые детали, однако до окончательного соглашения осталось внести лишь минимальные корректировки. Кроме того, «Палмейрас» готовит новое предложение «Ботафого». Оно будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определённых показателей и должно быть направлено до середины недели.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за игрока € 40 млн. Однако теперь, видимо, эта сумма уже не является чем-то существенным.

«Реал» хочет подписать Родри

Родри Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Мадридский «Реал» снова заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити» Родри и попытается подписать его в ближайшее время, сообщает Sport.es. Естественно, это желание Жозе Моуринью, который считает, что испанец усилит клуб.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» сообщил, что будет обсуждать вопрос своего будущего после чемпионата мира — 2026. Действующее соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Роджерс завершил переход в «Челси»

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс подписал контракт с «Челси», сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Контракт с лондонским клубом будет рассчитан на шесть лет. Соглашение также предполагает опцию продления ещё на один сезон. «Челси» заплатит £ 117 млн (€ 137 млн) в качестве фиксированной суммы без бонусов.

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

В мире и правда может измениться всё – кроме того, что «Челси» продолжит тратить большие деньги на игроков.

«Зенит» и «Краснодар» хотят бесплатно подписать игрока сборной Сенегала

Бамба Дьенг Фото: ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

«Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в бесплатном подписании 26-летнего форварда сборной Сенегала Бамба Дьенга, сообщает издание AfricaFoot. Российские клубы ведут переговоры с представителями игрока, который остаётся свободным агентом после ухода из «Лорьяна».

По данным источника, переход Дьенга в «Аль-Шабаб» сорвался, а игрок находится на продвинутой стадии переговоров с неназванным итальянским клубом. Однако «Краснодар» и «Зенит» также заинтересованы в форварде.

Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн. Также в числе претендентов на Дьенга называются «Халл Сити», «Рексем», «Амед», «Самсунспор», «Трабзонспор», «Севилья», «Валенсия», «Бетис», «Хоффенхайм», «Санкт-Паули», «Фрайбург», «Болонья», «Торино» и «Лацио». Помимо «Лорьяна», Дьенг выступал за «Марсель» и «Анже». В минувшем сезоне у него 16 голов и одна результативная передача в 26 играх.

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